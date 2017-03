Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 maart 2017 08:40, 17 reacties • Feedback

Microsoft maakt de Surface Book-laptop vanaf 20 april beschikbaar in Nederland. Er verschijnen dan vijf verschillende modellen. De goedkoopste kost 1649 euro, terwijl voor de duurste variant 3649 euro neergeteld moet worden.

Microsoft heeft de verkoopstart van de Surface Book in april bevestigd nadat Tweakers in januari al meldde dat dit de maand van introductie zou worden. In oktober liet Microsoft weten dat de laptop 'begin 2017' zou verschijnen. De aanvankelijke introductiemaand zou januari zijn geweest maar om onbekende reden zou deze verschoven zijn naar april. In onder andere de VS werd de high-end laptop in oktober 2015 aangekondigd.

Er verschijnen vijf verschillende varianten. De goedkoopste heeft een Core i5, 8GB ram en een ssd van 128GB. Voor de duurste versie zijn dat respectievelijk een Core i7, 16GB ram en 1TB. De versies met Core i7 zijn zogenoemde Performance Base-modellen met een GeForce GTX 965M en langere accuduur.

Het touchscreen is afneembaar en in de behuizing 260 graden te draaien dankzij een soort buigbaar scharnier. Het scherm heeft een diagonaal van 13,5" en met een resolutie van 3000x2000 pixels een pixeldichtheid van 267ppi. De behuizing van het apparaat is van een magnesiumlegering gemaakt. Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting en de toetsen bieden een travel van 1,6mm. Het trackpad ondersteunt gesture-bediening met vijf vingeraanrakingen.

Of en wanneer de Surface Book in Belgie verschijnt kon Microsoft nog niet melden. Of de Surface Studio ook in de Benelux uitkomt is eveneens onbekend. Deze all-in-one verscheen onlangs in het assortiment bij CoolBlue met de melding dat deze 'binnenkort' op de markt zou komen.