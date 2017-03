Door Joris Jansen, woensdag 15 maart 2017 08:26, 12 reacties • Feedback

De Russische mededingingsautoriteit heeft geconcludeerd dat Apple zich schuldig is aan het maken van verboden prijsafspraken. Dit zou enkele jaren hebben plaatsgevonden bij meerdere iPhone-modellen, vanaf de introductie van de iPhone 5 tot aan de verkoop van de iPhone 6s Plus.

Volgens de Russische mededingingsautoriteit heeft Apple hiermee de Russische mededingingswet overtreden. Apple zou te weinig hebben gedaan om de overtreding van de Russische regels te voorkomen. Als voorbeeld van de prijsafspraken noemt de autoriteit het geval van de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus. Ze kwamen tegelijkertijd in oktober 2015 op de Russische markt, waarbij beide toestellen door zestien verschillende aanbieders voor exact dezelfde prijs werden verkocht.

De gehanteerde verkoopprijzen van verschillende iPhone-modellen zouden door Apple in Rusland in de gaten zijn gehouden. Bij afwijkende prijzen zou Apple emails naar de desbetreffende verkopers hebben gestuurd met de vraag om de prijzen aan te passen. Als zij hier niet mee akkoord gingen, kon Apple volgens de Russische autoriteit de bestaande overeenkomst tussen Apple en de winkelier eenzijdig opzeggen.

Volgens een ondervoorzitter van de Russische mededingingsautoriteit is er geen bewijs voor het bestaan van prijsafspraken bij de verkoop van de iPhone 7. Apple zou volgens de autoriteit inmiddels zijn gestopt met de prijsafspraken en heeft meegewerkt aan het onderzoek. Apple kan nog wel in beroep gaan tegen het bestuursrechtelijke besluit dat er sprake is van een schending van de Russische mededingingsregels. Mogelijk krijgt Apple een boete.