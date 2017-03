Door Joris Jansen, woensdag 15 maart 2017 07:51, 25 reacties • Feedback

Open Whisper Systems heeft het einde van de bètafase voor versleutelde videogesprekken afgekondigd en introduceert de functionaliteit nu voor gebruikers van Android en iOS. Signal maakt standaard bij alle videogesprekken gebruik van end-to-end-encryptie.

Signal heeft op basis van verzoeken van gebruikers in de bètaperiode ook een aantal andere nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo kunnen er nu peer-to-peer-gesprekken worden gestart, waarbij er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van servers van Signal. Dit zou de latency beperken. Dit heeft Open Whisper Systems, de maker van de op privacy gerichte chatapp, laten weten.

Om de privacy hierbij te waarborgen zal deze peer-to-peer-functionaliteit alleen beschikbaar zijn als gebruikers zelf een gesprek initiëren of als ze een oproep krijgen van een bekende contactpersoon. Signal laat een binnenkomend gesprek van een onbekende automatisch lopen via servers van Signal. Op deze manier zouden het ip-adres en de locatie van de gebruikers worden afgeschermd. Gebruikers kunnen in de instellingen deze peer-to-peer-functionaliteit geheel uitschakelen.

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de maker van Signal een technologie genaamd domain fronting aan de chatapp heeft toegevoegd. Dit is specifiek gericht op gebruikers van Signal in landen als Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, die Signal in het verleden hebben geblokkeerd. Om te voorkomen dat deze autoriteiten berichten van gebruikers kunnen blokkeren, laat Signal de berichten lopen via de domeinen en netwerken van bekende grote spelers op het internet, zoals Amazon of Google. Via domain fronting lijkt het alsof alle verstuurde berichten een normaal https-verzoek voor het domein van Google zijn. Om deze berichten te blokkeren, moet ook Google.com worden geblokkeerd. De gedachte is dat dat niet zo snel zal gebeuren, waardoor gebruikers in landen met repressieve regimes Signal kunnen blijven gebruiken.

Een maand geleden begon de bètaperiode voor Android-gebruikers. Gebruikers konden deelnemen door dit aan te geven via de geavanceerde instellingen. Volgens Open Whisper Systems is er een geheel nieuwe telefonie-infrastructuur geïmplementeerd voor de functionaliteit. Die zou er meteen voor zorgen dat de belkwaliteit, zonder video, verbetert.

Tijdens de testfase is ook de ondersteuning voor CallKit in iOS 10 getest. Hiermee kunnen gebruikers inkomende gesprekken direct vanaf het lockscreen accepteren. Vereist is dat zowel de bellende partij als de ontvanger van de bèta gebruikmaken op hun iOS-apparaat. Gevoerde gesprekken verschijnen daarna in de 'recente gesprekken'-lijst. "Dat betekent ook dat sommige informatie met iCloud synchroniseert", waarschuwde Open Whisper Systems. Wie hier vanuit privacyoogpunt moeite mee heeft, kan CallKit-ondersteuning uitschakelen.