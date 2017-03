Door Arnoud Wokke, donderdag 9 maart 2017 15:27, 3 reacties • Feedback

Finse onderzoekers van de Aalto-universiteit in Espoo en het bedrijf IndoorAtlas hebben een model ontwikkeld om de positie van een telefoon in gebouwen bij te houden door middel van het combineren van data van diverse sensoren.

De onderzoekers gebruikten de gyroscoop en accelerometer om de beweging bij te houden, terwijl met de barometer het hoogteverschil wordt gemeten, schrijven zij in een paper. Om de beweging bij te houden, hebben ze diverse situaties geprobeerd. Zo bevond de telefoon zich in een jaszak, in de hand en in een ander experiment in een buggy met een baby erin.

De experimenten vonden plaats met twee apparaten van Apple: een iPhone 6 en een iPad Pro met 12,9"-scherm. De data van de gyroscoop en accelerometer konden de onderzoekers honderd keer per seconde uitlezen, bij de barometer gebeurde dat eens per 1,3 seconde.

De bedoeling van het model is om een methode te vinden voor indoornavigatie die op vrijwel alle smartphones werkt, waarbij het geen grote invloed mag hebben op de accuduur. Andere methodes van navigatie binnen gebouwen werken bijvoorbeeld met camerabeelden, wat meer vraagt van de accu. Er zijn andere methodes, die werken met bijvoorbeeld bluetooth-beacons of wifi-signalen, maar daarbij gebeurt de lokalisatie niet op de telefoon, maar op andere apparaten. Satellietnavigatiesystemen als GPS en Galileo werken binnen niet, omdat de ontvanger direct zicht moet hebben op de satellieten.