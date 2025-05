Google voegt bluetoothbeacons toe aan Maps voor navigatie in tunnels

Google heeft een optie voor bluetoothbeacons toegevoegd aan Maps. Als die beacons in tunnels zitten, kan de software ook in tunnels de locatie van het apparaat bepalen. Dat gaat niet via gps.

Google Maps - optie bluetooth beacons voor tunnels

De optie is te vinden onder navigatie-instellingen in de instellingen van Maps en lijkt ergens in de afgelopen tijd stilletjes toegevoegd, meldt Smartdroid. Zij staat daarbij helemaal onderaan. Een testtoestel van Tweakers toonde de optie ook. De optie moet de locatiebepaling in tunnels verbeteren. Maps gokt daar meestal op basis van de snelheid waar de gebruiker is, maar bij langere tunnels en variërende snelheden is dat vaak lastig.

De optie zit al langer in Waze, een navigatieapp die al meer dan tien jaar in handen is van Google. Het is onbekend hoeveel en welke tunnels de beacons hebben hangen om via bluetooth telefoons op de hoogte te stellen van de precieze locatie in de tunnel. In onder meer Vlaanderen is de technologie in gebruik.