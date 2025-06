Google Maps laat gebruikers voortaan navigeren via routeoverzichtscherm

Google heeft de functie 'Overzichtelijke routes terwijl je navigeert' toegevoegd aan de iOS- en Android-apps. Daarmee kunnen gebruikers vanaf het routeoverzichtscherm zien welke afslag ze moeten nemen en wat de geschatte aankomsttijd is, zonder dat ze een route hoeven te starten.

Via de Navigatie-instellingen in de Google Maps-app kunnen gebruikers nu de 'Overzichtelijke routes terwijl je navigeert'-functie activeren, ontdekte Android Police. Als gebruikers vervolgens een route instellen, zien ze vanuit het routeoverzicht meteen een pijl in de richting waar de gebruiker heen moet, inclusief de aankomsttijd. Als gebruikers hun scherm vergrendelen, is dit overzicht ook vanuit het vergrendelscherm te zien.

Voorheen konden gebruikers al een route starten en vanuit het vergrendelscherm volgen. Nu wordt het dus ook mogelijk om een route te volgen zonder dat gebruikers op Start hoeven te drukken. Het bovenaanzicht is daardoor ook verder uitgezoomd, wat het handiger kan maken voor het afleggen van kortere afstanden. De functie is beschikbaar vanaf versie 11.116 voor Android en 6.104.2 voor iOS. Google liet een jaar geleden al weten dat het werkt aan deze functie.