Apple Maps krijgt ondersteuning voor fietsroutes in België

Apple Maps heeft ondersteuning voor fietsroutes gekregen in België. Dat merkt MacRumors op dinsdag op. De functie was al beschikbaar in een aantal andere landen. De feature werkt nog niet in Nederland.

Apple heeft deze update voor zijn Maps-dienst nog niet officieel gecommuniceerd, maar MacRumors merkte als eerste op dat België onlangs ondersteuning voor navigatie op de fiets heeft gekregen, naast Oostenrijk en Zweden. Apple heeft een lijst met landen waar fietsroutes worden ondersteund, maar de drie nieuwe landen zijn daar op het moment van schrijven nog niet aan toegevoegd.

Fietsroutes werden in iOS 14 voor het eerst toegevoegd aan Apple Maps. De functie voorziet fietsers van specifieke navigatieroutes met fietspaden. Obstakels als steile hellingen en trappen worden daarbij gemarkeerd. De functie was al beschikbaar in bepaalde Europese landen en steden, alsook in China, Japan, de Verenigde Staten en bepaalde delen van Canada.