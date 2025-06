Apple ondersteunt geïnstalleerde appwinkels van derden tot 30 dagen buiten de EU

Apple ondersteunt appwinkels van derden tot 30 dagen wanneer de gebruiker zich buiten de Europese Unie bevindt. Daarna kunnen er via deze externe appwinkels geen nieuwe apps en updates meer geïnstalleerd worden.

Vanaf de release van iOS 17.4 ondersteunt Apple appwinkels van derden om aan de onlangs ingetreden Digital Markets Act te voldoen. Gebruikers kunnen deze platformen binnen de Europese Unie installeren, mits zij zich daar fysiek bevinden en een EU-land of -regio voor hun Apple ID hebben ingesteld. Wanneer een gebruiker buiten de EU verblijft, kunnen appwinkels en via deze platformen geïnstalleerde apps tot 30 dagen geüpdatet worden. Daarna kunnen gebruikers geen apps of updates meer via appwinkels van derden installeren. Overigens blijven de geïnstalleerde apps in principe ook daarna nog gewoon werken.

Uit de vernieuwde voorwaarden blijkt dat Apple op basis van een lokaal proces op een betreffende iPhone bepaalt of een gebruiker zich nog in de Europese Unie bevindt. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dit ook tegenover Tweakers. Er zouden geen exacte locatiegegevens met Apple gedeeld worden; met een lokaal proces checkt de iPhone-maker of een gebruiker in aanmerking komt voor toestemming om appwinkels van derden te installeren. Vervolgens wordt 'een indicatie van de bevestiging of afwijzing' naar Apple verstuurd.

Apple moet onder de deze week in werking getreden DMA ontwikkelaars toestaan om eigen appwinkels uit te brengen. Deze platformen moeten nog wel door het bedrijf goedgekeurd worden. Apps die via externe appwinkels geïnstalleerd worden, kunnen ook gebruikmaken van eigen betaalmethodes, waardoor ontwikkelaars minder commissie hoeven af te dragen aan Apple. Apps die meer dan een miljoen keer gedownload worden, moeten wel 50 eurocent per installatie aan het bedrijf afdragen.