Apple staat game-emulators en 'superapps' wereldwijd toe in App Store

Apple gaat onder meer game-emulators wereldwijd toestaan in zijn appwinkels. Dat blijkt uit een aangepaste versie van zijn App Store-richtlijnen. De emulators mogen games aanbieden, mits ze aan 'alle toepasselijke wetten' voldoen.

In de bijgewerkte versie van de App Store-richtlijnen is een sectie toegevoegd waarin onder andere staat dat emulators voortaan zijn toegestaan in de appwinkels van Apple, zo ontdekte MacRumors. Ook wordt expliciet genoemd dat emulators downloadbare games mogen aanbieden, mits deze voldoen aan de richtlijnen en 'alle toepasselijke wetten'.

Apple heeft game-emulators tot dusver nooit officieel toegelaten in de App Store, al werden ze soms wel verstopt in andere apps om Apples beoordelingsproces te omzeilen. Door de Europese Digital Markets Act moet Apple sinds kort zijn winkel in de EU openstellen voor dergelijke software. Nu blijkt echter dat Apple emulators niet alleen in Europa, maar wereldwijd gaat toestaan.

Hetzelfde geldt voor de wijziging dat 'superapps' voortaan zijn toegestaan. Dat zijn apps waarin andere apps of games zijn inbegrepen. Die inbegrepen miniapps en -spellen moeten volgens de aangepaste richtlijnen gebruikmaken van html5. Ook cloudstreaminggames zijn nu wereldwijd toegestaan. Afgelopen maand klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie Apple nog aan, onder meer omdat dit soort software niet werd toegelaten in de appwinkel.

In de richtlijnen is nu ook een passage toegevoegd over dat apps mogen linken naar aanbiedingen buiten de App Store, maar deze wijziging geldt wel alleen voor de EU. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Apple ook dit omwille van de Europese Digital Markets Act gaat toestaan.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 06-04-2024 10:10 99

06-04-2024 • 10:10

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Maar is het genoeg om aan de EU-wet te voldoen?

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i7x 6 april 2024 10:48
Emulators zullen voor velen het enige interessante zijn geweest buiten de App Store om. Het artikel spreekt over dat Apple dit zou moeten in de EU (“Door de Europese Digital Markets Act moet Apple sinds kort zijn winkel in de EU openstellen voor dergelijke software”), maar dat lijkt mij sterk. Denk eerder dat Apple wel inziet dat dit waarschijnlijk de grootste drijfveer voor mensen zal zijn alternatieve stores te proberen. Als ze dit dan zelf ook toestaan is die drijfveer voor een grote hoeveelheid mensen direct verdwenen en komen ze wellicht helemaal niet meer in aanraking met andere stores.

Apple heeft natuurlijk geen zin in legal gezeik of dat mensen geen bagger “games” meer kopen uit de App Store, maar de afweging zal inmiddels wel zijn dat mensen op zijn minst binnen hun eigen ecosysteem houden toch zwaarder zal wegen. Geldt overigens voor zowel de beschikbaarheid van emulators als game streaming diensten. Ja, het kost ze wellicht wat inkomsten van sneue hersenloze spelletjes die je in de App Store kunt vinden, maar op termijn verlies je anders alsnog een deel klanten aan volledig andere stores.
david-v
@i7x6 april 2024 15:02
Het artikel spreekt over dat Apple dit zou moeten in de EU (“Door de Europese Digital Markets Act moet Apple sinds kort zijn winkel in de EU openstellen voor dergelijke software”), maar dat lijkt mij sterk
Niet alleen de DMA maar ook en rechtszaak in de VS. Het lijkt mij zeer sterk dat Apple echt niet meer zich kon verzetten. Dit doen ze echt niet uit goodwill na 17 jaar.
DLSS @david-v6 april 2024 15:54
Precies. En misschien beginnen ze zich te realiseren dat het kinderachtig ‘malicious compliance’ langzaam afbreuk begint te doen aan de merknaam Apple.

De laatste maanden lees ik steeds meer negative artikels en commentaren over Apple. En zelfs onder YouTube filmpjes en podcasts van tech en gaming kanalen wordt er af en toe flink uitgehaald.

Apple verliest duidelijk sympathie in de tech community. Laat ze maar hun best gaan doen om het terug te verdienen.
iPadawan @DLSS6 april 2024 20:35
Het zullen meer degenen zijn die zich bij de tech community wanen.
Yzord @DLSS7 april 2024 01:36
Als Apple fan begin ik ook afkeer te krijgen tegen hun software beleid. Nu helemaal ze met Google AI in zee willen gaan onder iOS18. Zo langzamerhand ben ik mijn iPhone meer en meer thuis aan het laten en neem ik gewoon weer een oude Nokia 8810 mee om "bereikbaar" te moeten zijn.

Ik heb Apple vanwege hun privacy beleid, maar die zijn ze zwaar overboord aan het gooien met hun paniekerige implementatie van enige vorm van AI. Zelfs zo erg dat ze Google er voor implementeren en natuurlijk voor de nodige miljarden. Mocht dat hele dealtje doorgaan, dan is het klaar voor mij. Ik blijf op iOS17 en als mijn iPhone niet meer ondersteund wordt dan heb ik wel weer wat anders op het oog. En anders leert men maar weer met rooksignalen te werken :z
Carlos0_0
@Yzord7 april 2024 08:24
Ik heb ook helemaal geen behoefte aan AI, dus ben benieuwd hoe Apple het gaat toepassen.
Ik draai op mijn werk telefoons de developer bèta’s, dus ben benieuwd of we hier al iets van kunnen merken in de 1ste bèta’s.
aval0ne @Yzord8 april 2024 10:51
De samenwerking met Google verandert toch helemaal niets aan hun uitstekende privacy beleid. Graag wat bewijzen die het tegendeel beweren.
hikashuri @DLSS7 april 2024 22:29
Slechte reclame = goede reclame en vice versa. Apple gaat heus geen verlies leiden door slechte commentaren, die krijgen ze al heel hun bestaan te horen.
TheVivaldi @david-v6 april 2024 16:30
Die rechtszaak hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Weliswaar heeft de overheid ook een leger advocaten, maar Apple zal de zaak zólang rekken dat de overheid het opgeeft, want teveel belastinggeld.
i7x @david-v6 april 2024 17:50
Als iemand mij kan vertellen waar Apple wordt opgedragen game emulators toe te staan in hun store, dan geloof ik het graag, maar tot dusver zie ik zoiets nergens terug (niet over de EU en ook niet over de VS). De claim wordt wel gemaakt, maar verder niet onderbouwd. En ik mag er dus naast zitten wellicht, maar dan zie ik graag ook echt de regelgeving die dat stelt. Als iemand het wel weet, deel het gerust.
Wolfos @i7x6 april 2024 18:54
Het gaat niet om de "download illegaal commerciele games" emulators. De apps mogen namelijk niet willekeurige ROMs afspelen. Het zal dus puur gaan om emulatie collecties zoals die van SEGA: https://store.steampowere...ive_and_Genesis_Classics/
Cid Highwind @Wolfos6 april 2024 19:12
Dat zijn best leuke kansen voor SEGA en Nintendo om dus een retro store uit te brengen en eventueel hun content op alternatieve wijzen te slijten.

Aangezien niet-officiële emulators never nooit in staat zullen zijn op een legale manier ROMs aan te bieden, winnen zij hier inderdaad helemaal niks mee. Ja, ze kunnen homebrew en tech demos aanbieden wellicht, voor de liefhebber ;)
i7x @Wolfos6 april 2024 19:07
Ben wel benieuwd waarop dit gebaseerd zou zijn. Je kunt nu dergelijke Sega games ook al gewoon downloaden in de App Store, dat was geen nieuw regelgeving voor nodig. Waar staat dat de emulators geen willekeurige roms (wat nog steeds niet zegt dat ze per definitie illegaal zijn) zouden mogen afspelen? Misschien dat dat ergens staat hoor, maar hoe dan graag waar.
Wolfos @i7x6 april 2024 21:48
https://arstechnica.com/g...tore-but-with-big-caveats
i7x @Wolfos6 april 2024 22:33
Ook zij hebben over vage bewoordingen waar ze slechts hun interpretatie van delen. Dat is net zoveel waard als de speculatie hierbij de comments. Ik denk dat we echt moeten afwachten en zien hoe dit in de praktijk uitpakt.

Er is overigens ook al minimaal 1 app die Apple al enige tijd oogluikend heeft toegelaten en buiten het door jou beschreven scenario valt, namelijk ScummVM. Hierbij kun je obscure retro point and click games emuleren op iOS devices waarbij je zelf je game files moet aanleveren. Ik heb dit al enige tijd terug gedownload en destijds was er al enige verbazing dat Apple dit schijnbaar ok vond. Het kan een voorbode zijn geweest op de regulatie waar nu over gesproken wordt.

[Reactie gewijzigd door i7x op 23 juli 2024 00:00]

tweakuwe @i7x7 april 2024 17:16
Het verschil zal zijn dat je nu buiten Apple om extra spellen voor de emulatoren zal kunnen kopen eenvoudig, dus direct bij Sega.
Cowamundo 6 april 2024 10:17
En wat zijn ‘superapps’ ? beetje jammer dat dat in het artikel niet duidelijk uitgelegd wordt.
Blokker_1999
@Cowamundo6 april 2024 10:19
Het zijn van die apps die een alles-in-1 willen aanbieden. Denk waar Elon met zijn X naar toe wenst te gaan, niet enkel berichten, maar ook videos, betalingen, webshop, ... . Iets wat je ook in China al ziet met WeChat.
mareck1 @Blokker_19996 april 2024 15:19
Heel vreemd concept zo'n super app want eigenlijk is je telefoon dat al. Het enige wat zo'n app doet is een extra laag toevoegen.
Stijnvi @mareck16 april 2024 15:45
Een extra laag idd, maar wel met betere integratie. Denk bijvoorbeeld aan direct betaalverzoeken sturen in de chat, ipv eerst een Tikkie aan moeten maken en dan delen via WhatsApp.
Apple biedt dit bijvoorbeeld in de VS wel al een soort van aan waar je geld via Apple Pay kan versturen via iMessage. Vandaar dat Apple natuurlijk ook niet wil dat andere partijen hetzelfde doen op de iPhone. Want dan heeft de iPhone naar verloop van tijd helemaal geen meerwaarde meer tov Android. Dat heeft het hier in de EU al bijna niet, maar in de VS zeker wel op dit moment.
mareck1 @Stijnvi7 april 2024 01:09
Maar wie zit daar op te wachten?

Voor die ene keer per maand dat ik een tikkie verstuur zijn die paar seconden die die super app me zouden besparen nou niet bepaald een killer feature.

En wat is nu echt het verschil? Nu open ik mijn bank app, vul het bedrag in en zend ik het naar whatsapp. Hoe veel anders kan dit überhaupt? De juiste knop zoeken en indrukken en vervolgens het bedrag invullen en je tikkie verzenden moet je in die super app ook.
Timmiejj @mareck19 april 2024 10:48
Nuja dat dacht ik eerst over koppelen van bankpas aan Apple pay, wie gebruikt dat nou. Inmiddels heb ik m'n pinpas al jaren niet meer gebruikt
mutley69 @Timmiejj10 april 2024 21:30
Alles hangt er van af hoe u uw iphone vergrendelt. Ik zou dat niet met faceID of met vingerafdrukscan doen - wat zichtbaar is kan vervalst worden. Bij mij geen bankieren of geen medische data via de speeltjes (noch android noch iOS, noch wat anders).
Hoe restrictiever je bent in het bankieren hoe lager het risico wordt en dan nog moet je je bewust blijven van de zwaktes van de keuzes die u gemaakt heeft. Als u daarmee tevreden is - des te beter voor u. Ik probeer strenger te zijn dan de gemiddelde bankgebruiker. En dat gaat erg ver bij mij. Tegenwoordig met de post is het bij ons ellende - wel men mag dat niet meer gebruiken voor bankkaarten op te sturen enz... Voor de pakjes is 't nog erger met postnl, dpd e.v.a. - amazon vb. - totaal onbetrouwbaar dankzij de vergeten af te schaffen covid-maatregelen (liberale luiheid noem ik dat)...
Veilig werken is harder werken. Zo eenvoudig is't. Dat doet pijn.
arnold_m @web_master7 april 2024 12:17
Chinese Communistische Partij, ofwel Communistische Partij van China
web_master @arnold_m8 april 2024 12:13
Inderdaad.. ik was even verward doordat ik dagelijks CCP’s presenteer hahaha (Critical Check Points)

Ook CCCP zat even in mijn hoofd, het voormalig Rusland, vandaar mijn reactie.
xFeverr @Blokker_19996 april 2024 12:41
Vreselijk. Eén partij die alle controle en data bij zich heeft.
nestview @xFeverr6 april 2024 12:43
Vreselijk. Eén partij die alle controle en data bij zich heeft.
Ieder zijn ding toch. Jij vind het vreselijk. De ander vind dat als je toch je data af geeft dan liever bij 1 partij dan bij tientallen losstaande bedrijfjes die om de haverklap een datalek hebben. Er is voor beide wat te zeggen. Gelukkig valt er wat te kiezen.

[Reactie gewijzigd door nestview op 23 juli 2024 00:00]

laptopleon @nestview6 april 2024 13:39
Er valt, afhankelijk van wat je doel is, vaak juist niet zo veel te kiezen. Dat is precies het probleem. Als je online iets wil verkopen, kom je al gauw bij Marktplaats of Facebook Marketplace terecht, want daar kijkt het gros van de klanten. Wil je contact houden met je oude schoolvrienden dan zijn schoolbank.nl, LinkedIn of Facebook de meest praktische keuzes. Natuurlijk kun je ook 'kiezen' voor het prikbord van je lokale supermarkt, maar het resultaat zal dan nihil zijn.

Kortom realistisch gezien wordt het dan: De super-app van Facebook of niets.

Met losse apps kun je meer zelf bepalen welke info je weggeeft. Je kunt bijvoorbeeld elke app een eigen mailadres geven, wat ik doe, want ik heb toch een catch-all. Bij een super-app lukt dat niet meer.
Richh @xFeverr6 april 2024 13:36
Een soort... Apple? :)
web_master @Richh7 april 2024 09:59
..valt vaak niet ver de tree
Stijnvi @xFeverr6 april 2024 15:42
Tja, het is niet heel veel anders dan Apple met hun iMessage (waar je in de VS bijna niet aan ontkomt), iCloud, Apple Pay, Apple Health etc. etc.
Eigenlijk is iOS één grote superapp, want bijna alle Apple apps worden standaard geïnstalleerd, en Apple laat/liet andere apps niet toe met dezelfde functionaliteit.
Zo kan je WhatsApp op iOS geen backup laten maken naar Google Drive. Zelfs niet als je de Google Drive app installeert. Een backup kan alleen gemaakt worden in iCloud.
lenwar
@Stijnvi6 april 2024 22:14
Zo kan je WhatsApp op iOS geen backup laten maken naar Google Drive. Zelfs niet als je de Google Drive app installeert.
Daar moet je Meta op aanspreken. Zij kiezen ervoor om het alleen via het geïntegreerde OS-mechanisme te doen. Op Android kun je ook niet backuppen naar Onedrive of zo.
Zackito @Stijnvi6 april 2024 22:42
Wat een kul, je kan toch ook niet op een Android je whatsapp backuppen naar icloud? Nee dat kan alleen naar Google cloud.

Daarnaast is Whatsapp van Meta.

Je gebruikt een verkeerd voorbeeld, welk voorbeeld je dan moet pakken weet ik ook niet want ik herken jouw claim niet. Ik ben niet geforceerd om imessage te gebruiken, andere chatdiensten kunnen ook geinstalleerd worden. Andere browsers etc.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 23 juli 2024 00:00]

iPadawan @xFeverr6 april 2024 20:36
Inderdaad, Zullen personen zijn die, Ik wil dit en ik wil dat maar juist niet aan anderen denken en aan fraude mogelijkheden. Hoeveel apps zullen er wel niet komen waarin malware in zit, of juist je halve data kopiëren? Bij wie kan je straks terecht als je iPhone onbruikbaar is?
Manderlay1 @xFeverr6 april 2024 12:44
Je kiest er zelf voor om het te gebruiken
Jerie @Manderlay16 april 2024 13:21
Niet helemaal want netwerkeffect.
Manderlay1 @Jerie6 april 2024 13:22
Blijft nog altijd uw eigen keuze.
Jerie @Manderlay16 april 2024 13:24
Groepsdruk is u vreemd? Je wilt niet weten hoe vaak ik dom wordt aangekeken dat ik geen WhatsApp heb.
Manderlay1 @Jerie6 april 2024 13:28
Ik ken groepsdruk maar ga er niet in mee. Doe altijd mij eigen ding.
Jerie @Manderlay16 april 2024 13:34
Hangt natuurlijk van de context af. Als iedereen naar buiten zegt want 'brand' dan zou ik niet blijven staan. Kans is dan nogal groot dat je dan wordt doodgedrukt in de menigte.

Verder heb je natuurlijk allerlei sociale normen en waarden. Het niet hebben van een mobieltje, of niet bereikbaar zijn op je mobieltje wordt maatschappelijk niet geaccepteerd.
Manderlay1 @Jerie6 april 2024 13:48
In een brandend gebouw zijn heeft niets, maar dan ook niets te maken met groepsdruk.

Tja, pech voor de mensen dan die het niet accepteren. Maar ikzelf ben na 18u30 niet meer bereikbaar voor iedereen. Is mijn keuze!

Dus alles is een eigen keuze/beslissing.
Jerie @Manderlay16 april 2024 13:54
In een brandend gebouw zijn heeft niets, maar dan ook niets te maken met groepsdruk.
Ik schreef niet 'brandend gebouw' maar dat iemand 'brand' zou schreeuwen. De voorbeelden van de Damschreeuwer en Loveparade bijvoorbeeld.
Maar ikzelf ben na 18u30 niet meer bereikbaar voor iedereen. Is mijn keuze!
Sociaal gezien een heel andere afweging dan gedurende de dag niet bereikbaar zijn op je mobieltje.
Dus alles is een eigen keuze/beslissing.
Zo zit het niet. We leven in een samenleving, en je hebt je met regelmaat aan te passen aan de normen en waarden. Was het leven maar zo simpel.
Manderlay1 @Jerie6 april 2024 15:07
zolang alles binnen het wettelijk kader blijft is alles een eigen keuze. zo simpel is het leven.
web_master @Manderlay17 april 2024 10:01
Ook bij dat wettelijke kader dienen grote vraagtekens geplaatst te worden, maar dat lijkt mij overduidelijk, niet waar?
Manderlay1 @web_master7 april 2024 10:04
Kiezen we ook voor en in Vlaanderen en Nederland hebben we niet te klagen, zeker niet perfect maar bovengemiddeld goed!

Weet momenteel niet iets waarvan ik denk dat het onmiddellijk moet aangepast worden
logix147 @Jerie6 april 2024 16:00
Whatsapp is geen waarde of norm... Whatsapp is techniek, zo is een mobiele telefoon ook techniek.
Oudere mensen aanspreken met u valt wel in de W&O categorie.

Buiten spelen was vroeger normaal, niet achter een tabletje hangen. Kunt wel zeggen dat 'vroeger was alles beter' dat moet je niet blijven roepen, maar als MBO-ers toekomstig verplicht burgerschap als 'examenvak' krijgen - vind ik dat ergens wel beetje verontrustend i.c.m. je laatste uitspraak dat we onszelf maar aan moeten passen aan wat de tech sector de samenleving oplegt.

Het blijft ergens een vrije keuze, er is een reden dat wij al 2 jaar 'nieuws' ontvangen van de "operatie" in de Oek/Rus regio. Er zit meer tussen zwart/wit en als iemand geen whatsapp gebruikt of zijn mobiel uitzet na 20:00 - mag iemand toch lekker voor zichzelf weten = eigen keuze... wie ben jij om mensen een keuze op te leggen. Dat mijn mening is dat jouw laatste antwoord zorgwekkend is, wil totaal niet zeggen dat jij daar ook zo over moet denken. Ik hoop alleen dat als je ander daglicht leest je misschien ook de bril met ander licht kunt bekijken.
TheVivaldi @Jerie6 april 2024 16:32
Ook als er brand wordt geroepen in een menigte, blijf ik staan. Ik neem het risico wel.
Finraziel @Manderlay16 april 2024 15:50
Filosofisch gezien heb je gelijk, alles is een keuze. Zelfs als iemand met een pistool tegen je hoofd staat en iets van je eist is het nog altijd je eigen keuze of je doet wat hij zegt of besluit te kijken of hij echt een kogel door je kop jaagt.
Maar dat wil niet zeggen dat het originele punt wat je leek te maken, dat het daarmee niet erg is als er één app zou komen waar alles in gebeurt (zoals wechat in China), valide is. Als de keuze is 'gebruik de app of wordt uit een groot deel van de samenleving buitengesloten' dan wordt dat niet echt als een vrije keuze meer gezien (ook in diverse wetgeving, voor zover ik begrijp... ianal).
JBVisual @Manderlay16 april 2024 13:47
Het is niet alleen de druk vanuit de groep maar ook andere zaken die mee kunnen spelen.
Kijkend naar bijvoorbeeld Amazon, die hier in Nederland voor €5 per maand of €50 per jaar een compleet pakket aanbied.
-Amazon prime voor de website
-Prime video
-toegang tot geselecteerde boeken
-elke maand een selectie aan games
-foto opslag

Stel je nu eens voor dat je graag die ene film legaal zou willen zien, die alleen beschikbaar is op prime. (Zo zou ik prime nemen voor de serie “falllout”)

Of dat het ene artikel wat je nodig hebt xx% goedkoper is bij deze super aanbieder.

Ik kan mij voorstellen dat er voor iedereen een punt komt waarbij je al een beetje in het ecosysteem van zo’n super aanbieder gezogen wordt. En als de eerste stap nou eenmaal is gemaakt….

Ps ik wil je argument zeker niet 100% onderuit halen, want het blijft uiteindelijk je eigen keuze of je toch een zee gaat. Ik kan me anderzijds ook gewoon voorstellen dat het soms erg moeilijk kan worden als dit soort partijen teveel macht hebben door het aantal markten waarin ze actief zijn.

Zelf probeer ik wel al zoveel mogelijk naar lokale partijen te kijken, zo koop ik liever iets bij Coolblue dan bij Amazon. Ja Coolblue is zeker ook geen kleine speler, maar tenminste nog wel een Nederlandse speler (waar de service prima is)
ilaurensnl @Jerie6 april 2024 15:12
Zelfs met groepsdruk is het een keus, het blijft een keus die je opweegt tegen wat het oplevert, dus keus is keus, albeit wel mogelijk een stomme keus (of juist goed).

Je wordt waarschijnlijk raar aangekeken omdat het voor hun een normaalste zaak is, maar dat hoeft niet zo erg te zijn als je laat denken, dat zou meer van zijn oh, had ik niet verwacht; waarom heb je dat niet?? b.v.
Manderlay1 @TweakJunior6 april 2024 15:08
je kiest er toch zelf voor om cola te drinken? of data door te geven als je cola wilt drinken?
Niemand giet het in uw mond.
t2012 @Cowamundo6 april 2024 10:34
...emulators voortaan zijn toegestaan in de appwinkel, (...). Ook wordt expliciet genoemd dat emulators downloadbare games mogen aan bieden...
Emulators (en supperapps zijn vergelijkbaar maar andere techniek) zijn dus apps die in hun app omgeving andere apps aanbieden. De subapp wordt uitgevoerd in de hoofd app.

[Reactie gewijzigd door t2012 op 23 juli 2024 00:00]

Dark Angel 58 @Cowamundo8 april 2024 11:09
En wat zijn ‘superapps’ ? beetje jammer dat dat in het artikel niet duidelijk uitgelegd wordt.
Denk aan Chinese apps... Een van de Chinese app heet WeChat.
Omg ik zie in wikipedia dat X (Twitter) ook een superapp wordt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Super-app

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 00:00]

JeffZorz 6 april 2024 11:50
Dit is Apple die goodwill probeert te generen met manke flexibiliteit zodat ze niet hoeven te buigen bij belangrijke zaken zoals het toestaan van andere app stores.
Rctworld @JeffZorz6 april 2024 12:53
Volgens mij zijn andere app stores al een gepasseerd station. Dat moet al dacht ik.

Denk wel dat je gelijk hebt dat ze nu een beetje goodwill proberen te winnen.
Wraldpyk @Rctworld7 april 2024 02:04
In de EU wel, daarbuiten niet. En bovendien heeft Apple weer nieuwe regels geintroduceerd die er voor zorgen dat je als populaire gratis app zeker niet buiten de app store kan aanbieden omdat je dan heel veel geld moet neerleggen, zoals 50 cent per installatie als je meer als een miljoen installaties ofzo hebt.
m_snel @Wraldpyk7 april 2024 22:19
Die gratis apps leveren z’n 6 dollar per gebruiker op aan reclame of verkoop van gegevens. Daar kan die 50 cent vast wel van af
Cergorach
@JeffZorz6 april 2024 13:19
Het zal mij aan m'n achterwerk geroest zijn wat de motivatie is van Apple, wereldwijde emulator support is tot op heden het enige directe consumenten voordeel rond het hele Apple app store drama...
Jerie @JeffZorz6 april 2024 13:23
Klopt, ongeveer (precies zal zijn omdat ze zich aan de wet moeten houden) op zich is dat niet erg. De vraag is of het genoeg is.

Staat Yuzu/Suyu nu in de App Store dan?
Bytebandit 6 april 2024 10:18
Ben benieuwd of daarmee ook de jit compiler mogelijkheden vrijkomen. Dit was nu altijd de beperkende performance factor als je bijvoorbeeld retroarch ging sideloaden via niet officiële methodes.
Krishh @Bytebandit11 april 2024 15:27
Ik ben dus inderdaad benieuwd of we Retroarch hierdoor terug gaan zien. Nu moet ik dit telken sideloaden op de Apple TV, maar zou mooi zijn als het gewoon via de App Store beschikbaar wordt!
Linksquest Moderator Spielerij 6 april 2024 10:25
Dus dan zou dus vanaf nu ook Xbox Game Pass app waarmee je kunt cloud gamen toegestaan worden op iOS, zou tijd worden.
Pliskin @Linksquest6 april 2024 10:33
Nu nog zorgen dat xCloud wat beter wordt.
iOnoWLIt @Linksquest6 april 2024 16:16
MS heeft gezegd dat het nog niet geschikt is want Apple wil nog steeds 30% van alle in-app purchases.
klakkie.57th @iOnoWLIt6 april 2024 19:12
Games zijn toch gratis te spelen met een abonnement?, en de extra koop je gewoon aan via je pc...
net zoals netflix en Spotify
iOnoWLIt @klakkie.57th6 april 2024 19:47
Microsoft wil natuurlijk dat de gebruiker direct via de iPhone mtx aanschaft en niet eerst wacht om achter de PC te gaan..
z1rconium 6 april 2024 10:38
Halve vertaling;
Apps may offer certain software that is not embedded in the binary, specifically HTML5 mini apps and mini games, streaming games, chatbots, and plug-ins
Cergorach
@z1rconium6 april 2024 13:23
Dat is inderdaad veel meer dan wat het Tweakers.net artikel aangeeft!
laptopleon @Cergorach6 april 2024 13:41
Meer? 'May' klinkt eerder als een slag om de arm. Misschien, maar misschien ook niet.
Cergorach
@laptopleon6 april 2024 13:58
'Apps may...' vertaal je als "Apps mogen...", dat is imho geen slag om de arm.
Thonz @laptopleon6 april 2024 17:22
Het woord dat je zoekt is “might”.
laptopleon @Thonz7 april 2024 13:23
Laat ik het zo zeggen. Voor een bedrijf wat de legal fine print bij wijze van spreken door 10 advocaten en andere specialisten laat napluizen vind ik het nogal een losse term. Maar goed, ik heb de rest er niet bij gepakt.
IKON 6 april 2024 11:00
Fijn. Hopelijk zo ook wat meer gaming richting Mac weer. Ik snap dat een Mac niet gezien wordt als HET platform, maar om de prestaties hoef je het voor de meeste games niet te laten. Zou toch wel fijn zijn om een keer een ARPG te kunnen knallen op een MBP ofzo. Anyway. Hopelijk blijft Apple wat stappen in deze richting maken.
Rctworld @IKON6 april 2024 12:51
Ik geloof niet dat dit te maken heeft met opgelegde beperkingen in MacOS, de afzet markt voor ontwikkelaars zal gewoon (te) klein zijn. Tegen geld zeggen ze niet snel nee dus er zal wel te weinig geld te vinden zijn😛

Op een iPhone kon je dit soort dingen daarentegen simpelweg niet aanbieden. Apple investeert er ook niet in, ze gaan het simpelweg toelaten.

[Reactie gewijzigd door Rctworld op 23 juli 2024 00:00]

TomPlant0 @IKON6 april 2024 12:53
Moet zeggen dat gamen op de Mac prima gaat. Tenminste, als het grafisch niet te zwaar wordt. Ik heb een M1 Pro met 16GB centraal geheugen. Ik speel Minecraft voornamelijk maar zodra ik bepaalde shaders (pakketten om de game mooier te maken, voorbeeld) gebruik heeft ie het wel moeilijk. Ligt er wel aan hoe zwaar de packs zijn. Maar als de fps onder de 60 komt speelt het niet echt lekker.
Cergorach
@IKON6 april 2024 13:22
Zou toch wel fijn zijn om een keer een ARPG te kunnen knallen op een MBP ofzo.
Diablo 3 is al bijna 12 jaar beschikbaar op Mac...
laptopleon @IKON6 april 2024 13:50
Ik denk dat het het aanbod aan games / game emulators meer zou helpen als dit op de AppleTV en iOS, dus tvOS App Store en iOS App Store zou worden toegelaten. Op de Mac ben je niet afhankelijk van de Mac App Store om iets te installeren, op AppleTV en iOS tot nu toe wel.
Vliegenier04 6 april 2024 12:12
Ik mag hopen dat Emulators die JIT (Just In Time-compilation) vereisen dan nu ook toegestaan worden. Voor de mensen die niet weten wat dat is:
https://faq.altstore.io/how-to-use-altstore/altjit

Voorbeelden van populaire emulators die draaien op JIT:
PojavLauncher (link naar github)
UTM (link)
DolphiniOS (link)

Ik kan er zo snel niks over terugvinden in de nieuwe App Store-richtlijnen helaas.
Llopigat
7 april 2024 10:43
Zoals altijd bij Apple zitten er weer zoveel haken en ogen aan dat je er feitelijk niks aan hebt. Net zoals de browser engines en het sideloaden in de EU.

Zolang Apple niet richting "Je mag met je eigen apparaat doen wat je zelf wil" gaat, blijft het voor mij geen interessante optie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 00:00]

Martinspire 6 april 2024 10:32
Natuurlijk gaan ze ze in html wel toestaan, want of mensen via die app werken of de website, het werkt toch al wel. Dit kost ze gewoon helemaal niks.

Echte appstores gaat nog wel even duren en nu kunnen ze zeggen dat ze voldoen en de rest maar gewoon html apps moet bouwen...

Ondertussen zitten ze wel de html-standaard tegen te houden om allerlei zaken niet of niet goed te ondersteunen, wat overduidelijk expres gebeurd. Om te zorgen dat dergelijke alternatieve platformen niet van de grond komen en ze nog even een tijdje kunnen cashen met de appstore.
Luminair @Martinspire7 april 2024 03:46
Ondertussen zitten ze wel de html-standaard tegen te houden om allerlei zaken niet of niet goed te ondersteunen, wat overduidelijk expres gebeurd
Dit is gewoon onzin. De afgelopen jaren loopt het open-source WebKit team synchroon met Interop, waarmee ze vaak zelfs voorlopen op Firefox.

Dat ze obscure experimentele Chrome flag XYZ niet ondersteunen betekent niet dat ze zich niet aan standaarden houden.

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