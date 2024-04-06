Apple staat game-emulators en 'superapps' wereldwijd toe in App Store

Apple gaat onder meer game-emulators wereldwijd toestaan in zijn appwinkels. Dat blijkt uit een aangepaste versie van zijn App Store-richtlijnen. De emulators mogen games aanbieden, mits ze aan 'alle toepasselijke wetten' voldoen.

In de bijgewerkte versie van de App Store-richtlijnen is een sectie toegevoegd waarin onder andere staat dat emulators voortaan zijn toegestaan in de appwinkels van Apple, zo ontdekte MacRumors. Ook wordt expliciet genoemd dat emulators downloadbare games mogen aanbieden, mits deze voldoen aan de richtlijnen en 'alle toepasselijke wetten'.

Apple heeft game-emulators tot dusver nooit officieel toegelaten in de App Store, al werden ze soms wel verstopt in andere apps om Apples beoordelingsproces te omzeilen. Door de Europese Digital Markets Act moet Apple sinds kort zijn winkel in de EU openstellen voor dergelijke software. Nu blijkt echter dat Apple emulators niet alleen in Europa, maar wereldwijd gaat toestaan.

Hetzelfde geldt voor de wijziging dat 'superapps' voortaan zijn toegestaan. Dat zijn apps waarin andere apps of games zijn inbegrepen. Die inbegrepen miniapps en -spellen moeten volgens de aangepaste richtlijnen gebruikmaken van html5. Ook cloudstreaminggames zijn nu wereldwijd toegestaan. Afgelopen maand klaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie Apple nog aan, onder meer omdat dit soort software niet werd toegelaten in de appwinkel.

In de richtlijnen is nu ook een passage toegevoegd over dat apps mogen linken naar aanbiedingen buiten de App Store, maar deze wijziging geldt wel alleen voor de EU. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Apple ook dit omwille van de Europese Digital Markets Act gaat toestaan.