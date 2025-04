Apple haalt eerste Game Boy-emulator uit App Store wegens schenden voorwaarden

Apple heeft iGBA weer uit de App Store verwijderd. De techgigant staat sinds kort game-emulators toe in de App Store, en iGBA was een van de eerste die beschikbaar kwam. De app is nu weer uit de App Store verwijderd vanwege het schenden van zijn App Store-regels.

Apple heeft iGBA uit de App Store verwijderd vanwege het schenden van zijn App Review-voorwaarden, specifiek rondom spam en auteursrecht, zegt het bedrijf tegen MacRumors. De techgigant treedt daarover verder niet in detail. Eerder kwam echter aan het licht dat iGBA mogelijk een onbevoegde kloon van GBA4iOS is. Laatstgenoemde is een opensource-emulator die al een decennium beschikbaar is voor iOS via onofficiële wegen.

GBA4iOS-ontwikkelaar Riley Testut meldt in een e-mail aan techwebsite The Verge dat zijn emulator gebruikmaakt van de GNU GPLv2-licentie. De iGBA-emulator bevatte geen referenties naar die licentie, wat mogelijk in strijd is met de voorwaarden. Apples App Store-voorwaarden rondom auteursrecht luiden: "Zorg ervoor dat je app alleen inhoud bevat die je hebt gemaakt of waarvoor je een gebruikslicentie hebt. Je app kan worden verwijderd als je over de schreef bent gegaan en inhoud hebt gebruikt zonder toestemming."

Testut spreekt op sociale media zijn frustratie uit over het verschijnen van een GBA4iOS-kloon in de App Store. "Ik ben boos dat Apple de tijd heeft genomen om de regels van de App Store te veranderen om emulators toe te staan, en vervolgens een imitatie van mijn eigen app heeft goedgekeurd." De ontwikkelaar probeert naar eigen zeggen zelf al meer dan een maand AltStore, een alternatieve appwinkel voor iOS, uit te brengen. Apple heeft daarvoor nog geen goedkeuring gegeven. Bij release wil Testut zijn nieuwe emulator, Delta, uitbrengen in AltStore.

De ontwikkelaar van de kloon bevestigt in een statement tegen The Verge niet dat zijn app gebruikmaakte van GBA4iOS-code. De ontwikkelaar zegt 'niet te hebben gedacht dat de app zoveel gevolgen zou hebben' en betuigt spijt. De iGBA-ontwikkelaar heeft naar eigen zeggen via e-mail contact opgenomen met Testut.

Apple zei begin april dat het bedrijf game-emulators gaat toestaan in de App Store. IGBA was een van de eerste emulators die werd goedgekeurd door Apple. De app stond afgelopen weekend hoog in de App Store-ranglijsten. De app bevatte volgens gebruikers veel advertenties. Ook zou de app veel data van gebruikers verzamelen, zo bleek uit de App Store-privacylabels. Er is inmiddels ook een Commodore 64-emulator verschenen in de App Store, genaamd Emu64 XL. Die is nog steeds beschikbaar.