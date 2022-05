Alternatieve App Store voor iOS heeft 300.000 maandelijkse gebruikers

AltStore, een alternatieve App Store voor iOS, heeft drie jaar na de release ongeveer 300.000 maandelijkse gebruikers. Dat heeft de oprichter gezegd. In totaal hebben anderhalf miljoen mensen de software geprobeerd.

Omdat ongeveer 6000 mensen hebben besloten de oprichter financieel te steunen, heeft hij van het onderhoud van de software al wel zijn baan kunnen maken, meldt Fast Company. De software maakt het mogelijk om apps te sideloaden op iPhones en iPads door de methode te gebruiken die ontwikkelaars ook kunnen gebruiken via Xcode. Een ontwikkelaarsaccount is niet nodig en ook jailbreaken hoeft niet. De software kwam uit in 2019.

Met het aantal van 300.000 maandelijkse gebruikers is het marktaandeel van AltStore onder iOS-gebruikers klein. Er zijn naar schatting meer dan een miljard gebruikers van Apples mobiele besturingssysteem. Daarmee is het aandeel van AltStore-gebruikers minder dan 0,03 procent.

Deze week komt de optie beschikbaar voor Trusted Sources, waarmee gebruikers apps kunnen ontdekken die de oprichters zelf hebben nagekeken. Daarbij lijkt het vooral te gaan om apps die desktopomgevingen of oude gameconsoles emuleren. Dat zijn apps die Apple niet toestaat in de App Store. Installatie van apps gaat via ipa-bestanden op de desktop; er staan weinig tot geen apps in de software zelf.

AltStore heeft beperkingen. Zo kunnen er maar twee via AltStore geïnstalleerde apps tegelijk op een iPhone staan en moet de iPhone elke week een keer op hetzelfde wifinetwerk zitten als de desktopsoftware om het gebruik te authenticeren.