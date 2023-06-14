Apple wil nog niets zeggen over mogelijkheid sideloading in iOS 17

Apple wil nog niets zeggen over de mogelijkheid van sideloading in iOS 17. Het komende jaar, de tijd dat iOS 17 de courante versie zal zijn, zal Apple moeten voldoen aan regelgeving daarover van de Europese Unie.

Apple zei tijdens de WWDC-keynote vorige week niets over sideloading en de functie is ook niet te vinden in de eerste bèta, die vorige week uitkwam en waar Tweakers een preview over publiceerde. Apple-topman Craig Federighi sprak er wel kort over tijdens een live opgenomen podcast op de WWDC. Tijdens The Talk Show van John Gruber zei hij dat Apple 'wil doen wat het beste is voor klanten'. "We werken met de EU aan wat veilig voldoen aan de regels inhoudt en ik heb nu niets meer dan dat om over te praten."

De Digital Markets Act, wetgeving van de Europese Unie, verplicht aanbieders van grote platforms om de mogelijkheid te bieden om andere downloadwinkels te starten om zo concurrentie in stand te houden. De gedachte is dat de maker van een groot platform te veel macht heeft als die ook de enige downloadwinkel in handen heeft. Veel ontwikkelaars klaagden afgelopen jaren onder meer over het te hoge afdrachtpercentage van dertig procent en het willekeurig toepassen van regels. Op Android zijn downloadwinkels van derden altijd al toegestaan.