Apple wil nog niets zeggen over mogelijkheid sideloading in iOS 17

Apple wil nog niets zeggen over de mogelijkheid van sideloading in iOS 17. Het komende jaar, de tijd dat iOS 17 de courante versie zal zijn, zal Apple moeten voldoen aan regelgeving daarover van de Europese Unie.

Apple zei tijdens de WWDC-keynote vorige week niets over sideloading en de functie is ook niet te vinden in de eerste bèta, die vorige week uitkwam en waar Tweakers een preview over publiceerde. Apple-topman Craig Federighi sprak er wel kort over tijdens een live opgenomen podcast op de WWDC. Tijdens The Talk Show van John Gruber zei hij dat Apple 'wil doen wat het beste is voor klanten'. "We werken met de EU aan wat veilig voldoen aan de regels inhoudt en ik heb nu niets meer dan dat om over te praten."

De Digital Markets Act, wetgeving van de Europese Unie, verplicht aanbieders van grote platforms om de mogelijkheid te bieden om andere downloadwinkels te starten om zo concurrentie in stand te houden. De gedachte is dat de maker van een groot platform te veel macht heeft als die ook de enige downloadwinkel in handen heeft. Veel ontwikkelaars klaagden afgelopen jaren onder meer over het te hoge afdrachtpercentage van dertig procent en het willekeurig toepassen van regels. Op Android zijn downloadwinkels van derden altijd al toegestaan.

Apple App Store-antitrust

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-06-2023 07:56 373

14-06-2023 • 07:56

373

Lees meer

Apple Podcasts krijgt ondersteuning voor Nederlandstalige transcripties
Apple Podcasts krijgt ondersteuning voor Nederlandstalige transcripties Nieuws van 2 oktober 2024
'Apple wil developers laten betalen voor iOS-apps die gesideload kunnen worden'
'Apple wil developers laten betalen voor iOS-apps die gesideload kunnen worden' Nieuws van 25 januari 2024
Microsoft en Google gaan niet in beroep tegen aanwijzing als poortwachter in EU
Microsoft en Google gaan niet in beroep tegen aanwijzing als poortwachter in EU Nieuws van 14 november 2023
'Sideloaden apps op iPhone en iPad vanaf eerste helft 2024 mogelijk'
'Sideloaden apps op iPhone en iPad vanaf eerste helft 2024 mogelijk' Nieuws van 13 november 2023
Apple brengt iOS 17.1 uit met optie voor afronden AirDrop-transfers via internet
Apple brengt iOS 17.1 uit met optie voor afronden AirDrop-transfers via internet Nieuws van 25 oktober 2023
Apple brengt iOS 17 uit
Apple brengt iOS 17 uit Nieuws van 19 september 2023
IOS en iPadOS 17 komen op 18 september uit, macOS Sonoma verschijnt 26 september
IOS en iPadOS 17 komen op 18 september uit, macOS Sonoma verschijnt 26 september Nieuws van 12 september 2023
'Apple en Microsoft hebben bezwaar tegen DMA-classificatie van poortwachter'
'Apple en Microsoft hebben bezwaar tegen DMA-classificatie van poortwachter' Nieuws van 5 september 2023
Apple bevestigt iOS-bug waardoor schermtijdlimieten niet worden toegepast
Apple bevestigt iOS-bug waardoor schermtijdlimieten niet worden toegepast Nieuws van 31 juli 2023
Apple verkort tijd voor 'lang ingedrukt houden' in iOS 17
Apple verkort tijd voor 'lang ingedrukt houden' in iOS 17 Nieuws van 22 juni 2023
Apple patcht actief misbruikte kwetsbaarheden in iOS en macOS
Apple patcht actief misbruikte kwetsbaarheden in iOS en macOS Nieuws van 22 juni 2023
Japan wil dat Google en Apple andere betalingssystemen dan hun eigen toestaan
Japan wil dat Google en Apple andere betalingssystemen dan hun eigen toestaan Nieuws van 18 juni 2023
Bloomberg: Apple kondigt tijdens WWDC nieuwe MacBooks aan
Bloomberg: Apple kondigt tijdens WWDC nieuwe MacBooks aan Nieuws van 17 april 2023
Jaarlijkse Android-upgrade wordt langzaamaan overbodig
Jaarlijkse Android-upgrade wordt langzaamaan overbodig Nieuws van 11 mei 2022
Alternatieve App Store voor iOS heeft 300.000 maandelijkse gebruikers
Alternatieve App Store voor iOS heeft 300.000 maandelijkse gebruikers Nieuws van 9 mei 2022
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Apple iOS

Reacties (373)

-Moderatie-faq
373
367
132
6
0
191
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Tr1pke 14 juni 2023 08:04
Laat die Chinese en Russische download winkels maar komen, 90% van de mensen gaan niet weten wat voor rommel ze gaan downloaden.
GertMenkel
@Tr1pke14 juni 2023 08:29
AltStore installeren is onnodig moeilijk gemaakt door Apple, maar alternatieve app stores kunnen al tijden.

Er zitten nog wat nadelen aan vanwege Apple's beperkingen natuurlijk, maar je kunt er nu al dingen vinden die in de app store niet mogelijk zijn, zoals VM's waarmee je Arch op je telefoon kan zetten en een klembordbeheerder.
The Zep Man
@Tr1pke14 juni 2023 08:06
Laat die Chinese en Russische download winkels maar komen,
Ah, zulke rotzooi zoals F-Droid? :)
Naafkap @The Zep Man14 juni 2023 08:19
Leuk voor tweakers die weten wat ze doen, maar voor veel mensen is dit gewoon geen gesneden koek. Een vage alternatieve store is gewoon een groot beveiligingsrisico. Net om die reden kiezen veel mensen bewust voor het gesloten systeem van Apple. Jammer dat zij nu verplicht worden de boel open te gooien.

In mijn beleving is het heel simpel: wil je de boel open kunnen gooien met alternatieve stores, dan is er voldoende keuze in androidland. Wil je dat juist niet, dan is de filosofie van Apple voor jou de beste keuze.
GertMenkel
@Naafkap14 juni 2023 08:21
Dan installeer je toch geen alternatieve app stores?
vanaalten @GertMenkel14 juni 2023 08:31
Totdat die app die je graag wil hebben alleen in een alternatieve store te vinden is. En zodra je er eenmaal eentje hebt geinstalleerd ga je er meer van gebruiken en komt er t.z.t. een keer troep bij je binnen.

Ja, dan heb je ZELF die keuze gemaakt. Maar het huidige systeem bij Apple is voor mij beter: wil je als ontwikkelaar je app voor Apple gebruikers uitbrengen, dan MOET je naar de Apple app-store en voldoen aan de eisen/controles van Apple.
skatebiker @vanaalten14 juni 2023 08:43
Ik zie het probleem niet. Een gebruiker is niet verplicht sideloaden op iOS aan te zetten, want (ja aanname) standaard zal het UIT staan. En ik vermoed 99% van de gebruikers zal het nooit aanzetten.
Dus wil je veilig blijven dan doe je niks en kun je net als iOS 16-, gewoon alleen uit de App Store downloaden.
En op een laptop of desktop (ja ook van Apple) kun je ook van alles downloaden als je dat wilt. En gewoon als root dingen doen (in Windows heet dat 'Administrator').
Dus waarom zijn smartphones en tabletten veel meer dichtgetimmerd dan laptops ?
Beetje vreemd.
bzzzt
@skatebiker14 juni 2023 11:35
Ik zie het probleem niet. Een gebruiker is niet verplicht sideloaden op iOS aan te zetten, want (ja aanname) standaard zal het UIT staan. En ik vermoed 99% van de gebruikers zal het nooit aanzetten.
"Haal nu Whatsapp uit de nieuwe Facebook store zonder irritante privacy labels."
Zie je het probleem nu?
Dus waarom zijn smartphones en tabletten veel meer dichtgetimmerd dan laptops ?
Je weet dat wereldwijd er een paar factoren meer mensen gebruik maken van smartphones dan laptops? En dat niet al die mensen de IT/tweakers achtergrond hebben die we als bevoorrechten hier sinds de jaren 80 hebben kunnen opbouwen?
CAPSLOCK2000
@bzzzt14 juni 2023 12:21
Dat is wel een beetje het excuus van iedere dictator ooit: "Geef mij absolute macht en dan bescherm ik jullie tegen al het kwaad".
Als je wil dat appstores bescherming bieden dan moet je een wet maken waarin staat dat appstores software moeten controleren. Vertrouwen op de goedheid van een bedrijf is niet de juiste aanpak want zakelijke belangen kunnen veranderen.
bzzzt
@CAPSLOCK200014 juni 2023 15:25
Dat is wel een beetje het excuus van iedere dictator ooit: "Geef mij absolute macht en dan bescherm ik jullie tegen al het kwaad".
Ik denk dat je je vergist in hoeveel regels er nu al op bedrijven van toepassing zijn. Er is op geen enkele manier sprake van 'absolute macht'.
Als je wil dat appstores bescherming bieden dan moet je een wet maken waarin staat dat appstores software moeten controleren. Vertrouwen op de goedheid van een bedrijf is niet de juiste aanpak want zakelijke belangen kunnen veranderen.
Vertrouwen op een wetgever die amper snapt hoe dingen werken en minstens 10 jaar achterloopt op de huidige ontwikkelingen is ook niet bepaald een aantrekkelijk voorstel.
Maar op zich zou het een goede ontwikkeling kunnen zijn, mits de bedrijven aan de andere kant van de plas ook gedwongen kunnen worden zich daar aan te houden.
langestefan @bzzzt14 juni 2023 17:36
"Haal nu Whatsapp uit de nieuwe Facebook store zonder irritante privacy labels."
Zie je het probleem nu?
Nee. Sideloaden en een alternatieve app store zie ik echt als twee verschillende dingen. Sideloaden op android doe ik eigenlijk alleen om beperkingen te omzeilen, zoals het downloaden van apps die verwijderd zijn uit de store of een geografische beperking hebben. Het bouwen van een alternatieve store is alleen weggelecht voor grote bedrijven met voldoende poen om de complexe ontwikkeling van zo'n store te kunnen bekostigen. Zo'n bedrijf wat een store aanbiedt moet zich aan dezelfde regels als apple houden.
Je weet dat wereldwijd er een paar factoren meer mensen gebruik maken van smartphones dan laptops? En dat niet al die mensen de IT/tweakers achtergrond hebben die we als bevoorrechten hier sinds de jaren 80 hebben kunnen opbouwen?
Dat valt allemaal wel mee. Laptops hebben gewoon een totaal ander gebruiksdoel en set eisen dan een telefoon. Ik installeer bijna elke dag wat nieuws op mijn laptop terwijl mijn telefoon al jaren grotendeels dezelfde apps heeft.
bzzzt
@langestefan14 juni 2023 19:26
Nee. Sideloaden en een alternatieve app store zie ik echt als twee verschillende dingen. ... Zo'n bedrijf wat een store aanbiedt moet zich aan dezelfde regels als apple houden.
Dit is toch bull? Wie zegt dat de regels die een store hanteert dezelfde als die van Apple zijn? Ik verwacht juist het tegengestelde: als Facebook geen zin meer heeft in de privacy labels van de Apple store kunnen ze iedereen die Whatsapp wil verplichten dat via hun store en/of sideloaded app te installeren als Apple het systeem open moet gooien.
En de meeste mensen schijnen Whatsapp te gebruiken en zich totaal niet druk te maken over privacy dus de netwerk effecten zorgen er voor dat Facebook met veel meer wegkomt dan op dit moment door Apple wordt toegelaten.
Dat valt allemaal wel mee. Laptops hebben gewoon een totaal ander gebruiksdoel en set eisen dan een telefoon.
Een groot deel van de wereldbevolking, vooral in armere landen, heeft niets te eisen. Die gebruiken een telefoon omdat dat het enige is wat ze kunnen betalen. De markt voor computers wordt al jaren overschaduwd door die voor smartphones wat dus ook betekent dat veel mensen die een smartphone gebruiken niet automatisch 'digitaal geletterd' zijn en de kans op narigheid via de telefoon veel groter is.
Kijk eens naar een beneden gemiddeld slimme Nederlander, bedenk dat die vaak een smartphone heeft en vraag je dan eens af of je die persoon ook vertrouwt de juiste keuzes te maken als die een standaard scambericht krijgt.
langestefan @bzzzt14 juni 2023 19:53
Dit is toch bull? Wie zegt dat de regels die een store hanteert dezelfde als die van Apple zijn? Ik verwacht juist het tegengestelde: als Facebook geen zin meer heeft in de privacy labels van de Apple store kunnen ze iedereen die Whatsapp wil verplichten dat via hun store en/of sideloaded app te installeren als Apple het systeem open moet gooien.
Kunnen ze inderdaad doen, en vervolgens bloed de app dood omdat iedereen een aparte store moet installeren om de app uberhaupt te kunnen gebruiken. En apple kennende gaan ze de rand van de wet opzoeken en allerlei smerige tactieken inzetten om het installeren van een externe store zo lastig mogelijk te maken.
Een groot deel van de wereldbevolking, vooral in armere landen, heeft niets te eisen. Die gebruiken een telefoon omdat dat het enige is wat ze kunnen betalen.
En dat boeit waarom? Dit gaat over wetgeving in de EU, wat apple buiten de EU met hun store beleid doet zal me een worst wezen.
De markt voor computers wordt al jaren overschaduwd door die voor smartphones wat dus ook betekent dat veel mensen die een smartphone gebruiken niet automatisch 'digitaal geletterd' zijn en de kans op narigheid via de telefoon veel groter is.
Aan apple de zaak om OS security zo goed op te zetten dat malware installeren onmogelijk is. De voordelen van een open store beleid voor de consument wegen vele malen hoger dan de nadelen, en dat is ook precies waarom deze wet er komt.
nzall @bzzzt15 juni 2023 08:40
Let wel: het is niet omdat Apple alternatieve app stores moet toelaten en het sideloaden van apps dat deze apps daardoor de gevestigde APIs van Apple zomaar kunnen omzeilen. Om maar te zeggen: een iOS app zal altijd moeten werken binnen de gevestigde regels van iOS, inclusief het permissions systeem enzo.
bzzzt
@nzall15 juni 2023 09:45
Het punt van de huidige implementatie is dat een deel van de controles op toegestaan gedrag 1x door Apple worden gedaan ipv door ieder van de miljard iOS apparaten afzonderlijk (dus heel erg redundant). Een open systeem moet potentieel veel meer beveiligingsfuncties bevatten die niet goed zijn voor opslag en energieverbruik.
ikweethetbeter @skatebiker14 juni 2023 08:57
Er is wel een probleem!

Softwareontwikkelaars die ontwikkelen voor de iPhone kunnen ervoor kiezen om het niet meer via de Apple App Store aan te bieden. Vroeger deden ze dat niet, want dan verkochten ze niks, maar nu kunnen ze nog geld verdienen.

Ze kunnen dan ook apps gaan ontwikkelen die niet geoptimaliseerd zijn voor de nieuwste iPhone (da's altijd een Apple eis), of ze kunnen een opgeschaalde iPhone-app als iPad-app verkopen. Dat moet je (als gebruiker) niet willen!
Edgar Wagt @ikweethetbeter14 juni 2023 12:22
Op Android kunnen ze dat ook, maar daar werkt het ook al jaren prima. Open source apps zijn soms betaald in de play store maar gratis op bijvoorbeeld f-droid, verder zijn daar echt geen problemen mee. Ik weet niet waarom dat bij Apple ineens wel een groot risico zou zijn
The Zep Man
@ikweethetbeter14 juni 2023 12:43
Ze kunnen dan ook apps gaan ontwikkelen die niet geoptimaliseerd zijn voor de nieuwste iPhone (da's altijd een Apple eis), of ze kunnen een opgeschaalde iPhone-app als iPad-app verkopen. Dat moet je (als gebruiker) niet willen!
Dus dan gebruik je het als gebruiker niet.
ikweethetbeter @The Zep Man14 juni 2023 15:59
Makkelijk om te zeggen, maar wat als je er als (zakelijke) consument afhankelijk van bent, en de softwaremaker niet de druk van Apple heeft om aan de Apple eisen te voldoen?
Xfade @ikweethetbeter14 juni 2023 12:50
Denkt u dat een ontwikkelaar omzet wil riskeren door hun apps op een alternatieve appstore te zetten ?
The Zep Man
@Xfade14 juni 2023 14:07
Denkt u dat een ontwikkelaar omzet wil riskeren door hun apps op een alternatieve appstore te zetten ?
Zeg maar je tegen u in mijn geval.

Denk je dat elke ontwikkelaar iets ontwikkelt voor omzet? FOSS publiceren gaat zoveel makkelijker op een third-party store.
ikweethetbeter @Xfade14 juni 2023 16:06
Zoals The Zep Man al zei: tutoyeer maar gewoon!

De gemiddelde ontwikkelaar zal waarschijnlijk bij de Apple App Store blijven.

Een luie ontwikkelaar, die gewoon zo eenvoudig mogelijk apps wil maken, en geen last wil hebben van additionele Apple eisen, die zal uitwijken naar een andere store.

Sommigen (Epic) investeren graag miljoenen in een eigen store, om zo geen afdracht aan Apple meer te hoeven doen, en wat er onder de streep overblijft boeit niet veel, het is een principezaak, als Apple maar niet verdient aan Epic!

Deze versnippering kent imho geen winnaars. Liever zie ik een onderhandeling over de store kosten van Apple, dat dat meer richting de kosten gaat die passen bij een credit card transactie.
M3m30 @skatebiker14 juni 2023 09:59
Omdat je daarmee vaak meer doet tegenwoordig.
ninteresting @skatebiker15 juni 2023 12:00
Je hebt een punt hoor, maar door een gesloten systeem verplicht Apple developers van apps om aan stricte regels te houden. Het appje voor het beheren van de zonnepaneel omvormer van mijn technofobe ouders was enkel beschikbaar via een altstore voor Android. Voor iPhone was dit niet mogelijk geweest.
LoermansA @vanaalten14 juni 2023 08:43
Dus jij vindt keuzevrijheid van consumenten en het hebben van een 'eerlijk' (wat dat ook gaat betekenen) platform minder zwaar wegen dan het gevaar dat gebruikers niet in staat zijn om zelf keuzes te maken?

Je kan het ook omdraaien; wanneer die app die je graag wilt hebben wél in een alternatieve store te vinden is, heb je in ieder geval een keuze. En daar draait het om, het hebben van een keuze.
M3m30 @LoermansA14 juni 2023 09:58
Maar hoe weet de leek dat het geen nep app is? Ik kan zo ook een besmette ziggogo app verspreiden onder de auteursnaam van ziggo/libertell/Vodafone …
LoermansA @M3m3014 juni 2023 10:48
Ik snap de discussie en beiden hebben voor- en nadelen. Persoonlijk hecht ik veel waarde aan vrijheid van keuze. Wanneer Apple het sideloaden van apps onder een toggle (default uit, natuurlijk) en een ferme waarschuwing stopt is het vervolgens 'eigen schuld' indien er iets fout gaat. Het is niet de taak van de fabrikant om de gebruiker ten koste van alles tegen zichzelf te beschermen. Dat is een ernstig hellend vlak.
M3m30 @LoermansA14 juni 2023 11:24
Dan moet je Android kiezen… ik vertrouw deze wet niet… dus ben vanaf die datum over naar Amerikaanse instellingen op mijn systemen.
darknessblade @M3m3014 juni 2023 15:09
Je weet toch dat als je dat doet je inprincipe niet beschermt bent onder de GDPR wetgeving.
[Althans volgens vele amerikaanse advocaten die de mazen in de wet gebruiken]
M3m30 @darknessblade14 juni 2023 19:10
Als GDPR echt werd gehandhaaft was Meta allang verboden, twitter ook, Google volledig.. om maar wat te noemen.
LoermansA @M3m3014 juni 2023 13:05
Ik houd er niet zo van dat anderen vinden dat ik iets 'moet', maar ik ben idd al heel lang een Android gebruiker, juist vanwege de beperkte keuzevrijheid van Apple, maar zou best graag een iDevice willen gebruiken indien het allemaal wat meer open was. Ik zie ook wel dat Apple een hoop goed doet met iOS.

Dus eigenlijk heb jij geen probleem met deze wet. Jij houdt gewoon vast aan Apple's ecosysteem en live happily ever after. Da's prima toch? Dat andere gebruikers wel van de keuze gebruik (kunnen) maken is ook prima. Meer keuze, meer vrijheid, ieder zijn/haar ding.

[Reactie gewijzigd door LoermansA op 23 juli 2024 08:10]

M3m30 @LoermansA14 juni 2023 13:10
Is ook echt te zien op noem maar wat windhoos… als het geen anti Apple wet is.. hoezo moeten de Wallet gardens van de consoles dan niet open? Van tv’s?
ikweethetbeter @M3m3014 juni 2023 16:11
...dus ben vanaf die datum over naar Amerikaanse instellingen op mijn systemen.
Vanaf welke datum is dat?
De Amerikanen hebben geen verstand van datums!

De enige goede notatie is:
yyyy-mm-dd

Een acceptabele notatie is:
dd-mm-yyyy

Een foute notatie is:
mm/dd/yyyy

En dat laatste is wat de Amerikanen doen. Maar als je problemen zoekt, ga dan vooral naar de Amerikaanse instellingen op je computers / devices. Terug naar de oertijd met inches en miles en foute datums!
Sfynx @LoermansA14 juni 2023 19:20
Ik snap de discussie en beiden hebben voor- en nadelen. Persoonlijk hecht ik veel waarde aan vrijheid van keuze. Wanneer Apple het sideloaden van apps onder een toggle (default uit, natuurlijk) en een ferme waarschuwing stopt is het vervolgens 'eigen schuld' indien er iets fout gaat.
Prima mits ik het gebruik van die toggle kan uitschakelen bij mijn ouders, net zoals ik het handmatig vertrouwen van kapotte TLS-certificaten onmogelijk heb gemaakt via een configuratieprofiel. Apple kennende komt daar vast wel een MDM restrictie voor.
bzzzt
@LoermansA15 juni 2023 09:51
Het is een grijs gebied, maar het andere extreme 'free for all' heeft ook nadelen.
Ik krijg veel spam omdat ik ooit een mail heb gestuurd naar bepaalde mensen of partijen die hun beveiliging niet op orde hebben en moet daardoor ook waakzamer zijn.
Het zal me werkelijk jeuken of Pietje z'n spelletjes uit een alternatieve store kan trekken, maar wanneer z'n Facebook account gehacked wordt en de hele familie onder de scampogingen bedolven wordt is dat wel een probleem.

Verkopers van kapmessen of lachgas moeten ook controleren of hun klanten er geen onverstandige dingen mee doen.
GertMenkel
@vanaalten14 juni 2023 08:35
Tja, dat jij er persoonlijk op vooruitgaat door de rest hun distributievrijheden af te nemen, vind ik heel jammer voor je, maar geen goede reden om dit soort dingen niet toe te staan.

Ik zie het ook niet heel snel gebeuren dat je per se je app uit een alternatieve store moet halen. Op Android is dit ook niet het geval. De Amazon App Store staat vol met apps maar ik heb nog nooit een telefoon gezien waar dat op staat.
lasharor @vanaalten14 juni 2023 08:38
Goed, maar hier heeft zowel de gebruiker als de ontwikkelaar geen keuze. En die keuze vrijheid is wat mij betreft enorm belangrijk. Zeker omdat apple bepaalde type apps niet toestaat in de appstore.

Als die apps dan in andere appstores uitkomen dan missen de meeste gebruikers alsnog niets, want die apps hadden ze uberhaubt niet via apple kunnen krijgen. Daarnaast, denk ik dat het probleem van apps op andere appstores vrij beperkt is. Android heeft al veel langer de mogelijkheid om andere stores te installeren. De Amazon appstore is eigenlijk gewoon een soort magere kopie van de Play store en de meeste andere stores bedienen vrij specifiek een bepaalde niche.

Heb je nog bedrijven als Epic etc. maar, zoals eerder aangegeven. Beter iets dan niets.
Isocadia @vanaalten14 juni 2023 08:40
En je MOET als ontwikkelaar meehelpen aan het monopolie van Apple op zijn gebruikers inclusief alle bijkomende kosten die alleen maar gaan naar het nog rijker maken van Apple zonder een andere reden dan de schijnveiligheid die Apple lijkt te bieden.

Alternatieve appstores zorgen ervoor dat Apple zal moeten gaan nadenken over hun (absurde) beleid met betrekking tot in-app aankopen. Al is het maar omdat de eerste alternatieve appstore waarschijnlijk de Google Playstore gaat zijn. Alleen al kijkend naar hoe ze zich opstellen bij het aanbieden van abonnementen en hun regels daar omheen die alleen maar zijn verdwenen na ingrijpen van de EU kan ik alleen maar toejuichen dat de optie er in ieder geval komt.
bzuidgeest
@vanaalten14 juni 2023 10:41
Het huidige systeem moet een optie hebben om het uit te zetten voor hen die dat willen. Wil jij dat niet, dan laat je het systeem als het is. Als jij een walled garden wil prima, voor voor de rest van ons is een deur die we open kunnen maken (met een sleutel en een waarschuwing) wenselijk.
batjes @vanaalten14 juni 2023 08:41
Hoe vaak zie je dat op Android? Oja, bijna nooit.
ikweethetbeter @batjes14 juni 2023 08:52
Inderdaad bijna nooit. Maar niet nooit. Dus het Apple ecosysteem wordt hierdoor minder veilig. Dat was de stelling.
batjes @ikweethetbeter14 juni 2023 09:00
Of het wordt juist veiliger. F-droid is veiliger dan de appstore en playstore.
Shark.Bait @batjes14 juni 2023 09:44
Dat is niet per se waar. Het feit dat de code open source is wil niet zeggen dat iedere integere programmeur de all code gaat uitpluizen of dat alle exploits/bugs gevonden zullen worden door die integere programmeurs.
batjes @Shark.Bait14 juni 2023 10:05
Nee, maar het is beter dan een hele grote verzameling closed source.

Ook staat er op de app-page ook duidelijk hoe goed een bepaalde applicatie te vertrouwen is, er wordt wel degelijk (tot zekere hoogte) in de code gedoken door het team van F-Droid zelf.

De app-info in de Playstore en Appstore is zo nietszeggend, bij elke app staat ook praktisch hetzelfde. Het vertrouwen voor mij in willekeurige apps is daar gewoon 0.
ikweethetbeter @batjes14 juni 2023 15:57
Als je je daartoe beperkt heel misschien wel, maar de kans daarop is natuurlijk klein!
LurkZ @vanaalten14 juni 2023 10:30
Totdat die app die je graag wil hebben alleen in een alternatieve store te vinden is.
Dat is pech hebben dan.
Sommig apps zijn alleen beschikbaar voor Android. Dat is onderdeel v/d keuze die je maakt.
Brumbrumbrum @vanaalten14 juni 2023 22:05
Het staat Apple vrij om bijvoorbeeld ook emulatoren in de app store toe te laten hoor. En als je niks van buiten de App store wil downloaden, dan MOET je helemaal niks hoor. Ik als eigenaar van een apparaat wil graag de keuze hebben wat ik ermee doe en daarmee ontneem ik jou precies niks. Omgedraaid wel.
corset @GertMenkel14 juni 2023 09:18
Werkte het maar op die manier. Developers bepalen wat jij gebruikt. Niet jij.

Als een developer voor iets als Discord, <insert alternatieve reddit app>, <insert dansjes social media onzin> besluit naar een andere app store te gaan, heb je maar te volgen of te stoppen met het gebruik van de app.

En natuurlijk krijg je dan de opmerking "Ja maar als genoeg mensen het dan niet gebruiken, dan moeten de developers wel wat anders doen". Helaas werkt de wereld niet zo. Als dat zo was, hadden we dat al veel vaker gezien.
bzuidgeest
@corset14 juni 2023 10:42
stoppen met het gebruik is acceptabel als optie. En ja de wereld werkt zo, in de praktijk die jij bedoeld is de extra store gewoon geen probleem.
corset @bzuidgeest14 juni 2023 12:08
Geen probleem? Nog meer gebruikers en betaaldata verspreiden over nog meer stores. Als jij dat geen probleem vind, geen probleem. Maar versplintering van app stores, en hierdoor indirect nog meer opgeven van gebruikers data is een lastig iets om goed te vinden.

Let wel op, ik praat Apple/Play store/Blackerry store etc totaal niet goed. Ik ben aan de ene kant blij met meer concurrentie, maar uiteindelijk zolang er geen duidelijk beleid is als het gaat om privacy/beschermen van (betaal)gegevens blijf ik wat huiverig.
bzuidgeest
@corset14 juni 2023 14:03
Geen probleem omdat je niet verplicht bent een andere store te installeren en dus verspreid er niets als je dat niet wil.

Op android zijn andere stores mogelijk sinds het begin. En versplintering is geen issue. Nagenoeg alles dat enigszins serieus is, staat in de playstore. Ik zou niets kunnen bedenken dat bijvoorbeeld alleen in de amazon android store staat (dat je buiten je fire tablet nodig hebt).

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 23 juli 2024 08:10]

Naafkap @GertMenkel14 juni 2023 08:28
In theorie heb je gelijk. In de praktijk zul je zien dat mensen daar toch nieuwsgierig naar zijn en niet weten wat ze doen met alle risicovolle gevolgen voor de gebruiker.
GertMenkel
@Naafkap14 juni 2023 08:30
Dat is toch hun eigen keuze? Mensen die niet willen, doen het niet, en dat is zo'n 95% van de bevolking als ik Android-land bekijk. Mensen die het wel willen, mogen wel apps installeren.
lenwar
@GertMenkel14 juni 2023 08:41
Klopt.
Totdat de grote spelers als Spotify, Netflix, Disney, maar ook Candy Crush e.d. hun spulleboel uit de reguliere app store haalt met een grote marketingcampagne en desnoods (tijdelijk?) voor 5% minder via een andere App Store aanbiedt.

Dan zijn mensen gewend aan andere App Stores (die ook nog is goedkoper zijn!!)

Ik ga er vanuit dat die andere App Stores straks gewoon via de reguliere App Store verkrijgbaar moeten gaan kunnen worden, dus het is effectief ook weinig moeite om ze te verkrijgen.
Ik denk dat dit zal moeten omdat Apple anders de facto nog steeds niet aan de vereisten voldoet: Ja, je mag sideloaden, je krijgt het alleen niet voor elkaar zonder ondoenlijk veel moeite, gaan ze niet mee wegkomen.

Gebruiksgemak zal niet anders zijn dan de huidige App Store, net zoals het gebruiksgemak van de Albert Heijn ongeveer hetzelfde is als de Jumbo.
GertMenkel
@lenwar14 juni 2023 08:53
Tja, als de App Store haar apps verliest aan concurrentie, is dat alleen maar een goede reden om de app store te verbeteren voor partijen die willen publiceren. Nu is het een dobbelsteen rollen of je update niet door een arbitraire regel wordt tegengehouden en je je update opnieuw moet uitbrengen met een ander versienummer zodat een andere reviewer het wel doorlaat. Google is daar overigens net zo erg in, maar daar heb je al alternatieven.

Overigens denk ik niet dat er zoveel bedrijven zomaar zullen overstappen. Naar alle waarschijnlijkheid komt de optie om apps te installeren alleen uit in Europa, en hoewel de EU zeker een mooie afzetmarkt is, wil men in Amerika ook nog wat geld verdienen. Net als bij sommige streamingdiensten kunnen de prijzen in de App Store misschien iets hoger liggen dan daarbuiten, maar ik denk niet dat Candy Crush snel van Apple's platform zal verdwijnen.

Als Apple eisen gaat opleggen aan alternatieve app-stores, mogen ze een flinke dwangsom verwachten. Of app stores ook in Apple's store moeten kunnen verschijnen weet ik niet, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren om een simpele reden: op de app store moet je de 15-30% Apple-taks afdragen over digitale aankopen (niet over fysieke). Zolang je via sideloaden wel een alternatieve store kan installeren, denk ik niet dat je dan als concurrent nog kunt gaan klagen bij de EU dat je oneerlijk wordt behandeld.

Er is al een heel framework voor sideloaden (AltStore maakt hier gebruik van) dus ik denk dat Apple dat zal uitbreiden en/of hergebruiken.

Qua gebruiksgemak voor de gebruiker valt er nog wel wat terrein te winnen denk ik, maar de voordelen zullen vooral voor de ontwikkelaars zijn. Daar hebben de gebruikers ook voordeel van, ze hoeven niet meer twee weken te wachten op een bugfix bijvoorbeeld.
nokie @GertMenkel14 juni 2023 09:48
Ik ben geen developer dus geen idee, maar worden apps altijd wereldwijd gereleased, of kan dat regio-specifiek?

Mij lijkt dit een ideale testcase voor bedrijven als bijvoorbeeld Meta die openlijk klagen over de restricties van de AppStore om het wél te doen. Wie gaat stoppen met het gebruik van Whatsapp/Instagram/Facebook als Meta hun eigen store maakt in EU en de apps alleen daar aanbiedt?

Voor bedrijven als Meta is een store opzetten peanuts tegenover de winst (aangezien ze alle privacy regeltjes van Apple dan aan hun laars kunnen lappen). Ik zou het doen als ik hen was...

Mij niet gelaten, ik gebruik FB, IG en WA niet,
lenwar
@nokie14 juni 2023 10:44
aangezien ze alle privacy regeltjes van Apple dan aan hun laars kunnen lappen
Is dit per definitie zo?
Mogelijk dat Apple wel bepaalde redelijke eisen kan stellen aan de toegelaten App Stores? Dus dat de betreffende App Stores ook verplicht worden om aan die zaken te voldoen (zoals een transparantierapport, verplichte security/virusscans/enz). De Bijenkorf kan tenslotte ook eisen stellen aan de winkels die in hun panden staan. (die shop-in-a-shop-concepten). Uiteraard is de vergelijking een beetje scheef, maar mogelijk dat daar wel ruimte voor is.

Misschien ook niet hoor en ik zou ook niet weten hoe
CAPSLOCK2000
@lenwar14 juni 2023 11:58
Is dit per definitie zo?
Mogelijk dat Apple wel bepaalde redelijke eisen kan stellen aan de toegelaten App Stores?
Ik geloof niet dat daar expliciet regels voor zijn maar redelijke eisen stellen mag vast wel. Maar ja, wat is redelijk? Regelrecht oplichting en misleiding mag Apple vast weigeren, maar een slap security beleid lijkt me geen toegestane reden om een concurrent te weigeren.
lenwar
@GertMenkel14 juni 2023 09:23
Overigens denk ik niet dat er zoveel bedrijven zomaar zullen overstappen. Naar alle waarschijnlijkheid komt de optie om apps te installeren alleen uit in Europa, en hoewel de EU zeker een mooie afzetmarkt is, wil men in Amerika ook nog wat geld verdienen.
Maar de betreffende apps kunnen er natuurlijk prima voor kiezen om dat dan alleen in Europa te doen. Er zijn nu ook apps die alleen in de VS/Australië/waardanook zijn. Netflix (als voorbeeld) kan er prima voor kiezen om in de VS in de App Store te staan en in de EU niet. Dat is zeker voor de grote jongens (inclusief Candy Crush) geen probleem. Ze kunnen desnoods twee versies maken van de App. De App Store-variant die heel de tijd benadrukt dat de versie in de andere App Store goedkoper/beter/leuker is en de andere versie (om er meer bekendheid er aan te geven). (geen idee of Apple daar regels voor heeft/mag hebben overigens)
op de app store moet je de 15-30% Apple-taks afdragen over digitale aankopen (niet over fysieke).
Klopt deels. Dit gaat om zaken die 'binnen de app geconsumeerd' worden. Als ik bij Kobo een e-book koop (digitaal product) geldt dit niet. Als ik een digitale film koop/huur bij Amazon ook niet. Als ik een Select-abonnement neem bij bol.com ook niet.

Dit kan je bijvooreeld zien omdat de betaling dan niet loopt via Apple. Dan maak ik gebruik van de betaingsfunctie van de dienst zelf (van Kobo/Amazon/enz, of welke payment provider zij ook gebruiken).
Hoe we dit dan moeten vertalen naar de installatie van een nieuwe app (die dus niet 'binnen de app geconsumeerd' wordt) moet dan even uitwijzen. Maar hoe dan ook, kunnen de apps ook allemaal gratis zijn, met in-app aankopen buiten de App Store om. Niet optimaal voor de gebruiker, maar ook niet ondoenlijk. We betalen nu ook buiten de appstore om bij bol.com en domino's.

AltStore in z'n huidige vorm is natuurlijk geen serieus alternatief voor Jan met de Pet. Ik vind het zelf ook geen prettige manier van werken. Ook is het effectief geen App Store. Er staan wel wat losse dingetjes standaard in, maar om er echt iets in te zetten is gewoon erg veel gedoe.

Almetal hoop ik dat de club achter Cydia mettertijd gewoon een eigen App Store heeft. Puur vanwege de Karma-factor ;)
ShadLink @GertMenkel14 juni 2023 11:41
Je kan per App in de App Store aangeven in welk gebied die App beschikbaar is.

Bv Meta maakt een Meta Store, alleen in de EU. En plaatst Facebook, Whatsapp en Instagram in de Meta Store. Ze kunnen dan in de App Store opgeven dat de Meta apps niet meer in de EU aangeboden mogen worden.
Luchtbakker @GertMenkel14 juni 2023 12:52
In Apple zijn geval ben ik alleen maar blij met het strenge beleid. Dit zorgt voor veiligheid. Ik hoef geen Playstore achtige taferelen waarvan weinigen exact weten hoe veilig de app is. Om nog maar te zwijgen over de kwaliteit van veel apps die ver te buiten gaan.

Uiteraard ben ik het er ook mee eens dat Apple zijn macht soms misbruikt, maar over het algemeen zie ik vooral de veiligheid verminderen als we straks alternatieve stores krijgen

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 23 juli 2024 08:10]

darknessblade @Luchtbakker14 juni 2023 15:11
Als de appstore van apple zooo veilig is hoe kunnen dit soort apps dan erin komen:
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_Rich
Seal64 @darknessblade15 juni 2023 08:18
Dat heeft niets met veiligheid te maken? De app deed precies wat er in de appstore staat (vrijwel niets), stuurde geen gegevens naar cybercriminelen, verstuurde geen virussen of installeerde geen backdoors, niets.

Het was gewoon een bragging rights app, waarmee je kon aantonen dat je gewoon geld teveel had, meer niet. Plus misschien een beetje een halve protestactie om aan te tonen dat mensen overal in tuinen, zelfs al zeg je letterlijk wat je doet. Dat waren de klachten dan ook - mensen die dachten dat het een grapje was en er van stonden te kijken dat de app die zegt dat hij niets doet maar wel duizend dollar kost, niets doet maar wel duizend dollar kost.
M3m30 @GertMenkel14 juni 2023 19:14
Ontwikkelaars ja.. die alles gratiesszzz willen.. maar als hun app gejat wordt en gratis ter download wordt aangeboden..
skullsplitter @lenwar14 juni 2023 13:28
Al die voorbeelden mogen wel een link naar een webpagina plaatsen en daar hun geldtransactie doen met behoud van inkomsten.
bzuidgeest
@Naafkap14 juni 2023 10:39
Nieuwsgierig zijn en niet weten wat je doet.....

Dan moeten we heeeeeel veel dingen gaan verbieden. Zonder rijbewijs in een auto mag ook niet. Wellicht tijd voor een verplicht computer rijbewijs?

Kinderen leren ook dat vuur gevaarlijk is door hun hand er in te steken, sommige kinderen snappen het zonder die handeling en sommigen blijven het proberen... En toch blijven we vuur gebruiken, het is niet verboden. Een computer is niet anders.
Loller1 @Naafkap14 juni 2023 09:57
In de praktijk hebben we dit al gezien met Android, Windows en macOS. En spoiler alert: dit is niet wat er gebeurd.
nokie @Mizgala2814 juni 2023 11:10
Dus jij hebt geen actieve herinnering aan de opkomst van UPlay, Origin, Battle.net, Epic Game Store, etc. en/of je vond het geweldig dat je plots evenveel game stores moest hebben op je PC als games? Hetzelfde voor de streaming wereld, waar we eerst Netflix hadden, nu HBO, Disney+, Amazon dinges, Apple heeft ook iets, etc.

We zullen het inderdaad meemaken. Dit lijkt me een wens van de grote bedrijven en de developers, maar geen behoefte van de gebruikers. Met een beetje geluk zal het dus inderdaad overwaaien.

Ik ben niet bang, ik zou het zelf ook fijn vinden dat ik kan sideloaden als ik het zou willen (heb er geen behoefte aan, maar snap de wens/behoefte wel. Al blijf ik wel vinden dat je dan beter voor een toestel kan kiezen waar het gewoon kan, dan te zitten eisen dat een andere aanbieder het ook voorziet, maar goed...). Het lijkt me gewoon ook niet juist om maar aan te nemen dat het allemaal gaat loslopen. Sommige van die grotere spelers hebben er blijkbaar wel degelijk alle belang en heel wat geld voor over om macht (die nu bij Apple zit) in deze naar zich toe te trekken.
CAPSLOCK2000
@nokie14 juni 2023 12:12
Dus jij hebt geen actieve herinnering aan de opkomst van UPlay, Origin, Battle.net, Epic Game Store, etc. en/of je vond het geweldig dat je plots evenveel game stores moest hebben op je PC als games? Hetzelfde voor de streaming wereld, waar we eerst Netflix hadden, nu HBO, Disney+, Amazon dinges, Apple heeft ook iets, etc.
Het is een beetje OT maar het probleem is dat al die clubs alles zelf willen doen en volledig de baas willen zijn in hun eigen winkel. Ze zouden ook kunnen samenwerken aan een universele standaard zodat een apps bij verschillende winkels kunnen kopen.

De f-droid applicatie kan dat nu al, daar kun je zelf nieuwe software bronnen aan toe voegen en Linux distributies werken al 20 jaar met dat concept en sommige webshops doen op de achtergrond hetzelfde (producten van verschillende leveranciers aanbieden). Technisch gezien is het prima mogelijk, het is alleen een kwestie van willen.

Voor de duidelijkheid, ik pleit niet voor één app voor alle appstores, maar een standaard api zodat er verschillende apps zijn die allemaal compatible zijn met alle appstores.
Xerxes249 @GertMenkel14 juni 2023 12:21
Mijn moeder bleef ook toolbars installeren in internet explorer... Heel makkelijk zeggen maar ik heb bewust een iPhone voor mijn ouders aangeraden en maak me daarom wel zorgen om deze ontwikkeling. Ik hoop dat Apple tot een goede implementatie kan komen die dit soort usecases wel mogelijk maakt.
Sfynx @Xerxes24914 juni 2023 19:34
Ik heb de nieuwe iPhones van mijn ouders in supervised mode gezet via Apple Configurator, dan kan je een hele hoop dichtzetten voor hun eigen veiligheid, ik heb goede hoop dat het al dan niet toelaten van alternatieve stores een nieuwe setting wordt in de Restrictions categorie.

Ik kan de restrictions op hun toestellen alleen herconfigureren door ze op mijn Mac aan te sluiten waar de supervision identity op staat, via netwerk kan dit ook wel, maar dan moet je een doorgaans betaald MDM provider vinden die je ook voldoende vertrouwt.
Xerxes249 @Sfynx14 juni 2023 23:30
Dat is een hele slimme oplossing. Misschien niet werkbaar als oplossing voor de gemiddelde populatie (of mensen zonder toegang tot een Mac)
Verwijderd @Naafkap14 juni 2023 08:37
Volgens mij weet niemand van de veiligheidsrisicos en dat zal maar voor een heel klein gedeelte de reden zijn om voor apple te kiezen. Enkel een handvol tweakers zullen zich hier zorgen om maken. De gewone gebruiker klikt wat rond, tot hij die app heeft die hij nodig heeft/wil
Sfynx @Verwijderd14 juni 2023 19:41
En wijzen vervolgens wel naar Apple als hun telefoon niet meer goed werkt omdat ie vol zit met malware.
Arrogant @Naafkap14 juni 2023 08:58
Dus MacOS is niet geschikt voor die mensen? :+
LurkZ @Naafkap14 juni 2023 10:37
Net om die reden kiezen veel mensen bewust voor het gesloten systeem van Apple.
Dat is jouw mening.
De werkelijheid is dat een zeer klein deel echt kiest voor een gesloten systeem.
Status, looks, wat de buren hebben, is veel belangrijker voor de meeste kopers.
dev0fx @Naafkap7 juli 2023 00:15
Wat zeg je nu?
Jammer dat zij nu verplicht worden de boel open te gooien.
Hoezo verplicht om de boel open te gooien? Die keuze maak jij zelf. Je hoeft geen alternatieve store te gebruiken. Je mag gewoon de Apple Store blijven gebruiken hoor, het is jou keuze.
zjeeraar84 @The Zep Man14 juni 2023 08:12
Nee, maar wel zoals apkpure https://securelist.com/ap...pp-store-infected/101845/
The Zep Man
@zjeeraar8414 juni 2023 08:37
We notified the developers about the infection on April 8. APKPure confirmed the issue and promptly fixed it with the release of version 3.17.19.
Lijkt mij netjes opgelost. Het is niet alsof applicaties in de Play Store altijd vrij zijn van malafide intenties.
zjeeraar84 @The Zep Man14 juni 2023 08:40
Klopt, daar heeft iOS minder last van door het rigide beleid van Apple.
En daar wringt de schoen dus, want door het gesloten ecosysteem en appstore beleid is iOS heel erg veilig. Door het geforceerd te openen zal het minder veilig worden.
The Zep Man
@zjeeraar8414 juni 2023 09:15
En daar wringt de schoen dus, want door het gesloten ecosysteem en appstore beleid is iOS heel erg veilig. Door het geforceerd te openen zal het minder veilig worden.
Het is zo veilig als de gebruiker het zelf maakt. Plak er een grote waarschuwing op (net als bij Android) en maak het eventueel een tandje gebruiksonvriendelijk om initieel te activeren (activering via iTunes m.b.v. een notebook, of iets dergelijks), en de impact zal minimaal zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 08:10]

Kabouterplop01 @The Zep Man14 juni 2023 10:02
Dat is denk ik een mogelijk issue, niet iedereen is een tweaker, of expert op dat gebied.
Er wordt misbruik gemaakt van onwetendheid en onkunde, bovenop beschikbaarheid en functionaliteit. Zo doet iedereen die macht over een ander wil.
CAPSLOCK2000
@Kabouterplop0114 juni 2023 11:31
Dat is denk ik een mogelijk issue, niet iedereen is een tweaker, of expert op dat gebied.
Er wordt misbruik gemaakt van onwetendheid en onkunde, bovenop beschikbaarheid en functionaliteit. Zo doet iedereen die macht over een ander wil.
Dat kun je net zo goed over Apple zelf zeggen. Apple maakt gebruik van de onwetendheid en onkunde van mensen om ze te overtuigen om alleen bij Apple booschappen te doen.

In het echte leven staan mensen voortdurend bloot aan allerlei risico's waarvan ze niet eens weten dat ze bestaan. Als je wil kun je in een hotel gaan wonen, alles laten bezorgen en nooit buiten komen of deelnemen aan het verkeer. Dat is heel veilig. De meeste mensen vinden dat echter niet nodig en accepteren wat risico omdat hun leven een stuk makkelijker is als ze niet volledig afhankelijk zijn van een enkel bedrijf. Bij vrijheid hoort ook de vrijheid om fouten te maken.

Wie geen risico wil lopen kan alleen de Apple store blijven gebruiken. De ervaring met Android laat zien dat de meeste mensen nooit een alternatieve appstore installeren. De groep mensen die dat wel doet zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn is niet zo groot.
Kabouterplop01 @CAPSLOCK200014 juni 2023 16:35
ja precies, dat was ook mijn gedachte he (daarom ook: mogelijk issue) met die niet zo grote groep is toch weer ff afzetmarkt.
En eens wat je over Apple zegt.
Raphire @The Zep Man14 juni 2023 10:20
Precies dit. Het activeren of toestaan van sideloading mag best gebruikersonvriendelijk zijn. Zodat een gemiddelde gebruiker ook door heeft en ziet wat de gevaren zijn, en het niet perongeluk of onwetend aanzet. Dat doet apple bij MacOS ook. Ik erger me daar vaak aan, maar ik snap de reden dat het wat onhandig/gebruikersonvriendelijk is.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 08:10]

Verwijderd @The Zep Man14 juni 2023 13:23
Dan zou ik eerder een vergelijking maken met AliExpress?
Je weet wel, die veel te goedkope rommel die helemaal niet voldoet aan veiligheidseisen en regelgeving?

Ik heb geen mening in dit hele gebeuren (het komt er toch wel) maar er zullen gewoonweg voordelen en nadelen aan zitten.
Clevergyno @Tr1pke14 juni 2023 08:05
Net zoals op Android?
A1AD @Clevergyno14 juni 2023 08:07
Nee, niet net zoals op Android. Daar maken we graag gebruik van de opensource app store: f-droid.
Clevergyno @A1AD14 juni 2023 08:09
Het was ook sarcastisch.
Verwijderd @Tr1pke14 juni 2023 08:12
Die misleidende rommel staat ook gewoon in de Apple App Store hoor. Neem deze game die enkele weken terug uitgelicht(!!) werd in mijn games-tabblad op iOS: rommelgame. Het eerste screenshot is gewoon letterlijk een foto met hud op geprojecteerd!

Los daarvan bestaan er op iOS al honderden/duizenden 3rd party winkelapps die fysieke producten verkopen, ook gaande van de beste kwaliteit tot de grootste bagger. Daar maken we (en ook Apple) geen probleem van, het is aan consumenten om verantwoord om te gaan met winkelapps. Het is mijn overtuiging dat dit evenzeer voor digitale producten zo moet zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 08:10]

lenwar
@Verwijderd14 juni 2023 09:02
offtopic:
[quote]Daar maken we (en ook Apple) geen probleem van[/quote]
Spreek voor jezelf! Ik maak daar heel erg een probleem van :(
Kwalitatief rommel/rotzooi verkopen zou verboden moeten zijn. (Hiermee bedoel ik van die zooi dat als je er naar kijkt dat het uit elkaar valt, maar het te goedkoop was om ervoor terug te gaan, van die plastic troep die de kinderen tot op voorkort bij de McDonalds kregen bij een Happy Meal of spullen plastic wegwerp-zooi met een vastgelijmde/gesoldeerde batterijen)
Neem deze game die enkele weken terug uitgelicht(!!)
Uitgelicht is volgens mij gewoon een advertentie. Volgens mij kan je dat gewoon kopen of zijn dat de apps waar Apple het meest aan verdiend. Net als al die lijstjes met 'onze favoriete XYZ-app' of 'Wij spelen dit'. (( N.B. Geen waardeoordeel. Adverteren werkt natuurlijk gewoon, maar het is volgens mij niks meer dan dat ))

Maar inderdaad. De App Store staat helemaal vol met allerlei 'nep-apps' en troep. Zoek inderdaad maar is op 'ChatGPT'. Er bestaan al maanden apps die daar zoekresultaten op hebben, waar de officiële app pas sinds kort verkrijgbaar is op iOS.
Apps als AI Chat (met een logo dat lijkt op de offciële app), en misleidende namen als ChatGTP of AI Chatbot: Open Chat AI
Een waterpas-app met advertenties die je volgen (terwijl Apple standaard een ingebouwde waterpas heeft met de 'Meten-app'
Apps die 'je accu optimaliseren' (of in elk geval dat suggereren) zoals 'Battery Life Doctor Pro' die effectief weinig meer doen dan de huidige status van je accu/geheugen uit te leest en een lijstje met 'tips' heeft om je accuverbruik te verminderen (je kent de inkopperlijstjes ;) )

De App Store heeft wel aanzienlijk minder van bovenstaande troep dan de Play Store, maar er staat nog steeds, heel, heel erg veel van in!
xReborn @Tr1pke14 juni 2023 08:20
Wil je het niet gebruiken dan gebruik je het niet. Het zelfde met Android je moet het eerst toestaan als je het wilt gebruiken.
theduke1989 @Tr1pke14 juni 2023 08:07
Nee die downloadenn ze wel van de Apple store. En die casht het meeste, Nee dat is lekker.
teek2 @theduke198914 juni 2023 08:33
Nou toen k voor het eerst een iPhone had dacht ik steeds he, waarom staat er steeds een "rare" app als bovenste suggestie? Maar dat is dus reclame (dus bijv zoek bunq, optie 1: revolut), en dat zie je dus aan een heel subtiel lichtere achtergrond en later viel me ook het label reclame op (lichtblauw met witte letters, voor de sterren). Erg misleidend in het begin. En daarna leer je altijd de eerste optie, de helft van het scherm, altijd over te slaan. Lekker hoor.

Elke keer als ik de app-store open krijg ik ook een of andere anime app in mn gezicht. Nee, ik wil niet net doen of ik Yuki de Waifu ben en opzoek naar leuke dates in een tekenfilm wereld. Waarom zie ik dit toch? De hele app-store ervaring is echt troep voor mij. Kom maar op met die alternatieven.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 23 juli 2024 08:10]

Tweakwondo @Tr1pke14 juni 2023 08:22
90% van de gebruikers gaan ook niet side loaden. Zij zoeken en vinden de meest gebruikte apps toch wel in de appstore
the iMad @Tr1pke15 juni 2023 12:13
Het eerste wat Apple gaat doen is de toegang van de applicaties die jij download via een andere App Store, deze geen toegang geven tot de iCloud omgeving van Apple en waarschijnlijk alle andere beveiligde onderdelen op je iPhone. Ze moeten dan hun eigen Cloud omgeving opzetten en jouw data beheren en beveiligen.
Dus veel plezier met je apps uit een andere store.
Verwijderd @Tr1pke18 juni 2023 14:28
Wel ironisch dat je deze propaganda verspreidt. Menig Tweaker zou dit moeten toejuichen.
Tr1pke @Verwijderd18 juni 2023 20:30
Voor de niet tweaker 75% van de populatie is dit maar bwabwa
Verwijderd @Tr1pke18 juni 2023 20:33
Ik begrijp niet wat je probeert te vertellen, je lijkt te raaskallen, slechte tr1p?
dev0fx @Tr1pke7 juli 2023 00:06
Er bestaat ook nog zo iets als eigen verantwoordelijkheid. Ik neem aan dat je straks goed gewaarschuwd gaat worden als je voor alternatieve bronnen kiest. Uitroeptekens en doodskoppen met 3 keer de vraag of je het zeker weet moet toch voldoende zijn. Ik ben zeer benieuwd of Apple inderdaad concurrentie toe gaat laten met iOS 17.
hydex 14 juni 2023 08:19
Ik hoop dat je als eindgebruiker kunt instellen dat je telefoon geen gebruik mag maken van een alternatieve appstore. Ik wil geen ongecontroleerde zooi op mijn iphone.
GertMenkel
@hydex14 juni 2023 08:26
Je kunt toch gewoon geen alternatieve store installeren? Niemand verplicht je om bepaalde app stores te gebruiken, dat is nu net het punt.
TimmiX @GertMenkel14 juni 2023 08:48
De realiteit gaat worden dat developers dat kunnen gaan bepalen, niet de consument. Als jij alleen de appstore wil gebruiken, voor welke reden dan ook, maar een app nodig hebt alleen beschikbaar is in een andere store heb jij geen andere optie dan ook die store te downloaden. Dat is nu juist het probleem, het geeft grote developers als epic en meta meer macht om eigen stores te beginnen en daar een userbase te starten. Wat resulteert in dat je data en betaalgegevens op veel meer plekken staan opgeslagen in plaats van op een plek voor alle apps.

Ja er is wat te zeggen voor beide standpunten. Vrijheid voor developers is goed en de appstore zorgt voor een machtspositie van Apple, echter is het alternatief niet beter of veiliger voor de eindgebruiker.
Rav @TimmiX14 juni 2023 09:30
Dan kies je er toch gewoon voor om die app niet te gebruiken? Niemand dwingt je hoor.
TimmiX @Rav14 juni 2023 12:59
Dat is niet helemaal waar. Ik heb bijvoorbeeld een aantal apps nodig voor mijn werk. Waaronder Office365, en Authenticator app bijvoorbeeld. Ook voor bankzaken heb ik een app nodig van mijn bank. Daarnaast natuurlijk applicaties die niet essentieel zijn, maar wel bijdragen aan het gebruiksgemak van mijn iPhone zoals bijvoorbeeld Spotify om onderweg muziek te kunnen luisteren.

Als nu zowel Microsoft, Spotify als de Rabobank allemaal hun eigen store zouden openen en alleen daar hun applicaties ter download aanbieden moet ik dus op 4 verschillende omgevingen accounts aanmaken, mijn gegevens achterlaten inclusief betalingen en eventueel abonnementen afsluiten. Ook moet ik daarbij dus in 4 stores mijn gegevens bijwerken als er iets veranderd, zoals bijvoorbeeld periodiek mijn wachtwoorden bijwerken.

Daarnaast nog de nadelen dat er geen één zoekmachine is om een app te vinden. Je moet eerst googlen (data naar Google!) en dan via de website van de aanbieder een download naar hun store vinden. Daar een account aanmaken, en dan pas kan ik de applicatie downloaden waarbij ik ook weer los moet inloggen. Ook is er dan géén ondersteuning voor zaken als Focus mode in iOS, waardoor zaken als parental control onbetrouwbaar of zelfs compleet onbruikbaar worden.

En vergeet niet dat (bijvoorbeeld) Spotify ook kosten gaat maken voor het optuigen van hun infrastructuur voor hun eigen AppStore. Naast hardware en software ook mankracht om het te ontwikkelen en draaiend te houden. Hierdoor moeten de stores zelf ook geupdate moeten worden, naast de applicaties binnen de stores. Waar gaan die updates plaatsvinden? En wie gaat al deze kosten die gemaakt moeten worden voor deze store betalen? Het antwoord is: ook de eindgebruiker. Waarschijnlijk zou dit echt niet veel afwijken van de 15% die nu bij Apple terecht komt.

Dus onder de streep is het ontzettend veel gedoe voor de eindegebruiker, zijn er bijna alleen maar nadelen en risico's en wordt het er niet veiliger of goedkoper van. De enige die profiteerd zijn de grote techbedrijven als Microsoft, Meta en Epic die hun eigen store kunnen inrichten, hier een verdienmodel aan kunnen hangen, extra personeel aannemen en ondertussen ontzettend veel extra data vergaren.

Ik ben het ermee eens dat de Apple AppStore als enige optie niet perfect is. En de discussie over de 15/30% afdracht is absoluut legitiem. Maar laten we vooral kritisch en realistisch blijven over de alternatieven en inzien dat er ontzettend veel nadelen kleven aan een alternatief.
JakkoFourEyes @TimmiX14 juni 2023 13:40
Als nu zowel Microsoft, Spotify als de Rabobank allemaal hun eigen store zouden openen en alleen daar hun applicaties ter download aanbieden moet ik dus op 4 verschillende omgevingen accounts aanmaken, mijn gegevens achterlaten inclusief betalingen en eventueel abonnementen afsluiten. Ook moet ik daarbij dus in 4 stores mijn gegevens bijwerken als er iets veranderd, zoals bijvoorbeeld periodiek mijn wachtwoorden bijwerken.
Ik lees deze aanname heel veel, maar als je naar de concurrentie (Android) kijkt is dit helemaal niet aan de orde. Bij Android is sideloaden sinds dag 1 al een optie, maar toch staat vrijwel alles gewoon op de PlayStore. MS heeft geen eigen store, Facebook heeft geen eigen store, Spotify heeft geen eigen store en banken gaan al helemaal geen eigen store openen. En waarom zouden ze? Ze hebben zelf niet zo veel apps om te verkopen en zo'n app store is nogal wat anders dan een streaming service. Amazon en Samsung hebben wel een eigen store, maar hun apps zijn ook gewoon beschikbaar op de PlayStore en die store is niet puur om eigen apps te verkopen, maar gewoon als alternatief op de PlayStore voor hun eigen ecosystemen. Epic heeft wel een eigen store voor Fortnite, maar die is voor zover ik weet een uitzondering (vanwege vergelijkbaar gedoe als ze bij Apple hadden) en die is vervolgens wel weer in de Samsung store te krijgen.

Waarom zou dit bij iOS wel gebeuren als dit bij Android niet gebeurt?
orvintax @JakkoFourEyes14 juni 2023 15:31
Waarom zou dit bij iOS wel gebeuren als dit bij Android niet gebeurt?
Ik kan hier niets hards over zeggen, maar ik kan me wel voorstellen dat als ontwikkelaar het vervelender is om met Apple te werken dan met Google. Dat kan dan als mogelijk gevolg hebben dat het op iOS wel gaat gebeuren.
JakkoFourEyes @orvintax14 juni 2023 15:58
Als dat gebeurt, en die kans acht ik vrij klein aangezien de App Store een veel grotere reach heeft dan welk alternatief dan ook die er komt dus die kun je niet zomaar links laten liggen, dan ligt de schuld toch echt bij Apple zelf waar dan blijkbaar niet mee te werken valt. Dat ligt dan niet aan het feit dat sideloaden nu mogelijk is.
Roy23 @TimmiX14 juni 2023 13:37
Als nu zowel Microsoft, Spotify als de Rabobank allemaal hun eigen store zouden openen en alleen daar hun applicaties ter download aanbieden moet ik dus op 4 verschillende omgevingen accounts aanmaken, mijn gegevens achterlaten inclusief betalingen en eventueel abonnementen afsluiten. Ook moet ik daarbij dus in 4 stores mijn gegevens bijwerken als er iets veranderd, zoals bijvoorbeeld periodiek mijn wachtwoorden bijwerken.
Dat is alleen als jij er voor kiest om klant te blijven bij die bedrijven. Het staat jou echt vrij om te kiezen voor andere authenticator apps, andere Office (achtige) apps of e-mail providers, een andere bank.
Als jij het zo belangrijk vindt dat de apps beschikbaar zijn in de officiële Apple app-store dan kies je gewoon een aanbieder die dat heeft.
TimmiX @Roy2314 juni 2023 13:44
Dat is wel helemaal de wereld op zijn kop! ;-)

Applicaties die nodig zijn voor je werk hebben de meesten geen directe invloed op. Afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, heb je vaak niet de luxe/mogelijkheid om te kiezen voor een andere app. Ja, er zijn alternatieven voor bijvoorbeeld MS Office, maar met clouddiensten ontkom je er toch niet aan om toegang tot de gegevens te krijgen.

Het agument om te kiezen voor een andere bank is ook een beetje scheef. Ik kan van Bank A naar Bank B gaan, maar wie zegt dat die niet ook hun eigen store hebben of krijgen in de toekomst? Het principe blijft exact hetzelfde, je blijft als consument overgeleverd aan de 'grillen' en keuzes van het bedrijf/developer.

Je hebt in de praktijk geen extra vrijheid als consument. Je hebt enkel de mogelijkheid om te wisselen van platform/applicatie, maar dat heb je nu ook al. Je wilt niet gedwongen worden om te moeten wisselen omdat de applicatie plotseling een eigen store opent waar je jouw gegevens moet achterlaten. Dat is het tegenovergestelde van vrijheid.
Roy23 @TimmiX14 juni 2023 14:28
Jij idee van vrijheid lijkt te zijn dat een bedrijf zijn producten en diensten allemaal zo maakt dat jij alles naar jouw hand kunt zetten. Zo werkt de wereld helaas voor jou niet.
Bedrijven hebben net zo goed de vrijheid om te kiezen hoe zij hun producten aanbieden. En als ze om wat voor reden dan ook ontevreden zijn over de appstore kunnen ze er in de toekomst wellicht voor kiezen hun producten via een eigen appstore aan te bieden.
TimmiX @Roy2314 juni 2023 15:59
Nee, juist het exact omgekeerde. Ik wil dat developers (inclusief bigtech) zich conformeren aan dezelfde werkwijzen. Als ze ontevreden zijn over de appstore, dan moeten ze daar het gesprek over aangaan en het bediscussieren. Dat is ook precies mijn punt. Uiteindelijk denk ik dat echt bijna niemand (behalve Epic) losse stores op iOS wil. Niemand is daar bij gebaat en het zorgt alleen maar voor gedoe en extra risico's voor de eindgebruikers en ook de developers zelf.

Het enige wat bijna iedereen (behalve Apple) wil is dat er eens goed wordt gekeken naar de 15/30% zie je inhouden op (in)app aankopen. Dat is waar het allemaal om gaat en waar het om is begonnen. Als ze daar nu eens op focussen en daar iets marktcomform en internationaal over afspreken dan is iedereen daar mee geholpen. Consumten (want: één plek voor alle aankopen, goede regels en controle), developers (want: een eerlijk bedrag inleveren voor de geleverde diensten, grote userbase) en zelfs Apple (want: iOS heeft geen alternatieve app stores nodig).

Als ze het daar nou eens over kunnen hebben ipv dat de EU met dit soort dwangmaatregelen komt. Dat zou het probleem niet alleen proberen op te lossen, maar het probleem zelfs helemaal wegnemen.
milte001 @TimmiX14 juni 2023 17:08
Zolang er geen marktwerking is zal apple altijd een concurrentie voordeel hebben. Historisch gezien heeft een goed werkend concurrentie systeem op veel plekken voor enorme vernieuwing en kwaliteitsimpuls gezorgd. Marktwerking werkt niet altijd, maar iets waar je rustig naar kunt shoppen vanuit je luie stoel lijkt me een prima iets waar concurrentie op mag zitten.

Daarnaast als jouw baas van jou wordt dat je prive middelen gebruikt om je werk te doen zou ik daar een vergoeding voor vragen. Ook lijkt het me niet verstandig wegens security.
Gerco @TimmiX14 juni 2023 14:46
Ook is er dan géén ondersteuning voor zaken als Focus mode in iOS, waardoor zaken als parental control onbetrouwbaar of zelfs compleet onbruikbaar worden.
Waarom is dit? Ik zie geen reden waarom een app van een andere store die Focus mode of parental controls niet kan ondersteunen? Het is natuurlijk mogelijk dat een alternative store geen parental controls heeft, maar die installeer je dan gewoon niet?

Wat dit met Focus mode te maken heeft is me compleet onduidelijk, kun je daar iets meer over zeggen?
TimmiX @Gerco14 juni 2023 16:06
Het punt is niet dat ze het niet kunnen ondersteunen, maar dat Apple niet kan controleren óf het wel goed werkt. Daardoor kunnen zij geen garantie meer geven op een essentiele feature van hun OS/ecosysteem.

Het zou groot schandaal voor Apple zijn als in de media het bericht verschijnt als App X uit Store Z dit weet te omzeilen waardoor kinderen onbeperkt toegang dat de app hebben, ondanks dat via Parental Control (of via Focus mode op je eigen device) dit zou moeten worden afgeschermd. Dat moeten ze kunnen verifieren en bewaken om hun eigen geloofwaardigheid te behouden.
Seal64 @TimmiX15 juni 2023 09:22
Dan werkt hun OS niet goed. Op een fatsoenlijk OS kan een programma niet zomaar alles doen wat het wil, puur en alleen omdat het bij publicatie niet van voor naar achteren is gecontroleerd door de beheerder van het platform. Als dat noodzakelijk is om je OS veilig te houden, is je OS gewoon lek.

Dat kunnen we in de praktijk staven. Er is namelijk een platform waar dat al sinds jaar en dag geprobeerd wordt. Dat platform heet Windows. En het soort software dat probeert om beperkingen, opgelegd door het OS, te omzeilen, heet malware.
Op Windows is dat al heel lang een probleem, maar zeker sinds de introductie van de NT kernels bij consumenten, en de daarop volgende stap om niet elke gebruiker maar standaard admin te maken, is dat wel een stuk teruggedrongen.

Ik ga zomaar eens aannemen dat de meeste grote alternatieve appstores net zo goed liever geen malware serveren. Er mag dan misschien geen controle vooraf op zitten, maar er zal toch wel degelijk een reviewsysteem bestaan waardoor software die ongewenst gedrag vertoont, alsnog van de store verwijderd wordt.
TimmiX @Seal6415 juni 2023 13:38
Het gaat in dit geval niet alleen om alternatieve stores, waarbij je inderdaad gelijk hebt dat hier ook liever geen malware wordt geserveerd, maar met name ook om sideloaden. Dit gaat buiten stores om en hier is dan geen controle mogelijk en heb je ook geen idee wie het aanbiedt, zoals je inderdaad bij Windows ook ziet gebeuren.

Weet niet of dit echt te voorkomen is en dat hierdoor het OS niet goed werkt. De grens is een keer bereikt natuurlijk en als je alles open zet om te worden geinstalleerd kun je gewoon geen garanties meer geven. Dit gaat niet alleen om malware, maar ook om toegang tot functionaliteiten en data van je telefoon. We weten al dat apps in het verleden bijvoorbeeld je clipboard uitlezen en doorstuurden, wat nu in iOS is afgevangen. Met sideloading breng je dit soort risico's weer terug. Toegang tot je contactenlijst, inzicht in je mailbox, toegang tot je camera en microfoon, locatietracking ook wanneer een app niet actief is etc etc.

Met de huidige opzet van de AppStore met voor controle is de kans ontzettend klein dat dit er nog door komt en zijn er strikte regels om aan te geven in de appstore welke data opgevraagd (kan) worden en moet je als gebruiker expliciet toestemming geven. Met sideloaded apps heb je hier simpelweg geen grip meer op.

Ja dit is de keuze van de gebruiker die niet zomaar iedere app moet installeren. Maar ik snap waarom Apple (en veel gebruikers zoals ik) dit geen goed idee vinden.
Wim Cossement @TimmiX14 juni 2023 17:33
Als je voor je werk bepaalde apps nodig hebt moet je werk je maar een toestel geven enkel voor dat, dat mag gerust een Android zijn. Als jij per se voor je privézaken een iPhone wil kan dat, en dan is alles zelfs nog mooi gescheiden.

En ik heb zo ondertussen meer dan 400 verschillende accounts in LastPass zitten met elk hun eigen wachtwoord dus daar moet je toch ook niet over zagen?

Dan nog deze uitsmijter: Apple 'wil doen wat het beste is voor klanten'. 8)7
NielsFL @Rav14 juni 2023 10:21
Nog niet. Maar al die alternatieve stores komen natuurlijk met exclusieve releases.

Net zoals we dat bij de streaming diensten zien zal elk sterk game/software merk een eigen store proberen te lanceren. Het gaat jaren duren voordat dat weer een beetje consolideert.
JakkoFourEyes @NielsFL14 juni 2023 10:48
Hoe kom je daarbij? Dit gebeurt ook niet op Android, dus waarom zou het op iOS gebeuren?
LurkZ @Rav14 juni 2023 11:15
Als ik de reacties lees van de voorvechters van de walled garden komen bepaalde dingen steeds terug:
a] Vrijheid en/of nadenken is eng, Apple moet voor mij beslissen.
b] Omdat ik geen zelfbeheersing heb moet Apple de volledige controle behouden zodat ik niet in de verleiding kom buiten de Apple store te downloaden.
c] Stockholm Syndroom. Apple heeft het recht om geld te verdienen.
PhilipsFan @LurkZ14 juni 2023 13:16
a] De meeste gebruikers KUNNEN niet zelf nadenken of omgaan met vrijheid, omdat ze de benodigde kennis gewoon niet hebben. Mijn ouders hebben geen idee wat er allemaal mogelijk is met computers. Mijn kinderen willen gewoon een bepaald spel spelen, dus die gaan niet lezen waar allemaal toegang toe gevraagd wordt, ze klikken net zolang op 'ok' totdat het spel werkt.

b] Op dit moment kan Apple afdwingen dat een app moet blijven werken, ook als de gebruiker ergens geen toestemming voor geeft. Als je dat loslaat, krijg je straks apps die alleen via een alternatieve downloadstore zijn te downloaden. En die niet meer werken als je bijvoorbeeld geen toegang geeft tot de microfoon, foto's of locatiegegevens. Dat is een achteruitgang voor een gebruiker, die verliest daarmee controle over zijn gegevens.

c] Natuurlijk heeft Apple het recht om geld te verdienen, maar wat veel mensen vergeten is dat die Appstore ook wat terugdoet voor het geld dat het kost. Ik vind 30% ook wel veel, maar je krijgt er wat voor terug. En voor sommige developers is het 15%.
Het.Draakje @LurkZ14 juni 2023 14:33
Even jouw opmerking samengevat:

A) Gelul.
B) Gelul.
C) Gelul.

Gebruikers van een telefoon OS zijn niet dom, of slim of te bang om na te denken. Ik ben opgegroeid (vanaf CP/M) met die vrijheid van programmatuur op computers. En weet dus dat er gewoon controle op uitgeoefend moet worden om malware zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom heb ik destijds bewust gekozen voor een bedrijf die die controle wil uitvoeren. Dat heeft niets te maken met te bang zijn om te denken. Maar met gemak. Ik vind het geweldig dat ik me niet druk hoef te maken om omveilige / malware software.

Gaan voor het gemak van een telefoon OS heeft niets te maken met gebrek aan zelfbeheersing. Ik vind het prachtig dat er maar één plek is waar ik mijn software kan vinden en waar ik niet, zoals destijds bij Windows het halve internet moet gaan afstruinen voor ik mijn gewenste programmatuur kan vinden.

Een bedrijf heeft het recht om geld te verdienen. Dat noemen we kapitalisme. Heeft niets te maken met het Stockholm Syndroom.

[Reactie gewijzigd door Het.Draakje op 23 juli 2024 08:10]

pegagus @LurkZ14 juni 2023 17:23
Vooropgesteld dat ik niet alle reacties heb gelezen: ik vind het soms ontstellend makkelijk als ik niet zelf hoef na te denken. Als ik vrijheid wil, ga ik naar Android. Wil ik buiten de app-store downloaden, ga ik naar Android. Stockholm syndroom slaat natuurlijk nergens op. Niemand wordt gegijzeld.

Of alternatieve app-stores wat toevoegen, is maar helemaal de vraag. Dwing liever als EU een faire marge af dan proberen geforceerd concurrentie te bevorderen op het platform van Apple.
kid1988 @TimmiX14 juni 2023 08:57
Of gewoon de apps downloaden die we willen gebruiken, zonder "store" lock-ins?
Zoals we dat ook doen op Linux, Windows, macOS, android.

geen accounts, geen app history, geen big tech lock-in, gewoon alleen de app welke je wilt.

Wanneer je een modern niet linux OS installeert wordt onmiddellijk om een appleid, Google account of Microsoft account gevraagd. In veel gevallen wordt het moeilijker gemaakt om dit te skippen dan om een dergelijk account te maken. De stores kom je niet in zonder de respectievelijke accounts

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 23 juli 2024 08:10]

iAR @kid198814 juni 2023 09:24
Ik ben benieuwd hoe snel we dan allerlei ellende op telefoons van gewone gebruikers krijgen…
Botmeister @iAR14 juni 2023 09:55
Kom op zeg, meest kapitaalkrachtige onderneming ter wereld? Ze kunnen met een execution policy komen, zodat het device beschermd wordt, of dat je als gebruiker geïnformeerd wordt. Of store filtering, of sandboxing, of app-virtualisatie. En zo is er er vast nog meer bedenken.

Ik vind dat 'nu krijgen we misschien ellende' echt veel te simpel. Apple is een IT-bedrijf dat met IT-oplossingen moet komen voor problemen. En daar zijn ze prima toe in staat. En ze hebben een aardig potje voor R&D om e.e.a. uit te proberen.
LurkZ @Botmeister14 juni 2023 10:48
a] "Apple staat dit niet toe omdat wij dan inkomsten mislopen."
b] "Apple staat dit niet toe om uw veiligheid te waarborgen."

Wat klinkt het beste? Uiteraard optie b, maar in werkelijkheid a=b.
Apple geeft niets om de veiligheid v/d gebruiker, maar door het te veinzen hebben ze meer controle en dus meer winst.
Als gebruikers elder gaann downloaden loopt Apple winst mis en zal dus geen vinger uitsteken om de die gebruikers te beschermen.
Ro-Maniak2 @LurkZ14 juni 2023 11:00
Lijkt me te kort door de bocht. Twee dingen kunnen ook beide waar zijn.

En dat lijkt me hier het geval. Ja, lalala geld; maar ook vermijdt Apple’s beleid het gezeur met allerlei meuk, virussen en errors die je doorgaans op Android telefoons aantreft.
langestefan @Ro-Maniak214 juni 2023 11:53
Android telefoons hebben niet meer of minder virussen dan apple telefoons, dat is een mythe die ooit bedacht is maar op niks gebaseerd is.
Zezura @langestefan14 juni 2023 12:14
Sketchy apps zijn er anderen genoeg te vinden in de PlayStore, de laatste keer dat ik die gebruikte. En al helemaal van derde partijen of als apk’s op internet. Die beloven dat als je die download je volgende week miljonair bent.
langestefan @Zezura14 juni 2023 12:22
Tsja sketchy apps vind je overal, ook bij apple. APK's zijn voor de meeste niet-technische mensen niet makkelijk te installeren, je moet immers side loading specifiek aanzetten en dan ook nog de juiste apk weten te downloaden en installeren. Als ik dan kijk naar de risico groep, zoals mijn grootouders bijvoorbeeld, die krijgen het al niet voor elkaar om een hotspot in te stellen dus laat staat een app te sideloaden.
Zezura @langestefan14 juni 2023 12:43
Daar helpt een scammer via de telefoon wel bij. Die hebben genoeg tijd.

https://youtu.be/Ok-YGKYF8JI
langestefan @Zezura14 juni 2023 12:49
Dat ken ik, is al een keer bijna mis gegaan. Maar dat gaat altijd via teamviewer of zo'n remote support tool, niet via de telefoon.
Raphire @Zezura14 juni 2023 13:17
Maar diezelfde scammer kan je dan ook overhalen om gewoon geld over te maken, je bankpas af te geven, of je wachtwoord te vertellen. Daar trappen sommige mensen ook in. Uiteindelijk maakt dit daar weinig verschil in.

Als je alles maar dicht moet gooien omdat er ook maar één iemand niet slim bezig is, dan kun je beter de hele appstore maar sluiten, sterker nog, met diezelfde redenering kunnen we beter heel het internet blokkeren. Maargoed dan gaan scammers je brieven sturen, en bellen. Dus dan moet dat ook maar aan banden worden gelegd. En dan komen ze aan je deur. Dan moeten we deuren maar weghalen.

Ik vind dat een enorm slechte reden om de vrijheid van andere gebruikers weg te halen. Zeker met de machtspositie die apple heeft is dit een goed ding.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 08:10]

Madrox @Ro-Maniak214 juni 2023 13:07
Bangmakerij is de beste manier om jouw model te verkopen. Wat Apple en anderen zeer graag doen en de consument trapt erin
swhnld @iAR14 juni 2023 10:39
Ik ben benieuwd hoe snel we dan allerlei ellende op telefoons van gewone gebruikers krijgen…
Nou, in 15 jaar smartfoons is dat reuze mee gevallen. De grote virussen zoals vroeger op Dos en Windows voorkwamen zie je niet meer op de PC's, en ook op Smartfoons zijn er geen massa besmettingen, ondanks dat bijvoorbeeld op Android je altijd al kunt sideloaden.

Uiteraard zie je af en toe wat gebeuren, mijn vrouw had een paar maanden terug ook ineens haar agenda op de iPhone vol met spam afspraken staan, en een aar dagen later kwam Apple met de update die dat lek weer sloot, maar buiten de ergernis was dat best makkelijk ook weer op te ruimen.

Feit is dat de besturingssystemen steeds beter geworden zijn.Applicaties draaien steeds meer in sandboxes, toegang vanuit de ene naar de applicatie is beveiligd. En ook de mensen die er gebruik van maken zijn steeds beter bekent met de techniek en wat te verwachten.
Net als babbeltrucs en andere criminaliteit op straat zal er altijd criminaliteit blijven in de digitale wereld, maar de risico's worden actief aan gewerkt om die te beperken.
jaenster @iAR14 juni 2023 09:42
Toch vraag ik mij af wat die ellende is. Telefoons zitten pot dicht, zeker ios. Je kan niet bij andere apps, je kan alleen na uitdrukkelijke toestemming gevoellige dingen in handen krijgen als locatie, en zelfs dan word er na een dag opnieuw gevraagd aan de gebruiker of dit wel de bedoeling is/was. Daarnaast kan je simpelweg de toegang tot verschillende dingen niet geven.

Ik snap het punt dat er meer wildgroei aan bagger apps komt, de kwaliteit zakt, maar ter vergelijking tot zeg een windows machine waar elke app alles kan lezen op user niveau, is het wel een wereld van verschil.

Edit; Voorbeeld: op windows er een shady plugin worden toegevoegd aan chrome (zonder admin access nodig te hebben) om mijn internet bankieren te onderscheppen. Een brakke app kan niks met mijn bankieren app.

[Reactie gewijzigd door jaenster op 23 juli 2024 08:10]

SoloH @jaenster14 juni 2023 09:56
Het zit “potdicht” omdat er via de Store van Apple controle wordt uitgevoerd op juiste API calls e.d. Ik kan me voorstellen dat hackers prima de beveiliging weten te omzeilen met calls naar andere locaties.
Ultimus XI @SoloH14 juni 2023 10:03
Volgens mij doet het OS (het merendeel van) de controles, niet de store. Het OS verandert niet.

Wat een andere store mogelijk minder goed controleert, is de content van de app, dat je niet per ongeluk een kloon van een bekende app installeert i.p.v. de echte, dat de app niet ongewenst op de achtergrond aan het minen is constant of aan het DDOSen is, etc.
SoloH @Ultimus XI14 juni 2023 10:13
De code wordt ook doorgelicht bij het uploaden naar de store.
Ultimus XI @SoloH14 juni 2023 10:24
Alleen op punten die het OS niet al dicht heeft gezet. Het OS heeft al heel veel dicht getimmerd, maar binnen die grenzen kun je ook nog veel gekke dingen doen, zoals wat ik noem.

Echter, bijv. het opvragen van de locatie van de gebruiker is volledig afgeschermd, tenzij je daar als gebruiker toestemming voor geeft. Zo niet, dan is het een bug in het OS en zal Apple dat OS-breed fixen, niet door een nieuwe store-update of -check. Hooguit zou Apple dan kunnen analyseren welke ontwikkelaars daar misbruik van hebben geprobeerd te maken en die ontwikkelaars de toegang ontzeggen tot hun ecosysteem.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 23 juli 2024 08:10]

Xerxes249 @Ultimus XI14 juni 2023 12:08
Maar afdwingen dat whatsapp het nog doet als je niet toegang tot je locatie geeft is iets wat wel bij de store vandaan komt
xFeverr @SoloH14 juni 2023 11:52
Nou nee, je code wordt niet doorgelicht bij het uploaden naar de store. Mijn code is mijn business, en daar heeft Apple niets in te zoeken. Ze krijgen een gecompileerde app. Het enige wat de store doet is controleren welke API's je aanspreekt en vervolgens gaat er iemand handmatig door je app heen. Ze checken of je omschrijving een beetje fatsoenlijk is en dat je geüploade screenshots geen nare dingen bevatten.
ShadLink @Ultimus XI14 juni 2023 11:15
Dat klopt niet, meeste API calls zijn gewoon bereikbaar voor developers. Maar als je private calls gebruikt wordt je App direct door Apple geweigerd. Dus die controle vindt bij Apple plaats, niet op OS niveau.
Patriot @SoloH14 juni 2023 10:29
Het zit “potdicht” omdat er via de Store van Apple controle wordt uitgevoerd op juiste API calls e.d. Ik kan me voorstellen dat hackers prima de beveiliging weten te omzeilen met calls naar andere locaties.
Als het allemaal zo simpel is, waarom kan ik dan in 2023 nog steeds niet gewoon een appje sideloaden om roottoegang te krijgen op een Samsung-toestel? De bootloader zit dicht en het OS staat calls naar de API's waarmee je echt veel kunt gewoon niet toe.

Op de huidige appstores staat ook gewoon malware, en heeft in het verleden ook malware gestaan. Dat is niet omdat er geen toezicht is op 'welke API calls e.d.' een app doet, maar omdat je niet uitsluitend aan het soort API dat wordt aangeroepen kunt zien of de gedraging waar die call uit voortkomt zou moeten worden geclassificeerd als malware of niet.

Neem bijv. een toetsenbord op Android die alle toetsaanslagen doorstuurt naar een externe server. Is dat malware? Of is dat gewoon een toetsenbord dat daar duidelijk over is en dat doet om voorspellingen te verbeteren? Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het kan volledig legitiem zijn én het kan malware van 'het ergste soort' zijn.
raro007 @SoloH14 juni 2023 10:02
Hoe zit het met de pc markt dan?
Volgens jou moetewij die ook dicht zetten dan?
bzzzt
@raro00714 juni 2023 11:25
Ik zou een PC met afgedwongen gecontroleerde software supply chain de voorkeur geven boven een 'alles kan' machine waarvan je maar een deel van de capaciteit kan gebruiken omdat de virusscanner zoveel resources pikt...
SoloH @raro00714 juni 2023 10:11
Van mij hoeft niks. Ik zie alleen voor- en nadelen. Bij PC of Mac lijkt mij het zeer onwenselijk om alles dicht te timmeren. Bij telefoon heb ik dat liever wel, omdat daar echt alles opstaat tegenwoordig.
Ik zie wel dat wanneer ik spellen wil spelen op mijn PC of Mac, dat ik Steam moet hebben. Dat vind ik niet leuk. Maar je volgt het maar braaf op omdat je toch die spellen wilt spelen.

Trouwens als Apple dat bij de Mac zou doen, dan stop ik ermee.

[Reactie gewijzigd door SoloH op 23 juli 2024 08:10]

iAR @raro00714 juni 2023 10:24
Lekker simplistisch gesteld weer. Dat hoor je mij niet zeggen. Pc’s zijn van oudsher open en ja, zeker op Windows, heeft dat een hoop ellende veroorzaakt. Maar ook oplossingen en educatie.

Van een veilig OS dat ineens open gaat is dat er (nog) niet.
R.Mats @raro00714 juni 2023 10:43
Op MacOS kan je ook gewoon alles installeren maar worden "verdachten" executables geblokkeerd totdat je in het settings menu deze toestaat toch uit te voeren. Dus deze is technische gezien open, maar er zit toch een hek tussen om de gemiddelde gebruikers te beschermen.

Ik geloof dat windows dit ook ingebouwd heeft alleen dat deze minder streng is, kan alleen even niet op de naam komen.
ShadLink @R.Mats14 juni 2023 11:13
@R.Mats Het punt is dat een dergelijke beveiliging al in strijd is met deze wet. Je moet straks standaard een 2e store kunnen installeren of sideloaden. Zonder dat daar een beveiliging tussenzit. Dit gaat harstikke fout, gezien deze wet door mensen gemaakt is met 0 verstand van de technologie.
SoloH @R.Mats15 juni 2023 15:17
Bij Windows is het ook behoorlijk streng tegenwoordig, misschien nog wel strenger. Daar wordt het steeds lastiger software te installeren die niet gesigneerd is. En een private key is momenteel enorm duur. Veel duurder dan bij Apple, terwijl het daar een open markt is.
Alxndr @kid198814 juni 2023 10:15
Speel jij geen games? Als ik eens kijk hoeveel launchers ik tegenwoordig heb omdat ik daartoe gedwongen wordt door de ontwikkelaars. Dat zou ook op mobiel kunnen gebeuren.

In theorie neemt het gevaar op lock-ins hiermee toe, in de praktijk zal het blijken, maar ik vrees van wel.
PhilipsFan @Alxndr14 juni 2023 13:10
Dat GAAT ook gebeuren op mobiel, daar kun je gewoon op wachten. Elke game fabrikant gaat met z'n eigen stores, launchers, anti-cheat en weet ik wat voor ellende komen.

Het hele idee van de appstore is, dat Apple kan controleren of de aangeleverde app veilig is, zich aan de regels houdt, niet stiekem gegevens verzamelt en van je bestanden afblijft. Als je dat idee loslaat (in welke vorm dan ook) dan wordt het net zo'n puinhoop als op de PC.
Raphire @PhilipsFan14 juni 2023 13:25
Het hele idee van de appstore is, dat Apple kan controleren of de aangeleverde app veilig is, zich aan de regels houdt, niet stiekem gegevens verzamelt en van je bestanden afblijft. Als je dat idee loslaat (in welke vorm dan ook) dan wordt het net zo'n puinhoop als op de PC.
Het hele idee is dat apple de regels stelt en geld verdient. En daarmee alle iOS gebruikers oplegt wat zij wel/niet mogen installeren, en ook kunnen ze lekker zelf bepalen hoeveel geld zijn daaraan verdienen. Er is immers geen concurrentie of alternatief.

Daarnaast is die controle van apple helemaal niet foolproof, je hebt nog steeds foute apps die door die controle heen komen. Waardoor je juist een soort schijnveiligheid creëert. De app staat immers in de appstore, dan MOET die wel veilig zijn. Dat is natuurlijk niet zo.

Op android installeer ik al mijn apps via de google play store, en soms een opensource app via fdroid. Er zijn bar weinig voorbeelden van grote apps die niet verkrijgbaar zijn in de playstore.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 08:10]

Alxndr @PhilipsFan14 juni 2023 13:24
Het hele idee van de appstore is...
Ik zou zeggen van een/iedere appstore? En wat betreft data/gegevens verzamelen, ik geloof er niets van dat Apple dat niet doet. Ze gaan er misschien iets anders mee om omdat ze een hele grote andere inkomstenbron hebben in de vorm van Apple tax. En van je bestanden afblijven? Wouden ze een tijdje geleden niet alles automatisch op KP gaan scannen? Dat is dan wel afgeblazen, maar het initiatief lag er.

Het probleem is dat om één kwaad te bestrijden, we andere kwaden toe willen laten, beiden doen niets af aan het fundamentele onderliggende probleem van honger naar meer meer meer voor ikke ikke ikke.
SoloH @kid198814 juni 2023 09:53
Dat werkt dus niet zoals Timmix goed aangeeft. En voor de kleine downloads werkt dat wel, maar die hoeven ook maar 15% af te dragen. Dat is niet veel.
wiezalditzijn @SoloH14 juni 2023 10:14
15% niet veel? Ik vind het bijzonder veel. Het is niet dat de Applestore gratis is en, vooral, er is geen alternatief.
SoloH @wiezalditzijn14 juni 2023 10:23
Nee. Ze leveren me alle tools en een verkoopmechanisme over de hele wereld. Ze regelen mijn belastingen. Zonder die Store had ik echt minder verkocht.
En als je iets in een echte winkel wilt verkopen dan “betaal” je minimaal dat.
SilentLucidity @TimmiX14 juni 2023 09:02
als je een store kan sideloaden, kan je ook direct de app sideloaden. En dus geen store nodig. Als een alternatieve store updates kan aanbieden, zou de app ook zichzelf moeten kunnen updaten.
xFeverr @SilentLucidity14 juni 2023 09:49
Met Ad-hoc deployments van iOS apps kun je nu al via een website .IPA's aanbieden. iOS download hem zo voor je en zet hem op je homescreen. Ondersteuning voor apps uit de browser downloaden en installeren zit er dus al lang in.

(Je kunt alleen niet een app op deze manier verspreiden omdat je app een provisioning profile moet hebben waarin alle toegestaande device id's staan. Als die aangepast wordt moet de app ook opnieuw gesigned worden, er zitten limieten aan, etc.)
ATS @SilentLucidity14 juni 2023 09:56
Dat hoeft natuurlijk niet persé. Het kunnen installeren of updaten van apps kan een permissie zijn, net zoals toegang tot de camera dat is. En die permissie hoef je niet aan elke app te geven. Ik zou willekeurige apps liever niet de mogelijkheid geven zich te updaten. Heb je een (goedgekeurd) spelletje of tooltje geïnstalleerd, update hij zichzelf zonder deze controle en dan gaat hij ineens alsnog allerlei foute dingen doen.
nzall @TimmiX14 juni 2023 09:16
Ik denk dat Apple aan het onderhandelen is met de EU in hoever dat ze mogen gaan om andere app stores te restricteren. De kans is groot dat Apple zal zeggen dat alle apps, ongeacht van welke app store ze komen, zullen moeten gesigned worden met een Apple key. Dat geeft Apple alsnog de controle over welke apps mogen geïnstalleerd worden.
david-v @nzall14 juni 2023 09:43
en voor het signen moet je 27% afdragen aan Apple :+
Seal64 @nzall15 juni 2023 09:10
Denk niet dat de EU daarmee akkoord gaat. Het probleem was nu juist dat er 30% afgedragen moest worden aan Apple, omdat je alleen maar via hun store op een iPhone kan installeren. Daarom moeten er nu alternatieve appstores mogelijk zijn. Europa gaat het nooit pikken dat ze wel alternatieven toestaan, maar daar dan alsnog die enkelband van 30% omheen leggen.
nzall @Seal6415 juni 2023 09:17
Die 30% heeft niets te maken met het signen. Voor het digitaal signen van je code moet je bij Apple een developer account met bijbehorend signing certificaat hebben. Dat kost 100 EUR per jaar. Die 30% is hoeveel je moet afdragen aan Apple van betalingen die in je app gebeuren. Die is niet gekoppeld aan het signen van je code.
n4m3l355 @TimmiX14 juni 2023 09:02
Je vergeet de belangrijkste, vrijheid voor de gebruikers.

Vergeet niet dat op dit moment Apple jaarlijks tientallen miljarden melkt uit iTunes. Dat zijn Euro'tjes die jij en ik betalen om apps te mogen gebruiken die je op geen alternatieve manier geinstalleerd krijgt. Dat zijn Eurot'jes die in de zak van Apple verdwijnen en niet in de zak van de ontwikkelaar, zij het Epic maar ook de kleine man/ontwikkelaar die dat geld dus gewoon niet ziet. Daarnaast heb je als ontwikkelaar ook geen vrijheid in het kosten model noch in hoeveel je wilt afdragen, Apple bepaalt dit voor jou.

Waar Meastro & Co voor een transactie 0,3% rekent, rekent Apple 30%. En ja Apple doet meer dan enkel incasseren, zij zorgen ervoor dat zo min mogelijk mallware en andere zooi op jou mobieltje komt. Maar neemt niet weg dat het duidelijk mag zijn dat Apple gruwelijk veel geld verdient aan iTunes. Zoveel dat diverse rechtzaken wereldwijd hierover lopen en menig rechter kan zich dan ook niet vinden in dit standpunt van Apple.

Dat Apple nu sideloaden gaat toestaan (misschien) doen ze niet uit liefdadigheid, het is een onhoudbare positie en op termijn kunnen ze gewoon een class action tegenmoet zien.

Maar terugkomend, ik snap niet waarom als consument je deze vrijheid niet wilt hebben. Dit is niet voor iedereen maar dit is wel een stukje recht over je eigendom die je eigenlijk al lang had moeten hebben.
M3m30 @n4m3l35514 juni 2023 09:42
Zeg.. moeten de consoles qua stores open? Nope… die rekenen ook 30%…
oef! @M3m3014 juni 2023 10:04
Geen probleem. Steam op een ps5 of xbox is wat mij betreft geen issue.
bzzzt
@oef!14 juni 2023 11:27
Ook niet als je PS5 dan ineens in aanschafprijs verdubbelt?
oef! @bzzzt14 juni 2023 11:30
Waar slaat dat nu weer op?
bzzzt
@oef!14 juni 2023 11:37
Omdat de console hardware voor een deel gesubsidieerd wordt en moet worden terugverdiend met gameverkopen. Die 30% opslag mislopen betekent dat de consoles veel duurder moeten worden.
Niosus @bzzzt14 juni 2023 11:56
Sure, waarom niet? Sony mag bepalen voor welke prijs ze hun console in de markt zetten, net zoals iedereen.

Een hogere prijs van de console is niet sowieso slecht. Op Steam kan je games een pak goedkoper vinden dan op PSN. Ik val er soms van achterover wat ze daar durven vragen voor oudere games. En als je niet via PSN je games moet kopen, dan kunnen ze ook niet afdwingen dat je moet betalen voor multiplayer.

Dit is me allemaal vrij zuur opgebroken nadat ik mijn PS4 had gekocht, komende van PC. Het is gewoon veel te lastig en duur om aan games te komen. Een duurdere PS5, maar waar agressievere prijzen voor games kan vinden is voor mij zeker een meerwaarde.

Sony brengt hun exclusives ondertussen toch allemaal naar PC. Laat hardware gewoon hardware zijn, en software gewoon software. Maak van elk apart een interessant product en maak beide zo breed mogelijk nuttig en toepasbaar. De oude wijsheden uit de industrie kloppen niet meer. Bij Microsoft zie je een gelijkaardig verhaal, waarbij ze hun games praktisch weggeven via Game Pass, zowel op PC als Xbox.

[Reactie gewijzigd door Niosus op 23 juli 2024 08:10]

bzzzt
@Niosus14 juni 2023 15:22
Niet iedereen heeft geld zat voor een console. Denk dat een PS5 van 1500 euro niet zo hard gaat lopen, dus vraag me echt af of het opdoeken van de hele markt voor gesubsidieerde consoles zouveel extra keus gaat opleveren.

Daarnaast zijn games niet duur gemeten in euro's per uur. Je hoeft niet alles te spelen, dwangmatig alles willen verzamelen is niet verplicht.
Niosus @bzzzt14 juni 2023 16:55
Je gaat nu wel echt heel extreem. Je sprak in je vorige comment over dubbel zo duur, en nu nog eens over 1500 euro. Een PS5 staat vandaag in de pricewatch voor 450 euro. Je rekent in je argument dus dat de prijs vlotjes maal drie zou moeten gaan.

Daar ga ik toch even "BS" voor moeten callen. Het is inderdaad gebruikelijk dat de consoles typisch wat gesubsidieerd worden, maar zelfs voor de extreem dure PS3 indertijd waren de geruchten dat Sony er ~300 euro moest in bijleggen. Dat is het ergste geval en dus ver, ver weg van die 1000+ euro die je hier claimt.

Je gaat er ook even van uit dat de er voor de rest geen verschil gaat zijn. Dit is gewoon fundamenteel niet waar. Wederom, zie Microsoft. Daar kan je een console op abonnement nemen. Als je voor 2 jaar commit krijg je voor een maandelijks bedrag een console, en toegang tot Games Pass. Ook hier kan Sony gewoon hetzelfde doen. Bied een goedkope console aan, maar bundel het met PS+ met een contract van 2 jaar. Net zoals we gewoon zijn van te doen met smartphones. Zo kunnen mensen met een beperkt budget nog makkelijker van start, maar is er ook nog de optie om zonder abonnement te gaan aan de volle pot.

Of kijk naar de Steam Deck. Denk je dat aan 420 euro voor het upgrade-baar instapmodel Valve daar rijk van wordt? Natuurlijk niet, ze willen hun geld uit Steam verkopen halen. Maar toch kan je gewoon doen op dat apparaat wat je wilt. Want zolang genoeg mensen bij Steam blijven, steekt het niet zo nauw.

Dit soort argument stoort me echt vreselijk. Je maakt hier extreme sprongen in je argumentatie om me uit te leggen waarom een miljardenbedrijf onmogelijk de consument meer rechten en vrijheid zou kunnen geven. Dat, terwijl er gewoon andere spelers in de markt zijn die het wel gewoon doen. Of het nu over de discussie hier gaat, of over het kunnen sideloaden van apps op iOS, of over repareerbaarheid of een legio aan andere issues. Laten we eerst onze rechten afdwingen, en dan zien hoe het loopt. Als arme Sony of Apple inderdaad in de problemen komen kunnen we nog bijsturen. We moeten echt niet preventief op onze knieën gaan in de hoop dat onze multinational overlords onze entertainment niet wegnemen. Ons huis. Onze regels.
bzzzt
@Niosus14 juni 2023 17:14
Joh, dat rekenen met bedragen is nergens voor nodig, ik weet alleen dat er gesubsidieerd wordt, en het staat buiten twijfel dat met minder inkomsten door de games de prijs omhoog gaat.

Het is niet onmogelijk om meer vrijheid te geven, maar gamers bewijzen steevast dat ze daar niet mee om kunnen gaan als een game naar hun perceptie 'te duur' is of een andere slappe smoes. Valve zal er niet mee zitten dat een random game gekopieerd wordt omdat ze daar eigenlijk niet voor gestraft worden. Een Nintendo die met veel moeite publishers moet vinden voor hun platform heeft daar veel meer pijn van (veel publishers stopten met uitgeven voor de DS toen de kopieerkaartjes overal opdoken).
Niosus @bzzzt14 juni 2023 23:31
Wat spreek je nu over kopieën maken? Dat heeft er niets mee te maken. Piraterij is van alle tijden, zowel op PC als console. Of je sideloaden nu toelaat of niet, staat los van of piraterij mogelijk is of niet. Tegenwoordig op PC is het dankzij technieken als Denuvo bijna onmogelijk om sommige spellen te kraken. Er is voor zover ik weet maar 1 persoon/groep die daar nog aan begint. Verder zit je ook met al die online features tegenwoordig die niet mogelijk zijn op gekraakte spellen. Piraterij van games is zeker nog een ding, maar echt niet meer op de schaal van pak 10-15 jaar geleden. Ook daar kom je weer met een argument dat goed klinkt, maar eigenlijk door veranderende business modellen en nieuwe technieken voor een groot deel niet meer zo relevant is. Je komt nu met Nintendo als voorbeeld van arme stakker. Maar de Switch is zo lek is als een mandje, en toch harkt Nintendo geld binnen. Het is al mogelijk. Mensen doen het. En Nintendo maakt recordwinsten. Wat voor verschil maakt het nu echt of sideloaden een vinkje is in de settings, of dat je eerst naar een website moet gaan die een webkit exploit uitvoert? Het doemscenario dat je beschrijft is gewoon de werkelijkheid vandaag. Laten we gewoon de grijze omweg weghalen?

Waar ik het over heb is kunnen winkelen in de winkel waar ik zelf voor kies. Of een emulator kunnen installeren voor oudere spellen die op geen enkele andere manier te verkrijgen zijn, of homebrew apps die functionaliteit toelaten waar de orginele fabrikant geen gevoel voor heeft. Basically: het is mijn hardware, ik wil ermee kunnen doen wat ik wil. Dat anderen te grote etters zijn om hier volwassen mee om te gaan is niet het punt. Een recht is een recht voor een reden. We hebben ook het recht op vrije meningsuiting, ondanks dat sommige mensen beter hun mond zouden houden.

Je zegt dat ik niet moet rekenen met bedragen, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Zal ik eens de winsten van de bedrijven die we besproken hebben opzoeken en hier posten? Kwestie dat we op dezelfde lijn zitten van wie er nu precies in een kwetsbare situatie zit, en wie er macht heeft. Het is gewoon ranzig hoe het volk uitgemolken wordt. Nee, van mij krijgen ze geen medelijden tot ze ook wat pijn gevoeld hebben.

[Reactie gewijzigd door Niosus op 23 juli 2024 08:10]

jibjqrkl @M3m3014 juni 2023 12:41
Ik kan zo naar de mediamarkt lopen en een game kopen hoor. Er zijn hier zeker nog alternatieven.
En net als op Android gebeurt, zullen sommige devs ervoor kiezen alleen via de "officiele" store aan te bieden

Maar op Iphones kan dit dus niet

[Reactie gewijzigd door jibjqrkl op 23 juli 2024 08:10]

M3m30 @jibjqrkl14 juni 2023 13:08
Ook dan heb je toestemming nodig van bijvoorbeeld Nintendo… zonder Nintendo’s goedkeuring geen game voor de switch.
jibjqrkl @M3m3014 juni 2023 13:30
Enige wat ik hiervoor kan vinden is dat je toestemming nodig hebt om de dev tools te mogen gebruiken van nintendo, en via hun store aan te bieden.
Zal wel een stuk lastiger zijn zonder die. Maar ja, heb hier ook nog een lading oude SNES games liggen zonder de fancy gouden Nintendo sticker of approval. Zelfde verhaal.

Ze kunnen het jou niet verbieden helemaal zelf vanaf 0 iets te maken. En ze kunnen winkels het niet verbieden dat te verkopen.

Of het je ook echt lukt is een 2e
Seal64 @jibjqrkl15 juni 2023 09:06
Dat was wel een ding - maar ik ken ze alleen van de oude cartridges voor de NES, de SNES en de N64. Daar zat wel degelijk een chip in die ervoor zorgde dat je game niet opstartte als die chip er niet in zat - en uiteraard was Nintendo de enige die die chips maakte.

De rest heeft bij mijn weten enkel kopieerbeveiligingen, maar geen harde lockout voor niet-gelicenceerde games, dus daar zou dat in principe moeten kunnen.
TimmiX @n4m3l35514 juni 2023 13:14
Omdat het géén vrijheid is voor gebruikers. Het is een vrijheid voor developers en grote techbedrijven. Als gebruiker zit je nog steeds vast aan die store(s) waar de developer zijn/haar applicatie aanbiedt.

Voor de consument/eindgebruiker wordt het juist alleen maar vervelender, omdat je ten eerste meerdere stores moet installeren (en up to date houden), hier accounts moet aanmaken (en daarbij dus ook je gegevens actueel moet houden en bijvoorbeeld je wachtwoord moet bijwerken in meerdere stores) en betalingsgegevens achterlaten.

Daarnaast het feit dat core features in iOS zoals Focus en Parental Controls dan waarschijnlijk niet meer goed werken en doordat er geen controle meer plaatsvind op de app heb je geen idee welke data er precies verzameld wordt. Hetzelfde geldt voor updates van zowel de stores als de applicaties: als er geen controlelaag bestaat moet je de developer vertrouwen dat er geen extra data verzameld worden of voorwaarden worden overtreden. Hoe weet je of een applicatie jouw contacten-lijst niet uitleest, bijvoorbeeld? Dit lijkt mij niet gewenst.

Dus onder de streep is het ontzettend veel gedoe voor de eindegebruiker, zijn er bijna alleen maar nadelen en risico's en wordt het er niet veiliger of goedkoper van. De enige die profiteerd zijn de grote techbedrijven als Microsoft, Meta en Epic die hun eigen store kunnen inrichten, hier een verdienmodel aan kunnen hangen, extra personeel aannemen en ondertussen ontzettend veel extra data vergaren.

Ik ben het ermee eens dat de Apple AppStore als enige optie niet perfect is. En de discussie over de 15/30% afdracht is absoluut legitiem. Maar laten we vooral kritisch en realistisch blijven over de alternatieven en inzien dat er ontzettend veel nadelen kleven aan een alternatief.

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 23 juli 2024 08:10]

Wim Cossement @TimmiX14 juni 2023 17:42
Geen controle meer op de rechten, hoezo?

Hoe komt het dan dat zelfs APK's en spul dat ik met Fdroid installeer mij vraagt of ze mijn locatie of camera mogen gebruiken? Apps moeten toch nog steeds via het OS aan de hardware?
Als ik gepirateerde software met een crack download op Windows komt Defender wel steeds nog tussen, iOS zal ook wel zijn ding doen dan.

Je wachtwoord argument is er ook geen want er zijn keychains en wachtwoord managers genoeg, ook ingebouwd.
yoranpower @TimmiX14 juni 2023 08:56
Ligt eraan. Misschien hoef je de alternatieve App store niet eens installeren en is er gewoon een los App bestand beschikbaar.

Daarnaast als er straks via andere app stores, apps eerder geüpdatet worden omdat ze niet langs het complexe systeem van Apple moeten, dan zou een goed in elkaar gezette appstore nog best populair kunnen worden.
TimmiX @yoranpower14 juni 2023 13:07
Hoe zie jij losse applicaties die niet gebonden zijn aan een (alternatieve) AppStore precies voor je? Hoe moeten bijvoorbeeld (beveiligings)updates worden uitgevoerd? Moet dat op de achtergrond gebeuren waarbij de applicatie zich uit zichzelf bijwerkt zonder dat de eindgebruiker er van weet, zonder enige kennis/toezicht wat er aangepast wordt? Ik moet er echt niet aan denken. Denk aan een applicatie als Facebook dat zich zonder enige transparantie en kennisgeving mag updaten op miljoenen telefoons.

Dit moeten we echt niet willen in mijn optiek. De datahonger van bedrijven worden alleen maar groter. De interventie en controle die plaatsvind in oa. de AppStore is essentieel voor de bescherming van de eindgebruiker.
yoranpower @TimmiX14 juni 2023 14:19
Genoeg manieren om een app op Android zonder store te installeren. Je download een apk en en installeert dit op je telefoon en klaar.

Updaten van apps moet je dan sowieso altijd al handmatig doen. Dus je zorgen zijn daar grotendeels bij weggehaald. Weet namelijk ook niet of dat proces automatisch kan, op Android in ieder geval niet.
GertMenkel
@TimmiX14 juni 2023 08:58
Er zijn maar weinig developers die echt kritieke apps maken. Banken-apps zullen niet snel uit Apple's store verdwijnen, en Digid ook niet. Messengers zullen ook nog wel blijven, die hebben niet zoveel te winnen. Wellicht krijg je updates en features sneller als je dezelfde apps buiten Apple om downloadt, maar helemaal zullen ze niet verdwijnen.

Voor de rest zijn genoeg alternatieven te vinden. Je gaat niet dood als je Fortnite niet op je iPhone kan zetten. Er zijn genoeg Candy Crush-varianten te vinden die wel de gebruikersbasis van de standaard-store kunnen waarderen. Rekenmachines, zaklampen, en tekensoftware genoeg.

Dat veiligheidsverhaal snap ik niet zo. Sideloaden kan al op iOS en gebeurt ook, alleen zitten er wat stomme restricties aan. Desondanks heb ik niet gehoord van massale virusuitbraken onder iOS-gebruikers. Apple heeft een heel mooi verhaal over hoe veilig hun platform wel niet is, maar de App Store heeft net zo goed phishing-apps en virussen gehost.
Martijntjeh @GertMenkel14 juni 2023 10:20
Op reddit zouden ze zeggen ‘This’ als in helemaal mee eens!
TimmiX @GertMenkel14 juni 2023 13:31
Het veiligheidsverhaal gaat (mijn mening) niet zozeer om risico's op virussen, maar meer over dingen als dataverzameling en privacy. Bij de AppStore zijn er stricte regels aan waar een app aan moet voldoen en wordt veel waarde gehecht aan transparantie wanneer een applicatie toegang heeft tot gegevens (contactgegevens, locatie, bluetooth, etc) op je device.

Wanneer een applicatie via een externe store wordt aangeboden is er geen 'third party' die toeziet op welke data er verzameld wordt door een applicatie.

Voor games en niet-essentiele applicaties is het inderdaad niet zo belangrijk, maar bepaalde applicaties zoals Spotify of zelfs social media zoals Twitter of Facebook zou ik niet graag zomaar downloaden zonder deze controlestap van Apple in dit geval. Zeker ook met het oog op minderjarigen die ook zomaar alles kunnen downloaden en geen idee hebben welke data wordt vergaard en waar ze mee instemmen.
sapphire @TimmiX14 juni 2023 09:00
Het punt welke @GertMenkel aangeeft blijft dan nog steeds staan; niemand verplicht je op de apps van bv. Epic te gebruiken als zijn een eigen/alternatieve appstore 'eisen'.

Ik snap het punt hoor, pest is voornamelijk dat we vrijwel een duopolie hebben qua mobiele OS'en en de keuze dus beperkt is. Persoonlijk bij mijn laatste toestel bewust voor Apple gekozen om het gesloten karakter.

Dus fijn dat de keuze er komt, ik ben sowieso voor puur omdat ik dan een keuze héb maar ik denk dat er amper mensen gebruik van gaan maken.
fps @TimmiX14 juni 2023 09:01
Je hebt altijd nog de keuze om de app niet te gebruiken wanneer de store waarin het aangeboden wordt je niet aanstaat. Als de developer geen of weinig omzet haalt via een alternatieve store zullen ze wel weer terugkeren naar de store van Apple. De consument als groep staat daarmee nog altijd sterker dan de developer. Alleen zwichten veel consumenten voor de werkwijze van grote organisaties.
TimmiX @fps14 juni 2023 13:18
Dat kan dus niet altijd. Sommige applicaties zijn essentieel, bijvoorbeeld voor je werk of bankzaken. Games is uiteraard vrijblijvender en daar kun je de afweging maken.

Sideloading geeft in de praktijk meer vrijheid aan developers dan dat het doet aan de eindgebruiker. Deze is nog steeds afhankelijk van waar de developer zijn/haar applicatie aanbiedt. In de huidige situatie weet je waar je moet zoeken, in de App Store. In de toekomst wordt dit juist lastiger en is er geen controlestap meer op de werking/veiligheid van de applicatie (bijvoorbeeld welke data wordt vergaard).
fps @TimmiX14 juni 2023 14:32
Het is maar net wat er onder essentieel wordt verstaan. Mijn bankzaken kan ik ook prima regelen zonder app. Bovendien hoeft mijn werkgever niets te zeggen over welke apps ik op mijn telefoon zet, dan zorgen ze maar voor een werktelefoon of ik zoek een nieuwe werkgever. Als consument heb je dus altijd een keuze.

Wanneer je echt een app wilt hebben, kan je altijd gebruikmaken van een zoekmachine. Dat lijkt mij niet het einde van de wereld. Dat het sideloaden onveiliger is, ben ik het mee eens. Toen ik nog Androidgebruiker was, deed ik dat dan ook nooit. Dat is dus een keuze die ik als consument maakt. Als iedereen een dergelijke keuze maakt, kan een developer alleen het sideloaden aanbieden, maar daarmee verdient die niets. Vroeg of laat zal de developer dan wel terugkeren naar de App Store.

Overigens ben ik voorstander van een centrale App Store, maar dat komt ook doordat ik nauwelijks apps op mijn telefoon heb staan. Extra stores komen er bij mij in ieder geval niet op. Bij Android deed ik dat ook nooit. Al is die afweging natuurlijk voor iedereen anders.
david-v @TimmiX14 juni 2023 09:13
is het alternatief niet beter of veiliger voor de eindgebruiker
Hoe kan je dat op voorhand al zeggen? Als ik via een alternatieve store spotify kan installeren én direct in de app een abonnement kan sluiten voor dezelfde prijs als via het web, dan is dat beter voor de eindgebruiker. Als de store door een open source community wordt onderhouden waarbij privacy en veiligheid de basis is, dan zou dat ook veiliger kunnen zijn. Op voorhand er van uitgaan dat de store van Apple beter en veiliger is is mi niet terecht.

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 08:10]

Some12 @TimmiX14 juni 2023 09:24
De realiteit gaat worden dat developers dat kunnen gaan bepalen, niet de consument.
Dat lijkt mij een beetje te kort door de bocht: ‘developpers’ (commerciele bedrijven?) willen toch geld verdienen, daar waar het verdient kan worden? Als mensen de Apple programmawinkel gebruiken, zullen ze daar toch ook vindbaar willen zijn?
Als jij alleen de appstore wil gebruiken, voor welke reden dan ook, maar een app nodig hebt alleen beschikbaar is in een andere store heb jij geen andere optie dan ook die store te downloaden.
Dan onstaat er een gat voor de concurrentie.
Dat is nu juist het probleem, het geeft grote developers als epic en meta meer macht om eigen stores te beginnen en daar een userbase te starten.
Juist dankzij de Digital Markets Act moeten die diensten opengegooid worden voor de concurrentie. Óf die diensten blijken gewoon voor iedereen wenselijk te zijn, óf de concurrentie loopt met een betere oplossing weg. Het is niet meer een geval van digitale monopolie.
JakkoFourEyes @TimmiX14 juni 2023 09:51
Sideloaden is al mogelijk op Android sinds het begin, maar toch is de PlayStore nog steeds verreweg de grootste. Waarom zou dat bij Apple anders zijn?
theduke1989 @TimmiX14 juni 2023 10:10
dat is kort door de bocht.

Ik heb een android, maar ik gebruik gewoon de normale playstore, ondanks dat ik een meer ervaren persoon ben rondom android. Ik gebruik al geen andere stores. Alleen apkmirror af en toe gebruik ik omdat ik op een lagere versie soms moet zitten van de app etc.

en voor de appstore gebruiker precies het zelfde, als die het niet weet of als een developer het toch eist, kan die weigeren of gewoon niet meer gebruiken of wel gebruiken. Maar iPhone moet aantonen dat het een gevaar kan brengen als het niet van een bekende bron komt, dan kan je mensen dus ook waarschuwen. Mijn android telefoon doet dat ook, geeft aan wil je echt iets installeren van een onbekende bron ja of nee.
Blokker_1999
@TimmiX14 juni 2023 10:12
Ik snap echt die aversie niet. Wat is er mis met gezonde concurentie? Waarom zou er 1 platform moeten zijn, dat in handen is van 1 van de rijkste bedrijven ter wereld, dat zo dichtgetimmerd is dat je er niet omheen kunt, waarmee zij hun normen en waarden aan heel de wereld kunnen opleggen?

Je ziet vandaag net dat het niet goed is voor de consument, dat het gebrek aan concurentie er net voor zorgt dat Apple slaapend rijk wordt. Niets moeten doen, maar wel even 30% van alle omzet afromen in de app store.

Dat het alternatief niet beter of veiliger zou zijn durf ik te betwijfelen. Het is niet alsof de appstore absolute veiligheid kan aanbieden. Ook daar zie je dat apps wel degelijk payloads kunnen krijgen die voorbij de controles van Apple komen. En wat is beter voor de consument? Dat is subjectief. Jij hebt andere wensen dan ik. Wat voor mij beter is hoeft niet voor jouw beter te zijn. Daarom net dat keuze hebben zo belangrijk is.
pepsiblik @Blokker_199914 juni 2023 14:17
Je komt aan half-God Steve J. die ooit verklaard heeft dat 1 enkele store beter is.

Ja, zet me maar op -1, maar het is wel zo.
holoduke51 @TimmiX14 juni 2023 10:14
De zogenaamde veiligheid of bedreiging daarvan zit echt in je hoofd en is gebaseerd op angst en onjuiste informatie. Niks wijst er op dat alternatieve app stores onveiliger zouden zijn. Aannames maak je en je zuigt onnodig mensen mee
.
bzuidgeest
@TimmiX14 juni 2023 10:28
Dat is niet de realiteit op Android dus die vlieger gaat niet op. Als een app staat in een store die ik niet wil steunen, dan kan ik side loaden of ik kan de app niet gebruiken.

Ik kan geen app bedenken die noodzakelijk is. Epic en meta, jouw voorbeelden, leveren niets waar je niet zonder kan. Dat is hoe de consument de markt stuurt. Alleen afnemen onder jou voorwaarden.
ShadLink @bzuidgeest14 juni 2023 11:46
Whatsapp wordt door o.a. familie en werk gebruikt. Daar kan ik niet zonder, dus zou ik een Meta store moeten installeren.
Raphire @ShadLink14 juni 2023 13:29
Whatsapp is ook gewoon verkrijgbaar in de playstore, waarom zou de app wel ineens uit de appstore verdwijnen?
ShadLink @Raphire14 juni 2023 13:50
Omdat Apple bv beperkt hoeveel Apps gebruikers kunnen volgen (iets wat Google niet doet).
Raphire @ShadLink14 juni 2023 13:53
Aangezien whatsapp gewoon je telefoonnummer heeft, en die van je contacten trouwens ook, hebben de privacy maatregelen van apple mijn inziens 0 effect. Meta kan je prima binnen en buiten de app volgen en hebben je telefoon nummer als unique identifier en kunnen daarmee makkelijk alles koppelen.
ShadLink @Raphire14 juni 2023 13:54
Ja, maar ze mogen die gegevens niet buiten de app gebruiken of met derde partijen delen. Dat is het verschil.
Raphire @ShadLink14 juni 2023 14:02
Maar dat kunnen ze dus wel gewoon doen, de informatie beland gewoon op de servers van Meta, en kan die daar gewoon koppelen aan een facebook profiel o.i.d.
bzuidgeest
@ShadLink14 juni 2023 14:02
Ten eerste is niet gegarandeerd dat er een meta store zou komen. Die is er ook op android niet. Staat gewoon in de playstore.

Dan kan je ook nog kiezen om je familie naar iets anders te brengen. En anders is de keuze wat je meer waard is, je familie of je principes.
ShadLink @bzuidgeest14 juni 2023 14:05
Ten eerste is niet gegarandeerd dat er een meta store zou komen. Die is er ook op android niet. Staat gewoon in de playstore.
Zie het punt wat ik hierboven maak.
Dan kan je ook nog kiezen om je familie naar iets anders te brengen. En anders is de keuze wat je meer waard is, je familie of je principes.
Ik probeer mijn familie al jaren op iMessage over te krijgen, maar niet iedereen heeft een iPhone. Ook een overstap op Signal geprobeerd, maar dat lukte ook niet.
bzuidgeest
@ShadLink14 juni 2023 14:08
Zie het punt wat ik hierboven maak.
Ik zie het punt en het slaat nergens op. Het issue met een extra store voor whatsapp die je niet wil van meta, gaat gewoon niet gebeuren. Dus is er geen issue. Wat je voorstelt is onwaarschijnlijk en fictief.
Ik probeer mijn familie al jaren op iMessage over te krijgen, maar niet iedereen heeft een iPhone. Ook een overstap op Signal geprobeerd, maar dat lukte ook niet.
En dus moet je kiezen, principes of familie. Als jij niet meer bereikbaar ben, wellicht vinden zij het dan belangrijk genoeg om signal of imessage te gaan gebruiken.
Maar ook als apple openheid moet geven blijft whatsapp gewoon in de apple store en de play store. En dus veranderd er voor jou en je familie niets.
ShadLink @bzuidgeest14 juni 2023 14:12
[...]

Ik zie het punt en het slaat nergens op. Het issue met een extra store voor whatsapp die je niet wil van meta, gaat gewoon niet gebeuren. Dus is er geen issue. Wat je voorstelt is onwaarschijnlijk en fictief.
Onwaarschijnlijk en fictief, absoluut. Maar NIET onmogelijk. En zodra het gebeurt, is het probleem alleen maar groter. Een probleem gecreëerd door de EU.

Ik weet wel dat ik mijn volgende iPhone vanuit de VS ga importeren. Ik hoef deze onzin niet.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 08:10]

bzuidgeest
@ShadLink14 juni 2023 23:20
Dacht je nou echt dat als die functionaliteit er komt deze ook niet in de vs er komt?
Elke bedrijf weet dat uitzondering en extra versies onderhouden alleen maar geld kost. Als ze het doen, doen ze het overal.
Er zijn tal van voorbeelden van landen die eu beslissingen volgen zonder bij de eu te horen. De eu is zo een grote markt voor exports voor die landen dat ze die regels van de eu ook in eigen land doen. Dat is goedkoper dan twee versies van een product. De vs is niet anders daarin.

Het is overigens ook niet onmogelijk dat er binnen een uur en komeet op je hoofd land. Ik zou maar alvast een bunker in de vs bestellen.

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 23 juli 2024 08:10]

ShadLink @bzuidgeest14 juni 2023 23:34
@bzuidgeest Apple maakt al speciale telefoons voor de VS (zonder simkaart) plus hebben ze recent in iOS functies toegevoegd die per locatie in en uitgeschakeld kan worden. Dus ja ik weet 100% zeker dat dit echt alleen in de EU gaat gelden. (tenzij andere gebieden soortgelijke wetgeving maakt)

Verder produceert Apple de telefoons niet, die worden allemaal in China / India gemaakt. Dus is het niet ondenkbaar om gewoon 2 verschillende productielijnen te maken (of meerdere zelfs).

Enige wat ik hoop is dat ze het account gebaseerd gaan doen. Dus als je een EU Apple Id gebruikt kan je straks sideloaden, en een US Apple Id niet. Dan schakel ik gewoon op mijn US Apple Id over. (die heb ik al)

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 08:10]

bzuidgeest
@ShadLink14 juni 2023 23:43
Ze hebben geld zat dus wellicht vinden ze het de moeite waard. En v voor ieder als jij dit dan in de vs zou bestellen is er een Amerikaan die in de eu zou bestellen.

We gaan het wel zien wat het woord.
Flyerken @TimmiX14 juni 2023 09:26
Concurrentie is altijd goed. Persoonlijk ben ik van mening dat de walled garden van Apple zekere voordelen bied ten opzichte van security. Echter maakt apple gebruik van deze walled garden on zichzelf te verrijken. Een alternatief hebben is ALTIJD beter dan geen alternatief hebben voor de eindgebruiker en voor de developer. De enige die ervan profiteerd dat gebruikers geen alternatief hebben is Apple.

Als Apple concurrentie krijgt op zijn store dan zullen ze de prijzen laten zakken zodat ze kunnen concureren met de appstores van andere partijen. Wat beter is voor de consumenten.

Ik snap eigenlijk de Apple users niet. Stel je nu eens voor dat je voor je eten maar naar 1 winkelketen mag gaan. Je kan natuurlijk zeggen ja maar die keten garandeerd dat mijn eten niet giftig is, ze controleren wat ze inkopen en garanderen kwaliteit.
Some12 @Flyerken14 juni 2023 09:31
Dan onderscheid de Apple winkel zich toch gewoon door middel van kwaliteitsgarantie? Er zijn in de fysieke wereld toch ook meerdere winkels waaruit sommigen juist voor Apple kiezen? Dan kiezen ze toch ook gewoon voor de Apple Appstore? Ik weet dat ik dat zou doen…

En ja dat bedrijven winst maken… prima, toch? Of moet alles failliet gaan?
Alxndr @Some1214 juni 2023 10:20
Winst maken en winstmaximalisatie zijn verschillende dingen. Een beetje winst is niets mis mee, maar het is theoretisch niet nodig. Je gaat failliet van verlies, niet van 0 winst ;)

Maargoed, je hebt al keus, iOS of Android. Maar de beleving is zo verschillend dat dat voor vele geen keuze lijkt. Daar betaal je dan maar gewoon voor.
pepsiblik @Alxndr14 juni 2023 12:57
De EU stelt het dus anders. Apple iOS is een markt en Android is een andere markt. Die staan niet in concurrentie met elkaar en dus moeten ze elk apart benadert worden. En dus wil de EU dat Apple zijn markt openstelt voor alternatieven.
ShadLink @pepsiblik14 juni 2023 13:53
toch vreemd, gezien je als gebruiker gewoon kan kiezen om een iPhone of een Android te kopen. Je kan met beide ongeveer hetzelfde.

Hetzelfde zou zijn als ze de AH verplichten om producten van de Jumbo te verkopen!!
pepsiblik @ShadLink14 juni 2023 14:15
Helemaal niet vreemd. Het zijn gewoon aparte ecosystemen. Je ziet dit ook terug, want wat werkt op iOS werkt absoluut niet op Android. Licenties die ik gekocht heb voor de één, zijn niet bruikbaar op de ander, etc. En er is natuurlijk een gigantisch verschil dat ik op Android wel een alternatieve app store kan gebruiken.

Je analogie is fout. Als je de analogie van de supermarkten wilt volgen, dan is dit zoiets als dat je verplicht wordt om alleen maar bij de AH te winkelen. De Jumbo of de Plus Markt mag je niet eens langs rijden. Shoppen bij een slager of een bakker is ook verboden.
ShadLink @pepsiblik14 juni 2023 14:18
je mag nog steeds een Android telefoon kopen. Sterker nog meer dan 75% van de telefoons zijn Android. Ik koop een iPhone omdat ik een gesloten systeem wil, waarvan ik weet dat mijn veiligheid en privacy gewaarborgd is. Dat het systeem klik zegt en al mijn gegevens van mij zijn.
pepsiblik @ShadLink14 juni 2023 14:20
Je kunt dat systeem ook gewoon gesloten houden. Alleen maakte Apple tot nog toe die keuze voor jou. De EU wil dat die keuze bij de consument ligt.

En je gegevens zijn helemaal niet van jou. Lees de gebruikersovereenkomsten eens goed die ondertekent.
ShadLink @pepsiblik14 juni 2023 14:21
Je kunt dat systeem ook gewoon gesloten houden. Alleen maakte Apple tot nog toe die keuze voor jou. De EU wil dat die keuze bij de consument ligt.

En je gegevens zijn helemaal niet van jou. Lees de gebruikersovereenkomsten eens goed die ondertekent.
De EU wil dat deze keuze bij de ontwikkelaar ligt. Dat is het verschil. Anders had er in de wet gestaan dat een App altijd ook in de primaire App Store van het platform moet staan voordat het in een alternatieve store aangeboden mag worden. Dat staat er niet in.

En 2. gegevens die je op je iPhone hebt staan zijn gewoon van jou.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 08:10]

pepsiblik @ShadLink14 juni 2023 14:22
Nee, bij de consument. Die bepaald of ze wel of niet met een andere app store in zee gaan.
NielsFL @TimmiX14 juni 2023 10:18
Dit dus. Er zijn potentieel wat voordelen. Misschien kan je wat apps installeren die Apple heeft verboden. Denk aan crypto of free speech apps. (Om het over echt duistere apps maar niet te hebben..) Mogelijk is de ene store ook een paar cent goedkoper dan de andere.

Maar ik voorzie toch vooral versplintering. Straks zit je met meerdere App Store's opgescheept. Die allemaal net even anders werken.
Waarbij blijkt dat de Tweakers app in Z-store een nep-app is, en dat Tweakers haar echte app alleen in Q-store publiceert.
Waar je er te laat achter komt dat TopGame gekocht in Q-store incl. SuperPack is, en de versie in Z-store zonder.
Eigenlijk wil je van Z-store af, maar omdat je daar tientallen apps vandaan hebt gehaald worden die, ondanks dat ze ook in Q-store staan, niet meer geupdate wanneer je Z-store verwijdert.
killerbie @TimmiX14 juni 2023 11:19
Hoe kan je nu een app écht nodig hebben die niet in de officiële store te vinden zou zijn?
Volgens mij bestaan zulke apps nog niet eens op dit moment.
grasmanek94 @TimmiX14 juni 2023 11:46
niet beter
Dit zal subjectief blijven. Ik kan zo een heleboel gevallen bedenken dat het juist wel beter is. Apple doet soms ook onnodig moeilijk.
lazershark @TimmiX14 juni 2023 12:45
Wat een kortzichtige houding.

Op PC hebben we met het breken van het de facto Steam monopolie door Epic Games gezien dat dit enkel goed is voor de consument. Er is meer keuze, meer verschillende sales, meer gratis games, en developers krijgen een groter stuk van de taart.

De redenen die jij aanhaalt 'je gegevens en betaalinfo op minder plekken' is wel erg mager. Mijn gegevens staan, willens of niet, sowieso al bij tientallen zoniet honderden bedrijven opgeslagen. En qua betaalinfo kan je gewoon Paypal gebruiken zodat je niet overal je betaalgegevens hoeft te verspreiden.

Dat alle app devs en diensten/abbo's via de Apple app store tot in der eeuwigheid 30% moeten afdragen aan Apple is op termijn enkel slecht voor de consument. Het betekent dat Apple kan kiezen wat wel en niet mag, en die 30% wordt gewoon aan de consument doorgerekend hoor.
ShadLink @lazershark14 juni 2023 13:48
Op PC hebben we met het breken van het de facto Steam monopolie door Epic Games gezien dat dit enkel goed is voor de consument. Er is meer keuze, meer verschillende sales, meer gratis games, en developers krijgen een groter stuk van de taart.
Niet dus. Veel games komen niet meer naar Steam, of minimaal een jaar later. Games op de Epic Games Store hebben verder minder functionaliteit (geen community, geen mod support en geen ondersteuning voor bv de SteamDeck). Dat games gratis aangeboden wordt komt omdat Epic met winsten uit Fortnite loopt te strooien om zo exclusieve deals te krijgen. Ondertussen zit de Epic Games Store vol met Chineze spyware.

Er is dus minder keuze, en de keuze die er is zit vol met spyware.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 08:10]

pepsiblik @TimmiX14 juni 2023 12:52
Je stelt het verkeerd om. Wanneer de app die jij nodig hebt niet in the Apple Store is, zal Apple eens goed moeten kijken of wat zij doen wel zo goed is.
!mark @TimmiX14 juni 2023 12:56
Als jij alleen de appstore wil gebruiken, voor welke reden dan ook, maar een app nodig hebt alleen beschikbaar is in een andere store heb jij geen andere optie dan ook die store te downloaden.
Volgens mij is dat een beer op de weg zien die in de praktijk helemaal niet gaat bestaan. Ik ben in de Play Store vrijwel nooit tegen het probleem aangelopen dat een app daar niet beschikbaar is maar wel via een andere store, ondanks dat sideloaden al sinds het begin mogelijk is op Android. Ook binnen mijn kennisenkring is er niemand die daadwerkelijk met andere stores of APKs zit te werken, praktisch alles staat ook gewoon in de Play Store :)

De enige uitzondering hierop zijn apps die in het grijze gebied opereren zoals alternatieve Youtube cliënts etc., maar deze zijn via IOS normaliter überhaupt niet beschikbaar
mrPopo @TimmiX14 juni 2023 13:25
Wauw, Android heeft dit al jaren en er is geen vuiltje aan de lucht...
Samsung telefoons hebben b.v. ook een samsung store met eigen apps.

Ik ben heel blij dat dit er gaat komen en ik als eindgebruiker zo meer mogelijkheden krijg en dus meer vrijheid.
TimmiX @mrPopo14 juni 2023 13:37
Ik vraag mij af welke vrijheid je als eindgebruiker dan precies hebt? Denk je dat je dan kunt kiezen om een applicatie te downloaden uit Store A, Store B of Store C? In de praktijk zal een developer dan zijn/haar applicatie alleen aanbieden in één store. Ofwel de AppStore omdat dit het simpelst/goedkoopst is, ofwel in het geval van grote (tech)bedrijven zoals een Microsoft, Meta, Epic en Spotify in hun eigen store omdat ze dan data kunnen verzamelen en geen geld hoeven af te dragen aan Apple. De applicatie zou niet snel in meerdere stores beschikbaar worden, dat zal het hele voordeel van een eigen store teniet doen.

Dus het is niet zozeer vrijheid voor de gebruiker, maar vrijheid voor de developer. En dan niet de hobby-developer die niet in de luxe positie is om een eigen store/userbase/etc in te richten, maar specifiek de grote bedrijven. Ik vraag me echt af of het daardoor nou echt beter wordt voor de eindgebruiker. Volgens mij is één store voor iedereen beter, en zal de discussie en oplossing moeten liggen in de hoogte van het percentage dat Apple inhoudt op app-aankopen. Dat is volgens mij het echte issue.
Wolfos @TimmiX14 juni 2023 15:40
In werkelijkheid zie je op Android dat dat helemaal niet gebeurt. Als je als ontwikkelaar bereik wilt hebben moet je op de Play Store staan.
Metal spoon @GertMenkel14 juni 2023 08:56
Niemand verplicht je om bepaalde app stores te gebruiken
Jawel, Apple :+
GertMenkel
@Metal spoon14 juni 2023 09:00
Je hebt https://altstore.io/, al zal die niet tellen vanwege de eis om in te loggen met je Apple-account...
ShadLink @Metal spoon14 juni 2023 11:10
Zelfs Apple niet, je hoeft geen iPhone te kopen. Sterker nog, de meerderheid heeft geen iPhone.

Je ziet bij de AH ook geen producten van de Dirk liggen!
Muqq @GertMenkel14 juni 2023 09:20
Ergens zie ik het wel gebeuren dat grote developers hun eigen app stores gaan opzetten en dat ik straks de dupe ben van het feit dat ik voor de grote namen allemaal diverse app stores moet gaan downloaden. Dan zit ik weer met de gefragmenteerde bagger. Is me ook een doorn in het het oog met game launchers op Windows.
ro8in @GertMenkel14 juni 2023 09:41
De realiteit is alleen dat op deze manier het wel veel makkelijker wordt om gaten in het systeem te vinden. Je kan zeggen dat is goed (beetje de gedachten achter opensource), maar de praktijk is altijd dat whitehat heel ver achter loopt op blackhat (blackhat is nog altijd een stuk lucratiever). Dan bied zo een gesloten systeem in iedergeval een soort hack delayer. Ik gebruik al jaren veel te dure overpriced Apple meuk, met precies de reden dat ik zelden last heb van ongeautoriseerd gebruik van mijn apparaatjes! Ik snap niet waarom Apple geforceerd moet worden om het systeem open te stellen? Er zijn toch genoeg alternatieven als je het niet eens bent met hun geslotenheid?

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 08:10]

GertMenkel
@ro8in14 juni 2023 09:43
Waarom zouden ze dat via sideloading doen als ze via Corellium een iOS-emulator kunnen krijgen met root-toegang?

Daarnaast kan iedereen met een developer-account (dus iedereen) gewoon code draaien op de telefoon. Je moet daarvoor een mac hebben (of eentje in een VM draaien, kost je een kwartiertje) maar dat is niet bepaald onoverkomelijk.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 23 juli 2024 08:10]

StevenV79 @GertMenkel14 juni 2023 10:20
Je koopt een nieuw app uit de Apple App Store. 1 van de alternatieve stores gaat na verloop van tijd een exclusive aan met die ontwikkelaar om hun store in de spotlights te zetten. Jij krijgt nu geen updates meer en zit met een verouderde app. Wil je hem toch nog hebben moet je hem opnieuw kopen. Tenzij ze met een soort van login werken, maar dat past niet voor elk soort app. En in dat geval is er ook weer minder privacy door de login en het altijd online moeten zijn.

Dit voorbeeld geeft aan dat alternatieve stores wel nadelen kunnen geven voor bestaande gebruikers, zelfs als ze geen andere stores gebruiken.

Concurrentie is in veel gevallen goed, maar vergeet niet dat er ook nadelen mee gebonden kunnen zijn.
ikt @GertMenkel14 juni 2023 10:39
Nou, ja en nee. Toen telefoons vooral nog "gratis" waren met een abonnement bij een provider, stond er nogal vaak provider-specifieke bloat op.

Dat is de laatste jaren bijna weg (hier, tenminste). iOS heeft er nooit last van gehad.

Gezien Apple hun reputatie op dit gebied waarschijnlijk hoog wil houden, acht ik de kans klein dat ze het nu wel toestaan - maar het "risico" van provider bloatware is straks wat groter. Denk aan Verizon of T-Mobile die met Amazon in zee wil gaan en je straks standaard een Amazon App store op je iPhone hebt staan.
ShadLink @GertMenkel14 juni 2023 11:06
Je kunt toch gewoon geen alternatieve store installeren? Niemand verplicht je om bepaalde app stores te gebruiken, dat is nu net het punt.
Totdat ontwikkelaar van noodzakelijke App X bepaalt dat hij zijn App niet meer in de App Store van Apple plaatst maar in de eigen 'App store' die compleet lak heeft aan privacy en veiligheid. Denk aan bv Epic Games Store op Windows die spyware van de Chinese eigenaar (Tencent) installeert. Of bv een 'Meta App Store' voor Facebook en Whatsapp.
GertMenkel
@ShadLink14 juni 2023 12:16
Dan pak je toch een andere app? Facebook doet het prima in Firefox en voor WhatsApp zijn genoeg alternatieven.

Nu denk ik overigens niet dat ieder bedrijf een eigen app store gaat opzetten die ze helemaal moeten bouwen en onderhouden. Op Android heb je ook alleen de Amazon app store als commercieel alternatief en daar staat echt helemaal niks exclusiefs op. Het risico gebruikers te verliezen is veel groter dan de winst die je uit een eigen store haalt.
feuniks @GertMenkel14 juni 2023 11:58
Je kunt toch gewoon geen alternatieve store installeren? Niemand verplicht je om bepaalde app stores te gebruiken, dat is nu net het punt.
Het probleem is dat voor de gewone sterveling dat een ondoorzichtige brij gaat worden. Iedere keer dat ik bij mijn moeder kom, kijk ik altijd even wat voor zooi ze nu weer heeft geïnstalleerd, omdat ze gewoonweg niet kijkt waar ze allemaal op klikt. Als je dan ook nog allerlei links krijgt om allerlei vage appstores te installeren, dan wordt het al helemaal eng. Ik zou er voorstander van zijn dat er toch ergens een rem op zit. Dus ergens in de instellingen aangeven dat je alternatieve appstores wil kunnen installeren en dan ook nog per appstore aangeven dat je die daadwerkelijk wil hebben.
AlphaWierie @hydex14 juni 2023 09:27
Het heet niet voor niks sideloaden.. Die keuze heb je zelf. Ik had op mijn oude iphone ook een alternatieve appstore met ''gratis betaalde apps''. Leuk maar veel ook zooi.
hydex @AlphaWierie14 juni 2023 09:39
Je hebt de keuze zelf, maar sommige mensen hebben het niet door.

Use case
Op een website wordt geadverteerd met een YouTube app zonder reclame . Die je via AppStore X kunt downloaden.
Mijn buurman is complete digibeet. Denkt dat is handig. Installeert AppStore X en de mallware bevattende YouTube.

Vervolgen download hij via AppStore Y een app voor het weer en via AppStore W een app voor zijn e-mail.

Overal worden betaalgegevens, persoonlijke gegevens gevraagd.

Hij heeft geen idee. Waar wat staat. Wat je doet en wat de gevolgen zijn.

Geloof mij deze buurman van mij bestaat. Dit zou een ramp zijn.
jibjqrkl @hydex14 juni 2023 09:48
Ja, ik liep laatst ook een donker steegje in waar een man nieuwe hagelslag verkocht vanuit zijn kofferbak. Toen ik ze thuis op mijn boterham deed was het ook troep waar ik ziek van werd.

Ik had geen idee dat dit niet hetzelfde is als een winkel in lopen of dat mensen slechte hagelslag konden verkopen.
Had de Albert Heijn nou maar een muur voor die steeg geplaatst zodat ik alleen nog maar bij hun had kunnen kopen
Raphire @hydex14 juni 2023 10:03
Op android is dit geen groot of gigantisch probleem. Je hoeft het sideloaden niet makkelijk te maken voor de gebruiker, android heeft grote waarschuwingen bij het sideloaden. En ook via macos krijg je eerst grote waarschuwingen, en moet je sideloaden eerst zelf aanzetten of toestaan in de settings. Apple zou dit nog wat uitgebreider kunnen doen met extra verificatie o.i.d.

Het feit dat er ergens een idioot is die vanalles download ondanks waarschuwingen of duidelijke aanwijzingen dat er iets niet klopt is geen goede rede om vrijheden bij andere gebruikers weg te halen. Dan kan je net zo goed alle apps met internet toegang verwijderen, want anders zou diezelfde buurman van je zomaar zijn wachtwoorden invullen op phishing websites, of zijn pincode sturen aan een willekeurige persoon op whatsapp die erom vraagt.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 08:10]

lucade2210 @hydex14 juni 2023 11:05
Dus omdat er een paar buurmannen zijn die niet met telefoons overweg kunnen, moet iedereen maar de wil en eis van apple slikken? Dacht het niet. Sorry maar die buurman is niet reden genoeg om alles volledig getimmerd te houden voor iedereen. Als we die beredenering gaan gebruiken, kunnen we overal wel muren omheen gaan bouwen.

Simpel opgelost door de buurman te vertellen dat hij moet oppassen met die sideloading:
-In de winkel
-Op zn iphone bij opstart
-Op zn iphone bij downloaden van iets
-Door jouw, de andere buurman
Stijnvi @hydex14 juni 2023 13:51
Dit kan al jaren op Android en is nooit echt een probleem geweest. Dat komt namelijk doordat het standaard geblokkeerd is en je eerst zelf sideloaden moet toestaan in de instellingen. Vervolgens krijg je bij iedere .apk die je downloadt de melding dat het gevaarlijk kan zijn voor je apparaat. Op het moment dat je de app daadwerkelijk wil installeren krijg je nogmaals de vraag of je echt wel wil doorgaan met de installatie.
Als iemand al die meldingen negeert dan valt er ook niet meer zo veel aan te doen.

Op Windows is het overigens een veel groter probleem, aangezien daar géén officiële appstore is voor de meeste programma's en alles via .exe's gaat. Maar dat is al sinds jaar en dag zo en er is nooit echt een grote roep geweest om dat te veranderen, omdat het juist enorm veel vrijheid geeft met betrekking tot welke programma's iemand kan installeren.
PrimusIP @hydex14 juni 2023 10:08
Met PC's gebeurt dat ook, met nodige schade. Toch ben ik blij dat ik op mijn computer niet gebonden ben aan een bepaalde appstore. In MacOS en ik meen ook in Windows zit er functionaliteit om downloaden buiten een appstore niet toe te staan. Lijkt me ook een mooie optie voor IOS en het dan by default niet toestaan, maar wel in de settings de opties het wel toe te staan.

Eigenlijk, zoals het nu al in IOS is. Je kunt namelijk in IOS in de dev. settings sideloaden toestaan. En er zijn ook alternatieve appstores en apps te vinden. Het aanbod is alleen gering en die apps hebben een hoop restricties (zoals korte vervaldata, want het is gemaakt voor testen van apps van ontwikkelaars).
Verder kan Apple het ook gewoon maken dat die apps net zoals nu ook het geval is in een sandbox zitten en dat je via api's moet communiceren die een hoop beperkingen hebben. Je zou api-toegang dan buiten de appstore nog verder kunnen beperken.

Ik denk dat je dan al een hoop risico wegneemt. Natuurlijk zijn er mensen die nog steeds in een val kunnen trappen, maar dat is nu ook al het geval met phissing en nep/compomised websites.

Ik vind dat er onnodig beren op de weg worden gezien. Met Android kun je al sinds zolang ik me herinner sideloaden en ik hoor nooit dat in vergeleken met IOS op dat platform het aantal slachtoffers zo extreem veel meer is.
LurkZ @PrimusIP14 juni 2023 11:23
Verder kan Apple het ook gewoon maken dat die apps net zoals nu ook het geval is in een sandbox zitten en dat je via api's moet communiceren die een hoop beperkingen hebben. Je zou api-toegang dan buiten de appstore nog verder kunnen beperken.
Dat mag beslist niet, want dan kan Apple sideloaden onmogelijk maken.
Ja het kan wel, maar vanwege de restricties werken alleen zeer simpele apps.
PrimusIP @LurkZ14 juni 2023 11:44
Vind ik niet. Dat is nu namelijk ook al het geval. Een reden waarom je bijvoorbeeld je geen eigen webbrowsers (zonder webkit) kunt maken. Een hoop kun je nu ook al niet. En hoewel je kunt twisten over bepaalde functionaliteit, vind ik het idee dat apps in een sandbox draaien en dat je met api's wel mogelijk maakt dat ze met je OS en andere apps kunnen praten een best goede oplossing, vanuit beveiliging bekeken. Ook privacy trouwens. Als je api's aanroept voor gps, microfoon, of wat dan ook meer, moet er vanuit de gebruiker toestemming gegeven worden

Ik kan me vervolgens voorstellen dat wanneer je geen check meer door curators van de appstore, je wilt nadenken welke api's nog veilig zijn te gebruiken. Je kunt namelijk ook via die api's nog rottigheid uithalen door in je code dingen te omzeilen, of api te misbruiken voor waar het niet voor gemaakt is. Nu is het nog zo dat Apple ook naar je code kijkt.

Wat niet wenselijk is, is dat onder het mom van dat verhaal Apple alles zo dicht zet dat een app niet meer naar buiten kan communiceren. Maar ik hoop dat de EU straks wel gaat kijken in hoeverre het legitiem is wat Apple doet qua restricties.
bzuidgeest
@hydex14 juni 2023 10:36
Dit buurman moet maar eens de moeite nemen om zijn "digitale rijbewijs" te halen. Een computer is gevaarlijk in ongetrainde handen, net als een mes, vuur en gereedschap en voertuigen etc etc.
Elidibus @hydex14 juni 2023 08:32
Alsof de AppStore vandaag de dag geen ongecontroleerde zooi heeft? Er staan ook zeker voldoende scam apps in de AppStore hoor, het enige wat je nu denkt te hebben is de illusie van veiligheid.
ShadLink @Elidibus14 juni 2023 11:18
Oké, geef maar eens een voorbeeld.
Stijnvi @ShadLink14 juni 2023 13:53
Weliswaar een artikel uit 2016, maar dit gebeurt regelmatig:
nieuws: Kwaadwillenden plaatsten malware in App Store voor iOS
ShadLink @Stijnvi14 juni 2023 13:55
Ja, en die zijn altijd in minder dan 24 uur weer uit de App Store verdwenen.
Geef me een voorbeeld van een malware app die NU in de App Store staat.


Nee, dat gaat je niet lukken. Apple heeft het reviewproces tegenwoordig zo verbeterd dat een App helemaal doorgelicht wordt. Als een App slechte bedoelingen heeft wordt die echt direct tegengehouden.
En zelfs al komt het erdoor, bv dat de ontwikkelaar bv een tijdslot heeft ingebouwd, dan nog is Apple supersnel in moderatie. En ontwikkelaars die dat doen zullen direct voorgoed verbannen worden.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 08:10]

Stijnvi @ShadLink14 juni 2023 14:01
Hier een artikel over 203 Android en iOS apps (helaas is de exacte verdeling niet bekend) die data stelen:
https://www.tomsguide.com...unts-check-your-phone-now

En misschien nog wel een groter probleem zijn de overduidelijke scams, zoals alle fake ChatGPT apps:
https://www.tomsguide.com...nth-delete-these-apps-now
Magic @hydex14 juni 2023 08:33
Als eindgebruiker kun je natuurlijk gewoon kiezen om geen app stores uit andere bron te installeren. En ik ben er ook niet bang voor dat ik als beheerder niet via MDM oplossingen de mogelijkheid heb om dat voor eindgebruikers te forceren.
MornixRS @hydex14 juni 2023 08:49
Waarom staat alternatief gelijk aan ongecontroleerde zooi? Dat is bij de android alternatieve stores in elk geval zeer zeker niet het geval.

[Reactie gewijzigd door MornixRS op 23 juli 2024 08:10]

hydex @MornixRS14 juni 2023 09:31
Je kunt op de Mac ook applicaties downloaden via alternatieve routes. Het is alweer een paar jaar geleden, maar mijn partner dacht een update te installeren, maar installeerde gevaarlijke mallware.

Afgelopen week heeft mijn buurman zgn mcafee software gedownload en geïnstalleerd.

Ik heb juist gekozen voor een gesloten ecosysteem om dit soort gedoe te voorkomen. Ik ben in tegenstelling tot veel van jullie niet een diehard techneut.

Sideloading gaat het gewoon makkelijker maken voor mallware dan nu het geval is. Daar ben ik van overtuigd. Dus vanuit dat perspectief ben ik er gewoon op tegen.

Vanuit het perspectief vanuit een developer begrijp ik de voordelen.
MornixRS @hydex14 juni 2023 10:02
Dat snap ik ook en ik begrijp jouw keuze daarin ook maar je kunt een alternatieve store niet gelijk stellen aan ongecontroleerde zooi. Ook kun je niet zeggen dat elke leek hetzelfde is en daarom tegen alles moet worden beschermd. Mijn partner is ook een leek maar haar is nog nooit iets overkomen omdat ze - wellicht deels door mijn invloed - een mind set heeft van "het deugt niet tenzij".
Raphire @hydex14 juni 2023 10:12
Dan laat je sideloaden toch uit staan?

Als apple net als op MacOS of android gewoon grote waarschuwingen plaatst, al dan niet met een extra verificatie met je pincode of gebruikersaccount, dan is er toch weinig wat fout kan gaan? Tenzij je dus zelf roekeloos bezig bent, alles negeert en maar breinloos doorklikt.

Als een gebruiker niks leest en overal doorheen klikt of invult, dan is diezelfde gebruiker nu ook gewoon kwetsbaar voor zaken als phishing en scams, en is die ook vatbaar om overgehaald te worden om sketchy apps te downloaden via de appstore, want die is echt niet 100% veilig.

Het is mijn inziens dus een slechte reden om de vrijheid van andere gebruikers in te perken, zeker als dat een bedrijf als apple nog meer macht over de gebruikers geeft.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 08:10]

MornixRS @Raphire14 juni 2023 10:17
Precies dit.
bzuidgeest
@hydex14 juni 2023 10:34
Dat jij en je partner niet "capabel" genoeg zijn, wil niet zeggen dat je de rest van ons maar onze "vrijheid" mag ontzeggen.

Als ik jou houding andersom toepas dan zou ik zeggen dat je maar eens om leert gaan met het apparaat dat je gebruikt. Net als een auto is een computer gevaarlijk in ongetrainde handen. En jou oplossing is iedereen dwingen naar een driewieler met trappers? Nee dat is niet hoe het hoort te werken.

Ik snap dat jij happy ben in je walled garden, maar dat moet een optie zijn voor jou, niet een verplichting voor de rest. Ik vind het prima als Apple een knop maakt met een dikke waarschuwing om de walled garden uit te zetten, maar de knop moet er wel zijn. En dan kunnen mensen als jij leren om van de knop af te blijven.
hydex @bzuidgeest14 juni 2023 15:58
Als je het hele draadje had gelezen had je kunnen zien dat ik het uit wil kunnen zetten. Niet verplichten.
Ik hoop dat je als eindgebruiker kunt instellen dat je telefoon geen gebruik mag maken van een alternatieve appstore. Ik wil geen ongecontroleerde zooi op mijn iphone.
Dus prima die sideloading maar ik wil de mogelijkheid om het dicht te kunnen zetten.
bzuidgeest
@hydex14 juni 2023 23:25
Ik maak het nog beter voor je, ik vind het prima als de standaard instelling dicht is. Dat had je ook kunnen lezen :)
Het enige dat ik wil is dat het mogelijk is om het open te zetten en dat mag een paar stappen en waarschuwingen hebben om te doen.
hydex @bzuidgeest15 juni 2023 15:42
Dan zijn we het helemaal met elkaar eens :)
NielsFL @MornixRS14 juni 2023 10:23
Wat is volgens jou "de android alternative store"? Volgens mij zijn er namelijk tientallen. Daar zit vast een goede tussen, maar dat ze dat allemaal zijn is onwaarschijnlijk en kan niemand garanderen.
MornixRS @NielsFL14 juni 2023 10:54
Er ontbrak een s. Er had stores moeten staan en dat is nu aangepast. Alle stores die ik ken of heb geprobeerd worden gemodereerd. Het feit dat er iets tussen kan staan wil nog steeds niet zeggen dat het allemaal ongecontroleerde zooi is. Dat was mijn punt.
KeesAlderlieste @hydex14 juni 2023 09:43
Misschien doen ze 't net als op macOS, daar kan je instellen dat je apps buiten de store om wilt kunnen installeren. Standaard staat dat uit.
hydex @KeesAlderlieste14 juni 2023 15:59
Lijkt mij prima
PrimusIP @hydex14 juni 2023 09:56
In MacOS is het zo dat je in de instellingen die aan moet zetten om dingen buiten de appstore te kunnen installeren. Ik meen me van vroeger te herinneren dat Android ook zoiets heeft/had. Dat verwacht ik met IOS ook. Hoewel misschien wat meer verborgen dan in MacOS.
brobro @hydex14 juni 2023 12:49
Ik hoop dat je als eindgebruiker kunt instellen dat je telefoon geen gebruik mag maken van een alternatieve appstore. Ik wil geen ongecontroleerde zooi op mijn iphone.
Ik vraag me altijd af hoe serieus dit soort reacties zijn.
De FUD die Apple hierover verspreid is nergens op gebaseerd.

Zelf programma's installeren is de normaalste zaak van de wereld op alle besturingssystemen. En je ziet aan Android dat het angstbeeld dat essentiële en populaire apps niet beschikbaar zijn in de Play Store geen werkelijkheid wordt. Side loading en alternatieve app stores bestaat er al jaren en het is geen probleem.

En stel dat één of andere razendpopulaire game of app van Meta of Samsung niet meer in de Android Play Store staat (nog niet gebeurd), komt die dan automatisch in een louche viruswinkel? Of is het dan per se heel veel extra werk voor gebruikers en dus onvriendelijk? Natuurlijk niet. Hoe is die app anders zo populair geworden? Leidt het tot lagere prijzen of meer winstgevende (en dus uiteindelijk betere) apps? Zeer waarschijnlijk.

Het enige argument van sommige apple-gebruikers is: 'maar ik wil het niet' - terwijl het onduidelijk blijft wat ze precies niet willen en of ze dat niet meer mogen, want het is nog nooit gebeurd.

edit: typos

[Reactie gewijzigd door brobro op 23 juli 2024 08:10]

killergrave @hydex14 juni 2023 10:03
Is het een veilige aanname dat deze regelgeving bestaat om backdoors makkelijker te maken? Ik zie anders echt geen pluspunten, los van de extra vrijheid die je hebt als tweaker om je phone te customize. Het opent ook meteen deuren voor kwaadwillenden toch? Correct me if I’m wrong please.
MrSnowflake @hydex14 juni 2023 11:48
In Android kunnen alle apps andere apps installeren, MAAR de gebruiker moet die eerste app daar wel toestemming voor geven én je krijgt altijd het app installatie scherm te zien. Dus het is duidelijk wanneer dat gebeurt en je had hier al expliciet toestemming voor gegeven.

Bv de Amazon App Store kan je toestemming geven 3de apps te installeren. Maar dat wil niet zeggen dat Chrome dat ook kan.
darknessblade @hydex14 juni 2023 15:06
UUHM zo werkt het al jaren op android, mensen die een 3rd party app/appstore willen, installeren deze als ze dat zelf willen.

Als jij een alternatieve appstore wilt installeer je die.
als je in de WALLED garden van de apple dictator wil blijven doe je dat toch?.

Het is niet zo dat als deze wetgeving rond is, er ineens 1000000 extra appstores "geforceerd" mee worden geleverd met je apparaat.
dev0fx @hydex7 juli 2023 00:08
Die keuze ligt inderdaad bij jou. Niemand dwingt je om alternatieve software te installeren
Commendatore 14 juni 2023 08:36
Ik heb een aantal zorgen bij die alternatieve app stores en sideloaden:

1. Ik vrees dat malafide partijen hier misbruik van kunnen maken om via social engineering mensen ertoe te bewegen rotzooi op hun toestel te installeren.

2. Mensen die technisch wat minder onderlegd zijn, zouden deze app stores kunnen gaan gebruiken of gaan sideloaden zonder zich volledig bewust te zijn van de consequenties.

3. Makers van grotere apps zouden deze alleen nog via alternatieve stores aan kunnen bieden, waardoor gebruikers in sommige gevallen quasi gedwongen zijn om die stores te gaan gebruiken.

De argumentatie 'dan gebruik je ze toch niet' is in mijn ogen veel te kort door de bocht.

[Reactie gewijzigd door Commendatore op 23 juli 2024 08:10]

.MaT @Commendatore14 juni 2023 09:09
Vraag bij alle punten die je opnoemt: gebeurd dat nu ook al bij android dan? Kan je voorbeelden geven?

De paniekzaaierij is in mijn ogen veel te kort door de bocht.
TimmiX @.MaT14 juni 2023 16:14
Dit is wel een wat vreemde houding. Je wil voorbeelden waarbij het mis is gegaan voordat je toegeeft dat het een risico is. Dat is alsof je eerst wil dat er ongelukken gebeuren voordat je ingrijpt op een veiligheidsrisico.

Het gaat om preventie. Dat is geen paniekzaaien. Ondanks dat ik er van overtuigd ben dat er voor Android ook (vele) voorbeelden te vinden zijn waarbij gebruikers 'malafide' apps hebben gedownload of waarbij er veel meer data werd vergaard dan werd beloofd (toegang tot locatie, contactenlijst, clipboard om maar wat zaken te noemen).

Waarom dat niet gewoon voor zijn en risico's en daarmee problemen zo goed mogelijk proberen te voorkomen? Dit soort dingen mogelijk maken voor alles en iedereen met als argument 'vrijheid' vind ik dan weer wat te kort door de bocht.
.MaT @TimmiX14 juni 2023 20:10
Ik wil voorbeelden omdat we al 15 jaar een platform hebben waarop sideloading kan. Als dat echt zo'n groot probleem is als het hier word voorgesteld, moet het niet moeilijk zijn om snel wat voorbeelden te vinden niet?

Risico's beperken is goed (en nergens zeg ik dat er 0 risico is), maar je mag je er ook niet door laten lam leggen. Een toestel waarmee je gebeld kan worden heeft het risico dat je opgebeld word door vriendelijke mensen 'van microsoft' om je te helpen met je virusprobleem. Is de oplossing dan om bellen onmogelijk te maken om dat risico uit te sluiten?

De extra risico's zijn volgens mij miniem. De play- en appstore bieden trouwens ook geen 100% risicoloze ervaring. Even snel googlen geeft je tientallen malafide apps in beide stores. Als malafide persoon zou ik mij focussen op het in de store krijgen van mijn app ipv mensen 1 voor 1 te proberen overtuigen sideloading aan te zetten en mijn app te installeren. Daar vang je alleen mensen mee die gevoelig zijn aan al bestaande scams.
Banath @Commendatore14 juni 2023 08:59
Daar ben ik het volledig mee eens, DE reden waarom malware via android zo ontzettend makkelijk te verspreiden is is sideloading.
FrostyPeet 14 juni 2023 08:31
Als Apple sideloading gaat toestaan, zal het wel op zijn Apples gaan denk ik. Zeg maar net zoiets als ik een oude prepaid iPhone toch echt zonder pincode wil gebruiken.

1. Verstop optie voor sideloading ergens diep in het menu.
2. Een of andere enge tekst, gevolgd door de vraag of het aan mag, bevestig met pin of face id.
3. Nieuwe nog engere tekst, of je het zeker weet. Gevolgd door vraag pin code of face id.
4. Sideloading gaat aan.
5. E-mail met "sideloading staat aan", gevolgd door lap tekst dat Apple niet aansprakelijk is.
6. Bij het herstarten van de iPhone nog 1 x een enge tekst, of het toch niet uit moet.
7. Bij elke toekomstig contact, voor wat voor software probleem dan ook, "sorry, sideload staat aan". Reset to default en kijk of het probleem er nog is.
WhiteDog @FrostyPeet14 juni 2023 08:48
Het gaat Apple enkel over de inkomsten die ze gaan mislopen. Je toestel zal niet meteen "onveiliger" zijn omdat de apps toch al volledig van elkaar afgeschermd worden en er weinig tot geen low-level toegang toegang tot het OS is. Die restricties blijven.

We gaan dus wat andere apps zien, wat meer grijze-zone spul (emulators), andere stores (Epic) en wat experimenten (Chromium).

Maar geen apps waar je nu root voor nodig hebt, bv. iets dat low-level zich tussen een telefoongesprek zet om het op te nemen.
M3m30 @WhiteDog14 juni 2023 10:02
Ik ga dan voor de veiligheid over naar US iTunes… als ik naar windhoos kijk… vertrouw ik het niet.
ShadLink @FrostyPeet14 juni 2023 11:24
Ik vermoed dat het zoals bij MacOS gaat. Daar is het 1 vinkje in system preferences onder "Privacy and Security" Kies voor "Allow App downloads from: 1. App Store. 2. App Store and Identified Developers" Vink de tweede optie aan en je bevestigd het met je wachtwoord (zodat iemand dit niet zomaar aanzet) en dat is dat. Bij de eerste keer dat je een gedownloade App start vraagt MacOS of je dit daadwerkelijk wil, zodat malware nog een extra beperking houdt.
Stijnvi @FrostyPeet14 juni 2023 13:56
Tja bij Android is het niet gek veel anders hoor. Daar moet je sideloaden eerst toestaan in de instellingen. Vervolgens krijg je bij iedere .apk download de melding dat het bestand gevaarlijk kan zijn voor je apparaat en de vraag of je echt wel door wil gaan met de download. Vervolgens krijg je bij de installatie van de app nogmaals de vraag of je de app echt wel wil installeren.
dev0fx @FrostyPeet7 juli 2023 00:10
Dat lijkt me inderdaad niet meer dan redelijk toch.
berchtold 14 juni 2023 10:12
Wanneer kunnen we dan sideloaden op alle consoles?
SwaggyEggs @berchtold14 juni 2023 13:32
Consoles zijn geen portal tot je (vrijwel essentiële) digitale leven, de smartphone is dat wel en dus gelden voor smartphones andere regels dan voor consoles.
ASNNetworks @berchtold14 juni 2023 10:32
Je kan games op disc kopen via concurrerende retailers. Kies je voor digitaal, dan kies je daar dus ook bewust voor. Er is immers een goed alternatief hiervoor.
BiaggioLuciano @ASNNetworks14 juni 2023 12:24
Niet op de Series S of PS5 digital. En ik heb een vermoeden, zodra Apple aangepast is, dat de Fortnite launcher (ben de naam vergeten) het ook gaat proberen op die consoles. En wettelijk hebben ze dan een precedent dus zal het geen al te sterke zaak worden voor Microsoft of Sony.
ASNNetworks @BiaggioLuciano14 juni 2023 18:42
Ja, en dat je geen disc kan afspelen op die consoles wordt ook heel duidelijk benoemd. Je maakt dan zelf de afweging of je keuzevrijheid wil of niet.

Hoewel je diezelfde argument kan aanhalen voor de App Store van Apple, gaat die vergelijking niet op. Een smartphone wordt voor veel essentiëlere doeleinden gebruikt en zeker op zakelijk vlak kan je al snel in een ecosysteem vastgehouden worden waar je dus geen alternatieven hebt.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 23 juli 2024 08:10]

Loller1 14 juni 2023 10:05
Absurd hoeveel tweakers hier gewoon meegaan in Apple's "maar het is onveilig" FUD praatje. Is hun eigen macOS dan ook onveilig? Zijn Android en Windows onveilig omdat die sideloading toestaan? Neen.

En als Apple schrik heeft van scams, dan moeten ze misschien eerst hun eigen App Store eens opruimen voordat ze gaan lopen roepen dat andere het niet kunnen. De hoeveelheid troep die daar in staat is ook niet bepaald weinig. Apple heeft zelf al regelmatig apps terug moeten verwijderen omdat het malware was. En laten we het niet hebben over apps met een testperiode van 3 dagen die vervolgens €8 per week als abo zetten achter de rug van gebruikers om.
ShadLink @Loller114 juni 2023 11:49
Draai maar eens Windows zonder virusscanner. Dan heb je binnen een minuut meerdere vormen van malware op je PC!

Dat dit op Mac niet gebeurt is omdat MacOS standaard geen externe software toestaat. (je kan dit aanzetten)

Ik wil geen virusscanner voor mijn telefoon! Iets wat bij Android wel noodzakelijk is!!!

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 08:10]

Raphire @ShadLink14 juni 2023 13:38
Jouw beeld van android en windows is echt een prachtig voorbeeld van hoe goed de marketing van Apple werkt.
Dreamvoid @ShadLink14 juni 2023 14:46
Vooral omdat macOS een (niet uit te zetten) virusscanner draait :)
nils123 @ShadLink14 juni 2023 15:48
Ik heb al jaren geen virusscanner meer, maar kan je garanderen dat er geen virus op te vinden is.

Gewoon een kwestie van geen rommel downloaden, en je browser up to date houden.
skaars 14 juni 2023 10:05
We weten precies hoe dit gaat lopen;
  • Apple moet de deuren open zetten, of in ieder geval op een kier.
  • Belabberde apps, of apps met slechte intenties komen zonder controle op mobieltjes van mensen te staan
  • Mensen gaan klagen bij Apple over slechte producten.
Ja natuurlijk plukt Apple letterlijk de vruchten van het gesloten model, maar het openzetten heeft ook zeker zijn nadelen voor niet goed geïnformeerde eindgebruikers.

[Reactie gewijzigd door skaars op 23 juli 2024 08:10]

Verwijderd @skaars14 juni 2023 10:26
Voor de niet goed geïnformeerde, ophouden zo lui te zijn!
Mensen zullen altijd klagen vooral die mensen die de gebruiksaanwijzing ongelezen weggooien en dan zeggen dat het product niet deugt. Hoe ver moet je gaan om dome luie mensen tegen zichzelf te beschermen? En de andere daarvan de dupe te laten zijn!

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 08:10]

Thomas18GT @Verwijderd14 juni 2023 18:56
Ik ben benieuwd hoe een handleiding in het herkennen van malafide apps voor m'n oma eruit zou zien..
Verwijderd @Thomas18GT14 juni 2023 20:05
Daar hebben ze kleinkinderen voor :+
altorf @Verwijderd14 juni 2023 20:23
Dat zijn aannames, en erg kort door de bocht
Verwijderd @altorf14 juni 2023 20:37
Leg uit
Thomas18GT @Verwijderd14 juni 2023 23:56
Haha mijn ervaring is dat de kleinkinderen het mogen oplossen als het te laat is.

Juist hierom raad ik mijn ouders en grootouders iOS aan, daar kunnen/konden ze zo weinig aan verpesten..
Verwijderd @Thomas18GT15 juni 2023 09:03
Ook in Windows en android kan je de boel dicht timmeren.
Maak een gast account zonder rechten aan en laat ze daar mee werken.
Hoofd account beveiligen met een ww wat jij alleen kent en opa of oma kunnen niets meer kapot maken.
Daarbij anydesk om de boel op afstand te beheren.
Probleem opgelost zonder Apple.
Thomas18GT @Verwijderd15 juni 2023 12:57
Dat je dit nodig hebt zegt genoeg ;)
Verwijderd @Thomas18GT15 juni 2023 15:52
Voor jou ja
Opa Apple doet het voor je of je het wilt of niet.
Het gaat hier om de vrijheid van keuze, leuk dat jij dat niet wilt maar kortzichtig dat je denkt dat iedereen die apple kiest daar mee tevreden is.
En als Apple gedwongen wordt het open te gooien wat is dan jou probleem?
Thomas18GT @Verwijderd15 juni 2023 16:12
Dat ik weer allerlei telefoontjes krijg van mensen die troep op hun iPhone en iPad hebben geïnstalleerd..

Verder maakt het mij weinig uit, ik ben zelf software engineer, mijn eigen devices bescherm ik prima :)

Maar ik vond het wel fijn dat ik mensen gewoon naar iOS kon verwijzen voor een relatief veilig apparaat. Dat word nu iets minder als ze zelf gaan kloten.
Verwijderd @Thomas18GT15 juni 2023 16:33
Best een goede en simpele oplossing, stuur een rekening als ze wat verkloot hebben.
Ben ik zelf in sommige gevallen ook gaan doen, echt het werkt bevrijdend.
Het verhaal van de huisarts die op een feestje aan een advocaat vraagt. Mensen vragen mij altijd om advies over hun kwaaltjes op verjaardagen, kan ik daar een rekening voor sturen?
Ja natuurlijk antwoord de advocaat.
Twee weken later ligt er een dikke rekening in de bus van de huisarts, juridisch advies :+
Thomas18GT @Verwijderd15 juni 2023 16:41
Gelukkig sta ik zo niet in het leven :)
Verwijderd @Thomas18GT15 juni 2023 16:47
Ik heb het ook moeten leren.
Kwam er achter dat mensen misbruik van mijn behulpzaamheid maakte en dat is pas echt een naar gevoel.
i7x 14 juni 2023 08:10
Zullen het wel expres zo min mogelijk benoemen. Overigens, wie, buiten een stel nerds om, gebruikt er nu alternatieve downloadwinkels op Android, waar het is toegestaan? Dan zal het op iOS wel helemaal verwaarloosbaar worden.

Desondanks vind ik het leuk voor die paar nerds, waaronder ik wellicht ook zal vallen. Beetje emulators draaien oid zou ik bijvoorbeeld best eens willen proberen.
zz_rno @i7x14 juni 2023 08:16
Precies. Ik heb root en gebruik APKPure voor updates van de Netflix app omdat de officiële versie niet draait op rooted devices. Verder haal ik vrijwel alles uit de Playstore. Het is in de praktijk minimaal dat ik mijn apps elders haal. Maar het kan in bepaalde situaties dus wel handig zijn om de mogelijkheid te hebben.
CAPSLOCK2000
@i7x14 juni 2023 12:26
Ik denk dat het ook waardevol is als stok achter de deur voor Apple zodat er een drijfveer is om de beste te zijn/blijven. Wanneer bedrijven niet hoeven te concurreren is er ook weinig motivatie om nog te verbeteren. Als de klanten toch wel blijven komen is er geen noodzaak om nog te investeren in kwaliteit en zal de nadruk komen te liggen op het minimaliseren van de kosten zodat er zoveel mogelijk winst gemaakt wordt.
jangel 14 juni 2023 08:12
Ik ben meer geïnteresseerd in een niet webkit browser met addon ondersteuning.
MiesvanderLippe @jangel14 juni 2023 08:54
Ik ben ook benieuwd naar het terugkeren van jailbreakme.com :)
Tadango 14 juni 2023 08:33
Het zal echt tijd worden. Dat het nu niet mogelijk is voor een fabrikant om een companion app aan te bieden aan klanten zonder gebruik te maken van de store is echt heel jammer. Er kunnen legio legitieme redenen zijn om niet via de officiële store een app te willen aanbieden en dat is nu onmogelijk voor de normale gebruiker. Android waarschuwt de gebruiker duidelijk maar staat het wel toe.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.