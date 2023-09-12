IOS en iPadOS 17 komen op 18 september uit, macOS Sonoma verschijnt 26 september

Apple brengt iOS 17 en iPadOS 17 op 18 september uit. Dat bevestigt het bedrijf op dinsdagavond tijdens zijn Wonderlust-keynote. Beide software-updates komen dan beschikbaar als gratis upgrades. MacOS Sonoma volgt op 26 september.

IOS 17 en iPadOS 17 zijn vanaf maandag 18 september publiekelijk beschikbaar, nadat beide besturingssystemen in juni al werden aangekondigd tijdens WWDC 2023. IOS 17 komt beschikbaar voor de iPhone XR en XS en nieuwer. IPadOS 17 komt beschikbaar voor tablets vanaf de derde generatie iPad Air, zesde generatie iPad, vijfde generatie iPad Mini en de iPad Pro uit 2017.

Apple voorziet de twee OS'en van verschillende nieuwe functies. IOS 17 krijgt bijvoorbeeld een nieuwe stand-bymodus wanneer deze horizontaal op een standaard is bevestigd, een nieuwe Journal-app en live transcripties van voicemails in het Engels. IPadOS 17 krijgt het vernieuwde lockscreen dat Apple vorig jaar voor iPhones introduceerde met iOS 16. De Gezondheids-app komt ook naar iPads en gebruikers kunnen straks pdf-documenten bewerken met de Apple Pencil.

MacOS 14, ook wel macOS Sonoma, volgt ongeveer een week later. Dit desktop-OS verschijnt op dinsdag 26 september. Om macOS 14 te installeren, dienen gebruikers minimaal een MacBook of Mac Mini uit 2018 te bezitten. Het OS werkt ook op iMacs uit minimaal 2019, iMac Pro's uit 2017, Mac Pro's uit 2019 of Mac Studio's uit 2022. Alle oudere modellen krijgen geen ondersteuning voor het nieuwe besturingssysteem.

Sonoma krijgt onder meer widgets op het bureaublad. Er komt ook een nieuwe gamemodus die moet zorgen voor hogere framerates, en verbeteringen voor videobellen. Ook macOS Sonoma werd in juni aangekondigd tijdens de WWDC en was al langer beschikbaar als bèta.