IOS en iPadOS 17 komen op 18 september uit, macOS Sonoma verschijnt 26 september

Apple brengt iOS 17 en iPadOS 17 op 18 september uit. Dat bevestigt het bedrijf op dinsdagavond tijdens zijn Wonderlust-keynote. Beide software-updates komen dan beschikbaar als gratis upgrades. MacOS Sonoma volgt op 26 september.

IOS 17 en iPadOS 17 zijn vanaf maandag 18 september publiekelijk beschikbaar, nadat beide besturingssystemen in juni al werden aangekondigd tijdens WWDC 2023. IOS 17 komt beschikbaar voor de iPhone XR en XS en nieuwer. IPadOS 17 komt beschikbaar voor tablets vanaf de derde generatie iPad Air, zesde generatie iPad, vijfde generatie iPad Mini en de iPad Pro uit 2017.

Apple voorziet de twee OS'en van verschillende nieuwe functies. IOS 17 krijgt bijvoorbeeld een nieuwe stand-bymodus wanneer deze horizontaal op een standaard is bevestigd, een nieuwe Journal-app en live transcripties van voicemails in het Engels. IPadOS 17 krijgt het vernieuwde lockscreen dat Apple vorig jaar voor iPhones introduceerde met iOS 16. De Gezondheids-app komt ook naar iPads en gebruikers kunnen straks pdf-documenten bewerken met de Apple Pencil.

MacOS 14, ook wel macOS Sonoma, volgt ongeveer een week later. Dit desktop-OS verschijnt op dinsdag 26 september. Om macOS 14 te installeren, dienen gebruikers minimaal een MacBook of Mac Mini uit 2018 te bezitten. Het OS werkt ook op iMacs uit minimaal 2019, iMac Pro's uit 2017, Mac Pro's uit 2019 of Mac Studio's uit 2022. Alle oudere modellen krijgen geen ondersteuning voor het nieuwe besturingssysteem.

Sonoma krijgt onder meer widgets op het bureaublad. Er komt ook een nieuwe gamemodus die moet zorgen voor hogere framerates, en verbeteringen voor videobellen. Ook macOS Sonoma werd in juni aangekondigd tijdens de WWDC en was al langer beschikbaar als bèta.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-09-2023 21:29 94

12-09-2023 • 21:29

94

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Reacties (94)

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vaoske 12 september 2023 23:14
https://dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher
InsanelyHack @vaoske13 september 2023 11:17
Ja met SIP uit en wifi kext's uit een eerder macOS maakt er de boel niet bepaald vanilla op helaas.
TheVivaldi @InsanelyHack13 september 2023 11:47
Ja, als er op Tweakers weer iets is over dat ene bedrĳf dat die onofficiële Windows-patcher aanbiedt, dan regent het hier kritiek, maar op macOS is zo'n onofficiële oplossing blĳkbaar geen probleem, want ik heb nu al meerdere positieve reacties gezien.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 04:17]

InsanelyHack @TheVivaldi13 september 2023 12:07
Klopt, het unieke in de hackintosh scene was dat de opencore bootloader kon pre-patchen. Daarvoor was het idd altijd de beveiliging van het OS min of meer openbreken en dan de boel aanpassen. Vervolgens was het dan altijd een dingetje om het OS te updaten omdat dan die gemodificeerde kernel extensies weer werden teruggedraaid. Het pre-pathchen is in die zin wel echt een hele knappe ontwikkeling geweest. Daardoor kon het OS bijna 100% vanilla bilijven. Maar als fundamentele kernel extensies bewust achterwege worden gelaten door een nieuwe Sonoma installatie rest er niets anders dan kernel extensies te laden uit eerdere macOS releases of op maat gemaakte extensies. Dit maakt het systeem minder vanilla en ook minder secure want je weet nooit wat je precies aan je OS hangt.
GekkePrutser
@InsanelyHack13 september 2023 14:02
Zoiets is ook niet echt voor produktie bedoeld. Bovendien is hackintosh toch einde verhaal helaas, gezien x64 er uit gaat.

Ik heb het ooit wel eens gedraaid voor de gein maar ik zou er niet mijn bankzaken op doen bijvoorbeeld.

Sowieso ben ik helemaal klaar met mac aangezien de hardware zo gesloten is geworden (en het OS ook) maar voor het werk gebruik ik het nog wel.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 04:17]

InsanelyHack @GekkePrutser13 september 2023 14:40
Ik heb X86 macOS sinds Snow Leopard gebruikt als mijn productie - thuiswerkplek. Zeker toen opencore de de facto bootloader werd is er veel verbeterd. Een vanilla Hack is net zo secure als een échte Mac. Maar het vereist de juiste hardware en juiste kennis. Ik was net zoals jij ook klaar met Apple omdat ze zo gesloten waren en niet de systemen boden die ik wilde gebruiken. Nu moet ik eerlijk wel bekennen dat ik misschien naar een MacMini ga zodra deze betaalbaar met 32GB / 1TB storage uitkomt. Probleem is dat ik X86 VMs wil blijven draaien voor windows ed.
mindcrimemike @InsanelyHack15 september 2023 17:18
>Probleem is dat ik X86 VMs wil blijven draaien voor windows ed.
Doe ik op een oude Windows i7 laptop volgepropt met 32GB intern en een flinke SSD. Benaderen via RDP. Draait makkelijk meerder Win11's naast elkaar die ik op en af spin en een paar klein Linux servertjes. 'tis maar een idee.
InsanelyHack @mindcrimemike15 september 2023 23:36
Thx, dat idee heb ik ook al gehad idd maar werkt helaas niet met de VPN van mijn werk, dan wordt het eigen netwerk gemaskeerd en dan heb je weinig aan RDP etc.
Mizgala28 12 september 2023 21:36
Door omstandigheden niet gevolgd vandaag maar.

Wat zijn de iPhone 15 en 15 Pro exclusive functies in iOS 17?

ter verduidelijking, niet volgen is dat ik de event niet kon kijken, ik zocht het wel eerst op Google en kon dat ten tijde van dit bericht niet vinden. Ik kreeg verkeerde zoek resultaten

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 23 juli 2024 04:17]

SirLenncelot @Mizgala2812 september 2023 21:41
RayTracing, Automatische Portrait mode en spatial video voor de Vision Pro.

Sneller, beter, etc.

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 23 juli 2024 04:17]

secretqwerty10 @SirLenncelot12 september 2023 22:01
RT en spatial video alleen op Pro modellen overigens
Mizgala28 @SirLenncelot12 september 2023 22:25
Bedankt, kon het zelf niet vinden eerst dus vandaar de vraag.

Ik had geen Ray Tracing verwacht, ben benieuwd hoe dat gebruikt zal worden straks (games terzijde)

ik verwacht er niet veel van, mijn interesse is puur “wat gaan ze ermee doen” dan “ik wil dit”
jp @Mizgala2813 september 2023 09:33
Ze zeiden dat het ook gebruikt kan worden bij AR (augmented reality), dus (aanname) om digitale objecten beter in de echte wereld te kunnen tonen.
Snowfall @Mizgala2813 september 2023 22:08
RayTracing zit al een paar jaar in Metal ingebakken. Nu bieden ze alleen naast Softwarenatige raytracing ook hardwarematige raytracing aan.
Tr1pke @Mizgala2812 september 2023 22:09
Google is je vriend
Mizgala28 @Tr1pke12 september 2023 22:23
In plaats van vanuit gaan dat ik dat niet eerst deed.

Ik kon het niet vinden, kreeg steeds een algemene lijst of een lijst die de nieuwe modellen negeert.

Die lijst komt vast wel, of Google toont het gewoon niet (wat veel mensen vergeten is dat Google soms verschillende resultaten aan verschillende mensen geeft, uit ervaring)

Alsnog dank voor het “advies”
WhiteDog @Tr1pke13 september 2023 06:31
Je vrienden zijn een weerspiegeling van wie je bent, dus kies ze wijselijk...
TheVivaldi @WhiteDog13 september 2023 11:40
Je bedoelt dat Tr1pke ook aan de lopende band andermans privacy schendt en allerlei projecten start, maar van de meeste de ontwikkeling weer staakt? :+
Krulsprietje 12 september 2023 22:54
Sonoma krijgt onder meer widgets op het bureaublad. Er komt ook een nieuwe gamemodus die moet zorgen voor hogere framerates
Beetje flauw maar was Windows Vista toch zijn tijd ver vooruit! }:O
TheVivaldi @Krulsprietje13 september 2023 11:38
In welk opzicht? Want macOS had al widgets voordat Windows Vista ze had. Sterker nog: zelfs KDE had widgets voordat Windows Vista ze had. Maar macOS was in 2003 het allereerste besturingssysteem dat widgets ingebouwd had.

En gamemodus is ook iets dat op andere systemen/werkomgevingen al langer bestaat, zoals op KDE.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 04:17]

Krulsprietje @TheVivaldi13 september 2023 13:57
Daarom dat het ook flauw was maar nu zijn de widgets terug op het bureaublad, waar ze bij Vista ook al zaten. En KDE had ze inderdaad toen ook al!

Het was eerlijk gezegd helemaal niet verkeerd bedoeld, meer als een grappige opmerking. :)
PrimusIP
@Krulsprietje12 september 2023 23:41
MacOS had al widgets, op twee verschillende manieren. Maar ze kwamen niet echt lekker uit de verf. Nu proberen ze het op een derde manier.
johnydoe 12 september 2023 21:33
Is de datum voor de nieuwe watchOS en tvOS ook bekend?
Cordon @johnydoe12 september 2023 21:36
Zal gelijk zijn aan iOS
eilavid @johnydoe12 september 2023 21:46
Gelijk aan iOS, dus ook aanstaande maandag!
Applejack 13 september 2023 00:11
Is er ook nieuws over het sideloaden van apps dat in ios 17 zou moeten zitten? Of is dat nog voor later?
bzzzt
@Applejack13 september 2023 09:20
De EU heeft ze tot maart volgend jaar gegeven, reken er niet te hard op voor die tijd.
Er zijn wel geruchten dat er code in iOS 17 zit die gerelateerd is aan sideloading maar Apple zelf doet geen uitspraken.
Applejack @bzzzt13 september 2023 10:16
Ah, okay. Bedankt. :)
TheVivaldi @bzzzt13 september 2023 11:49
Maar dan zullen dat tóch in iOS 17 moeten aanzetten. Immers, in maart komt er geen nieuwe iOS-versie, ook niet in bèta.

Ik ben alleen benieuwd of ze het überhaupt durven aan te zetten, want ik lees hier vaak in de reacties dat bedrĳven kostte wat kost geen aangepaste edities voor andere markten willen maken.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 04:17]

bzzzt
@TheVivaldi13 september 2023 12:57
Daarom hebben ze er waarschijnlijk al voorwerk in zitten. En of het beestje nou 17 of 18 heet: aanpassingen kunnen ze maken op alle versienummers.

Er zijn zowiezo al verschillen tussen markten. Zo hebben we hier in Nederland geen "Apple News" op de iPhone. En het 'vrijgeven' van sideloaden kan natuurlijk ook op allerlei manieren: het kan ook prima zijn dat Apple gewoon wat makkelijker gaat doen met het ondertekenen van certificaten (minder kosten, minder restricties). Of je als hobbyist echt letterlijk random code op je telefoon kan gaan zetten boeit geen enkele EU politicus want dat is niche. Het gaat om marktwerking en hoe Apple geld vangt als poortwachter.
b12e @TheVivaldi13 september 2023 13:20
17.1, 17.2, 17.3 zijn ook nieuwe versies. Als het er nu nog niet in zit, dan daartegen vast wel.
johanneslol 13 september 2023 06:41
Leuk al zijn de nieuwe toevoegen tegenwoordig maar minimaal. Ios en Android zijn gewoon af.
laptopleon @johanneslol13 september 2023 09:28
Dat denk ik ook al jaren, maar als je dan een versie van jaren geleden ziet, mis je toch zaken.
TheVivaldi @laptopleon13 september 2023 11:45
Van jaren geleden wel, maar leg maar eens naast een twee jaar oude versie en dan zĳn de verschillen toch een stuk kleiner.
xxs @johanneslol13 september 2023 09:59
Tja, probeer maar eens nieuwe behoefte te kweken. ;-)
justinkb 12 september 2023 21:56
Sonoma aanzienlijk eerder dan ik had verwacht
laptopleon @justinkb13 september 2023 09:22
De 'grote' updates van macOS verschijnen elk jaar rond deze tijd, al 13 jaar. Daarvoor was het elke twee jaar, maar dus ook heel voorspelbaar en regelmatig. Het is al tien jaar ergens tussen eind september of oktober, één keer werd het half november.
b12e @laptopleon13 september 2023 13:22
De 'grote' updates van macOS komen nu toch al een tijdje (aantal jaar) pas in oktober, vaak na een oktober event.
justinkb @laptopleon13 september 2023 19:22
Sinds de overstap van 10.x naar major version number ophoging, Big Sur dus, kwamen ze flink later uit, namelijk in november of eind oktober
33Fraise33 12 september 2023 22:43
Ik ben benieuwd naar de aangekondigde games en gamemode in MacOS Sonoma. Komen deze gewoon uit op steam (krijgt steam dan een native client?) Of is het gewoon in de Apple store?

Stray lijkt me nog leuk om te testen.
Winduss @33Fraise3312 september 2023 23:12
Hoogstwaarschijnlijk in de Apple Appstore, zoals eerdere speciale Mac ports. Gamemode werkt wel met de meeste games die ik heb getest, zolang je ze maar in fullscreen speelt ;)
bzzzt
@33Fraise3313 september 2023 09:12
Steam is al sinds 2010 beschikbaar voor Mac... (en ook al een tijdje native voor Apple silicon als je dat bedoelt)

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 23 juli 2024 04:17]

Verwijderd @bzzzt13 september 2023 13:15
Oh? Sinds wanneer is steam native beschikbaar voor Apple Silicon? Graag een linkje naar de download daarvan
33Fraise33 @bzzzt16 september 2023 20:58
Steam draait gewoon adhv Rosetta en niet native.
timmbe 13 september 2023 07:24
Apple introduceerde ook een hogere iCloud+ opslag, 6TB en 12TB. Komt deze ook in Benelux beschikbaar? Ook geen nieuws of de premium tier Apple One met 2TB eindelijk beschikbaar komt hier?
Gulli 13 september 2023 09:37
Unpopular opinion: Ik vind iOS updates altijd interessanter dan een nieuwe telefoon. Los van snellere hardware/betere camera's verandert er vaak niet veel aan de telefoon zelf. Ok dit keer de USB-c maar verder is het niet heel spannend.

Terwijl met een nieuwe iOS kun je je huidige telefoon vaak veel ingrijpender veranderen t.o.v. de vorige iOS.

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