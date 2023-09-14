Ook België en Duitsland onderzoeken te hoge straling Apple iPhone 12

Ook België en Duitsland doen onderzoek naar de Apple iPhone 12. Op woensdag kreeg die telefoon een verkoopverbod opgelegd in Frankrijk omdat deze te veel elektromagnetische straling uitzendt. Nederland zei woensdag al dat het onderzoek doet naar de smartphone.

De Belgische staatssecretaris van Digitalisering, Mathieu Michel, heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie gevraagd om 'onderzoek te doen naar het potentiële gevaar van de iPhone 12', schrijft persbureau Reuters. Op een later moment wil Michel dat het BIPT ook andere Apple iPhones en smartphones van andere fabrikanten gaat onderzoeken.

Ook Duitsland gaat het toestel nader bekijken. De Duitse netwerktoezichthouder Bundesnetzagentur, ook wel BNetzA, is 'in nauw contact' met Franse toezichthouders. Dat land verbood verkopen van de iPhone 12 eerder deze week. De Franse procedure heeft volgens Duitsland 'een leidende functie' in Europa. De Nederlandse Rijksdienst Digitale Infrastructuur zei op woensdag al dat het onderzoek doet naar de iPhone 12. De RDI gaat in overleg met Apple.

De Franse Agence Nationale des Fréquences zei eerder deze week dat de iPhone 12 een te hoge specific absorption rate heeft. Sar is een maatstaaf voor de hoeveelheid straling van een apparaat die door een lichaam wordt geabsorbeerd. Volgens de ANFR ligt dat bij de iPhone 12 op 5,74W per kilogram wanneer de telefoon in een broekzak zit of wordt vastgehouden. Het wettelijke maximum is 4,0W/kg binnen de EU.

Daarop werden verkopen van de iPhone 12 verplicht gestaakt in Frankrijk. Apple verkoopt die smartphone zelf niet meer, maar de telefoon moet ook uit andere winkels gehaald worden. Het bedrijf heeft twee weken de tijd om de problemen op te lossen; mogelijk kan dat via een software-update. Als het bedrijf dat niet doet, dan moet het een terugroepactie organiseren in Frankrijk. Apple betwist het Franse onderzoek. Volgens de techgigant is door meerdere internationale instanties gecertificeerd dat de iPhone 12 voldoet aan de stralingsnormen.

Apple iPhone 12 en iPhone 12 mini
De Apple iPhone 12

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 14:42 97

14-09-2023 • 14:42

97

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Apple iPhone 12

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4.5 van 5 sterren

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Reacties (97)

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Pompi 14 september 2023 15:14
Wat mij bij dit en andere nieuwsberichten hierover niet duidelijk wordt of dit alleen geld voor het "normale" model en dus niet voor de Pro varianten. Of voor alle telefoons die de naam iPhone 12 dragen.
Arckedo @Pompi14 september 2023 17:49
Volgens de Franse media betreft dit alleen de "normale" iPhone 12. De Mini, Pro en Pro Max varianten hebben geen last van dit probleem: https://www.igen.fr/iphon...phone-12-en-france-139299

Verder voldeed de iPhone 12 tijdens de launch aan de EU standaard van <4W/kg, maar toen de ANFR de test drie jaar later nogmaals deed, bleek de emissie verhoogd tot 5.7W/kg. Volgens vele experts wordt deze emissie pas een realistisch gezondheidsrisico wanneer je rond de 40W/kg behaalt.
Rainboww @Pompi14 september 2023 15:21
Volgens Apple zelf voldoen ze aan de Specific Absorption Rate (SAR) en zijn de verschillen tussen de modellen verwaarloosbaar:

12 mini: https://www.apple.com/legal/rfexposure/iphone13,1/nl/
12: https://www.apple.com/legal/rfexposure/iphone13,2/nl/
12 Pro: https://www.apple.com/legal/rfexposure/iphone13,3/nl/
12 Pro Max: https://www.apple.com/legal/rfexposure/iphone13,4/nl/
Buitenaerts 14 september 2023 21:32
Ik vindt het allemaal heel bijzonder, er is een Europese norm en dan gaat toch elk land afzonderlijk lopen onderzoeken? Is een niet genoeg voor heel Europa? Wat is het hele nut anders van het "Europa"
Roel1966 14 september 2023 23:00
Wat ik hier raar aan vind is dat we inmiddels al 3 generaties iPhones verder zitten en nu dan opeens uit onderzoek blijkt dan een al 'verouderd' toestel teveel straling zou uitstralen. Welgeteld is dit toestel al 3 jaar op de markt en ik er toch wel vanuit ga dat voorheen ook al testen zijn uitgevoerd. Lijkt mij dat dit dan toch al veel eerder bekend zou zijn geworden en actie ondernomen was.

Er moet dus blijkbaar een of andere recente update misschien de oorzaak zijn waardoor die toestellen dan buiten de toegelaten grenzen gaan. Als dat het geval is dan lijkt mij dat Apple dit dan toch vrij snel zou moeten kunnen oplossen. En ja als dit al van begin af aan zo was en puur hardwarematig is dan ligt niet direct de schuld bij Apple vind ik. Dan is er gewoon slecht onderzoek naar gedaan en ligt de schuld meer bij die onderzoeks instanties.

Vraag mij ook af hoe het dan zit met 2de hands toestellen en refurbished toestellen.
raro007 14 september 2023 14:51
Maar is het ook mogelijk om een update uit te brengen die de straling/frequentie verlaagd?
Zoop @raro00714 september 2023 15:03
Dit is schijnbaar een recente aanpassing in de iPhone 12 (anders had men toch wel eerder geklaagd, lijkt me), dus als het erin gepatched kan worden, dan kan het er ook uit gepatched worden.
ucsdcom @Zoop14 september 2023 16:37
Dit is schijnbaar een recente aanpassing in de iPhone 12 (anders had men toch wel eerder geklaagd, lijkt me), dus als het erin gepatched kan worden, dan kan het er ook uit gepatched worden.
Ja, dit is ook mijn eerste reactie: als het toestel in de USA approved is, kijkt er hier dan niemand meer naar? Of is het juist zo dat er inderdaad een tussentijdse wijziging is geweest die dit veroorzaakt?

En hoe is te verklaren dat een telefoon die bijna van de markt gaat opeens getest wordt en door de mand valt? En maakt de vormfactor nog uit bijvoorbeeld. Heeft een Iphone 12 Max niet toch een iets andere antenneconfiguratie dan een Iphone 12 mini?

De artikelen die nu rondzingen geven een grote paniekwaarde weer zonder dat er heel veel duidelijkheid ontstaat.
MerijnB @ucsdcom14 september 2023 16:47
Het ANFR heeft een steekproef gedaan met 141 telefoons, hieronder zat de iPhone 12.

Zover ik weet is het niet nodig dat toestellen bij het op de markt komen getest zijn, het is wel zo dat de fabrikant garandeert dat de toestellen aan de norm voldoen. Het is aan de fabrikant om dat ook daadwerkelijk te testen voordat ze dit claimen. Apple zal dit getest hebben (en is het op dit moment ook niet eens met de conclusie van het ANFR).

Het is ook goed mogelijk dat het toestel wel eerder getest is geweest, maar dat er een software update heeft plaatsgevonden waardoor het toestel met meer vermogen is gaan zenden.
Game-Over @ucsdcom14 september 2023 17:10
Is het toestel wel echt approved?
Daarmee bedoel ik niet dat Apple hier illegaal telefoons verkoopt, maar dat de bevoegde instanties Apple op hun woord geloven en niet zelf testen.

Beetje zoals veel Tweakers de specs van bv een geluidskaart voor waar aannemen zonder zelf (degelijke) tests te doen.
sebastienbo @Game-Over15 september 2023 06:29
Het kan zijn dat het wel getest word, maar doorloopdeels van een firmware update nadien omhoog getrokken word voor betere verkoop.
Er kunnen het nu weer even verlagen, en als de heisa over is, weer verhogen.

Moet je dat dan continue in het oog houden als bevoegde instantie?

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 23 juli 2024 00:41]

RPiNut @raro00714 september 2023 14:53
Dit lijkt me wel. Bij Wifi-Accesspoints is dit ook mogelijk om het vermogen te verminderen.
d3x @RPiNut14 september 2023 14:58
met het gevolg natuurlijk dat de connectiviteit een reductie krijgt
twkr18526 @d3x14 september 2023 15:37
Als dat gebeurt is er een volgende discussie vermoed ik: krijg je een minder goede product hierdoor? Is dat erg? Hoe gaat ieder land daarmee om.
brammieman @twkr1852614 september 2023 16:29
Geen issue voor het land maar voor Apple.
Game-Over @twkr1852614 september 2023 17:06
Mijn ervaring is dat het product al minder is dan dat van de concurrentie die wel binnen de normen blijft.
Ik verblijf veel in buitengebieden v/d VS. Veel nogal arme mensen met een zgn Obama-phone daar.
Dat is een erg goedkope telefoon die men gratis v/s overheid krijgt.
Mijn persoonlijke waarneming:
iPhone 6 heeft geen ontvangst een oude gratis Samsung clam shell kan nog wel bellen.
iPhone 10 of 11 ontvangt geen WiFi signaal. Een gratis smartphone van onbekend merk heeft nog 1 balkje signaal een is nog redelijk bruikbaar.

Dus ipv het vermogen opschroeven zou Apple de basis wat moeten verbeteren.
postbus51 @d3x14 september 2023 18:11
Alleen applefoon users lopen met een arm omhoog "heb ik een balkje net wel nu niet ff omhoog springen mss helpt dat"
Corleone1979 14 september 2023 14:46
Titel van artikel klopt niet. Er niet echt een stralingsgevaar want het gaat hier om electromagnetische straling wat slechts voor een geringe temperatuur verhoging zorgt van omliggende materie. Feit is dat de telefoon mogelijk niet voldoet aan de norm.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Corleone197914 september 2023 14:51
De landen zeggen dat ze 'het potentiële gevaar' van de iPhone 12 'onderzoeken'; vandaar de kop. Ik zal het toch aanpassen naar 'te hoge straling' in plaats van 'stralingsgevaar'; dat past ook en staat beter
k995 @Corleone197914 september 2023 15:59
Die norm is voor de veiligheid, dus ja wel degelijke "gevaar door te hoge straling". Dat dit om warmte gaat maakt niet uit.
TccT @Corleone197914 september 2023 16:29
Apple waarschuwt zelf op hun website dat veel van hun producten elektromagnetische golven uitzenden die van invloed kunnen zijn op medische apparatuur, met als voorbeeld pacemakers.

''Om mogelijke interactie met dit soort medische apparaten te vermijden, moet u uw Apple-product op een veilige afstand van uw medische apparaat houden”, aldus Apple. Die veilige afstand is volgens het hun minimaal 15 centimeter van elkaar. Als het een draadloos oplaadbaar product betreft, voldoet een afstand van minstens 30 centimeter.

Naast de medische apparatuur kan het ook van invloed zijn op onze hersenen, die zijn behalve complex ook nog eens heel gevoelig voor schommelingen. Als je voorhoofd een paar graden warmer is heb je namelijk al stevige koorts. Helaas weten we nog te weinig over de effecten van elektromagnetische straling op ons brein, maar in dit geval lijkt het me beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

Dus misschien is het voor jou niet gevaarlijk om die telefoon tegen je hoofd en kruis aan te drukken, maar wel voor anderen (elk op hun eigen manier gevoelig) om je heen als je met zo een stralingsbaken rondloopt.
mjtdevries @TccT15 september 2023 13:17
Helaas weten we nog te weinig over de effecten van elektromagnetische straling op ons brein
Op basis waarvan beweer je dat we er te weinig vanaf weten?
TccT @mjtdevries15 september 2023 14:48
Op basis waarvan beweer je dat we er genoeg vanaf weten?
mjtdevries @TccT15 september 2023 14:49
Jij doet de claim, dus jij moet onderbouwing geven.

De normen die we nu hebben zijn gebaseerd op de zeer grote kennis die we hebben over de effecten van elektromagnetische straling.
TccT @mjtdevries15 september 2023 15:04
Volgens de conclusie uit ''Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on Neurotransmitters in the Brain'' Front Public Health 2021:

In summary, research on the synthesis, metabolism and transport of neurotransmitters in the brain by EMR is increasing gradually, but due to the different parameters of EMR, experimental objects and conditions, the experimental results are not very consistent and comparative. Therefore, the effects of EMR on the metabolism and transport of neurotransmitters have not been clarified. Moreover, the role of neurotransmitters and their mechanism in the neurobehavioral dysfunction induced by EMR have not been revealed. Further detailed studies are needed. On the other hand, because of the complex diversity of neurotransmitters in the brain, the interaction, cotransmission and coregulation of neurotransmitters make it difficult to distinguish the primary and secondary changes of each neurotransmitter. Furthermore, the interaction of different neural nuclei in the brain constitutes sophisticated neural circuits, which is the fundamental basis of how the brain performs functions. Consequently, the regulation of neural circuits may be involved in the neurotransmitter disorder of the brain induced by EMR.

Volgens ''The Effect of Mobile Electromagnetic Waves on the
Human Brain'' 3rd International Congress of Science &
Engineering, Mar 2020:

According to the research, we conclude that when using the mobile phone, we need to take
the utmost care and shorten the conversations as much as possible. Things such as headaches,
dizziness, seizures, changes in heart rate rhythm, anxiety in sleep, reduced concentration and
memory, migraine, distraction, and hypertension are among the non -thermal complications of
radio frequencies. In order to safeguard the potential effects of these waves, it is suggested
that a number of safety methods including shortening the phone call, keeping the phone away
from the body, using anti -wave cover coatings, using free handsets, be considered. Therefore,
it is essential to examine the effects of electromagnetic waves on the human body.

Kan jij nu onderbouwen dat we genoeg weten over de effecten van elektromagnetische straling op ons brein?
mjtdevries @TccT15 september 2023 15:31
Hoe zou het toch komen dat deze artikelen allebei uit een "open archive" komen waarbij iedereen zijn publicatie kan publiceren, ook zonder dat er een peer review aan te pas is gekomen?

Ga dat tweede artikel eens daadwerkelijk lezen ipv alleen te googelen op een suggestieve titel.
Uit hun "research" kun je op geen enkele manier die conclusie trekken. Ze hebben zelf niks onderzocht.
TccT @mjtdevries15 september 2023 15:50
Je kunt zelf niet onderbouwen dat we genoeg weten over de effecten van elektromagnetische straling op ons brein dus trek je de legitimiteit van mijn bronnen in twijfel terwijl alle referenties er duidelijk in staan. Waarom lever je zelf geen bronnen aan ipv persoonlijke suggesties?

Je eigen bewering ''Jij doet de claim, dus jij moet onderbouwing geven'' geldt dus niet eens voor jezelf.
mjtdevries @TccT15 september 2023 16:23
De referenties waarin staat dat er effecten zijn als er duidelijk meetbare warmte effecten zijn!!!
Precies dus waar de norm op gebaseerd is.

Maar zonder enige verdere onderbouwing zeggen ze daarna dat je ook als die meetbare effecten er niet zijn dat je dan je telefoon maar zo ver mogelijk weg moet houden want dan is ook het ook slecht. Dat gedeelte is niet wetenschappelijk.
TccT @mjtdevries15 september 2023 16:42
Therefore, the effects of EMR on the metabolism and transport of neurotransmitters have not been clarified. Moreover, the role of neurotransmitters and their mechanism in the neurobehavioral dysfunction induced by EMR have not been revealed. Further detailed studies are needed. On the other hand, because of the complex diversity of neurotransmitters in the brain, the interaction, cotransmission and coregulation of neurotransmitters make it difficult to distinguish the primary and secondary changes of each neurotransmitter. Furthermore...

De norm is dus ALLEEN gebaseerd op meetbare warmte effecten en niet de andere effecten waar we nog te weinig vanaf weten.

In het tweede artikel staat de wetenschappelijke onderbouwing als een huis, inclusief MRI scans van de schedel en het brein in hoofdstuk 4 'The effect of cellular electromagnetic waves on the human brain'.

Maar nogmaals, waarom lever je zelf geen bronnen aan om je eigen stelling te onderbouwen dat we genoeg weten over het brein en zijn interactie met EMR??? Want zoals het er nu uitziet heb je moeite met begrijpend lezen zowel in het Nederlands als Engels.
mjtdevries @TccT15 september 2023 16:45
Blijkbaar heb jij nu te lang achter een beeldscherm gezeten en zorgen de elektromagnetische effecten er voor dat je nu gaat schelden?
Dat mag je dan fijn in je eentje doen.
TccT @mjtdevries15 september 2023 17:05
Ik scheld helemaal niet, ik stel alleen dat je moeite hebt met begrijpend lezen omdat je de duidelijke inhoud van de wetenschappelijke artikelen niet volledig begrijpt. Dit kan je weerleggen door helder te redeneren met bronvermelding.

Je neemt alleen maar aan dat ik scheld zodat je een exit strategie hebt zodat je zelf geen bronnen hoeft aan te geven.
Anthares @Corleone197914 september 2023 18:14
Dan is het wel degelijk alsnog een stralingsgevaar (maar inderdaad geen ioniserend stralingsgevaar).

Bij MRI onderzoeken wordt ook een hoop RF het lichaam ingepompt. Daar gelden ook strikte limieten voor omdat anders weefselschade aangericht kan worden. De grens van 4W/kg wordt best wel eens overschreden afhankelijk van het onderzoektype. Verschil is wel dat de mensen die deze onderzoeken uitvoeren weten wat ze doen, en dat zo'n onderzoek niet langer dan een uur duurt.

Ik denk zelf dat het risico verwaarloosbaar is als de telefoon in de broekzak zit, het bekken en de liezen zijn immers zo goed doorbloed, dat de temperatuur waarschijnlijk niet zo zal oplopen.
Daarintegen zitten de testes wel in de buurt. Geen idee hoeveel die zouden ontvangen, maar dit orgaan is een stuk gevoeliger voor SAR dan de rest van het lichaam.
mjtdevries @Anthares15 september 2023 13:20
Een strakke spijkerbroek heeft meer invloed op de temperatuur van de testes dan die telefoon.
Toch staan er geen waarschuwingen op het dragen van spijkerbroeken.
Yariva Moderator internet & netwerken @Corleone197914 september 2023 14:49
Dat is toch alsnog straling...

Volgende keer even hier plaatsen, zorgt voor meer inhoudelijke reacties onder artikelen forum: Geachte redactie
Dark Angel 58 @Yariva15 september 2023 16:51
Dat is toch alsnog straling...

Volgende keer even hier plaatsen, zorgt voor meer inhoudelijke reacties onder artikelen forum: Geachte redactie
Dat klopt dat het een straling is, maar toch een andere soort straling… want anders valt je oogbol uit je oogkas, je gezicht “smelt” of je haar verliezen (nuclear straling ;)) en dat iedereen in paniek zijn als het gebeurt :')
Maar toch bestaat er een groot verschil tussen de stralingen.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 00:41]

MadDogMcCree @Yariva14 september 2023 14:54
Het punt is dat er geen 'stralingsgevaar', maar het gaat om een normoverschrijding zonder gevaar voor de volksgezondheid. Dit soort schreeuwerige koppen zijn alleen maar voer voor de complotdenkers.

Edit; inmiddels is de kop alweer aangepast.

[Reactie gewijzigd door MadDogMcCree op 23 juli 2024 00:41]

Fermion @MadDogMcCree14 september 2023 15:04
Als er geen gevaar is, waarom dan bestaat er een norm?
svenvbins @Fermion14 september 2023 15:14
Om ongelukjes en foutjes op te vangen, marge te houden en rekening te houden met verschillen tussen mensen. Zo heb je bij lasers ook een maximale toegestane blootstelling die - uit mijn hoofd - een factor 10 lager ligt dan de intensiteit waarop daadwerkelijk schade wordt waargenomen.
andru123 @svenvbins14 september 2023 16:01
Dat is je eigen “geruststellende” interpretatie van de norm. De norm is de norm, en het is duidelijk dat alles dat overschrijdt is potentieel gevaarlijk, en mag niet. Je kan argumenteren dat is (volgens jou) 10 keer hoger mag, maar officiële instanties bepaalde dat niet. (En ik hoop die instanties wel betere professionele inzichten hebben en onderzoeken doen.)

Ik zou het bij de officiële uitspraken houden, en niet gewoon gaan met iemand dat zegt “nah, van mij het 10x zo hoog mag”
svenvbins @andru12314 september 2023 16:06
Dat is je eigen “geruststellende” interpretatie van de norm.
Nee, dit is niet mijn eigen interpretatie maar feit.

Dat gezegd hebbende, als je mijn reactie nog eens goed doorleest zul je nergens vinden dat ik stel dat je prima boven die norm mag zitten. Ik geef juist aan waarom die marge erin zit, en dat je bij "boven de norm" dus niet per definitie meteen gevaar loopt. Nogmaals: betekent dus níet dat iedereen maar lekker net boven die norm moet gaan zitten.
MerijnB @andru12314 september 2023 16:10
Je kunt dit gewoon terugvinden in de richtlijnen van de ICNIRP, de norm ligt een factor 10 onder het niveau wat als schadelijk word bewezen.

Natuurlijk is de de norm de norm, vandaar dit onderzoek, maar boven de norm uitkomen betekend zeker niet dat het meteen gevaarlijk is.
MerijnB @svenvbins14 september 2023 15:20
De norm van ICNIRP mbt straling ligt ook een factor 10 lager (en bepaalde delen zelfs een factor 50).
s0ulmaster @Fermion14 september 2023 16:20
Om verstoring van omliggende apperatuur te voorkomen.
Game-Over @MadDogMcCree14 september 2023 16:57
Inderdaad een gevaar voor de volksgezondheid, want die norm heeft een medische reden.

Niet dat iemand verwacht dat binnenkort de iPhone gebruikers bij bosjes neervallen; maar suggereren dat die norm eigenlijk alleen maar inhoudsloze pesterij oid dergelijks is, heeft ook een hoog complotgehalte.
MadDogMcCree @Game-Over14 september 2023 17:33
Nee, er is geen gevaar voor de volksgezondheid, en dat is al uitgelegd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur:
Toch is er volgens de RDI geen accuut veiligheidsrisico. Je hoeft je dus niet direct zorgen te maken als je zelf een iPhone 12 hebt. "Er is sprake van een flinke veiligheidsmarge", legt Beerlage uit.

De blootstellingslimiet is zo laag ingesteld dat je er niet meteen gezondheidseffecten van ondervindt als deze wordt overschreden. "Zelfs als je de hele dag de telefoon tegen je oor zou houden, dan warmt je lichaam maar een fractie van een graad op." In het ergste geval zou je er volgens Beerlage overhittingsverschijnselen van kunnen krijgen. "Maar dat krijg je bij hoge koorts ook."
Bron: https://www.rtlnieuws.nl/...kels-gehaald-zorgen-maken

Zoals hierboven al is aangegeven, de marges zijn soms factor 10 tot factor 50. De grens moet natuurlijk wel gerespecteerd worden, anders blijft deze verschuiven en kom je uiteindelijk wel bij gevaar voor gezondheid uit. Maar dat is nu dus absoluut niet het geval.
R4gnax
@MadDogMcCree14 september 2023 23:30
Toch maken ze daar een kleine fout.
Overschrijden van deze stralingsnorm hoeft niet direct weefselschade te leveren, maar kan wel gezondheidsgevolgen hebben. Bijv; waar je te maken hebt met gevoelige 'inbouwapparatuur' zoals pace-makers die ineens wappie gaan als ze verstoord raken door teveel elektromagnetische straling.

Of wat dacht je van diabetici, waar sommigen gebruik maken van meters die signaal aan draadloze apparatuur door moeten geven en alarm moeten geven wanneer er gespoten moet worden? Kan ook aardig desastreuze gevolgen hebben als een iPhone die te sterk zendt, dat signaal verstoort.

En dat hoeft dan in beide gevallen niet eens je eigen iPhone te zijn.
Dat is waarom die stralingsnormen zo belangrijk zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 00:41]

mjtdevries @R4gnax15 september 2023 13:16
Als die stralingsnorm ook was gemaakt op het verstoren van aparatuur dan had dat er wel bij gestaan.
En ook dan was er die 10x marge geweest.

Jij maakt een "kleine" fout door zomaar andere dingen er in mee te nemen zonder dat je daar enig bewijs voor hebt.
EmbarrassedBit @MadDogMcCree14 september 2023 16:17
Dit soort schreeuwerige koppen zijn alleen maar voer voor de complotdenkers.
Complotdenkers worden ook gevoed door het feit dat hun tegenstanders (wetenschappers, fans van technologie, kapitalisten,...) vaak eisen dat iedereen super omzichtig is in het formuleren van kritiek op technologische evoluties. Als wetenschap staat of valtop de eigen merites, waarom dan de maatschappelijke presentatie ervan zo pro-actief policen?

Antwoord is niet moeilijk als je de evolutie van online spaces de laatste twintig jaar gevolgd hebt. Omdat wetenschap naast al wat het was, en nog steeds is, nu ook een sociale identiteit geworden is, iets waar je "fan" van kan zijn. Denk maar aan al die mensen die een maskertje en een spuit in hun Twitter-naam hebben of hadden om iedereen te laten weten day ze de juiste keuzes maakten. En dat waren de juiste keuzes, maar het maakt epidemiologie het voorwerp van eenzelfde logica als sneakermerken. Complotdenkers detecteren die logica correct, ze maken gewoon de keuze om er geen fan van te zijn, fan te zijn van andere merken. Online tech nerd subculturen zijn dan ook mede verantwoordelijk voor de toename van de alu-hoedjes.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 23 juli 2024 00:41]

Cid Highwind @MadDogMcCree14 september 2023 14:59
offtopic:
Misschien hebben de vaccins wel helemaal niet gewerkt, maar was het de iPhone 12 stralingstherapie die het virus de kop in heeft gedrukt.

Dáár zou men naar moeten onderzoeken.

(Zoiets bedoel je? :D)

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 23 juli 2024 00:41]

cadsite 14 september 2023 15:11
Alweer hetzelfde...
Tot zover het eengemaakte Europa.
Waarom wordt dit per land opnieuw onderzocht? Vertrouwen we de Franse wetenschappers niet? :X
Loller1 @cadsite14 september 2023 15:23
Nee, het zijn gewoon wetenschappers, die doen nu eenmaal aan peer-reviews...
kevlar01 @Loller114 september 2023 15:31
Klopt, maar het wordt wel 'per land' geblokkeerd op dit moment.
Game-Over @kevlar0114 september 2023 17:16
Precies, bij 1 Europa, allemaal wel of niet.

Maar eigenlijk is Europa een federatie zoals de VS.
Er is regelgeving op nationaal en staats niveau.
bzzzt
@Loller114 september 2023 15:34
Er zit in ieder EU land wel ergens een blik wetenschappers die dit soort onderzoeken kunnen uitvoeren. Door de hype van zo'n overschrijding zullen ze op dit moment ongetwijfeld makkelijker onderzoek kunnen financieren. Ook de wetenschap wordt gedreven door geld...
cadsite @Loller114 september 2023 15:56
Denk je dat ze dat in FR niet gedaan hebben, alvorens te releasen en dat er een beslissing van dit niveau aan gekoppeld wordt?
Denk je dat ze dit niet zullen trachten te weerleggen bij apple?
Davido84 @Loller114 september 2023 21:28
Nee, het zijn gewoon wetenschappers, die doen nu eenmaal aan peer-reviews...
Het gaat hier over apple, helemaal niet over peren

[Reactie gewijzigd door Davido84 op 23 juli 2024 00:41]

Jerie @cadsite14 september 2023 15:54
Het zou ook kunnen zijn dat de landen de armen ineenslaan. Dan zegt Duitsland (in het Duits) tegen de media (en dus bevolking): wij onderzoeken het. En bijvoorbeeld Frankrijk zegt hetzelfde (in het Frans). Nederland doet hetzelfde (in het Nederlands), en... de Belgen copy/pasten alle drie de persberichten :+

Een betere vraag is: hoe is dit toestel ooit door de keuring gekomen? Bijna 3 (!!!) jaar (35 maanden) na dato is mosterd na de maaltijd. Als het doel is de volksgezondheid te beschermen dan moet je dat niet doen vlak als het toestel al zo lang uit is; dan ben je te laat.

Het goede nieuws is: dit soort waardes zijn vaak 'op safe' dus met een ruime marge. Hoe ruim de marge in dit geval is en wat de risico's zijn, is de hamvraag.
Stijnvi @Jerie14 september 2023 16:46
Een betere vraag is: hoe is dit toestel ooit door de keuring gekomen? Bijna 3 (!!!) jaar (35 maanden) na dato is mosterd na de maaltijd. Als het doel is de volksgezondheid te beschermen dan moet je dat niet doen vlak als het toestel al zo lang uit is; dan ben je te laat.
Het kan heel goed zijn dat het toestel bij de release voldeed aan alle normen, maar dat een foutieve update ervoor heeft gezorgd dat het vermogen is verhoogd. Dat is namelijk ook softwarematig te begrenzen.
richardbloem @Stijnvi14 september 2023 21:37
Het kan ook bewust gedaan zijn om het bereik van de telefoon te verbeteren, terwijl ze de kans klein achtten dat er werkelijk een probleem naar voren zou komen. Als de Fransen het niet hadden onderzocht, had het geleid tot een algemene indruk dat Apple telefoons een beter bereik hebben dan concurrenrende telefoons, terwijl na de verkoop praktisch niemand meer kijkt naar electromagnetische stralingsdosis, zeker niet na een zoveelste firm/software update. Het zou me dus niet verbazen als er gesjoemel achter zit.
Stijnvi @cadsite14 september 2023 16:48
Het zou mij ook logisch lijken dat dit gewoon op Europees niveau onderzocht word, maar het kan natuurlijk zo zijn dat fabrikanten in bepaalde landen, andere modellen, of eventueel andere software uitbrengen.
Bovendien heeft de EU wel bepaalde richtlijnen, maar mogen landen zelf nog strengere regels hanteren. Wellicht dat het daarom ook gewoon per land getest wordt.
d3x 14 september 2023 14:55
3j na datum, wie koopt dat nu nog nieuw....
als compensatie van apple iedereen een nieuwe generatie trade-in aanbieden :P en gratis enkele jaren services voor de geleden schade... iemand in US zal dit wel voor de rechter trekken als ook daar de normen overschreden zijn, dat doen ze met zowat alles tot de kleinste steen op een voetpad _/-\o_

en zoals steeds, de Belgen met onderzoek volgen de meute...

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 00:41]

jinks26 @d3x14 september 2023 15:33
Wat er is mis met een 3j 'oude' iphone te kopen die nog steeds alle updates krijgt en dat voor een veel betere prijs. Ik zou eerder stellen, wie koopt er nu nog een nieuw toestel dat nog maar pas uit is.
Stijnvi @d3x14 september 2023 16:51
Frankrijk heeft al gezegd dat, als Apple niet snel voor een oplossing zorgt, ze mogelijk een terugroepactie verplichten. Men krijgt dan, normaal gesproken, gewoon het originele aankoopbedrag terug. Lijkt me genoeg compensatie, zeker omdat deze overschrijding alsnog binnen de veilige normen valt. Het is dus weliswaar verboden, maar in principe niet schadelijk. Eventueel kan de overheid dan nog een boete opleggen, maar om een bedrijf aan te klagen zal je ook moeten bewijzen dat je schade hebt geleden.
Jan Onderwater 14 september 2023 15:19
Ergens kan ik me voorstellen dat Frankrijk zijn pijlen richt op apple omdat die hun winst boekhoudkundig in Ierland maken.
watercoolertje
@Jan Onderwater14 september 2023 15:29
Ergens kan ik me voorstellen dat Frankrijk zijn pijlen richt op apple omdat die hun winst boekhoudkundig in Ierland maken.
Quoteje van NOS:
Andere telefoons, waaronder andere modellen van de iPhone, kwamen wel goed uit het onderzoek. In totaal werden 141 telefoons onderzocht.
https://nos.nl/artikel/24...-vanwege-te-hoge-straling

Dus nergens voor nodig om te doen alsof het specifiek tegen Apple gericht is, had je dit ook gezegd als Apple niet je favoriete merk was of als het over een Android telefoon zou gaan? Ik denk het niet...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 00:41]

Jan Onderwater @watercoolertje14 september 2023 16:06
Ik werk al een 23 jaar met telecommunicatie oplossingen en heb ervaren dat Frankrijk graag een politieke vinger op de weegschaal legt.
richardbloem @Jan Onderwater14 september 2023 21:46
In principe is Apple zo groot dat het opgesplitst zou moeten worden als we een correcte markwerking willen.
Jan Onderwater @richardbloem14 september 2023 22:25
Marktaandeel rechtvaardigde dat niet als je het vergelijkt met bv Microsoft
richardbloem @Jan Onderwater16 september 2023 18:28
Microsoft zou ook opgesplitst moeten worden natuurlijk. In een correcte markt moeten er tenminste 10 tot 20 serieuze spelers zijn die elkaar beconcurreren. Als er minder dan 5 zijn stemmen ze ongeveer per definitie de prijzen op elkaar af, zelf als er niets wordt afgesproken.
Jan Onderwater @richardbloem16 september 2023 19:45
Er zijn veel meer dan 5 spelers in de markt van smartphones en Computers. En Samsung is veel dominanter dan Apple.
Wellicht moet je gewoon je haatbaard afscheren.
richardbloem @Jan Onderwater18 september 2023 21:40
Misschien moeten politici gewoon bedrijven opsplitsen als ze te groot worden in plaats van kroonjuwelen kosten wat het kost beschermen en belastingvoordelen toeschuiven om maar te voorkomen dat ze naar het buitenland verhuizen. Als Apple alleen smartphones zou doen, dan was het waarschijnlijk niet te groot, echter samen met hun hele ecosysteem is het wel te groot of is 30% inkasseren van elke verkochte app redelijk te noemen? Jammer dat je dat niet begrijpt en denkt dat de huidige situatie normaal is. Samsung is ook een belachelijk bedrijf dat ongeveer de hele Koreaanse politiek in zijn zak heeft. Je kunt in Zuid-Korea vrijwel niet meer van een democratie spreken vanwege de politiek macht van Samsung, maar jij vindt dat dus normaal. We zitten echt aan de vooravond van een nieuwe feodaal systeem met grote merken als nieuwe heersers.
k995 @Jan Onderwater14 september 2023 16:01
niks mee te maken
Jim80 14 september 2023 15:48
Ik vraag me oprecht af: is dat de reden dat velen er tegenwoordig een nieuwe manier van telefoneren op nahouden: de telefoon horizontaal op 10cm van je mond houden alsof je in een handmicrofoon spreekt? En meestal nog op speaker zodat de rest kan meegenieten?
teek2 @Jim8014 september 2023 16:18
Ik denk het wel. Als je hersenen maar genoeg beschadigen ga je dit soort gedrag vertonen. Vaak stoppen zulke mensen ook met hoofdtelefoon gebruik en stappen over op een wireless speaker.
Paradijsnu @Jim8014 september 2023 16:43
Beeldscherm is belangrijker geworden.
Jim80 @Paradijsnu14 september 2023 18:05
Zou je denken.... maar net nog eentje gezien. Niet aan het videobellen, niet met het scherm bezig...
anno361 15 september 2023 00:02
Volgens wikipedia zijn die limieten eigenlijk veel strenger.

Dus ik krijg de indruk dat hier alvast een hele reeks assumpties worden gemaakt om een hogere limiet in rekening te kunnen brengen.

[Reactie gewijzigd door anno361 op 23 juli 2024 00:41]

MerijnB @anno36115 september 2023 08:35
Je kunt beter kijken in de richtlijnen zelf ipv op wiki.

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