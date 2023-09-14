Ook België en Duitsland onderzoeken te hoge straling Apple iPhone 12

Ook België en Duitsland doen onderzoek naar de Apple iPhone 12. Op woensdag kreeg die telefoon een verkoopverbod opgelegd in Frankrijk omdat deze te veel elektromagnetische straling uitzendt. Nederland zei woensdag al dat het onderzoek doet naar de smartphone.

De Belgische staatssecretaris van Digitalisering, Mathieu Michel, heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie gevraagd om 'onderzoek te doen naar het potentiële gevaar van de iPhone 12', schrijft persbureau Reuters. Op een later moment wil Michel dat het BIPT ook andere Apple iPhones en smartphones van andere fabrikanten gaat onderzoeken.

Ook Duitsland gaat het toestel nader bekijken. De Duitse netwerktoezichthouder Bundesnetzagentur, ook wel BNetzA, is 'in nauw contact' met Franse toezichthouders. Dat land verbood verkopen van de iPhone 12 eerder deze week. De Franse procedure heeft volgens Duitsland 'een leidende functie' in Europa. De Nederlandse Rijksdienst Digitale Infrastructuur zei op woensdag al dat het onderzoek doet naar de iPhone 12. De RDI gaat in overleg met Apple.

De Franse Agence Nationale des Fréquences zei eerder deze week dat de iPhone 12 een te hoge specific absorption rate heeft. Sar is een maatstaaf voor de hoeveelheid straling van een apparaat die door een lichaam wordt geabsorbeerd. Volgens de ANFR ligt dat bij de iPhone 12 op 5,74W per kilogram wanneer de telefoon in een broekzak zit of wordt vastgehouden. Het wettelijke maximum is 4,0W/kg binnen de EU.

Daarop werden verkopen van de iPhone 12 verplicht gestaakt in Frankrijk. Apple verkoopt die smartphone zelf niet meer, maar de telefoon moet ook uit andere winkels gehaald worden. Het bedrijf heeft twee weken de tijd om de problemen op te lossen; mogelijk kan dat via een software-update. Als het bedrijf dat niet doet, dan moet het een terugroepactie organiseren in Frankrijk. Apple betwist het Franse onderzoek. Volgens de techgigant is door meerdere internationale instanties gecertificeerd dat de iPhone 12 voldoet aan de stralingsnormen.