Volledige versie Baldur's Gate III komt volgende week uit voor Mac

De volledige versie van Baldur's Gate III komt op donderdag 21 september uit voor Apple Macs. Dat meldt ontwikkelaar Larian Studios. De Early Access-versie van het spel was al beschikbaar voor macOS, maar die bevat niet alle content van de releaseversie.

Larian Studios brengt de volledige versie van Baldur's Gate III uit met de release van Patch 3, zo meldt het bedrijf op sociale media. De studio zei in juni al dat de volledige Mac-versie 'op een later moment' zou verschijnen, maar deelde toen nog geen releasedatum. De volledige game kwam in augustus uit op Steam en verscheen deze maand ook voor de PlayStation 5. De game is sinds 2020 al beschikbaar in early access, ook voor de Mac.

Baldur's Gate III
Baldur's Gate III

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 13:41 40

14-09-2023 • 13:41

40

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Baldur's Gate III

vanaf € 64,57

4.5 van 5 sterren

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Reacties (40)

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lightpeak 14 september 2023 13:49
Heeft iemand de early gespeeld op Mac? Ik vraag me af hoe performant een Macbook Pro is?
Mijn huidige PC heeft moeite om BG3 te draaien.

EDIT: ik heb een medium-end desktop van bijna 10j oud (Radeon R9 iets (toen een alternatief voor de GTX970) en een Intel i5 Skylake) die ik vanonder het stof gehaald heb en soms duurt een turn overgang 10 seconden met alles op lowest. Maar het is echt een goed spel, love it.

[Reactie gewijzigd door lightpeak op 22 juli 2024 20:03]

q-enf0rcer.1 @lightpeak14 september 2023 14:14
Op een M2 Max draait de game zelfs op 4k nog redelijk goed met alles maxed. Maar 1440p is wel de sweet spot als je geen enkele frame dip wilt op de 120hz display.

[Reactie gewijzigd door q-enf0rcer.1 op 22 juli 2024 20:03]

GromuhlDjun @q-enf0rcer.114 september 2023 14:32
Lijkt me sterk, de meest snelle pc's halen verre van 120fps zonder framedips. Zeker op 1440p of 2160p.
Behalve als je in act 1 blijft, dan zou het nog kunnen. Act 2 en vooral act 3 zijn veel zwaarder.
penthadix @GromuhlDjun14 september 2023 14:49
zelfs mijn rtx3060 geeft geen framedrops op QHD ultra en 165 fps
jvelite @penthadix14 september 2023 15:28
Geloof daar eerlijkgezegd vrij weinig van. Heb een Nvidia 4070 en merk genoeg dips onder de 60 op 1440p, ook hoogste settings.

Wellicht geloofwaardig in de super optimized gebieden van Act 1, maar in de latere Act 2 en 3 gebieden... no way.
penthadix @jvelite15 september 2023 09:40
Ik ben inderdaad nog in Act 1, dus misschien dat ik straks alsnog met drops te maken krijg. Zet ik settings wel wat lager. Vind het nog steeds een vet spel
Klauwhamer
@penthadix15 september 2023 16:27
Met mijn configuratie (5800X/2070S/32GB @ 1440p) had ik in Act I ook geen framedrops. In Act II was er één specifiek iets actief rondom Light's Hope dat voor mij voor plumpudding-FPS zorgde. Het grappige was dat dit ook verdween zodra het specifieke ding uit beeld was. Meer ben ik nog niet tegengekomen maar ik zit ook nog niet in Act III en naar verluidt is dat een pittige voor je hardware, dus ik ben wel benieuwd.
q-enf0rcer.1 @GromuhlDjun14 september 2023 14:58
De M2 Max is een enorm krachtige chip. Is alleen zo dat veel games via Rosetta translation gespeeld moeten worden. Maar BG3 is specifiek voor de Apple Silicon geoptimaliseerd. Dat verklaart dus waarom de game er zo goed op draait. Zelfs op een M1 chip is de game goed speelbaar.

Als je me nog steeds niet gelooft, dit is de game op een M2 Pro. Dat is een veel zwakkere chip in vergelijking met de M2 Max: https://www.youtube.com/watch?v=61dK7_0_ooM

[Reactie gewijzigd door q-enf0rcer.1 op 22 juli 2024 20:03]

GromuhlDjun @q-enf0rcer.114 september 2023 23:06
Dat is indrukwekkend hoor, dat ontken ik ook niet. Ik zie daar echter het eerste gedeelte van act 1 op zo'n 65fps met een zwabberende frametime grafiek.
Je moet bedenken dat je de framerate door drieën mag hakken voor act 3 en sommige stukken van act 2. Met een beetje geluk heeft Larian het nog wat verder kunnen optimaliseren. De bottleneck zit vooral op het cpu deel, dus hopelijk voor apple gebruikers komt dat goed mee.

Met de GPU van de m2 max zit je op ongeveer 70% van een rtx3070. Wat extreem indrukwekkend is voor de chip die op efficiëntie veruit de beste lijkt te zijn.

Maar dan nog ga je gegarandeerd geen stabiele 120fps zonder drops halen. Zeker niet in act 2 en 3.
q-enf0rcer.1 @GromuhlDjun15 september 2023 10:43
Ik ben nog niet bij act3, zit nu nog in act1. Maar wat jij beschrijft klinkt meer als een probleem dat nog moet worden opgelost door Larian Studios. De fps zou niet zo moeten verschillen per omgeving. Misschien is het ook wel een bug die zich niet voordoet op Apple Silicon. We zullen het nog zien.
adamvansanten @GromuhlDjun14 september 2023 15:57
M2 Max is even wat anders dan de normale M2 die in Macbook Air/Pro standaard zit he... Lijkt me dat 4k niet ondenkbaar is.
GromuhlDjun @adamvansanten14 september 2023 23:14
Als je gelezen had wat ik had getypt, dan ontken ik dat ook niet. Ik stel vraagtekens bij de bewering van stabiele 120fps zonder drops. Een Rtx4070 haalt nog geen stabiele 120fps op 1440p in act 3 met een 7800X3D. Je gaat mij echt niet vertellen dat een half zo krachtige m2 max het beter gaat doen.

Betekent niet dat 4k niet mogelijk is. Ik geloof best dat bijv. een stabiele 40fps prima mogelijk is op die resolutie. We zullen het zien.

Blijkt het veel meer fps, dan juich ik dat alleen maar toe, maar ik zou de verwachtingen niet te hoog leggen

[Reactie gewijzigd door GromuhlDjun op 22 juli 2024 20:03]

MC Taz Man @lightpeak14 september 2023 13:57
Als ik de SysReqs mag geloven, ben je met een M1/16GB binnen de reccomended specs en lijkt me dat het spel dan goed moet draaien.
vickypollard @MC Taz Man14 september 2023 16:03
Wait whaaat? Ik heb een Macbook Pro met een M2 Pro-chip en dat ding kan dus zulke games enigszins fatsoenlijk draaien? Nice. Nooit over nagedacht eigenlijk... in mijn hoofd was het altijd nog zo dat Mac = ongeschikt voor gaming.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 20:03]

MC Taz Man @vickypollard14 september 2023 16:22
Schijnbaar niet eens "enigszins", maar gewoon "met elle toeters en bellen"
Elaborate8455 @vickypollard14 september 2023 20:35
Ik denk dat een M1/M2 MacBook ook zomaar krachtiger kan zijn dan een midrange pc van een decennia geleden.
Asitis @lightpeak14 september 2023 13:59
Ik weet niet wat voor PC je hebt, maar ik heb een PC in elkaar gedraaid voor m'n vrouw om BG3 te spelen met de minimale specs, en die draait prima op 1440p op medium.
Heb EA niet gespeeld op de Mac, maar DoS2 (wat volgens mij dezelfde engine heeft) wel, en dat draaide op een zonnetje, en dat was een oudere MacBook Pro.

Ik vermoed met een relatief recente Macbook BG3 prima zal draaien op medium specs, en/maar ik ben benieuwd hoe Act 3 daar gaat draaien, want die is erg CPU heavy. Uiteindelijk zullen al die performance issues wel gefixt worden, maar dat zal met de (hopelijk aankomende) definitive edition pas zijn gok ik.
Jerie @lightpeak14 september 2023 17:27
Helaas kun je op ARM-based Macs geen eGPU gebruiken. Als het spel ook op Intel draait, zou het wel eens zo kunnen zijn dat een Intel Mac met TB3 het spel prima draait.
RogerWilco2 @lightpeak14 september 2023 14:24
Wat voor PC draai je dan?
Ik heb vrienden die BG3 draaien op machines die niet eens aan de minimum specs voldoen.
Wel alle settings op laag maar dan draait het wel.

Ik verwacht dat het op iedere machine die aan de minimum specs voldoet wel gaat werken, maar heb het nog niet uitgeprobeerd op mijn Mac of Macbook.
lightpeak @RogerWilco214 september 2023 14:49
Een Radeon R9 390 en Intel i5 van bijna 10 jaar oud :), ik kan het spel spelen, maar bij grote mobs moet ik soms 10 seconden wachten tot de turn overspringt... Een upgrade zit eraan te komen, ik vind het een geweldig goed spel en het heeft me terug doen gamen sinds een heel lange tijd.
Yzord 14 september 2023 14:02
En dat noem ik nou eens fijn nieuws. Want eerst zat ik te kloten met Geforce now op de tv, maar krijg ik die controller settings niet onder de knie. Dan via GFN op mijn Mac Pro terwijl ik er een 6900XT in heb zitten. Dus nu valt alles op zijn plek en kan ik eindelijk on premises BG3 spelen zoals het hoort.

Mijn dank is weer eens groot voor dit nieuws. De vraag is, moet ik hem nu opnieuw kopen op Steam, nee toch?

[Reactie gewijzigd door Yzord op 22 juli 2024 20:03]

stuiterveer @Yzord14 september 2023 14:31
De vraag is, moet ik hem nu opnieuw kopen op Steam, nee toch?
Soms willen er nog wel eens irritante uitgevers bij zitten die een specifieke versie per platform laten kopen, als voorbeeld sommige dingen die deze developer aanbiedt. De hoeveelheid uitgevers die dit doen is echter, in ieder geval op Steam, nagenoeg verwaarloosbaar. Ze kunnen namelijk ook onder een enkele titel verschillende bestanden bundelen waarmee ze aangeven "als het wordt gedownloadt via de Mac moet je deze bestanden downloaden in plaats van die andere". Dan zie je ook op de store pagina zelf dat dat OS ook wordt ondersteund voor die game. Zolang je dus, op dezelfde store pagina, bij de system requirements zowel Windows als Mac (of Linux) genoemd ziet worden, dan is dit niet iets waar je nog apart voor hoeft te betalen. Zo ook bij Baldur's Gate. :)
Jerie @stuiterveer14 september 2023 17:25
Irritant, tja. Het mooiste zou zijn een gratis FOSS client, dan ben je niet platform gebonden. Echter het porten van software kost gewoon tijd en moeite (indien je een goede port wilt) en dus geld. Dus het is logisch dat je voor een port een redelijk bedrag moet betalen. De volle mep terwijl je al een legale key voor de PC versie hebt is gortig (idem voor andere ports zoals Switch <-> PC of PS5 <-> PC). Maar in de tijd van Loki Games had je ook soms Linux en Mac ports die geld kosten. Je had er ook gratis en zelfs FOSS.

De vraag is of native ports op macOS nog wel bestaansrecht hebben. Men zegt wel eens: de stabiele ABI voor Linux is Wine, en daar zit een kern van waarheid in (voor Windows geldt hetzelfde; er zijn programma's en spellen die of wel of beter in Wine draaien dan native op Windows). In geval van macOS moet je naar Metal porten (want Apple wilde het wiel opnieuw uitvinden). Al zou je met MoltenVK een Vulkan port moeten kunnen draaien, is veel spul niet Vulkan maar DirectX.

Wine draait met Rosetta near-native Windows games, mits het 64-bit spel betreft. Want 32-bit heeft Apple uit macOS gesloopt. Uit mijn hoofd was 10.13 of 10.14 de laatste versie met 32-bit.
mahsalti @Yzord14 september 2023 14:25
Zou niet hoeven nee, heb weleens games op steam gespeeld op de pc en de mac.
Vagax 14 september 2023 13:43
Wel fijn dat een van de beste RPG's op de markt naar bijna elk modern platform komt (behalve de Switch), de turn based combat moet je maar even goed liggen maar als je het onder de knie krijgt is het een echt een geweldige ervaring.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 20:03]

Lamith @Vagax14 september 2023 14:00
BGIII komt naar de Switch?!
Wolfos
@Lamith14 september 2023 14:04
Nee, daar is niks over aangekondigt. En aangezien er al gedoe was rondom Xbox Series S lijkt het me redelijk sterk dat de game op de Switch beschikbaar komt.
Misschien in de toekomst op een Switch 2?

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 20:03]

Lamith @Wolfos14 september 2023 14:21
Ja dat was mijn veronderstelling ook, haha. Zie nu dat Vagax een typfoutje heeft gemaakt ;). Vond het al vreemd dat ie wel naar de Switch kwam, maar niet de PS4 :)
Vagax @Lamith14 september 2023 14:08
Ik bedoelde behalve ipv bijvoorbeeld, typefoutje O+
Lamith @Vagax14 september 2023 14:22
Oooh, haha! Ik had al eventjes hoop dat 'ie dan ook naar PS4 zou komen :(
Cid Highwind @Lamith14 september 2023 14:13
Elk modern platform ;)
dartbord 14 september 2023 14:06
Daar zal Whoopi Goldberg blij van worden, na het Diablo 4 akkefietje :+

https://www.youtube.com/watch?v=m9ctEqP5e0Y
laptopleon @dartbord14 september 2023 14:43
Net als je haar eindelijk vergeten bent komt ze weer uit een totaal onverwachte hoek naar voren 😆
RxTweak 14 september 2023 13:50
Zou fijn zijn als er ook nog een PS Vita release komt.
b12e @RxTweak14 september 2023 13:56
Ik zou een gameboy color versie willen. /s

PS Vita is eol, lijkt me niet dat game studios daar nog geld gaan insteken.

BG3 is overigens perfect speelbaar op de steam deck.
konglong @b12e14 september 2023 14:00
ik hoop toch echt op een release voor mijn TI-84 Plus.
Cid Highwind @konglong14 september 2023 14:18
Moet te doen zijn. Kleine moeite om BG3 naar de Doom Engine te porten lijkt me.
page404 14 september 2023 18:00
Die ga ik sowieso kopen, al was het alleen maar om Larian te supporten. Ik ben een grote fan van Baldurs Gate.
Wel even wachten want ik moet morgen een iPhone pro Max kopen en daarom moeten ze een nier verwijderen :P
P-Nut 14 september 2023 18:34
Whoopi Goldberg zal er blij mee zijn!
MulMonkey 14 september 2023 21:56
Ja hoor, hier komt de "superieure comment" van een Linux-gebruiker:

Deze game draait echt fantastisch op Linux via Proton / Steam. Starfield heb ik vandaag ook aan de praat gekregen. Cyberpunk, Forza Horizon, Hogwarts Legacy, Counterstrike, al dat soort games. Prima te spelen! What a time to be alive!

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