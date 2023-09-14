Volledige versie Baldur's Gate III komt volgende week uit voor Mac

De volledige versie van Baldur's Gate III komt op donderdag 21 september uit voor Apple Macs. Dat meldt ontwikkelaar Larian Studios. De Early Access-versie van het spel was al beschikbaar voor macOS, maar die bevat niet alle content van de releaseversie.

Larian Studios brengt de volledige versie van Baldur's Gate III uit met de release van Patch 3, zo meldt het bedrijf op sociale media. De studio zei in juni al dat de volledige Mac-versie 'op een later moment' zou verschijnen, maar deelde toen nog geen releasedatum. De volledige game kwam in augustus uit op Steam en verscheen deze maand ook voor de PlayStation 5. De game is sinds 2020 al beschikbaar in early access, ook voor de Mac.