Baldur's Gate III is momenteel best beoordeelde game van 2023 op Metacritic

Baldur's Gate III is momenteel de best beoordeelde game van 2023 op Metacritic. Critici geven de game gemiddeld een 97 uit 100. Het is daarmee ook de best beoordeelde pc-game ooit. De game heeft momenteel 26 reviews, naast een aantal voorlopige reviews zonder cijfer.

Met een score van 97 is Baldur's Gate III op Metacritic de best beoordeelde game van 2023. Daarmee staat de titel boven games als The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de Metroid Prime-remaster en de Resident Evil 4-remake. Ook wat de gebruikersreviews betreft is Baldur's Gate III de best beoordeelde game van het jaar, met een gemiddelde score van 9,1 uit 10 op basis van 5725 reviews. Pikmin 4 staat op plek twee met een gebruikersscore van 9,0.

Met zijn score van 97 staat Baldur's Gate III momenteel onderaan de top tien best beoordeelde games ooit op Metacritic. Daarmee is het de best beoordeelde pc-game op Metacritic. De game staat achter onder meer console-exclusives als The Legend of Zelda: Ocarina of Time en de Super Mario Galaxy-games, naast de consoleversies van titels als GTA IV en Red Dead Redemption 2. Die games waren bij hun release alleen beschikbaar op consoles, maar werden later geport naar de pc. Ook pc-game Disco Elysium, die op plek twaalf staat, heeft een 97 uit 100.

Baldur's Gate III heeft momenteel 26 reviews van critici met een cijfer, waarvan 14 de game beoordelen met een perfecte score van 100. In totaal staan er 51 reviews van de game op Metacritic, hoewel bijna de helft daarvan geen cijfer bevat of voorlopige reviews betreffen die later nog van een cijfer voorzien worden. Daarmee kan het gemiddelde cijfer van de game in de komende weken nog veranderen.

Baldur's Gate III kwam op 3 augustus uit voor de pc. Het betreft een rpg die zich afspeelt in het universum van Dungeons & Dragons. De game was sinds 2020 al beschikbaar in Early Access. De game is zeer positief ontvangen. Naast de hoge score op Metacritic is 96 procent van de reviews op Steam positief. De game staat ook in de top tien meest gespeelde Steam-games ooit, met een piek van ruim 875.000 gelijktijdige spelers. De game is momenteel alleen beschikbaar voor de pc. In september volgt een PS5-versie. Larian Studios, de Belgische ontwikkelaar achter de game, werkt ook aan een Xbox-versie, maar die heeft nog geen releasedatum.