Eerste Apple iMac kwam 25 jaar geleden uit

De eerste versie van de Apple iMac verscheen precies 25 jaar geleden. Het apparaat was de eerste computer die na de terugkeer van Apple-oprichter Steve Jobs verscheen. Apple brengt nog steeds nieuwe versies op de markt.

Apple iMac G3

De iMac, in zijn karakteristieke 'bondi blue'-uitvoering, kwam op 15 augustus 1998 uit. De desktopcomputer betekende het begin van de ommekeer voor het toen noodlijdende Apple. Het apparaat, ontworpen door hoofdontwerper Jony Ive, was in veel opzichten een Apple-apparaat zoals we dat nu nog steeds kennen.

Zo liet Apple voor het apparaat de toen nog gewone floppydrives en seriële poorten weg, zaken die toen bij concurrenten er nog op zaten. Wel was er een CD-ROM-drive en waren er twee USB-poorten. Bovendien zat alles in één apparaat. Splijtzwam was ook de ronde muis die Apple meeleverde en die niet bij alle gebruikers in de smaak viel door de beperkte ergonomie.

Apple iMac G4

Hoewel Tweakers nog niet bestond toen de iMac uitkwam, schreef de site wel kort na het oprichten voor het eerst over de computer. Daaruit bleek dat de auteur niet onder de indruk was van de all-in-one. Nieuwsbericht nummer 61 ging over een mogelijke prijsdaling. "Apple heeft een nieuwe 'hogere' iMac in de planning. Tevens hebben ze nu door dat niemand 1300 dollar voor een groene doos wil betalen."

De originele iMac, die G3 wordt genoemd, was in productie tot 2001. Daarna verschenen onder meer de G4, met bloempotontwerp, in 2001 en in 2004 kwam daar de G5 bij, die als eerste lijkt op het ontwerp dat Apple tot de dag van vandaag gebruikt. De meest recente iteratie is de iMac met M1, dat net als de originele iMac in allerlei kleuren is verschenen. Tweakers stond eerder stil bij jubilea van de iMac met tien jaar en twintig jaar.