Apple zegt niet aan een 27"-iMac te werken

Apple zegt dat er op dit moment niet aan een 27"-iMac wordt gewerkt. Die had het bedrijf tot vorig jaar wel, maar die had nog een Intel-processor. Er is nooit een 27"-iMac met Apple-soc verschenen, al zou Apple hier wel aan hebben gewerkt.

Het bedrijf zegt tegen onder meer The Verge dat het huidige 24"-model een goed compromis is tussen de vroegere 21,5"- en 27"-modellen, en dat er daarom geen 27"-iMac meer komt. In oktober 2021 werkte het bedrijf volgens analist Ross Young wel aan zo'n model, dat begin 2022 met miniledscherm zou verschijnen. Deze iMac verscheen niet, al kwam er wel een Studio Display-27"-scherm uit.

In maart 2022 stopte Apple de verkoop van de 27"-iMac met Intel-processor, waarna het bedrijf geen 27"-iMacs en ook geen iMacs met Intel-processors meer verkocht. Sindsdien liet het bedrijf niets meer weten over een opvolger van deze iMac, ook niet toen Apple eind oktober de 24"-iMac van krachtigere M3-soc voorzag.

Volgens een recenter gerucht werkt Apple wel aan een 32"-iMac. De verklaring van Apple dat er geen 27"-iMac komt, sluit de komst van de 32"-versie ook niet uit. Volgens Bloomberg-auteur Mark Gurman kan dit model op z'n vroegst in 2025 verschijnen.