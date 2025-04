Apple iMac 24" (2023)

Dit najaar voorzag Apple zijn 24"-iMac van een nieuwe lik verf. Niet letterlijk, want de zeven hippe kleuren waarin de all-in-one-pc beschikbaar is, zijn ongewijzigd gebleven. Ruim twee jaar nadat Apple de iMac volledig heeft vernieuwd met de overstap naar zijn eigen chips, was het wel hoog tijd voor een upgrade van het binnenwerk. De processor in het apparaat maakt zodoende in een keer de overstap van de originele Apple M1- naar de M3-soc.

Voor de rest is de iMac vrijwel onaangepast. Een van de meest gevraagde aanpassingen aan de iMac, een variant met een groter scherm, is dus niet doorgevoerd. Aan een nieuwe 27"-iMac werkt de fabrikant in het geheel niet, zei Apple vorige maand tegen journalisten. Wel gaan er geruchten over een 32"-versie, maar als die al op de markt komt, gebeurt dat pas in 2025.

Upgrade naar M3-soc en duurzamer

Voorlopig moeten we het dus doen met een refresh van de iMac 24". De belangrijkste vernieuwing is zoals gezegd de M3-soc, waarvan de standaarduitvoering in deze iMac zit. Die soc heeft een cpu bestaande uit vier P-cores en vier E-cores, die de processor volgens Apple tot 35 procent sneller maken dan de originele M1-soc uit de in 2021 verschenen iMac. De 10-core-gpu moet zelfs 65 procent sneller zijn dan die in de vorige generatie. Zoals gewoonlijk is het werkgeheugen geïntegreerd in de soc. Dat is 8, 16 of 24GB gedeeld, niet-uitbreidbaar geheugen.

Naast sneller is de iMac ook een stukje duurzamer geworden. De standaard is volledig gemaakt van gerecycled aluminium en ook het goud op de printplaten is nu voor het eerst voor 100 procent gerecycled. In de doos wordt het apparaat op zijn plek gehouden met kartonnen inzetstukken. Die zijn ofwel gerecycled, ofwel gemaakt van vezels afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Aansluitingen en prijzen

Dat brengt ons bij de laatste nieuwigheid: de prijsstelling. In vergelijking met de iMac met M1-processor is het nieuwe model fors duurder. Je betaalt nu 1619 euro voor het basismodel met een 8GB ram, een 8-core gpu en een 256GB-ssd. Bij de vorige generatie was dat nog 1449 euro. De kosten voor upgrades naar meer geheugen zijn gelijk geblijven. Voor de upgrade naar 16GB ram betaal je 230 euro, de upgrade naar een 512GB-ssd kost ook 230 euro, en voor een combinatie van beide betaal je dus 460 euro. Het model dat Apple ons opstuurde, met de 10-core gpu, 24GB ram, een 1TB-ssd en een set van muis en toetsenbord, kost op de site van de fabrikant 2769 euro.

Ongewijzigd is dat je bij de instap-iMac, waarbij twee van de tien gpu-cores zijn uitgeschakeld, ook minder aansluitingen krijgt dan bij de modellen met een volledig actieve soc. Je mist dan twee USB-C-poorten (10Gbit/s) boven op de twee Thunderbolt 4-poorten die standaard aanwezig zijn. Ook krijg je alleen bij dat model geen stroomadapter met geïntegreerde gigabit-ethernetpoort. Wil je die wel, dan betaal je 26 euro extra. Vanzelfsprekend is er standaard wel wifi aanwezig, die met Wi-Fi 6E iets moderner is dan voorheen, evenals Bluetooth 5.3.

Specificaties standaardmodellen

Apple iMac 24" (2023) Apple M3 met 8-core gpu Apple M3 met 10-core gpu Basisprijs € 1619 € 1849 Geheugen 8GB Opslag 256GB USB 2x TB4 2x TB4 + 2x USB-C Ethernet via stroomadapter Nee Ja Toetsenbord Zonder Touch ID Met Touch ID Kleuropties 4 7

Mogelijke upgrades

Apple iMac 24" 2023 Apple M3 met 8-core gpu Apple M3 met 10-core gpu Geheugen 16GB: 230 euro 16GB: 230 euro 24GB: 460 euro 24GB: 460 euro Opslag 512GB: 230 euro 512GB: 230 euro 1TB: 460 euro 1TB: 460 euro 2TB: 920 euro Ethernet 26 euro N.v.t. Toetsenbord Touch ID: 50 euro Numpad: 26 euro Touch ID + numpad: 76 euro Muis Trackpad i.p.v. muis: 50 euro Trackpad én muis: 135 euro

Benchmarks

Met de Apple M3-soc als belangrijkste vernieuwing zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar de prestaties van die processor. Van ons vergelijkingsmateriaal beschikt de MacBook Pro 14" (2023) over exact dezelfde cpu, dus als alles goed is, moeten we die continu op gelijke hoogte met de nieuwe iMac zien. Naast diverse Macs hebben we ook enkele AMD- en Intel-processors opgenomen in de vergelijking, waar mogelijk uiteraard.

Cpu-tests

In Cinebench 23 scoort de nieuwe iMac zoals verwacht identiek aan de MacBook Pro 14" met dezelfde M3-processor. Daarmee is de iMac 24" (2023) in de multithreadedtest 34 procent sneller dan de 2021-versie, terwijl de singlethreadedscore 26 procent hoger uitvalt.

In de multithreadedtest van Cinebench 24 blijft de iMac iets achter op de MacBook met dezelfde processor, maar singlethreaded is dat niet het geval. In de x86-wereld zijn de multithreadedprestaties van de iMac te vergelijken met die van de AMD Ryzen 5 5600X, een wat oudere midrangeprocessor. Per core is de iMac wel duidelijk sneller. Daar scoort hij 140 punten, wat zelfs meer is dan de 136 punten van de Intel Core i9-14900K.

Voor de vergelijking met oudere Macs is Geekbench 5 relevant, een multiplatformtest die al een tijdje meegaat. Singlethreaded haalt de nieuwe iMac hierin een 33 procent hogere score dan de oude; multithreaded loopt dat op naar 40 procent.

Geekbench 6.2 bestond nog niet ten tijde van onze review van de iMac uit 2021, maar voor deze test hebben we wel vergelijkingsmateriaal van losse desktop-cpu's. De M3-soc is sneller dan alle AMD Ryzen 7000-processors en uit het blauwe kamp blijft alleen de i9 14900K sneller. Multithreaded wordt de iMac dan weer naar de onderkant van de grafiek verwezen. Met bijna 12.000 punten is hij weliswaar sneller dan de Ryzen 5 5600X, maar bij de Core i5 13400 en Ryzen 5 7600X haalt hij het niet.

Gpu-tests

3DMark Solar Bay is een relatief nieuwe test die via de Vulkan-api de gpu op de proef stelt, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van raytracing. We hebben de test nog maar op een paar apparaten gedraaid. De M3-soc in de MacBook Pro 14" is vanzelfsprekend vrijwel even vlot, terwijl de M3 Max in de 16"-laptop op dit punt veel sneller is.

Solar Bay bestond nog niet toen we de iMac uit 2021 testten, maar die all-in-one-pc met M1-soc haalt in deze test ongeveer 6200 punten. De gpu in de M3-soc is dus ruim dubbel zo snel.

Total War: Pharaoh is een veelbesproken game en niet om positieve redenen, maar het is vrij uniek dat deze recente game ook een macOS-versie heeft. Daarmee is het een mooie game om Macs met Apples eigen chips te testen. De prestaties van de iMac zijn in lijn met die van de MacBook met M3-soc, wat betekent dat je kunt spelen op full-hd-resolutie met settings die ergens tussen Medium en Ultra in liggen. Op 1440p-resolutie haal je zelfs met Medium-settings de 60fps niet.

Schermtests

Aan het 24"-scherm van de iMac lijkt Apple weinig tot niets te hebben veranderd. Het paneel kan met 97 procent vrijwel de volledige DCI-P3-kleurruimte afdekken. In vergelijking met de vorige generatie komen we uit op een marginaal hogere helderheid van 524cd/m², een net wat lager contrast van 1085:1 en een kleurfout van slechts 1,16, wat betekent dat de afwijking niet zichtbaar is met het blote oog. Het scherm is nog altijd net wat te blauw afgesteld, maar in vergelijking met de iMac uit 2021 is dat wel beter geworden. In de sRGB-modus presteert het paneel, anders dan de beperktere kleurruimte, zeer vergelijkbaar.

Boven: DCI-P3, onder: sRGB

Energiegebruik en geluidsproductie

Als iMac is uitgeschakeld, geeft onze energiemeter nog een sluipverbruik van 0,3W aan, iets minder dan bij de vorige generatie. Ook idle zien we met 21,5W een verbetering. Onder belasting verbruikt de nieuwe iMac 72W, net een paar watt meer dan het model uit 2021.

Vanwege onze verhuizing konden we geen echte meting van de geluidsproductie doen. Het koelsysteem is echter ongewijzigd en doet doorgaans onhoorbaar zijn werk. Alleen als je de M3-processor volledig belast, gaan de ventilators licht ruisen. Zodra de workload is afgerond, is de iMac na een paar tellen weer onhoorbaar stil.

Conclusie

Nadat Apple de iMac bij zijn overstap van Intel naar eigen chips grondig onder handen heeft genomen, is de 2023-upgrade van de all-in-one een stuk bescheidener. Omdat de M2-serie aan de iMac voorbijging, maakt het apparaat nu gelijk een mooie sprong van M1 naar M3. De processorcores zijn rond de 35 procent sneller geworden en de gpu maakt met een verdubbeling van de prestaties een nog veel grotere sprong.

Dat de nieuwe soc vrijwel de enige wijziging is, betekent ook dat Apple niets heeft gedaan met de nadelen van de iMac. De drie belangrijkste daarvan hangen met elkaar samen. Deze nieuwe iMac heeft weer een instapmodel met 8GB werkgeheugen, waarmee deze specificatie zijn elfde (!) verjaardag viert. 8GB werd namelijk al de standaard voor iMacs toen Apple het apparaat in 2012 naar een Intel Ivy Bridge-processor upgradede. Upgraden naar 16GB, inmiddels toch niets te veel gevraagd voor een apparaat van anderhalfduizend euro, kost maar liefst 230 euro en kan bovendien niet achteraf. Het geheugen of zelfs de magere 256GB-ssd zelf vervangen is immers niet mogelijk. Ook kiezen voor meer opslagcapaciteit kent trouwens absurde meerprijzen.

De nieuwe iMac 24" is dus sneller en duurder, maar verder vooral hetzelfde als zijn voorganger. De prestaties in relatie tot het stroomverbruik en het ontwerp van de all-in-one-pc blijven indrukwekkend. De nadelen zullen echter tot gevolg hebben dat menige tweaker de iMac in de winkel laat staan.