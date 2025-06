Apple Mac mini (2023)

In het kielzog van de nieuwe MacBook Pro bracht Apple ook een nieuwe versie van de Mac mini op de markt. De Mac mini (2023) volgt het model uit 2020 op en maakt gebruik van de nieuwe M2-processor. Bovendien is de prijs van de nieuwe mini-pc niet hoger, maar juist lager dan die van zijn voorganger. Bevalt dat alles in de praktijk net zo goed als op papier?

Mac mini M2 (2023) vs. Mac mini M1 (2020)

Om de oude en nieuwe Mac mini qua uiterlijk te onderscheiden, heb je haviksogen nodig. De afmetingen zijn met 19,7x19,7x3,6cm onveranderd en de plaatsing van alle aansluitingen is identiek. Hoewel onzichtbaar aan de buitenkant, is er toch een kleine verandering aan de connectiviteit, want de Mac mini ondersteunt nu Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3.

Je gaat achterop pas verschil zien als je de versie met de M2 Pro-soc koopt. Die heeft namelijk dubbel zoveel Thunderbolt 4-poorten: vier in plaats van twee stuks. De HDMI-poort stuurt bij die variant bovendien een HDMI 2.1-signaal uit, waar dat bij de reguliere Mac mini M2 nog HDMI 2.0 is. Een 8k-scherm aansturen met 60Hz kan dus alleen met de Pro-versie. Een Pro Display XDR met 6k-resolutie aansluiten, kan trouwens wel altijd, want dat past door de Thunderbolt 4-poorten.

Configuraties en prijzen

Apple verkoopt twee aanpasbare configuraties van de nieuwe Mac mini. Het door ons geteste instapmodel kost 719 euro en heeft een normale M2-soc met acht cpu-cores en tien gpu-cores, aangevuld met 8GB geheugen en een ssd van 256GB. Je kunt dit model tegen forse meerprijzen uitrusten met maximaal 24GB ram, een 2TB-ssd en 10-gigabitethernet.

Het model met de M2 Pro heeft standaard dubbel zoveel ram, opslag en Thunderbolt-poorten, en moet 1569 euro opleveren. Opvallend is dat de soc standaard deels wordt uitgeschakeld; voor de volledige 12 cpu-cores en 19 gpu-cores moet je bijbetalen. Voor de maximale configuratie met 32GB ram en een 8TB-ssd betaal je ruim 5000 euro.

Overigens biedt Apple de Mac mini fors goedkoper aan voor scholieren, studenten en onderwijsmedewerkers; het instapmodel kost dan maar 599 euro, dus 120 euro minder dan normaal. Ter vergelijking, op een vergelijkbaar geprijsde iPad krijg je via dat programma slechts vier tientjes korting.