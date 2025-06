Toen Apple in 2021 zijn nieuwe 14"- en 16"-MacBook Pro presenteerde, ging dat gepaard met veel tamtam. De laptops werden gepresenteerd tijdens een groot evenement. Met de 2023-modellen die vanaf 24 januari geleverd worden, liep dat iets anders. Geen evenement, alleen een persbericht en een video op Apples eigen website wezen op de nieuwe modellen. Terecht of onterecht? Om daarachter te komen, lieten we Apple ons de (bijna) allerduurste MacBook Pro toesturen, met 16"-scherm, M2 Max-processor, 4TB opslag en een bizarre 96GB werkgeheugen.

Die zojuist genoemde specificaties zijn de belangrijkste wijziging aan de MacBook Pro. Ben je daar benieuwd naar, check dan de volgende pagina. Over de buitenkant van de laptop valt niet zoveel nieuws te vertellen, want de behuizing is dezelfde als die van het 2021-model. Voor de volledigheid nemen we die buitenkant wel even door en bespreken we een zichtbare en een onzichtbare wijziging daaraan.

Behuizing

Bij de introductie van het 2021-model kreeg de MacBook Pro een nieuwe behuizing, die in hoofdlijnen leek op die van het model van het jaar ervoor. Hij is van metaal gemaakt en iets dikker geworden dan het 2019-model. De Touch Bar, de touchscreenstrip bovenaan het toetsenbord, werd vervangen door fysieke toetsen en de toets rechtsboven werd een iets grotere vingerafdrukscanner. Aan weerszijden van het toetsenbord zitten de luidsprekers, die een indrukwekkend geluid geven voor een laptop. Er komt een 'vol' geluid uit de in totaal zes luidsprekers, met meer laag dan je van een laptop zou verwachten. Je kunt ze ook behoorlijk hard zetten. Het is niet beter dan een goed setje externe luidsprekers, maar voor in laptops geïntegreerde audio horen deze bij de top.

De behuizing is verder zoals je voor deze prijs en gezien Apples reputatie mag verwachten. Het metaal voelt stevig aan en de verschillende delen van de behuizing sluiten haast naadloos op elkaar aan. Het scharnier voor het beeldscherm draait soepel, maar biedt genoeg weerstand, zodat het scherm, als het opengedraaid is, niet wiebelt. Boven in het scherm zit de webcam met 1080p-resolutie, ook dat is ongewijzigd ten opzichte van het 2021-model.

Nieuw: HDMI 2.1 en meegekleurde MagSafe

In de aansluitingen zit wel een vernieuwing en dat is er een die je moet weten, want het staat er niet bij. Rechts zit de HDMI-aansluiting. Bij het 2021-model was dat een HDMI 2.0-aansluiting en bij de 2023-MacBook heeft hij een upgrade naar 2.1 gekregen. Hoewel 'HDMI 2.1' een verzamelnaam is geworden, biedt deze aansluiting de volledige bandbreedte van 48Gbit/s. Goed voor een 4k-scherm op 240Hz of een 8k-scherm op 60Hz.

Uiteraard zijn er ook USB4-aansluitingen aanwezig, drie in totaal, waarop je eventueel ook beeldschermen kunt aansluiten. Het aantal beeldschermen dat je wilt aansluiten is van belang bij de keuze tussen een M2 Pro- en M2 Max-processor. Kies je voor een M2 Pro, dan kun je twee externe beeldschermen met maximaal 6k-resolutie aansluiten. Bij de M2 Max is het maximum vier beeldschermen. Je kunt dan maximaal drie 6k-schermen via USB4 aansluiten en een 4k144-scherm via HDMI.

Een andere vernieuwing is... tromgeroffel... de MagSafe-aansluiting. De magnetische laadaansluiting is niet nieuw, maar de kabel en de connector zijn nu, net als bij de MacBook Air, in dezelfde kleur als de laptop. Is je MacBook Space Grey, dan is je magnetische connector nu ook donkergrijs. Heb je je MagSafe-lader een keer niet bij je, dan kun je ook gewoon de USB-C-poorten gebruiken om de laptop op te laden. Tot slot zit er aan de rechterkant nog een SD-kaartlezer.