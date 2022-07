Gurman: MacBook Pro met M2 Pro- of Max-soc verschijnt op zijn vroegst dit najaar

De MacBook Pro's met M2 Pro- of M2 Max-socs verschijnen volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman op zijn vroegst deze herfst. De M2 Pro- en M2 Max-socs beschikken over betere specificaties dan de M2-soc in de recent uitgebrachte MacBook Air en 13"-MacBook Pro.

Apple-analist Mark Gurman zegt dat Apple de nieuwe Pro-laptops uit wil brengen tussen de herfst van 2022 en de lente van 2023. Gurman stelt echter ook dat het vanwege 'uitdagingen in de toeleveringsketen' lastig is om met zekerheid te zeggen wanneer de hardware daadwerkelijk verschijnt.

In de Power On-nieuwsbrief schrijft Gurman dat de aankomende 14"- en 16"-MacBook Pro's over de M2 Pro- en Max-socs beschikken. Dat zijn verbeterde versies van de M1 Pro- en Max-socs van vorig jaar. Ook zijn het upgrades van de standaard M2-soc in de nieuwe MacBook Air en 13,3"-MacBook Pro.

Volgens Gurman blijven het ontwerp en de functies gelijk aan de huidige 14"- en 16"-MacBook Pro-modellen. Deze hebben namelijk al een update gehad, met nieuwe poorten, een MagSafe-oplader, een vernieuwde webcam en een nieuw beeldscherm.