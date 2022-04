Apple introduceert MacBook Pro's met M1 Pro- en Max-socs, nieuw ontwerp en HDMI

Apple heeft nieuwe 14"- en 16"-MacBook Pro-modellen aangekondigd. De laptops hebben een gewijzigd ontwerp en komen beschikbaar met krachtiger varianten van de M1-soc, de M1 Pro en M1 Max. De laptops hebben geen Touch Bar maar wel HDMI en een geheugenkaartlezer.

Apple heeft maandagavond nieuwe MacBook Pro-modellen met 14"- en 16"-schermen aangekondigd. De laptops hebben schermen met backlights op basis van minileds, waardoor ze een hoger contrast en schermhelderheid bieden dan eerdere MacBooks. De maximale schermhelderheid bedraagt 1600cd/m². De resolutie van het 14,2"-model is 3024x1964 pixels, die van de 16,2"-laptop is 3456x2234 pixels. De schermen bieden een maximale verversingssnelheid van 120Hz en deze schaalt dynamisch zodat bij toepassingen waarbij een hogere refresh rate niet vereist is, deze lager blijft om de accuduur op peil te houden.

De schermranden aan de zijkant zijn dunner dan bij de vorige MacBook Pro-generatie en meten 3,5mm, aan de bovenzijde bedraagt de afname 60 procent. De webcam steekt daardoor uit waardoor het scherm een notch krijgt. Die webcam heeft een resolutie van 1080p, versus 720p bij de vorige versies, en een f/2,0-lens. Apple zet computational video in om de beeldkwaliteit verder te vergroten. Onder de motorkap zitten drie microfoons en zes speakers. Volgens Apple geven de laptops bastonen dieper weer en er is ondersteuning voor de weergave van ruimtelijk geluid.

Geen Touch Bar meer

De MacBook Pro's hebben een gewijzigd ontwerp in vergelijking met hun voorgangers. Opvallend is dat Apple besloten heeft de modellen niet te voorzien van een Touch Bar. Deze aanraakgevoelige strook met langwerpig oledscherm is nooit het succes geworden waar Apple op hoopte. In plaats van de Touch Bar zit weer de vertrouwde rij met Fn-toetsen. De 14"-versie is 1,55cm dik en weegt 1,61 kilogram, de 16"-variant meet 1,68cm en weegt in combinatie met de M1 Pro 2,15 kilogram en met de M1 Max 2,17 kilogram.

Apple levert zowel de 14"- als de 16"-Pro met M1 Pro en M1 Max-socs. Die M1 Pro- en Max-socs zijn doorontwikkelingen van de vorig jaar aangekondigde M1-soc op basis van Arm. De Pro beschikt over acht of tien cores, waarvan zes of acht krachtig en twee zuinig zijn. De gpu heeft veertien of zestien cores, afhankelijk van de configuratie. De M1 Max heeft tien cores maar de gpu heeft met 24 of 32 cores aanzienlijk meer grafische rekenkracht. De vorig jaar geïntroduceerde M1 moet het met acht cores doen, waarvan vier krachtige en vier zuinige, aangevuld met acht gpu-cores. De MacBook Pro's hebben dus flink krachtiger hardware maar ook nog wel actieve koeling nodig.

HDMI en geheugenkaartlezer terug

De vorige Pro-modellen kregen als kritiek dat er met slechts twee of vier Thunderbolt wel erg weinig poorten aanwezig waren. Apple heeft na jaren toch naar die kritiek geluisterd want de nieuwe MacBook Pro's hebben weer HDMI en ook de geheugenkaartsleuf is terug, zodat daar geen dongel meer voor vereist is. Het gaat daarnaast om drie Thunderbolt 4-poorten. Een MacBook Pro met M1 Pro kan twee 6k-schermen op 60Hz aansturen, versies met de M1 Max kunnen er drie aansturen, aangevuld met een 4k-scherm op 60Hz. Via HDMI is aansturing van een 4k-scherm op 60Hz mogelijk, wat er op wijst dat het om HDMI 2.0 en niet 2.1 gaat. Bij de Pro 13" met M1 was aansturing van slechts een enkel scherm mogelijk. Verder keert de magnetisch te bevestigen MagSafe-poort voor de voeding weer terug.

Apple levert de laptops standaard met 16GB of 32GB geheugen, maar in combinatie met de M1 Max is 64GB geheugen beschikbaar. Het gaat daarbij om universeel geheugen waar ook de gpu-cores van gebruik kunnen maken. De ssd van 512GB of 1TB biedt een sequentiële leessnelheid van 7,4GB/s.

De nieuwe MacBook Pro-modellen met M1 Pro en M1 Max zijn vanaf dinsdag 26 oktober beschikbaar. De 14" MacBook Pro is verkrijgbaar vanaf 2249 euro. De 16"-versie heeft een vanafprijs van 2749 euro. Beide laptops komen in het licht en donkergrijs beschikbaar.

Model MacBook Pro 14" met M1 Pro-soc (2021) MacBook Pro 13" met M1-soc (2020) MacBook Pro 13" met Intel-cpu (2020) Scherm 14,2", 3024x1964 pixels 13,3", 2560x1600 pixels 13,3", 2560x1600 pixels Soc Apple M1 Pro (M1 Max optioneel)

8/10 cpu-cores

14/16 gpu-cores Apple M1

8 cpu-cores

8 gpu-cores Intel Core i5 of i7

Ice Lake (28W) Koeling Actief Actief Actief Ram 16GB (32GB optioneel) (max 64GB bij M1 Max) 8GB of 16GB Lpddr4x-4266 16GB op 32GB Lpddr4x-3733 Opslag 512GB, 1TB (2TB, 4TB of 8TB optioneel) 256GB, 512GB, 1TB of 2TB 512GB, 1TB, 2TB of 4TB Aansluitingen SDXC-geheugenkaartsleuf

HDMI

MagSafe

3x Type-C USB 4 / Thunderbolt 4 (40Gbit/s) 2x Type-C USB 4 / Thunderbolt 3 (40Gbit/s) 4x Type-C USB / Thunderbolt 3 (40Gbit/s) Externe schermen M1 Pro: Maximaal 2 schermen (tot 6k@60Hz)

(M1 Max: Maximaal 3 schermen tot 6k@60Hz en 1 scherm 4k@60Hz) Maximaal 1 scherm (tot 6k@60Hz) Maximaal 2 schermen (tot 4k@60Hz) Connectiviteit 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 Accucapaciteit 70Wh 58,2Wh 58Wh Accuduur Tot 11 uur 'draadloos internetten'

Tot 17 uur films kijken Tot 17 uur browsen

Tot 20 uur films kijken Tot 10 uur browsen

Tot 10 uur films kijken Vanafprijs 2249 euro (M1 Pro 8 cpu-/14 gpu-cores)

(16GB, 512GB)

2749 euro (M1 Pro 10 cpu/16 gpu-cores)

(16GB, 1TB) 1449 euro (8GB/256GB)

1679 euro (8GB/512GB) 2129 euro (i5, 512GB, 16GB)

2359 euro (i5, 1TB, 16GB)