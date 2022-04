Apple toont M1 Pro- en M1 Max-chips met maximaal 10 cpu-cores en 32 gpu-cores

Apple heeft krachtigere M1-socs voor zijn Mac-laptops en -desktops aangekondigd. De M1 Pro- en M1 Max-chips worden wederom gemaakt op 5nm en bieden meer cpu- en gpu-cores dan de reguliere M1. De chips ondersteunen ook meer geheugen.

Apple introduceert de M1 Pro en M1 Max tijdens zijn Unleashed-evenement. De nieuwe chips vervangen de reguliere M1 niet, maar zijn bedoeld voor hoger gepositioneerde Mac-computers. De twee socs worden geïntroduceerd in de nieuwe MacBook Pro 14" en MacBook Pro 16", die het bedrijf ook op maandag aankondigde. De Pro- en Max-varianten zijn beide 5nm-chips die beschikken over maximaal tien cpu-cores die gebaseerd zijn op de Arm-instructiesetarchitectuur. Apple spreekt over een combinatie van acht prestatiecores en twee efficiënte cpu-kernen.

De M1 Pro bestaat uit 33,7 miljard transistors en beschikt over 8 of 10 cpu-cores en een gpu met 14 of 16 cores. De chip ondersteunt maximaal 32GB geheugen met een bandbreedte van 200GB/s. De Pro-variant biedt ook ondersteuning voor maximaal twee externe schermen. Apple claimt dat de cpu-prestaties van de M1 Pro 'tot zeventig procent beter' zijn dan die van de reguliere M1, maar het is niet duidelijk waar de fabrikant dit op baseert. De gpu zou tot tweemaal krachtiger zijn dan die in de reguliere M1.

De M1 Max is hoger gepositioneerd dan de Pro-variant en bestaat uit 57 miljard transistors. Deze 5nm-chip beschikt standaard over 10 cpu-cores en krijgt 24 of 32 gpu-cores, die volgens Apple tot vier keer krachtiger is dan de gpu uit de M1. De M1 Max-soc ondersteunt maximaal 64GB geheugen en ook geheugenbandbreedte wordt opgehoogd tot 400GB/s. De Max-variant ondersteunt daarbij tot vier externe monitoren.

Volgens Apple bieden de cpu-cores in de twee nieuwe Mac-socs tot 1,7 keer betere prestaties per watt ten opzichte van ongenoemde 'pc-laptopchips' met vier en acht cores. De gpu in de M1 Max zou daarnaast krachtiger zijn dan losse laptopvideokaarten terwijl deze 100 watt minder stroom verbruikt.

De M1 Pro en M1 Max vormen de tweede reeks zelfontworpen chips die Apple introduceert voor zijn Mac-computers. Het bedrijf stapte vorig jaar over op eigen Arm-processors voor zijn Mac-systemen, toen het bedrijf de originele M1-soc introduceerde. Die chip wordt tegenwoordig gebruikt in de MacBook Air, MacBook Pro 13", Mac Mini, iMac 24" en de meest recente iPad Pro.