Op 5nm gemaakte Apple A14 Bionic-soc heeft Neural Engine met 16 kernen

Apple heeft zijn nieuwe A14 Bionic-soc aangekondigd. De chip wordt op 5nm gemaakt en is voorzien van zes cpu-cores en vier gpu-cores. Apple stopt de soc in zijn nieuwe iPad Air, maar vermoedelijk komt de A14 ook naar de iPhone 12-serie.

Bij de presentatie van de nieuwe iPad Air gaf Apple de eerste details over de op 5nm gemaakte soc. De A14 Bionic is voorzien van 11,8 miljard transistors en bevat zes cpu-cores en vier gpu-cores. Omdat Apple de soc eerst in de iPad Air gebruikt, vergeleek de fabrikant de prestaties met de A12 Bionic-soc die in de iPad Air 2019 zit. Volgens Apple zijn de cpu-cores 40 procent sneller en is de gpu 30 procent sneller. Dat gaat dus niet om de prestatiewinst ten opzichte van de A13 Bionic-soc uit de iPhone 11-modellen.

De opbouw van de A14 is grotendeels gelijk aan die van de A13 en A12, met twee krachtige cores en vier zuinige cores. De cpu-cores zijn volgens Apple verbeterd en voorzien van grotere caches, maar exacte details daarover zijn niet bekendgemaakt.

De Neural Engine krijgt een upgrade naar zestien cores. Bij de A13 Bionic heeft dat gedeelte van de chip acht cores. Apple claimt dat de chip elf biljoen bewerkingen per seconde kan uitvoeren. Bij de A13 Bionic sprak Apple nog van vijf biljoen bewerkingen per seconde. Ook zegt Apple dat de A14-soc is voorzien van snelle machine learning accelerators.

Vermoedelijk wordt de A14 Bionic-soc gemaakt op het 5nm-procedé van TSMC. Apple liet zijn vorige socs maken op het 7nm-procedé van die chipmaker. Naast TSMC heeft ook Samsung een 5nm-procedé dat gereed is voor massaproductie.