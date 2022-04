Google brengt samen met Lenovo hardware uit voor videovergaderingen

Google kondigt Series One aan, een productlijn van hardware voor videovergaderingen met Google Meet. Google gebruikt zijn eigen Tensor Processing Units voor slimme verwerking van audio en video en werkt samen met Lenovo.

De Google Series One-paketten bestaan uit een camera, soundbar, kleine computer en een scherm voor de bediening. Er komen drie verschillende configuraties, voor kleine, middelgrote en grote ruimtes. Alle sets bevatten een soundbar met acht ingebouwde microfoons. In die soundbar zitten ook twee van Googles tpu's. Die chips zorgen volgens de zoekgigant voor het verwerken van audio. De soundbars zouden automatisch zorgen voor het wegfilteren van storend geluid en zorgen dat de persoon die spreekt goed hoorbaar is.

Boven de soundbar is een 4k-camera gemonteerd en daarvoor werken Google en Lenovo samen met Huddly. Dat is een bedrijf dat camera's voor videoconferenties maakt, die werken met kunstmatige intelligentie. De camera's zoomen automatisch in op de persoon die aan het woord is.

Het geheel draait op Meet Compute System, dat is een op Chrome OS gebaseerd besturingssysteem dat draait op een kleine meegeleverde computer. In het kastje zit een Intel Core i7-8550U-laptopprocessor, 4GB ram en een 128GB ssd. Ook in dit kastje zitten tpu's van Google, die helpen bij het verwerken van video en audio tijdens meetings.

Het systeem is ontworpen voor videovergaderingen met Google Meet en moet zoveel mogelijk automatisch werken. Zo krijgt de hardware ook vanzelf over-the-air-updates. Het aanraakscherm voor de bediening, de soundbar en de camera worden van stroom voorzien via ethernet. Alleen de computer moet op een stopcontact aangesloten worden. Het systeem is uit te breiden met meerdere soundbars en Mic Pods via daisy chaining.

Prijzen voor de Series One-hardware maakt Google niet bekend. Volgens de bijbehorende website komen de sets binnenkort uit. Geïnteresseerde bedrijven dienen contact op te nemen met Lenovo.