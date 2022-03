Google Meet ondersteunt casten van videogedeelte van conferentie naar televisie

Google Meet is inmiddels uitgebracht voor de Chromecast en dat betekent dat gebruikers binnen enkele dagen in staat zijn het videogedeelte van conferenties te streamen naar hun televisiescherm. Eerder kwam Meet ook al beschikbaar op de Nest Hub Max.

Gebruikers die een Meet-videobelsessie naar hun televisiescherm willen overhevelen, moeten de meest recente versie van de Chrome-browser gebruiken. Meet moet namelijk nog steeds draaien op een desktop of laptop. Google zet nog gewoon de camera, microfoon en de audio van de gebruikte computer in; enkel het videogedeelte wordt gecast naar de televisie. Het bedrijf ziet het vooral als een handige toevoeging voor leraren en leerlingen die op afstand moeten werken.

Zodra gebruikers hun videobelsessie openen via Google Calender of de Meet-app, komt er een 'Cast this meeting'-optie in beeld. Het casten werkt bij de drie bestaande versies van de Chromecast. Het zou ook kunnen werken bij schermen en televisies waar een Chromecast-functie is ingebouwd, zoals bij tv's die op Android TV draaien, al geeft Google aan dat de prestaties hierbij uiteen kunnen lopen.

De videoconferentietool van Google is sinds mei gratis te gebruiken voor iedereen met een Google-account en inmiddels is Meet ook beschikbaar direct vanuit de Gmail-app op Android of iOS. Google concurreert onder meer met Zoom.