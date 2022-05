Google test functie om Assistant te activeren zonder stemcommando op slim scherm

Google is bezig met het testen van een functie om Assistant te activeren op slimme schermen zonder dat gebruikers een stemcommando hoeven te roepen. Het is nog onduidelijk hoe het werkt, maar het lijkt te gaan om detectie van personen via ultrasoon geluid.

De functie zat bij ontwikkelaar Jan Boromeusz in 'Dogfood Features' van zijn Nest Hub Max. Dogfooding is de naam die in gebruik is voor het intern testen van functies voor een bedrijf ze aan de buitenwereld laat zien. De functie heeft de naam Blue Steel.

Android Police gokt dat het werkt via detectie door ultrasoon geluid of via de camera, maar het slimme scherm kan in elk geval opmerken dat er een persoon de ruimte binnenloopt op behoorlijke afstand. Dan activeert hij Assistant, die dan gelijk gaat luisteren. Als de gebruiker niets zegt, gaat Assistant vanzelf weer weg. Momenteel is het zo dat gebruikers 'hey Google' moeten roepen om de Assistant te activeren.

Het is onbekend of Google de functie ooit gaat aanzetten op slimme schermen. Omdat hij automatisch luistert als mensen binnenkomen, bestaat de kans dat veel gebruikers het zien als inbreuk op hun privacy en de functie daarom niet willen gebruiken. Vorig jaar was Google een van de bedrijven die onder vuur kwam toen bleek dat mensen af en toe ingesproken commando's of per ongeluk opgenomen fragmenten afluisteren om spraakassistenten te verbeteren.