Amerikaanse justitie klaagt Google aan voor misbruik monopoliepositie - update

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt Google aan vanwege diens vermeende misbruik van zijn monopoliepositie op de zoek- en advertentiemarkt. De aanklacht focust zich voornamelijk op de antitrustpraktijken van het internetbedrijf.

De aanklacht werd dinsdagmiddag aangekondigd door onderminister Jeffrey Rosen, schrijft The New York Times. De aanklacht richt zich op het zoekbedrijf Google, niet op moederbedrijf Alphabet waar dat onder valt. Google zou een status als 'poortwachter van het internet' hebben, stelt het ministerie. Het bedrijf zou meerdere deals hebben gesloten met bedrijven waardoor concurrenten minder kans op succes hadden, om zo zijn monopoliepositie te behouden. Het gaat dan onder andere over het feit dat Google miljarden verdient met online advertenties, en dat geld gebruikt om de standaardzoekmachine te worden op mobiele telefoons en in browsers.

Ook gaat de aanklacht over het feit dat Googles zoekapplicatie standaard wordt meegeleverd op alle Android-telefoons en dat die niet kan worden verwijderd. Door die positie heeft Google in Amerika meer dan tachtig procent van de zoekmarkt in handen. Daardoor zouden concurrenten zelf niet genoeg zoekopdrachten kunnen verwerken om een dienst op te bouwen die ermee kan concurreren, en daardoor hebben klanten minder keus en ontstaat er minder innovatie op de markt. Adverteerders zouden ook te weinig kans maken om op prijs te concurreren.

De aanklacht volgt twee weken na de publicatie van een omvangrijk onderzoek naar het misbruik van monopolieposities door grote techbedrijven. In het 449 pagina's tellende rapport concludeerde een commissie van het Huis van Afgevaardigden van de VS dat niet alleen Google, maar ook Amazon, Apple en Facebook een monopolie hebben en hun dominante positie misbruiken.

De laatste jaren liggen de techgiganten geregeld onder vuur bij politici en toezichthouder over de dominante posities die zij hebben. Vorig jaar kreeg het Amerikaanse ministerie de bevoegdheid om onderzoeken zoals deze te starten. De mededingingscommissie van de overheid deed dat toen ook.

Google reageert in een tweet dat het later met een verklaring komt, maar het bedrijf noemt de aanklacht nu al 'zeer gebrekkig'. "Mensen gebruiken Google omdat ze daarvoor kiezen, niet omdat ze daartoe gedwongen worden of omdat ze geen alternatieven kunnen vinden", aldus de zoekgigant.

Update: 18:51: Google heeft een uitgebreide reactie online gezet. Daarin stelt het bedrijf dat gebruikers makkelijk van zoekmachine kunnen veranderen en verwijst het onder andere naar Microsoft, dat standaard Edge installeert en Bing instelt als zoekmachine bij Windows.

De volledige aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie is te lezen op Scribd.