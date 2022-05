Google haalt ruim tachtig procent meer omzet uit YouTube-advertenties

De omzet uit YouTube-advertenties is in een jaar tijd gestegen met 83,7 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar leverden deze advertenties Google 7 miljard dollar op. YouTube-advertenties zijn daarmee goed voor 11,3 procent van Alphabets totale omzet.

Alphabets ceo Sundar Pichai zegt het afgelopen kwartaal meer onlineactiviteit 'in veel delen van de wereld' te hebben gezien, wat de omzet van het bedrijf heeft doen stijgen. Ook het feit dat adverteerders meer geld uit willen geven, heeft hieraan bijgedragen. De gehele kwartaalomzet van Alphabet was 61,9 miljard dollar, een stijging van 62 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De grootste absolute stijging kwam van Google Search en other. Hier steeg de kwartaaladvertentieomzet met 14 miljard dollar tot 35,85 miljard dollar. De advertentieomzet met Google Network steeg ook, waardoor Google in totaal met advertenties 50,44 miljard dollar binnenhaalde. Dat is twintig miljard dollar meer dan een jaar eerder.

De omzet uit Google Cloud steeg met ruim vijftig procent naar 4,63 miljard dollar. Deze tak maakt echter geen winst; het verlies bedraagt 591 miljoen dollar. Dit kwartaalverlies wordt wel steeds kleiner; vorig jaar ging het nog om 1,426 miljard dollar.

Naast Cloud waren 'Other Bets' ook verliesgevend. Onder Other Bets vallen de verkoop van internetdiensten, licenties en R&D-diensten. De omzet uit deze tak bedroeg 192 miljoen dollar; het verlies bedraagt 1,4 miljard dollar. Alphabet als bedrijf is wel winstgevend; het operationeel inkomen steeg van 6,38 miljard dollar een jaar eerder tot 19,36 miljard dollar.

Deze stijging komt voornamelijk doordat de winst van Google Services ruim verdubbelde tot 22,3 miljard dollar. Onder Google Services vallen allerlei producten en diensten als Android, Chrome, hardware en YouTube.