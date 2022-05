Google haalt 43 procent meer omzet uit YouTube-advertenties

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het derde kwartaal van 2021 43 procent meer omzet geboekt uit advertenties op YouTube dan in dezelfde periode vorig jaar. In het afgelopen kwartaal ging het om 7,2 miljard dollar. De totale omzet van het bedrijf steeg met 36 procent.

Google Search & other maakte dit kwartaal de grootste absolute stijging mee, net als bij het vorige kwartaal het geval was. De omzet in die advertentiecategorie steeg in het afgelopen kwartaal van 26,34 naar 37,93 miljard dollar. Met de advertenties van Google Network boekte Alphabet een omzet van 8 miljard dollar. In totaal haalde Google qua advertenties 55,13 miljard dollar omzet binnen, een stijging van ruim 16 miljard in vergelijking met vorig jaar.

De omzet uit Google Cloud blijft groeien en staat nu op bijna vijf miljard dollar, een stijging van 44,9 procent. Toch behaalt Alphabet met die dienst nog geen winst; er werd een verlies geboekt van 644 miljoen. Dat is bijna de helft minder dan een jaar eerder, maar meer dan het vorige kwartaal; toen bedroeg het verlies 'slechts' 591 miljoen.

Het verlies bij de Other Bets-tak is verder gegroeid in het afgelopen jaar; van 1103 miljoen dollar in de min naar 1288 miljoen. Onder deze categorie vallen de verkoop van internet- en R&D-diensten, evenals licenties. Alphabet heeft er verder bijna 18.000 werknemers bij gekregen het afgelopen jaar. De teller staat daarmee op 150.028.

In het derde kwartaal van dit jaar had Alphabet een totale omzet van 65,1 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2020 boekte het bedrijf een omzet van 46,2 miljard. Alphabet had een operationeel inkomen van ruim 21 miljard dollar. In vergelijking met de 11,2 miljard van vorig jaar een forse stijging, wat voornamelijk te danken is aan het feit dat de winst uit Googles Services-tak met ruim 19 miljard steeg naar 23,97 miljard dollar.