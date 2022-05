Solar Team Twente loopt in op Leuvens team in zonnerace Marokko

Solar Team Twente heeft in de Solar Challenge Morocco tijdens de derde etappe zijn grote concurrent uit Leuven ingehaald, waarmee de achterstand in de eindklassering kleiner wordt. Het Agoria Solar Team uit Leuven staat in het algemeen klassement nog wel bovenaan.

Inmiddels is de derde etappe bezig, waarbij de zonneauto's van de studententeams door de Sahara-woestijn rijden. Het parcours van deze woensdagetappe bedraagt een afstand van zo'n 525km en is grotendeels een cirkel in het oosten van Marokko, met woestijndorp Merzouga als begin- en eindplaats. Overigens heeft de organisatie nog een stuk aan het parcours toegevoegd, in de hoop dat de onderlinge verschillen tussen de bovenste teams gaan oplopen.

De auto van Leuven en rechts de auto van Twente, voorafgaand aan de start van de derde etappe.

Solar Team Twente meldt het Agoria Solar Team tijdens de race van woensdag te hebben ingehaald en dat ze daarmee nu aan de leiding gaan voor wat deze derde etappe betreft. Het team uit Leuven bevestigt dat het team uit Twente hen heeft ingehaald, maar benadrukt dat Agoria Solar Team nog altijd op de eerste plaats staat in het algemeen klassement. Dat laatste zou later vandaag nog kunnen veranderen, afhankelijk van hoe snel de teams woensdag in Merzouga over de finish komen en hoeveel verschil in tijd er dan tussen de teams zit.

Het team uit Twente wist dinsdag de tweede etappe te winnen met een tijd van 09:08:53, terwijl Agoria Solar Team de etappe wist te voltooien in een tijd van 09:15:13. Dat betekent dat Solar Team Twente ruim zes minuten heeft goedgemaakt. Maandag eindigde het team uit Twente met een achterstand van zo'n zeventien minuten op het Leuvense team, dus de Vlamingen staan met hun Bluepoint Atlas-auto vooralsnog bovenaan.

De belangrijkste verschillen tussen de traditionele, dit jaar afgelaste zonnerace in Australië en de huidige alternatieve race in Marokko, zijn het vele bochtenwerk en met name de hoogteverschillen. In Australië zijn de hoogteverschillen beperkt en gaat dat geleidelijk aan. Dat is anders in Marokko en dat was met name het geval op de tweede etappe. Deze rit, van Zagora naar Merzouga, kenmerkte zich door meerdere bergpassen en stijgingspercentages van 11 of 12 procent.

De auto van Top Duch Solar Racing tijdens de tweede etappe.

Dat trok zijn wissel op meerdere teams. Top Dutch Solar Racing uit Groningen, Sonnenwagen Aachen en Solaride Estonia uit Estland wisten niet op tijd de finish te bereiken tijdens de tweede etappe. Het Groningse team zegt dat de bewolking en steile bergen hen parten speelden. De bergweg werd wel overwonnen, maar toen besefte het team dat de snelheid niet hoog genoeg was om de resterende 300km binnen vijf uur te rijden, om het kamp te halen voor zonsondergang. Daardoor werd besloten de Green Spirit-zonneauto in de container te laden en via trailer naar het kamp te brengen voor het laatste deel van de tweede etappe. Daarop staat een straf, maar volgens de Groningers was dat onontkoombaar gelet op de veiligheid; men wilde niet na zonsondergang in het donker door dergelijk onbekend terrein rijden.

De Nuna11-auto van het Vattenfall Solar Team uit Delft.

Ook het Duitse team Sonnenwagen Aachen had dergelijke problemen met hun Covestro Photon-auto. Op Twitter benadrukt het team hoe lastig de omstandigheden waren tijdens de tweede etappe, in de vorm van het stijgen van 3620m in totaal en met een steilste klimpercentage van 12 procent. Uiteindelijk wist men niet het kamp te bereiken voor 19:00 uur lokale tijd, waardoor ze de laatste kilometers per trailer moesten afleggen.

Vattenfall Solar Team van de TU Delft spreekt over een pittige tweede etappe, waarin de Nuna11 naar eigen zeggen snel van start ging, maar dat die goede lijn niet kon worden volgehouden. Volgens het team droeg de nieuw ontworpen motorcontroller eraan bij dat de steile hellingen in een keer konden worden bedwongen, zonder een stop te hoeven inlassen. Daarmee werd ingelopen op de teams uit Twente en Leuven, maar na de bergen besloot Delft om ondanks de uitbundige zon geen sprint te trekken naar de concurrentie en energie te sparen voor de komende dagen. Het team staat nog altijd op de derde plaats in het algemeen klassement. Vattenfall Solar Team heeft op de eigen website een live webcam en dashboard en een YouTube-livestream om de race te kunnen volgen. In die stream zit een bewuste vertraging van een half uur.

Donderdag is de vierde etappe, die van Merzouga naar Zagora gaat. Vrijdag volgt de vijfde en laatste etappe met Agadir als eindplaats. Dat was ook de beginplaats van de eerste etappe.

Team Zonneauto Universiteit Tijd etappe 1 + 2 Stand overall Agoria Solar Team BluePoint Atlas Leuven (BE) 16:37:08 1 Solar Team Twente RED Horizon Twente (NL) 16:48:16 2 Vattenfall Solar Team Nuna 11 TU Delft (NL) 18:00:37 3 Top Dutch Solar Racing Green Spirit Groningen (NL) ? 4 Sonnenwagen Aachen Covestro Photon Aachen (DE) ? 5 Chalmers Solar Team SKÖLL Gothenburg (SE) 20:18:00 6 Solaride Estonia Solaride 1 6 universiteiten (EE) ? 7

De vraagtekens staan bij de teams die er niet in slaagden om in de tweede etappe van dinsdag op eigen kracht met hun zoneauto's op tijd te finishen. Daardoor ontbreekt bij hen een officiële tijd voor de tweede etappe en is een gecombineerde tijd voor de eerste twee etappes niet te geven.