PVC Pat had er nog wel zo'n zin in. Het leek deze twee meter lange, uit pvc-regenbuizen gemaakte mannequin wel wat om in oktober achter het stuur van de nieuwe zonneauto van Twentse studenten te kruipen en de drieduizend kilometer lange rit door de Australische woestijn te voltooien. Helaas gooide de coronapandemie roet in het eten, waardoor de organisatie achter het tweejaarlijkse World Solar Challenge-evenement besloot dat de editie voor 2021 niet doorgaat. PVC Pat ging echter niet bij de pakken neerzitten en toonde zich een fanatieke mascotte voor Solar Team Twente, het team dat wordt gevormd door studenten van de Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente.