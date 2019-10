Schade aan zonneauto Solar Team Twente is minder erg dan gedacht

De schade aan zonneauto RED E van Solar Team Twente is volgens het team minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. Het gaat om een kleine beschadiging die één module van het zonnepaneel beïnvloedt en alleen effect heeft als de zon laag staat.

Solar Team Twente schrijft in een blog dat de schade mee blijkt te vallen. Het laminaat dat over het zonnepaneel ligt heeft beschadigingen, maar dat heeft slechts invloed op één van de modules. Volgens het team is 2 procent van het paneel licht beschadigd door brandplekken en resulteert dat als de zon laag staat in een daling aan energie-inkomsten van 1 procent.

Eerder deze week ontdekte Solar Team Twente de beschadiging. Toen werd nog gevreesd dat dit een grotere invloed zou hebben op de efficiëntie van de zonnepanelen. Nu zegt het team nog altijd vertrouwen te hebben in een topklassering.

De beschadiging is een gevolg van bewuste ontwerprisico's die zijn genomen, zegt het team. Om de verliezen van het zonnepaneel te minimaliseren zijn bewust maatregelen achterwege gelaten die de schade mogelijk hadden kunnen voorkomen.

Er is geen tijd meer om een nieuw paneel op de auto te zetten; op 13 oktober gaat de World Solar Challenge van start. Het team presenteerde zijn RED E-zonneauto in juni en doet mee aan de Challenger-klasse, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk die drieduizend kilometer in de Australische outback af te leggen.