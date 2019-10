Nederlands team pakt 'pole position' in World Solar Challenge

De World Solar Challenge gaat van start met een Nederlands team vooraan de startgrid. Het team Top Dutch Solar Racing, dat voor de eerste keer meedoet, reed de snelste tijd en mag daarom vooraan starten. Het team uit Twente start op de vijfde positie.

Top Dutch Solar Racing kwam in de kwalificatieronde tot een tijd van 1:51:99, en was daarmee aanzienlijk sneller dan de nummer twee, Team Sonnenwagen Aachen. Die deed het rondje in 1:59.21. Overigens werd de startpositie bepaald op basis van de hoogste topsnelheid, en daar haalde het Nederlandse team 92,3 kilometer per uur, terwijl de nummer twee 86,8 kilometer per uur haalde.

De eerste plaats is een opsteker voor de race, aangezien Top Dutch Solar Racing doet mee in de Challenger-klasse waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk de finish te halen. De startpositie biedt echter allesbehalve een garantie voor de overwinning. De World Solar Challenge wordt namelijk verreden over een afstand van maar liefst 3000 kilometer door de Australische woestijn.

Het team uit Twente behaalde een vijfde plaats in de kwalificatie. Eerder deze maand ontdekte het team nog schade aan de auto, wat zorgde voor een minder efficiënt zonnepaneel. Overigens bleek later dat de schade minder erg was dan gedacht, waardoor voor de race weinig hinder wordt verwacht.

Top Dutch Solar Racing doet voor de eerste keer mee aan de World Solar Challenge, terwijl de teams uit Twente, Leiden en Eindhoven al vaker hebben meegedaan. Het team is afkomstig uit Groningen, met studenten van Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningenen Friesland College.