TU Eindhoven-studenten presenteren offroad zonneauto Stella Terra

Het studententeam Solar Team Eindhoven heeft zijn eerste offroad zonneauto ontwikkeld. De auto zou op een zonnige dag 630 kilometer kunnen rijden. De studenten zeggen 'bijna alles' van de auto zelf te hebben ontworpen, om deze sterk genoeg te maken voor offroad rijden.

De Stella Terra is een vierdeurs sedan met aflopende daklijn die gemaakt is voor gebruik op verharde wegen en onverhard terrein. De auto heeft op het dak zonnepanelen waarmee de auto zonder laadpalen moet kunnen rijden, net als Stella-auto's van eerdere Solar Team Eindhoven-teams. Het studententeam spreekt over 's werelds eerste offroad zonneauto.

Het team zegt 'bijna alles' van de Stella Terra zelf te hebben moeten ontwikkelen, om deze bestand te maken tegen de zware omstandigheden van het offroaden, terwijl de onderdelen ook licht en efficiënt genoeg moeten blijven om een zonneauto mogelijk te maken. Onder meer de ophanging en de zonnepanelenomvormers zijn door de studenten zelf ontworpen. Het team zei eerder dat de zonnepanelen ook genoeg energie moeten leveren om 'van te kunnen leven', zoals de mogelijkheid om te koken en het opladen van apparaten als telefoons en camera's.

Stella Terra weegt 1200kg en heeft een topsnelheid van 145 kilometer per uur. Technische details zoals de grootte van de accu of de type zonnecellen zijn nog niet bekend. Het team wil in oktober de zonneauto testen in Marokko, waar de Stella Terra 'een kleine duizend kilometer door verschillende landschappen rijdt en eindigt in de Sahara, en dat alles op de energie van de zon'. Solar Team Eindhoven bouwt elke twee jaar een zonneauto; de vorige was een zonnecamper.

De Stella Terra. Bron: STE/Bart van Overbeeke