TU Eindhoven-studenten presenteren offroad zonneauto Stella Terra

Het studententeam Solar Team Eindhoven heeft zijn eerste offroad zonneauto ontwikkeld. De auto zou op een zonnige dag 630 kilometer kunnen rijden. De studenten zeggen 'bijna alles' van de auto zelf te hebben ontworpen, om deze sterk genoeg te maken voor offroad rijden.

De Stella Terra is een vierdeurs sedan met aflopende daklijn die gemaakt is voor gebruik op verharde wegen en onverhard terrein. De auto heeft op het dak zonnepanelen waarmee de auto zonder laadpalen moet kunnen rijden, net als Stella-auto's van eerdere Solar Team Eindhoven-teams. Het studententeam spreekt over 's werelds eerste offroad zonneauto.

Het team zegt 'bijna alles' van de Stella Terra zelf te hebben moeten ontwikkelen, om deze bestand te maken tegen de zware omstandigheden van het offroaden, terwijl de onderdelen ook licht en efficiënt genoeg moeten blijven om een zonneauto mogelijk te maken. Onder meer de ophanging en de zonnepanelenomvormers zijn door de studenten zelf ontworpen. Het team zei eerder dat de zonnepanelen ook genoeg energie moeten leveren om 'van te kunnen leven', zoals de mogelijkheid om te koken en het opladen van apparaten als telefoons en camera's.

Stella Terra weegt 1200kg en heeft een topsnelheid van 145 kilometer per uur. Technische details zoals de grootte van de accu of de type zonnecellen zijn nog niet bekend. Het team wil in oktober de zonneauto testen in Marokko, waar de Stella Terra 'een kleine duizend kilometer door verschillende landschappen rijdt en eindigt in de Sahara, en dat alles op de energie van de zon'. Solar Team Eindhoven bouwt elke twee jaar een zonneauto; de vorige was een zonnecamper.

Stella TerraStella TerraStella TerraStella TerraStella TerraStella Terra

De Stella Terra. Bron: STE/Bart van Overbeeke

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 08:15 77

14-09-2023 • 08:15

77

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Reacties (77)

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Mkeespiet 14 september 2023 09:31
Super gaaf ontwerp! Beter en efficiënter dan onze expeditie auto :)
Het bewijst wel dat je met zonne-energie een heel eind kan komen!
Op dit moment hebben we er 33.000km in Afrika op zitten met onze elektrische auto met 60m2 (10,8kWp) aan zonnepanelen
Voorbeelden van het laden op zonnepanelen
djwice @Mkeespiet14 september 2023 12:06
Wow super gaaf, ik wist niet dat jullie expeditie bestond!
Heb je meer info? Wellicht ook leuk voor een achtergrond artikel op Tweakers @Hayte ?
Mkeespiet @djwice14 september 2023 13:02
Dank!
We staan altijd open voor een interview/artikel!
In Nederland zullen we in februari een presentatie gaan geven in regio Den Bosch, meer info volgt nog!

Op dit moment zijn we in Tanzania, morgen rijden we Kenia in. Helaas houdt het Afrika gedeelte daarop gezien Sudan in oorlog is en Ethiopië zo goed als niet mogelijk met eigen vervoer. De auto zal daarom een container in gaan richting Turkije of zuid Europa, zodat we het laatste stuk nog kunnen rijden :)
gesmurfed @Mkeespiet14 september 2023 09:56
Geweldig!
gaskabouter 14 september 2023 08:22
Ik weet niet wat hier off road aan moet zijn maar het al bij een te lage carrosserie en te kleine banden om serieus iets off road te kunnen doen.

Buiten een rondje op de vlakke Nederlandse heide misschien....
multikoe
@gaskabouter14 september 2023 08:45
Off-road betekent dat het chassis en de carrosserie afgestemd zijn op wat ruiger gebruik dus structureel sterker zullen zijn. Ook zal de ophanging afgestemd zijn op hobbels, kuilen etc. Langere veerweg, sterkere dempers, andere banden. Misschien een lagere gearing, andere software om het gedrag van de motor en de remmen af te stemmen op glibberige ondergrond? Misschien vierwiel aangedreven?

Allemaal zaken die je niet uit de foto's kunt halen, maar die je wel kunt bedenken (zoals ik net deed).

En natuurlijk is "off road" niet hetzelfde als "serieus off road"....
Sharky @gaskabouter14 september 2023 08:31
Er staat toch in het artikel dat hij wordt geacht op onverharde wegen en onverhard terrein te rijden? Er wordt niet gezegd dat hij door een diepe laag modder moet kunnen. En het type banden en de bodemspeling zijn natuurlijk niet het enige onderdeel dat bepaalt of een auto geschikt is voor naast de weg rijden.
disguisedpotato @Sharky14 september 2023 08:46
Bodemspeling is normaal gesproken wel een van de eerste specificatie waar je naar kijkt voor offroad. Want door de oneffenheid van het wegdek en grote stenen op de weg is het meestal gewoon nodig. Dus een offroad wagen zonder hoge bodem is alleen geschikt voor een hele specifieke soort offroad zoals goed onderhouden onverharde wegen.
Gwaihir @disguisedpotato14 september 2023 11:19
Hoe zie je die bodemspeling van zulke foto's af dan? Het heeft nl. ook veel te maken met wat er onderuit hangt of niet en hoe kwetsbaar een en ander is. Zonder al te grote wielen en met een stevige, vlakke afwerking van de bodem kun je een eind komen. (En deze heeft alvast geen potentieel kwetsbaar uitlaatsysteem eronder hangen.)

Het zal 't nog wel niet halen bij een wagen voor de Dakar Rally, maar ook die zijn maar deels landcruisers e.d. en hebben in merendeel een look min of meer als deze.
The Third Man @disguisedpotato14 september 2023 14:57
een hele specifieke soort offroad zoals goed onderhouden onverharde wegen.
Dat zou toch per definitie er niet onder vallen :? 'off-road' -> van de weg af, dus ook van de onverharde weg af.
Verwijderd @gaskabouter14 september 2023 08:28
eerder de onverharde wegen in afrika lijkt mij, waar nog wel gewone 4x4 rijden.
Jij zal waarschijnlijk denken aan hobby offroad waar juist obstakels zijn gemaakt om het zo leuk mogelijk te maken.
gaskabouter @Verwijderd14 september 2023 09:48
Het gaat toch echt om off road en niet onverharde wegen in Afrika. Waar in mijn ervaring trouwens ook voornamelijk landcruisers en dergelijke rondrijden buiten de stedelijke gebieden. En ik ben er echt vaak geweest
Stijnvi @gaskabouter14 september 2023 14:16
Tja, een onverharde weg kan je in principe ook zien als 'off-road'. Het verschil tussen een onverharde weg en een zanderige vlakte is natuurlijk niet heel groot. Ja, je kunt hier niet mee door diepe modder, een steile helling op, of over grote rotsen rijden, zoals met bijvoorbeeld een Wrangler of G-klasse. Maar voor 'simpel' off-road gebruik is deze auto natuurlijk wel gewoon geschikt.
gaskabouter @Stijnvi14 september 2023 14:35
Ik zie nog steeds niet hoe een onverharde weg als off road gezien wordt. Maar dat zal aan mij liggen
laptopleon @Verwijderd14 september 2023 11:09
Met gewone banden (silhouet is compleet rond/vlak) rij je in Nederland al vast in een drassige berm als je niet uitkijkt. Hoe moet dat dan op een laag los zand of grind? Of gewoon flinke sporen als het een keer flink geregend heeft op een onverharde weg?
skapiche @laptopleon15 september 2023 11:12
Banden zijn ook absoluut niet te vervangen natuurlijk.
laptopleon @skapiche15 september 2023 12:07
De rest van de auto: Te weinig grondspeling. Meegespoten bumpers. Grote, kwetsbare voorruit. Geen makkelijk toegankelijke bevestigingspunten voor lostrekken / een andere lostrekken. Geen woord over een extra, lagere giering of versterkte cardanas. Ook als je nooit vastrijdt, maar wel regelmatig op zachtere ondergrond rijdt, komt er veel meer kracht op met name de aandrijving. Van een onderhoudsbus van ons die regelmatig een stukje het akkerland op moet, ging bijvoorbeeld de cardan stuk. Geen toeval dat van alle onderdelen uitgerekend dat als eerste kapot ging bij die auto.
ultimasnake @gaskabouter14 september 2023 08:47
Off-roaden is een hobby, off-road rijden is gewoon op onverharde wegen/paden ;)
WillySis
@gaskabouter14 september 2023 14:58
Off-road is wat sterk uitgedrukt. Je moet het meer zien als een auto die prima op de onverharde wegen uit de voeten kan. Een rondje Nederlandse heide zal geen probleem zijn, maar iets ruiger zal ook nog wel lukken. Echt buiten de paden zal inderdaad snel een probleem worden.
Echte off-road wagens zijn eigenlijk alleen Jeep en landrover achtigen die ook nog een zijn uitgerust met speciale vering waardoor de wagen iets hoger op de pootjes staat, all-terrain banden, verhoogde luchtinlaat, lier, enz. Rechtstreeks uit de showroom zijn er nauwelijks auto's die je echt overal kunt gebruiken.
SuperDre @gaskabouter14 september 2023 08:51
Juist, dit is geen offroad, dit is puur onverharde weg.
laptopleon @gaskabouter14 september 2023 11:01
De meeste Nederlanders zijn nog nooit van het asfalt af geweest met een auto. Die denken dat je met een auto overal kunt rijden, omdat er bijvoorbeeld ‘SUV’ op staat.

De reddingsbrigade in Ouddorp bijvoorbeeld heeft een hoge auto met bak achter en dan lijkt het al heel wat, maar de bestuurder moet precies een relatief hard stukje nemen en met moeite enige snelheid houden – waarbij je de motor en versnellingsbak al hoort kreunen – anders rijdt hij hopeloos vast in het losse zand.
foobalicious @gaskabouter14 september 2023 12:26
Off-road betekent hier denk ik de berm waar hij in moet staan wanneer en de accu leeg is en de zon niet schijnt ;)
DrVic @foobalicious14 september 2023 20:21
of parkeren in de garage, ook een soort van off-road.
wimjongil 14 september 2023 08:41
Heel vet! Dergelijke ontwikkelingen kunnen echt een game changer voor Afrika zijn. Hiermee kan dat continent de hele fossiele stap overslaan en direct op elektrisch gaan. Dan zit je ook niet met alle fossiele legacy. Een beetje op dezelfde manier als dat Afrika de pc heeft overgeslagen en nu volledig mobile is.

Met zo'n zonneauto kun je ook echt ver van de bewoonde wereld gaan, want je kunt altijd weer bijladen. Met diesel of bezine ben je nog afhankelijk van pompstations. Hoe gaaf zou het zijn als deze auto over X aantal jaar de nieuwe "Toyota Landcruiser" wordt!
CH4OS @wimjongil14 september 2023 08:54
Toch heb je ook in Afrika infra nodig voor o.a. de laadpalen. Ik zou niet té afhankelijk willen zijn van de zon. Een back-up mogelijkheid om te laden met een stekker, is in de Afrikaanse vlaktes dan ook wel fijn. ;)
Xm0ur3r @CH4OS14 september 2023 09:59
Eens. Maar een complete infrastructuur aanleggen is ook niet te doen daar.
Wat je mogelijk zou kunnen doen is een soort mobiele ''buffer'' laad stations neerzetten. Batterij met een aantal zonnepanelen erop en eventueel kleine windmolen en een laadpaal.
Er is daar zoveel zon, als het een keer iets minder schijnt dan zal dit nog steeds voldoende zijn lijkt mij.
WillySis
@CH4OS14 september 2023 15:04
Ik denk dat je het in Afrika twee kanten op kunt zien. In de stad zal men veelal afhankelijk zijn van een laad-infrastructuur, maar als men eens op uittrekt hoeft men niet te stranden met een lege accu. In dat geval is het gewoon even wachten totdat de accu weer op spanning is.
In de rimboe zal men vooral afhankelijk zijn van de zonnepanelen. Dat geeft een beperkte (dagelijkse) range, maar maakt zo'n auto wel bruikbaar zonder dat er verder enige infrastructuur aanwezig hoeft te zijn.
dr86 @wimjongil14 september 2023 09:01
Welke fossiele stap zouden ze over moeten slaan dan?
Tk55 @dr8614 september 2023 09:29
Omdat Afrika met een populatie van bijna anderhalf miljard nog in de prehistorie leeft! Die hebben nog helemaal geen fossiele brandstofauto’s!! /s
dr86 @Tk5514 september 2023 09:48
Ik heb inderdaad het idee dat heel veel mensen nog denken dat iedereen in afrika dagelijks naar een waterput moet lopen ja…
un1ty @dr8614 september 2023 10:06
Misschien niet meer lopend in veel gevallen, maar er zijn nog steeds veel 'koeriers' die op een brommer naar de waterput gaan om voor het dorp/de stad water te halen, meerdere keren per dag.
Mkeespiet @wimjongil14 september 2023 09:27
Bekend met onze expeditie :)?
www.4x4electric.com

We hebben nu meer dan 33.000km in Afrika gereden met onze elektrische auto. Voor een groot deel geladen op zonnepanelen.

Laden met zonnepanelen voorbeelden
redslow @Mkeespiet14 september 2023 10:10
Super, ik ben ook wel van mening dat zonnepanelen in combinatie met een accu voor woningen en bepaalde hoogte ook industrie beter tot hun recht komen in de gebieden rond de evenaar. Reden hiervoor zijn de zonuren die het hele jaar praktisch gelijk blijven. Je kan erop aan gaan dat je gemiddeld tussen 7 uur en 19:00 uur zonlicht hebt, het hele jaar door. Daar waar je dat in Nederland niet hebt.

Hierdoor kun je dus gerichter te werk gaan, als je weet dat je over de hele dag 8KWH nodig heb, dan heb je bv X aantal zonnepanelen nodig die in die 12 uur minimaal 16kwh uur kunnen opwekken zodat je dus een accu vol kunt gooien. Hierdoor zou je dus de woningen rond de evenaar en de industrie praktisch kunnen laten draaien op zon energie. Ipv wat je veel ziet bij de landen rond de SAHEL dieselgeneratoren.

Je kan zelfs zonnepanelen gebruiken voor het aanleggen van natuur, doormiddel van zonnenpanelen water uit de lucht halen en dit dan in de grond te laten gaan, oftewel je kan het inzetten om verdere uitbreiding van de woestijn te counteren. Echter zijn dit allemaal projecten die voornamelijk in de sahel regio zou willen doen.
AmIMeYet @Mkeespiet14 september 2023 10:16
Zeer interessant om te lezen! In sommige landen laden jullie meer via socket op in plaats van zonnepanelen, is dat vanwege beschikbare ruimte / bewolking / veiligheid?
Mkeespiet @AmIMeYet14 september 2023 11:51
Thanks!
Veiligheid is de bangelijkste reden, vooral in Nigeria. Ruimte was nooit een issue, voetbalvelden overal waar tijdens de middagzon niet wordt gevoetbald. Andere belangrijke reden is inderdaad bewolking en stand van de zon. In Zuid Afrika was het winter toen we daar waren, naast de vele wolken was de ideale helling meer dan 60 graden. Tot 45 graden kunnen we prima hellingen vinden, maar hierdoor zou onze expeditie te lang duren. Ook was er een prima snellaadnetwerk in Zuid Afrika, zonde om niet te gebruiken!
DrVic @Mkeespiet14 september 2023 20:25
Coal still dominates the South African energy mix, providing 80% of the total system load. The contribution of renewable energy technologies (wind, solar PV and CSP) increased in 2022 to a total of 6.2 GW installed capacity and provided 7.3% of the total energy mix.

Maar goed, ook de dinosaur bones van Johnny Cash zijn natuurlijk ooit zonlicht geweest. Ik vind het een cool project, maar het meeslepen van een berg zonnepanelen is ook wel bewijs dat we nog wel even wegzijn.
Ozzy20 @wimjongil14 september 2023 09:16
fossiele stap overslaan? Jij denkt dat ze in heel afrika alles lopend doen of met paard en wagen?
wimjongil @Ozzy2014 september 2023 09:26
Nee natuurlijk niet. Maar de fossiele infra en penetratie is daar wel een heel stuk minder vergevorderd dan bij ons.
CH4OS @wimjongil14 september 2023 10:16
Ligt er ook aan waar dat je zit in Afrika. Sub-Sahara is eea veel meer ontwikkeld, zeker in landen zoals Zuid Afrika. Bedrijf waar ik werk (een bedrijf dat gespecialiseerd is in financial reporting, kort samengevat) heeft zelfs klanten in Zuid Afrika. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:24]

vinkjb @wimjongil14 september 2023 20:27
In africa zitten ze eerder te wachten op eten en drinken en iets vooruitgang, niet op dit soort technologie hoor. Meer stabilitiet in groot deel van Africa na al die coups in 5 a 6 landen vlak achter elkaar.
jopiek 14 september 2023 08:23
Leuk project. Altijd mooi om te zien dat ze beetje bij beetje steeds verder komen. Ook erg goed dat ze zulke projecten op TU's doen! Op normale universiteiten kunnen de meesten nog geen soldeerbout vasthouden (zelfs niet in de Beta-hoek).
Verwijderd @jopiek14 september 2023 08:30
waarom zou je op een niet tu een soldeerbout vast moeten kunnen houden?
jopiek @Verwijderd14 september 2023 08:35
Omdat daar niet alleen theoretisch onderzoek plaatsvindt én er ook onderzoeksgroepen zijn die geen echte Engineering doen maar er wel dicht tegen aan zitten.

En als je totaal afhankelijk bent van derden dan levert dat enorme risico's op, ook voor je onderzoek. Ik heb zowel in Utrecht als in Nijmegen projecten langs zien komen die daar enorm last van hebben/hadden. Bijvoorbeeld projecten rond robotica etc. Hardware wordt beloofd maar niet geleverd (of pas na maanden/jaren), of het werkt gewoon heel slecht, dan is het goed om ook zelf wat te kunnen experimenteren met development kits etc.
wimjongil @Verwijderd14 september 2023 08:36
Om verschillende Banachruimtes aan elkaar te solderen natuurlijk. :+
malinwa001 14 september 2023 08:21
designers van Fiat?
PvdVen777 @malinwa00114 september 2023 08:39
Opel C2/D Kadett :+
spokje @malinwa00114 september 2023 08:37
Haha, lijkt inderdaad op een Multipla
Clevergyno 14 september 2023 08:18
1200 kg is een mooi gewicht voor zo'n bak.
metalmania_666 14 september 2023 08:21
Dit ziet er redelijk uit als een normale auto. Ook het gewicht is mooi laag.
Ben benieuwd naar het bereik in Nederland. (Ik weet dat de auto een test is, en dat ze dat in principe in zeer zonnige landen testen)
KlaasB 14 september 2023 08:50
Een betaalbare zonneauto (en natuurlijk ook oplaadmogelijkheid) met een max snelheid van 130 of 140 km/h en een actieradius van een 1000km en een prijs van pak 'm beet 20.000 euro. Denk dat je daarmee de meeste mensen wel van benzine/gas/diesel af krijgt.
multikoe
@KlaasB14 september 2023 11:52
Ah, het "als het niet 100% perfect is dan doe ik niet mee" argument.
Of het "ik stapel gewoon bijna onhaalbare eisen op elkaar, dan hoef ik niets te doen" argument. Die laatste is het meest effectief overigens.
Verwijderd @multikoe14 september 2023 13:03
Elektrische autos blijven wel de issues hebben van 'schijtduur' in combinatie met veel vaker bijtanken. Ik heb in een Zoë van 35k nog behoorlijke range anxiety, leuk voor in de stad maar even bij m'n ouders op bezoek zorgt alweer voor max 90 rijden, 'hopen dat er een laadpaal vrij is' en niet kunnen parkeren voor de deur. Met m'n 2ehands VW Up van 7k kon ik meerdere keren heen en weer, relaxt voor de deur parkeren en me niet druk hoeven maken hoe hard ik rij.

Het zal vast beter worden in de loop van de tijd, maar er zitten nu nog aardig wat haken en ogen aan. Meestal is voortschrijdende techniek een stap vooruit, bij elektrisch rijden voelt het - zonder dik budget, eigen laadpaal en evt zonnepanelen - op meerdere praktische vlakken een stap terug.
multikoe
@Verwijderd14 september 2023 15:31
Al die drempels kan ik niet wegredeneren, maar het is wel duidelijk dat ze stuk voor stuk worden weggewerkt. Kijk je naar private lease, dan zijn de kosten voor vergelijkbare auto's benzine vs. electrisch al niet zo verschillend meer, terwijl de brandstofkosten voor een EV lager zijn. Alle marktanalysten voorspellen dat de aanschafprijs van EV's onder die van ICE gaat zakken. Duurt misschien nog even, maar...

Range anxiety is een ding, maar als je een 64 kWh accu kunt betalen dan bestaat die vrijwel niet meer. Ik heb een 64 kWh en rij 33.000 km per jaar. Range anxiety is volledig afwezig. Ook al omdat het aantal laadpalen rap toeneemt en er ook bij je ouders in de buurt wel ergens een laadpaal te vinden is.

Nogmaals: het duurt misschien even, maar we komen er wel.
Verwijderd @multikoe14 september 2023 17:17
Als het nog even duurt, dan is het voor de meesten nog steeds beter om dus te wachten :p

Inderdaad als je rijk genoeg bent en een eigen oprit met laadpaal hebt vallen de nadelen wel mee, en kan het zelfs voordeliger zijn. Als je niet die diepe zakken hebt of een baan met lease-optie (veruit de meeste mensen), dan is een 64kwh-auto van 40-50k niet te doen. Laadpaalladen kan ook prijzig zijn als je niet in de juiste stad woont: volgens de Consumentengids van september betaal je in Amsterdam en Den Haag gemiddeld 0,33 euro/kwh, in Almere en Haarlem gemiddeld 0,61 euro/kwh. Duur grapje wordt dat dan.

Voor de meeste mensen is nog 5 jaar wachten op verdere ontwikkeling en prijsdalingen het beste/noodzakelijk :)
DrVic @Verwijderd14 september 2023 20:31
Bij ons op het werk is elektrisch leasen verplicht (op zich niets mis mee). Veel mensen bedanken echter voor het leasen en kopen zelf een hybride of diesel. Hetzelfde geldt voor mij. Neem de alternatieve vergoeding wel en rij nog wel een paar jaar in een middle-aged Diesel.
KlaasB @multikoe14 september 2023 14:03
Een lagere max snelheid dan zelfs een Aygo lijkt me niet onhaalbaar. Scheelt gewoon veel extra's waar je nu wel voor betaald, maar waar je toch geen gebruik van mag maken.
Actieradius van 500km is ook goed, maar zeker niet lager en laadsneldheid wordt dan weer een issue.

De taktiek van Tesla was beginnen aan de bovenkant van de markt en dan naar beneden werken. Ik denk dat betaalbare auto's aan de onderkant van de markt meer bijdragen aan afname emissie. Liever 10 Jan Modaals dagelijks in een elektrische auto naar hun werk dan één Piet Directeur in een prijzige Tesla.
ComradeYevad @KlaasB14 september 2023 12:12
Dit zijn eisen waar een nieuwe brandstofauto nieteens aan kan voldoen, lijkt me sterk dat dit de grens is waarop mensen pas serieus nadenken over een alternatief.
KlaasB @ComradeYevad14 september 2023 13:58
Actieradius is misschien wat overdreven, die is met 500 kilometer ook goed.
Een maximum snelheid van 130~140 kilometer per uur is natuurlijk heel goed haalbaar. Hoeveel extra's gaat er nu niet in een auto zitten om ze een topsnelheid te geven die vele kilometers per uur hoger ligt, terwijl je toch niet hard mag gaan?
Om de auto voor de modale forens betaalbaar te houden, denk ik dat je in ieder geval niet veel hoger als 30.000 euro moet gaan zitten. Die kopen nu een tweedehands auto tussen de 10 en 20K domweg omdat ze een auto nodig hebben om op hun werk te komen (nee, openbaar vervoer is niet overal een geldig alternatief). Modaal salaris ligt onder de 40K. Daar kan geen dure auto van betaald worden.
joint_me 14 september 2023 08:25
Vet!
Offroad, waar laat je de MTB / Gravelfiets? Wat is de grootte van de "kofferbak", tent moet ook nog mee.

[Reactie gewijzigd door joint_me op 22 juli 2024 13:24]

gesmurfed 14 september 2023 08:54
Dit gaan de olieproducenten niet leuk vinden.
ZnoopTree @gesmurfed14 september 2023 09:21
Ach, die kopen het patent en zorgen er vervolgens voor dat het nooit op de markt komt. Business as usual. :+
pannekoek @ZnoopTree15 september 2023 11:10
even uit interesse, is dit echt een ding of een hoax/meme?

Ik hoor regelmatig "jamaar shell heeft een kluis vol patenten REEEEEEEEEEEEEEEEEEE" en ik vraag me altijd af hoe reëel dat is.
ZnoopTree @pannekoek15 september 2023 14:35
Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Het klinkt ergens logisch dat zo'n bedrijf, ten koste van alles, de primaire inkomstenbron zou willen beschermen. Je hoort echter nooit iets over rechtszaken ter bescherming van dergelijke patenten. Daarnaast is het patentenbureau vrij doorzoekbaar, dus dan zou het uiteindelijk wel uitkomen, wanneer zo'n bedrijf iets dergelijks onder de pet houdt.

Het is ook niet echt maatschappelijk verantwoord ondernemen als je actief het gebruik van een gratis energiebron gaat zitten blokkeren, omdat je dit zelf dertig jaar geleden ook al ontdekt hebt.
vinkjb @gesmurfed14 september 2023 20:27
Ik ga er maar van uit dat dit sarcastisch bedoeld is.
gesmurfed @vinkjb14 september 2023 21:32
Een beetje, maar het gaat wel steeds meer die kant op. Straks kunne een hoop mensen min of meer gratis rijden.

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