WSJ: Starlink loopt flink achter op in 2015 gestelde financiële doelen

SpaceX' satellietinternetdivisie Starlink loopt flink achter op de doelen die in 2015 aan investeerders zijn gepresenteerd, meldt The Wall Street Journal. Zo had SpaceX verwacht eind 2022 twintig miljoen Starlink-abonnees te hebben; het werden er uiteindelijk ruim één miljoen.

Als doelen werden, naast het aantal abonnees van 20 miljoen, een omzet van 12 miljard dollar en een operationele winst van 7 miljard dollar genoemd. Dat schrijft The Wall Street Journal, die ook schrijft dat de doelen in 2015 werden gebruikt om geld op te halen bij investeerders. Het medium, dat zich baseert op interne documenten, zegt dat Starlink vorig jaar een omzet had van 1,4 miljard dollar. Dit is bijna 1,2 miljard dollar meer dan een jaar eerder. Het is niet duidelijk of Starlink winstgevend is.

Starlink maakte woensdag wel bekend dat het bedrijf de antenneschotels niet langer onder de kostprijs verkoopt, meldt CNBC. Dit wordt gezien als een belangrijke stap naar winstgevendheid of om die te vergroten. Het bedrijf zegt de productie van de schotels zodanig te hebben verbeterd dat het niet langer geld verliest op iedere schotel die wordt verkocht. Het zegt ook inmiddels ruim 1,5 miljoen abonnees te hebben.

De satellietinternetdienst is beschikbaar in Nederland en België, en kost 65 euro per maand. Daarnaast is een schotel nodig die eenmalig 450 euro kost. Er zijn duurdere abonnementen en schotels beschikbaar voor gebruikers die onderweg ook toegang tot de dienst willen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 08:46
181 • submitter: player-x

14-09-2023 • 08:46

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30 aug 2021 | met video

Aan de slag met Starlink van SpaceX

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Reacties (181)

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Uruk-Hai 14 september 2023 08:50
Hoe snel en stabiel is zo'n verbinding in de praktijk?
EthirNandor3 @Uruk-Hai14 september 2023 08:54
Als ik de recente Youtube en blog reviews mag geloven wordt dat steeds beter. Beter in ieder geval dan 4G, en ook in verlaten streken.
Hoe meer satellieten, hoe beter. En SpaceX lanceert elke week 1 á 2 sets. En als Starship straks eenmaal werkt gaat het nog 10x sneller (en 10x goedkoper).

Mijn droom: ergens in een verlaten bergdal staan naast een idyllisch bergmeertje met mijn buscamper. En dan lekker gamen :)
The Zep Man
@EthirNandor314 september 2023 09:02
Mijn droom: ergens in een verlaten bergdal staan naast een idyllisch bergmeertje met mijn buscamper. En dan lekker gamen :)
Dat gaat toch prima? Neem een (lekker compacte!) Steam Deck mee. 2 TB SSD erin, en je moet een aardig groot deel van je spelverzameling erop kwijt kunnen voordat je vertrekt. Dan hoef je ook geen uplink te hebben voor de meeste spellen. 12V 45W USB-PD voeding erbij, en je zit goed.

Voor spellen die online verificatie nodig hebben volstaat een simpele 4G/5G-verbinding (vereist niet heel veel bandbreedte). Multiplayer wil je sowieso niet over een satelliet, dus ook daar is het niet voor nodig.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 05:23]

EthirNandor3 @The Zep Man14 september 2023 09:08
De Ping van starlink zou in theorie lager kunnen zijn dan via de kabel als ze de satelliet<->satelliet communicatie via lasers doen (de v2 versie van de starlink satellieten kunnen dat). Lichtsnelheid in vacuüm is grofweg 2x sneller dan via glasvezel :) ).
Zal nu nog niet zo zijn, maar de potentie is er.

De reden voor starlink voor mij is meer dat er lang niet overal goede 4G is. Vooral in afgelegen natuurgebieden is het soms droevig gesteld.
hiostu @EthirNandor314 september 2023 09:23
Kleine correctie: lichtsnelheid in een optische kabel gaat met grofweg 2/3e van de snelheid door vacuüm . Dus in een vacuüm is het 50% sneller dan door optische kabel.
EthirNandor3 @hiostu14 september 2023 09:29
I stand corrected.
Maar als we het zo precies gaan doen moet je ook meerekenen dat de glasvezels niet in een rechte lijn liggen van punt A naar punt B. Ik heb alleen geen idee hoeveel % extra afstand het signaal hierdoor moet afleggen.

Het gaat mij er alleen maar om dat starlink in potentie een hele goede ping kan hebben vergeleken met alternatieven.

[Reactie gewijzigd door EthirNandor3 op 23 juli 2024 05:23]

hiostu @EthirNandor314 september 2023 09:35
Ik ben benieuwd hoe het inderdaad in de praktijk werkt en of het inderdaad een lagere latency kan hebben. Want de lasers zijn alleen gericht op een nabije satelliet, waardoor je mogelijk heel veel hops van satelliet naar satelliet moet maken. En dat levert ook weer latency op. Iedere keer moet het signaal in de satelliet ook weer verwerkt worden.
Skit3000 @hiostu14 september 2023 10:30
Dat is niet heel anders met hoe een bekabelde verbinding werkt. Een tracert naar Tweakers.net levert bij mij bijvoorbeeld al 13 hops op (van routerbare infrastructuur) terwijl ik als er geen gebouwen tussen zouden staan, ik het serverpark vanaf het dak van mijn huis zou moeten kunnen zien. Via Starlink is alles in Nederland in theorie bereikbaar via één hop.
Gravit0n @Skit300014 september 2023 10:51
Ik weet niet hoe het L3 design van Starlink is, maar ik weet vrij zeker dat je wel meer dan één hop verwijderd bent van 'Nederlandse' destinations. :z
Skit3000 @Gravit0n14 september 2023 11:05
Daarom "in theorie". ;)
Jerie @Skit300014 september 2023 13:04
In geen enkele theorie is Starlink in totaal 1 hop. Want hij moet ook weer naar beneden en vanaf daar moet het signaal weer via glasvezel naar het datacentrum. Lokaal is al meer dan 1 hop. Als je op WLAN zit moet je naar je AP, dan naar je router (maakt niet uit of het Starlink is of glas of LTE of whatever). Dat is al 1 of 2 hops.

Ook zie je bridges niet terug in een tracepath, terwijl ze wel voor extra latency kunnen zorgen. Je weet simpelweg niet waardoor de latency komt. Je denkt misschien door de router, maar dat kun je als eindgebruiker niet zeker weten. Je weet alleen dat het 'daar ergens' zit, en je hebt een haakje.
Skit3000 @Jerie14 september 2023 14:24
En daarom noemde ik het "routerbare infrastructuur", maar misschien had ik het "extern adresseerbare infrastructuur" moeten noemen om duidelijker te zijn.

Maar je hebt gelijk, je Starlink router zelf is ook een hop en de ontvangende ook, al kun je zowel server als je eigen computer hier direct mee verbinden. Als je je eigen interne netwerk niet als hops meeneemt, blijft er wel slechts nog één over (en dat is de Starlink satelliet).
Jerie @Skit300019 september 2023 21:23
Dat vind ik niet logisch om van 1 hop te spreken. Je gaat van de Starlink terminal naar de satelliet (die relatief dichtbij zit), en die gaat naar een grondstation. Op dat grondstation ligt fysiek glas. Dat zijn 2 hops, en daarna is alles normaal gesproken glas en dat zou de bottleneck moeten zijn qua throughput en latency. Het aantal hops zegt verder niet alles over of het efficiënt is of niet.

Bijvoorbeeld stel je zit op een camping in de middle of nowhere in Nederland. Starlink terminal <-> Starlink LEO <-> Starlink grondstation <-> Rest (een of andere DC bij Amsterdam bijv).

(Dat je met Starlink terminal vervolgens wired of wireless verbind, is niet echt belangrijk. Want hetzelfde zou je ook doen met je vaste lijn. Ook Rest is ongeveer hetzelfde. Je zult altijd naar het DC bij Amsterdam verbinden want die is het dichtst bij in geval van NL.)

Dat zijn toch 2 hops?

En dat niet alleen: het zijn ook 2 relatief trage hops (tov glas, kabel, dsl, en zelfs LTE maar weer niet tov GEO of niets). Ook de bandbreedte super tov bijvoorbeeld 2G, ISDN of GEO.
n4m3l355 @EthirNandor314 september 2023 10:33
Je zit nog steeds met de data in / uit ruimte zelf wat beduidend targer is met een schotel vergeleken met een tradionele verbinding. Natuurlijk afhankelijk van waarheen, maar ik zit normaal met een ping van 10-50 ms. Dat Starlink in de ruimte sneller kan zijn mag dan wel zo wezen, maar dankzij de schotel zal de totale som van de verbinding (altijd) veel langzamer zijn dan traditionele kabel.

Volgens deze bron is het altijd 100ms op z'n snelst.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 23 juli 2024 05:23]

wizzkizz @n4m3l35514 september 2023 12:04
Leuke theorie van jouw bron, maar in de praktijk is de latency van Starlink echt ruim onder de 100ms.

Hoe snel e.e.a. precies is hangt af van het grondstation waar je mee verbonden wordt en het aantal clients in je cell, maar mijn ping via Starlink naar dns.quad9.net is doorgaans rond de 25 tot 30ms. Is geen <5ms zoals je die op glas in NL haalt, maar prima werkbaar voor al mijn toepassingen (ben geen gamer).

[Reactie gewijzigd door wizzkizz op 23 juli 2024 05:23]

MSalters
@n4m3l35514 september 2023 13:10
Ik zie niet hoe die bron relevant is voor StarLink. De natuurkunde is op zich simpel: je hebt 2 keer de baanhoogte als extra latency, dus zo'n 1.200.000 m. Licht gaat met 300.000.000 m/s, dus je latency is minimaal 4 milliseconden. Dat is niet de minimale extra latency, want die kan minder dan 1 ms zijn.
hackerhater @MSalters14 september 2023 15:50
Klopt, maar naar de andere kant van de planeet kan het een stuk sneller zijn indien het van sat naar sat gaat.

Die route is een stuk korter :)
IStealYourGun @EthirNandor314 september 2023 15:52
Ik heb daar toch mijn twijfels over, vandaag werkt het internet grotendeels met regio's. Als je een Netflix serie streamed dan haal je dat binnen van een cdn dicht bij jou en niet uit de vs. Als je gamed, dan game je doorgaans met mensen in je regio (die een lage ping hebben) en niet met mensen aan de andere kant van de wereld

Dat is vandaag volgens mij ook al het geval bij starlink. Je verbind via satelliet met een grondstation in je regio en gamed/streamed in je eigen regio. Als die ping vandaag al zo hoog is, dan gaat die niet plots verbeteren met communicatie tussen satellieten want die hop heb je als particulier zelden nodig. De enige usecase waar dit beter zal zijn is wanneer je gaat gamen met andere regio's, maar dan nog mag je minstens op 20ms rekenen. (vermoedelijk een pak meer)

Dus voor een particulier gaat dit weinig of geen meerwaarde bieden. Voor internationale bedrijven is er wel een markt, waar die vandaag al snel naar dure tier 1 netwerk providers moeten kijken als latency tussen vestigingen belangrijk is.
nehal3m @EthirNandor314 september 2023 17:15
Vooral in afgelegen natuurgebieden is het soms droevig gesteld.
Als Tweaker snap ik dat, en tot voor kort had ik een zielig VDSL2 lijntje in een buitengebied. Ik wil niet zeggen dat er geen noodzaak is voor breedband op veel locaties want het maakt een hoop zaken een stuk makkelijker of überhaupt haalbaar.

Dat gezegd hebbende, uit de oude doos van opa nehal3m...

Vroeger ging ik vaak naar de Waddeneilanden, en aan dek van de veerboot stond altijd een telescoop. Zoiets. Ik mocht graag meeuwen voeren (al mocht dat eigenlijk niet, die beesten waren vooral voor het personeel erg vervelend) en proberen zeehonden te spotten.

Anderhalf decennium later werkte ik op diezelfde veerboot en het hele gezin zat toen op de smartphone/tablet benedendeks. Ze keken vaak niet eens uit het raam.

Af en toe geen verbinding is ook goed voor je, voor de verbinding met de wereld om je heen.
lightpeak @EthirNandor314 september 2023 13:24
Kan je dat nader verklaren voor een leek?
Lichtsnelheid is een constante, je bedoelt dat de af te leggen weg in een kabel langer is + "botst" tegen de wand van de kabel /\/\/\/\/\/\/\/\/\ i.p.v. ----------------?
the_stickie @lightpeak14 september 2023 14:14
Lichtsnelheid is geen constante maar wordt bepaald door het medium. Ja, je kan licht vertragen! Ook licht botst op moleculen die in de weg staan.
Meestal gebruiken we voor het gemak de snelheid door vacuüm: die is goed bekend en de verschillen door andere media zijn meestal irrelevant vanwege klein en dus meestal verwaarloosbaar. In lucht gaat het bijvoorbeeld om een verschil van 0,03% lager.

[Reactie gewijzigd door the_stickie op 23 juli 2024 05:23]

lightpeak @the_stickie14 september 2023 14:51
Top, merci 👍
Grotbewoner @EthirNandor314 september 2023 08:58
"Fucking camper" en krakende doritochips in de morgendauw.

*pinkt een traantje weg*
dakka @Grotbewoner14 september 2023 10:03
Is dat een Campzone referentie? ;)
Crisium @EthirNandor314 september 2023 09:21
Op het moment dat ik 's zomers de bergen in trek, heb ik het perfecte excuus om lekker onbereikbaar te zijn: geen dekking :)

Ik hoop dat het nog héél lang mag duren voordat starlink mobieltjes gemeengoed zijn (als het überhaupt al een optie zou kunnen zijn, gezien de complexiteit van de gebruikte phased-array antennes).
KRASH @Crisium14 september 2023 09:34
Geen Starlink, maar normale mobieltjes die in de meest onherbergzame gebieden gewoon kunnen bellen / internetten. Vanaf volgend jaar in een deel van de wereld al realiteit. https://ast-science.com/
Crisium @KRASH14 september 2023 10:02
Had er eerlijk gezegd niet aan gedacht, maar die aanpak lijkt een logische vervolgstap. LEO (ik vermoed dat ze daar gaan draaien) is weliswaar een paar 100 km hoog, maar er is grotendeels LoS.

Tijd om mijn vakanties af te gaan stemmen op de dekking van kunstmanen.
cricque @Crisium14 september 2023 09:50
True, maar bij een ongeval kan het wel handig zijn, zo kunnen reddingswerkers jouw exacte positie te weten komen. Alles heeft zijn voor en nadelen

En als ik niet bereikbaar wil zijn, dan zet ik mijn gsm gewoon op stil, of ik neem niet op.
Crisium @cricque14 september 2023 09:55
Voor noodsituaties bestaan er al handheld navigatieapparaten met zenders die je GPS-coördinaten doorgeven als je op de noodknop drukt.
cricque @Crisium14 september 2023 10:15
Ja maar heeft iedereen dat ? Een gsm hebben de meeste mensen, als dit via gsm zou kunnen, dat zou toch veel gemakkelijker zijn ?
kdekker @EthirNandor314 september 2023 10:14
Die droom klinkt bijna meer als verslaving ;) (dat zeg ik natuurlijk met een knipoog, zonder te weten of dat echt zo is)

Alstublieft graag nog een paar gebieden vrij houden van dat soort zaken. Als je gamed zie je niets van de buitenwereld en als een idylisch bergmeer rustgevend is, dan is een digitale detox een prima middel.

Ik droom nog eens dat voordat techniek de lucht in geknald wordt, ook nog eens afgevraagd wordt of het echt nodig is en of hoe het ook ooit opgeruimd wordt c.q. wat de milieukosten zijn.

Wat mij betreft: lopend naar een berghut en daar naast een idyllisch bergmeer is met lagere ecologische footprint te doen en is niet minder genieten. Wel iets minder luxe :*)
Dutch2007 @kdekker14 september 2023 14:44
Opruimen is easy, elke satelliet moet verplicht een de-or it procedure hebben en volledig verbranden in de atmosfeer bij re-entry.
kdekker @Dutch200714 september 2023 15:38
Is dat dan al formeel geregeld? De hoeveelheid ruimtepuin (en kans op botsingen) wordt toch nog steeds meer/groter?
Dutch2007 @kdekker14 september 2023 20:27
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-387720A1.pdf

https://s3vi.ndc.nasa.gov...he%20required%20timeframe.
bakkerjangert @EthirNandor314 september 2023 09:06
Ze gaan de komende periode nog flink uitbreiden, zie dit volkskrant artikel.
Channelmaster @EthirNandor314 september 2023 10:42
Mijn droom: ergens in een verlaten bergdal staan naast een idyllisch bergmeertje met mijn buscamper. En dan lekker gamen :)
Op die manier kan Starlink ook een concurrent worden voor Astra DVB-S, wat nog veel wordt gebruikt voor campers.

Overigens zal dat verlaten bergdal dan waarschijnlijk in Noorwegen, Zweden of Schotland zijn. In andere landen worden campers nu flink aan banden gelegd. Zelfs in de US hebben vandwellers niet meer de vrijheid die ze paar jaar terug hadden.
StGermain @EthirNandor314 september 2023 10:47
En dan neer gaan en LAAAAGGG typen 😂
Keypunchie
@Uruk-Hai14 september 2023 09:04
review: Aan de slag met Starlink - Hoe goed werkt Elon Musks satellietinternet?

Volgens de review van een jaar of wat terug: vergelijkbaar met een goeie xDSL verbinding.
DerDee @Keypunchie14 september 2023 10:00
Review datum 30-08-2021 dat is meer dan twee jaar geleden, waarbij er veel lanceringen zijn geweest met satellieten. Ik weet niet hoe de impact is, maar deze review is net zo relevant (of zelfs minder) als een telefoon review van twee jaar geleden. Zou zelf erg benieuwd zijn wat de status nu is. Of wat de wijzigingen zijn t.o.v. het onderzoek toen.
Tk55 @DerDee14 september 2023 10:10
Wat zou er zo anders moeten zijn?

Het zal nog steeds net zo goed of iets beter zijn dan een goede xDSL verbinding. Hooguit betere dekking, wat lastig te testen is.

Ping zal misschien ietsje beter zijn omdat er de kans groter is dat je een satelliet dichtbij je hebt. Maar het zal geen glasvezel ping worden, omdat je met natuurkundige limieten te maken hebt (afstand, snelheid van radiogolven)
Skit3000 @Tk5514 september 2023 10:25
Maar juist weer minder goed als er meer gebruikers dan voorheen in hetzelfde gebied zijn die samen de bandbreedte moeten delen.
jip_86 @Tk5514 september 2023 10:44
Als er meer satellieten over je heen vliegen zal je verbinding stabieler zijn lijkt me. In de oude review staat dat er tussen twee tests 15 minuten uit elkaar wel 100Mbit verschil kon zitten.
DerDee @Tk5514 september 2023 10:48
Dat is letterlijk de vraag die wordt gesteld. Snelheid en stabiliteit. Dat zijn overigens twee van de kern eigenschappen van een internet verbinding, naast reactiesnelheid (ping) die je zelf ook benoemd.

Data van het onderzoek is verouderd, dus niet meer relevant op dit moment. Mogelijk is uitkomst hetzelfde, maar "beter als xDSL verbinding" is erg subjectief. Ik vind een wisselende ping die in veel onderzoeken in begin naar voren kwamen minder goed om te gamen als bijvoorbeeld een stabiele hoge ping. Dus ben benieuwd naar actuele data. Zelfde kan gezegd worden over snelheid, was erg wisselend.
Rio @Uruk-Hai14 september 2023 09:09
Ik woon in het buitengebied en gebruiker van Starlink. Het is de heilige graal: stabiel, snel, betrouwbaar. Ik kan streamen, de hele dag videobellen, zelfs online gamen, het is super 👌
Bender @Rio14 september 2023 09:47
Kun je iets vertellen over je gemiddelde snelheden en ping?
Rio @Bender14 september 2023 12:02
Gemiddelde snelheid is 200 mbps down (uitschieters naar 400) en 20 up. Ping gemiddeld 40-50ms

Komend van koper (langzaam) en 4gvoorthuis (volkomen onbetrouwbaar) ben ik zo blij als een kind hiermee
onok @Uruk-Hai14 september 2023 08:54
Tweakers heeft het zelf getest een tijdje terug: review: Aan de slag met Starlink - Hoe goed werkt Elon Musks satellietinternet?
Ga er vanuit dat het momenteel een stuk beter is.
bottom line @Uruk-Hai14 september 2023 08:55
Enorm stabiel eigenlijk
en zeker snel genoeg voor het gewone verbruik. Voor zwaardere toepassingen ga je naar het ander model moeten gaan (zakelijk) van Starlink
Dj67 @Uruk-Hai14 september 2023 10:49
Zeer stabiel, heb het in de Ardennen waar vroeger Proximus enkel 10 MBs gaf. Nu kan ik tenminste streamen zonder constante hapering....Toen ik net geïnstalleerd had getest en kwam aan snelheden boven 200 MBs...zeer tevreden
Bloemkolen @Uruk-Hai14 september 2023 11:13
Ik heb het nu ruim 2 jaar, erg tevreden er mee.
tot nu toe 2 keer ongeveer een minuut geen verbinding gehad door zware buiten. Dat is minder uitval dan ik hiervoor met 4g of (wel een brakke lijn) adsl.
En nu ze aan het verbouwen zijn hier, wanneer de hijskraan boven de antenne hangt het dat wel invloed op de verbinding :+
Snelheden in de praktijk tussen de 200 en 250 mbit down en 20 up.
Al met al erg happy met starlink hier in het buitengebied :)

Edit: even een snel testje gedaan:
Download Mbps
268.68
Upload Mbps
12.98
Ping ms 59 48 47

[Reactie gewijzigd door Bloemkolen op 23 juli 2024 05:23]

welvaartsbuik @Uruk-Hai14 september 2023 11:35
Stabiel en snel genoeg om een bedrijf van +/- 50 man op te laten draaien.

Mijn werkgever is van pand verhuist maar door een fout in de schouw is de vast verbinding maanden vertraagd. Alleen is het vorige pand al verkocht dus we moesten over.

Sinds 4 weken draaien we dus met de hele club op Starlink voor alles behalve telefonie waar een losse 5g verbinding voor is(waarom is onbekend). Het enige wat vervelend is is dat een statisch IP lastig is. Hierdoor zijn bepaalde verbindingen een draak(denk VPN naar geleverde producten enzo)
hackerhater @welvaartsbuik14 september 2023 15:55
Voor dat laatste:
Is het niet mogelijk een VPN ergens in een dc te zetten en dat als hop te gebruiken?
Ja het geeft extra latency, maar dan zit je niet met het probleem van het dynamische IP naar de leveranciers toe.
woutsmelt @Uruk-Hai14 september 2023 11:46
Die is goed (Utrecht) genoeg voor mijn use case. Zakelijk gebruik ik het als backup voor de glasvezellijn van Eurofiber. Ping is hoger dan de glasvezel verbinding (+-50 ms). De snelheid is gemiddeld 100/40. Heb overigens geen Business verbinding aangezien die bij aanschaf nog niet beschikbaar was. En maak gebruik van de "standaard" dish. Laat het gerust weten in DM als je meer vragen hebt.
Zebby @Uruk-Hai14 september 2023 12:38
Ik zit nu op Zakynthos en deze airbnb heeft toevallig Starlink internet. Ik heb 90mb down, 10 up, 90ms ping. Wel naar server in Athene, dus dat is natuurlijk ook niet om de hoek. Wel juist de use-case van Starlink natuurlijk - internet waar het normaliter niet komt.

Wil er niet op gamen, maar voor alle andere zaken is het prima. Je merkt vooral dat je soms heel eventjes moet wachten tot je pagina begint met laden, maar zodra het laadt is het er gelijk.
PVTD @Uruk-Hai14 september 2023 13:38
Hoh, you tell me, hier zijn screenshotjes van mijn server in centrum Italië, in het midden van de bergen ongeveer 10min rijden van een dorp. speedtest.net: https://i.imgur.com/eFXNucm.png speedof.me:https://i.imgur.com/V25tTkU.png en dan hoohle speedtest: https://i.imgur.com/sJYKcXC.png . Ik moet daar wel bij zeggen dat het vaak varieert, maar nooit in de negatieve zin. Uploads zijn ook meestal hoger dan +-6mb. Dit is het meest geniale uitvinding ooit en wij hebben nooit een beter connectie gehad dan 20/2mb op die locatie met 5 verschillende systemen (satelliet/koper/4G/Direct P2P en 3G) over 18 jaar tijd.
Luchtbakker @Uruk-Hai14 september 2023 08:57
Ligt aan je locatie.

Maar..

https://www.youtube.com/watch?v=4eAeN08oV0c

https://www.youtube.com/watch?v=R0w9Y8urXDc

https://www.youtube.com/watch?v=5-ked_C8gOw
Ghandi @Uruk-Hai14 september 2023 13:28
Toevallig heb ik zo'n verbinding geinstalleerd voor een huis waarin arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Het alternatief was de bestaande (10Mbit) ADSL lijn.

Bij testen haalde ik tot 300Mbit; ondertussen draait het een klein half jaartje (in bridge mode, met daarachter een PFSense router en ubiquiti AP's) en in mijn monitoring zie ik nooit rare dingen mbt tot deze verbinding verschijnen.

Iedereen kan gelijjktijdig naar huis bellen over FaceTime, whatsapp of Netflixen of iets anders

Deze gebruikers zijn er echt, maar dan ook echt heel erg blij mee.

Als je kan kiezen uit glasvezel of kabel, dan gewoon deze twee kiezen. Maar als je met ADSL op lage snelheden aan de gang moet. Dit is echt een aanrader.

Wel een opmerking: ze gebruiken CGNAT, dus niet van buitenaf te benaderen.
IPv6 heb ik zelf hier niet ingesteld staan.

En nog een praktisch punt. De router en de ethernet module zijn ontworpen door mensen die ... (past dus niet in een Rack).
Zyphlan @Uruk-Hai14 september 2023 13:29
Vrienden van mij hebben hem in de fillipijnen op een eiland en je gaat toch wel van geen geintje overdag 2mb en snachts 20mb en nu heb je een constante 200mb, in nederland laten we eerlijk zijn afgezien van de achterhoek of boeren gebied is het echt niet interessant maar juist voor landen zoals de fillipijnen ( eilanden waar het een godsvermogen kost om de infrastructuur aan te leggen) is het een hele interessant optie ( ze hebben het in maart online gegooid).

Ze hebben volgens mij wel soms een lag ( tijdens videocalls) maar ivm 4g is het echt 1000% keer beter voor NL alleen interessant in de gevallen eerder gemeld.

Je ziet nu bijv ook de ferrys starlink aanbieden ( ter voorbeeld met de boot naar het dichtsbijzijnde eiland betreft een tripje van 3.5 uur) en vroeger had je gewoon pech en 0 internet.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 05:23]

whaler64 @Uruk-Hai14 september 2023 13:48
Het werkt fantastisch, ik woon op een berg in Spanje en ik heb 5 jaar lang problemen met verbindingen gehad met allerlei parabolische antennes.

Starlink werkt perfect vanaf dag 1 en het wordt volgens mij steeds beter.

Inmiddels is Spacex bezig met het in de ruimte brengen van de mini V2 satellieten, deze kunnen meer verbindingen aan.: V2 minis include key technologies — such as more powerful phased array antennas and the use of E-band for backhaul — which will allow Starlink to provide ~4 times more capacity per satellite than earlier iterations.
Jron667 @Uruk-Hai14 september 2023 16:00
Prima te doen, kan wegvallen met onweer maar ideaal als de alternatieven ruk zijn.
Harm_H 14 september 2023 08:59
Elk vliegtuig of schip zou starlink moeten hebben. Toch? Dan kunnen de kosten prima uit.
LordSinclair @Harm_H14 september 2023 09:16
Ik zou met een partij in zee gaan die het internet niet uitzet als je iets doet wat ze niet bevalt.
hiostu @LordSinclair14 september 2023 09:29
Sorry, maar ik vind dit echt een opmerkelijke discussie. Elon Musk stelde Starlink beschikbaar aan de Oekraïense bevolking om ze te helpen om communicatie op te zetten aan het begin van de oorlog. Hij heeft daarbij ook aangegeven dat het voor de bevolking bedoeld was. En nu werd het gebruikt als wapen in een oorlog. Ik kan me best voorstellen dat je als bedrijf daar niet zo maar aan wilt meewerken, als dat niet het doel van je dienst is. Niet voor niets zijn er ontzettend veel medewerkers van Google en Microsoft geweest die bezwaren hebben gemaakt binnen hun bedrijf voor het inzetten van AI en bv HoloLens voor wapendoeleinden.

Elon gaf aan dat hij bang was voor een 2e Pearl Harbor en wilde niet dat zijn bedrijf, dat hele andere waardes heeft als het gaat om de doelen die ze willen bereiken, mede verantwoordelijkheid heeft voor het doden van tienduizenden mensen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat dit bij mensen een moraal dilemma oplevert.

Tevens, hij heeft niet Starlink uitgezet voor de aanval. Het was niet actief in de Crimea en hij heeft het niet aangezet op verzoek van de Oekraïene.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 23 juli 2024 05:23]

Niosus
@hiostu14 september 2023 10:56
Elon gaf aan dat hij bang was voor een 2e Pearl Harbor en wilde niet dat zijn bedrijf, dat hele andere waardes heeft als het gaat om de doelen die ze willen bereiken, mede verantwoordelijkheid heeft voor het doden van tienduizenden mensen.
Maar dat is natuurlijk een heel vertekend beeld op de situatie, want het is Oekraïne die uitsluitend bombardementen op militaire installaties doet, en juist Rusland die tienduizenden burgers terroriseert en vermoordt met aanvallen op markten, winkels, scholen, creches, kerken, theaterzalen, en noem maar op.

Meer zelfs, de schepen die aangevallen geweest zouden zijn in Sevastopol, zijn ook exact de schepen die verantwoordelijk zijn voor veel van die aanvallen op burgers. Het zijn ook die schepen die de raketten lanceerden tegen de graaninfrastructuur in Odessa, waardoor honderduizenden of zelfs miljoenen mensen in hongersnood kunnen belanden.

Het is absoluut niet zo zwart-wit. Strikt pacifisme heeft juist het effect van meer geweld uit te lokken. Er is niets moreel dubbelzinnig aan zelfverdediging, en al zeker niet als het gaat om de verdedigen van onschuldige burgers. Als Rusland niet gebombardeerd wil worden, kan het gewoon zijn legers terugtrekken. Als Oekraïne niet gebombardeerd willen worden, moeten ze kiezen voor ethnische zuivering te ondergaan, zoals overduidelijk bewezen was na de herovering van Bucha.

Geen kant kiezen is ook gewoon een kant kiezen, al zeg je het gewoon niet luidop.
hiostu @Niosus14 september 2023 12:20
Ik geef nergens aan of ik het eens of niet eens ben met de beslissing van Elon. Jij geeft nu een aantal voorbeelden, wat een aantal overwegingen zijn. Maar ook dat is vanuit een bepaald moreel perspectief. En iemand anders kan gewoon een ander moreel perspectief hanteren en daarvan overtuigd zijn.
Geen kant kiezen is ook gewoon een kant kiezen, al zeg je het gewoon niet luidop.
En dat is gewoon simpelweg niet een feit, maar een mening. En er zijn mensen die een andere mening hierop hebben. Je kunt ook stellen dat Elon hier de kant kiest van pacifisme. Hij is namelijk overtuigd dat de twee partijen om de tafel moeten om verder bloedvergieten te voorkomen. Zijn overtuiging is dat er nu duizenden/tienduizenden mensen doodgaan vanwege een strijd die nodig is.

Nogmaals, ik zeg niet dat ik het er mee eens ben. Ik geloof namelijk zelf niet in die aanpak. Echter, dit is de mening en gedachte van Elon. Hij is de baas van Starlink en kan daardoor de beslissing nemen. Hij wil niet meewerken aan aanvallen/oorlog. Maar de stelling dat hij daardoor voor Rusland is, vind ik niet terecht. Ook al ben ik het niet eens met een hoop dingen die hij zegt. En dat is iets wat we in een wereld moeten accepteren, waarin we onze eigen mening kunnen hebben.
procyon @hiostu14 september 2023 13:21
Als je de echte nuance kent, dan begrijp je het. Musk kon simpelweg niets anders doen dan een stuk verkopen aan een instantie die de autoriteit heeft om te kunnen acteren in geopolitieke conflicten. In dit geval de Amerikaanse overheid.

procyon in 'WSJ: Starlink loopt flink achter op in 2015 gestelde financiële doelen'
Coolstart @hiostu14 september 2023 13:43
Sorry, maar ik vind dit echt een opmerkelijke discussie. Elon Musk stelde Starlink beschikbaar aan de Oekraïense bevolking om ze te helpen om communicatie op te zetten aan het begin van de oorlog. Hij heeft daarbij ook aangegeven dat het voor de bevolking bedoeld was.
En een opmerkelijke claim want uw claim dat Starlink heeft aangegeven dat het enkel was voor de bevolking klopt gewoon niet en mist heel wat nuance. Ook sprak Musk over 'act of war' en niet over de verantwoordelijkheid voor het doden van tienduizenden mensen.

1. In dit geval is het Rusland dat net Zoals Nazi Duitsland een naburig land binnenvalt om het onder Russische controle te krijgen net zoals ze dat met de Krim gedaan hebben.

2. Starlink is vanaf dag 1 gebruikt geweest aan het front. Dat was zo klaar als een klontje. Dat is zo sinds maart 2022 en elke keer het front verschoof moest Starlink het operationele gebied aanpassen zodat Ukraine soldaten de terminals konden gebruiken en Rusland niet. Soms werden bepaalde gebieden gevrijwaard zoals bij de gevechten in Mariupol.

3. Musk is pas wat later in oktober 2022 lastig beginnen doen. Plots vond hij dat Ukraine maar wat land moest afstaan en dat er referenda moesten komen nadat Rusland die gebieden was binnengevallen. Sinds die dag zater een kink in de kabel maar de militairen konden Starlink nog steeds gebruiken op hun bezet grondgebied, ook voor offensieve operaties.

4.Op 8 february 2023 sloeg dat om door in de voorwaarden "direct military use" uit te sluiten waardoor ze niet wilden dat Starlink op wapensystemen (drones) geplaatst werd. Voor andere militaire communicatie zou volgens Space X geen probleem zijn.
Elon gaf aan dat hij bang was voor een 2e Pearl Harbor en wilde niet dat zijn bedrijf, dat hele andere waardes heeft als het gaat om de doelen die ze willen bereiken, mede verantwoordelijkheid heeft voor het doden van tienduizenden mensen.
5. Ukraine heeft een Musk gevraagd om Het Starlink netwerk actief te maken in de Krim tot is sevastopol om een grote aanval op de Russische marine mogelijk te maken omdat vanaf die schepen veel raketten worden gelanceerd. Musk heeft die vraag genegeerd Hij zei achteraf: "If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and conflict escalation." - 'The Starlink regions in question were not activated. SpaceX did not deactivate anything." - en sprak ook over het voorkomen van een "mini Pearl Harbor".

Die 'mede verantwoordelijk voor het doden van tienduizenden mensen' heb ik nergens kunnen vinden.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dit bij mensen een moraal dilemma oplevert.
Als je door de lijnen leest wil Space X gewoon niet direct betrokken worden bij een militaire operatie. Over de moraal had Musk het alvast niet.
Tevens, hij heeft niet Starlink uitgezet voor de aanval. Het was niet actief in de Crimea en hij heeft het niet aangezet op verzoek van de Oekraïene.
Dat klopt idd. Dit was zijn Tweet: "The Starlink regions in question were not activated. SpaceX did not deactivate anything."

@LordSinclair
Ik zou met een partij in zee gaan die het internet niet uitzet als je iets doet wat ze niet bevalt.
Uw claim heeft wat nuance nodig:
Zoals al gemeld stond het internet in de Krim al uit sinds de start van de oorlog omdat het Russisch bezet gebied is. Space X heeft de afgelopen maanden wel restricties opgelegd wat het gebruik betreft van SpaceX op drones en offensieve aanvallen. Ook wil space X niet direct betrokken zijn bij een specifieke offensieve militaire operatie. Uw claim heeft ook wat wat nuance nodig.
EliteGhost @hiostu14 september 2023 10:35
Als het bedrijf andere waardes heeft, dan had Starlink ook gewoon niet het geld van het Amerikaanse Defensie aan kunnen nemen. Waarbij de ze ook nog eens meer dan het dubbele van de standaard prijs vroegen.
lighting_ @EliteGhost14 september 2023 11:51
En wie moet de maandelijkse kosten als je een commercieel partij bent dan dragen?
EliteGhost @lighting_14 september 2023 21:10
De klanten. Dhr Musk kondigde toch vol trots aan dat het een donatie is?
lighting_ @EliteGhost15 september 2023 10:25
De donatie van de panelen.
En Musk gaf al aan dat de lopende kosten hoog waren. Je hoeft geen fan van Musk te zijn maar wel logisch beredeneren. Als hij bij wijze 1 miljard uittrekt en dan zegt het wordt teveel dan klaag jij waarschijnlijk nog
EliteGhost @lighting_15 september 2023 11:07
Wacht even, want het ging me niet zozeer om de kosten maar waar Musk een grens trekt. Want Oekraine mag ze niet voor militaire doeleinden gebruiken (anders dan communicatie) maar hij neemt wel geld aan van het Pentagon en lanceert zelfs een variant van Starlink, genaamd Starshield, voor de Amerikaanse Defensie. Dat is meten met twee maten. Hoe is dat klagen?
procyon @EliteGhost14 september 2023 13:17
Hij realiseerde dat hij als 'persoon' niet zoveel macht zou moeten kunnen hebben omdat dat het bedrijf SpaceX hoe dan ook schaad, lees verder;

Het niet activeren van Starlink is door de media uitgelegd als "Heeft het moedwillig uitgezet". Alles krijgt een negatieve spin.

Had hij het wel aangezet, was hij single handedly de enabler geweest voor een militaire actie tegen Rusland, met onherroepelijk doden als gevolg. Dat zou SpaceX als actor en agressor betrokken hebben bij een geopolitiek conflict, iets wat elke CEO graag wil voorkomen voor zijn bedrijf.

Om zichzelf en zijn bedrijf uit deze onmogelijke situatie te brengen heeft hij een aanzienlijk deel verkocht aan de Amerikaanse overheid en dat stuk gelabeld als Starshield, zodat er nu een orgaan als de Amerikaanse overheid gaan besluiten over hoe, waar en wanneer dit netwerk wordt ingezet in conflicten zonder dat Musk of SpaceX hier direct de wind van voren krijgt.
EliteGhost @procyon14 september 2023 21:22
Macht? Starlink biedt connectiviteit, mogelijkheden. Het geeft hem geen 'macht', anders dan het kunnen voorkomen dat zijn netwerk voor iets wordt gebruikt waarvoor hij niet vindt dat het is bedoeld.

"Had hij het wel aangezet, was hij single handedly de enabler..." ...wat?
Nee, dan was hij niet de persoon geweest die eigenhandig Oekraine in staat heeft gesteld om een militaire actie uit te voeren. Oekraine krijgt namelijk meer hulp dan alleen van Starlink.
Ik snap dat Musk het niet leuk vindt dat zijn project daarvoor wordt gebruikt, maar sat had hij kunnen verwachten en dan had hij ook geem geld aan moeten nemen (en zelfs teveel) van het Pentagon. Dit is meten met 2 maten.

Starshield is een ander project en daar komen aparte satellieten voor. Dat is niet verkocht aam de Amerikaanse overheid, maar wordt onder contract voor ze gemaakt en gelanceerd.

[Reactie gewijzigd door EliteGhost op 23 juli 2024 05:23]

procyon @EliteGhost15 september 2023 00:22
Macht? Starlink biedt connectiviteit, mogelijkheden. Het geeft hem geen 'macht', anders dan het kunnen voorkomen dat zijn netwerk voor iets wordt gebruikt waarvoor hij niet vindt dat het is bedoeld.
Macht in de letterlijke vorm dat een land een verzoek doet wat hij kan afwijzen of kan toekennen en hij de fall-out moet dragen van deze beslissing. Die macht.
Nee, dan was hij niet de persoon geweest die eigenhandig Oekraine in staat heeft gesteld om een militaire actie uit te voeren. Oekraine krijgt namelijk meer hulp dan alleen van Starlink.
Waarom dit zagen?

Hij was LETTERLIJK in staat om te beslissen of Ukraine de aanval kon uitvoeren of niet. Ukraine heeft ook aangegeven dat hun aanval door het weigeren van Musk niet succesvol is geweest.

Dat staat los van het feit dat Ukraine -ook- andere hulp krijgt om andere aanvallen uit te voeren. Maar daar hadden we het niet over, we hadden het hier over deze specifieke actie waar starlink essentieel was voor de uitvoering van deze specifieke aanval.
Ik snap dat Musk het niet leuk vindt dat zijn project daarvoor wordt gebruikt, maar sat had hij kunnen verwachten en dan had hij ook geem geld aan moeten nemen (en zelfs teveel) van het Pentagon. Dit is meten met 2 maten.
Hij verkocht een deel van Starlink NA dit voorval.... Omdat hij NA dit voorval pas realiseerde dat hij het zich niet kon veroorloven zijn bedrijf SPaceX de speelbal te laten zijn van geopolitieke belangen.
DOOR het te verkopen, is het nu aan een orgaan dat wel in staat is alle fallout te dragen en wel in staat is de beste keuze te kunnen maken, namelijk een overheid, geen commercieel bedrijf dat mooie dingen wil doen op wetenschappelijk gebied.
Starshield is een ander project en daar komen aparte satellieten voor. Dat is niet verkocht aam de Amerikaanse overheid, maar wordt onder contract voor ze gemaakt en gelanceerd.
Deze zijn al verkocht en zijn al in gebruik, zie;
https://en.wikipedia.org/...k_and_Starshield_launches

[Reactie gewijzigd door procyon op 23 juli 2024 05:23]

EliteGhost @procyon15 september 2023 09:45
Macht in de letterlijke vorm dat een land een verzoek doet wat hij kan afwijzen of kan toekennen en hij de fall-out moet dragen van deze beslissing. Die macht.
Dat is geen macht. De gevolgen dragen van wat er met de technologie van zijn bedrijf gebeurd is verantwoordelijkheid. Als hij die niet wilt, dan had dhr. Musk Starlink niet beschikbaar moeten stellen.
Waarom dit zagen?
Zagen? Wat bedoel je?
Hij was LETTERLIJK in staat om te beslissen of Ukraine de aanval kon uitvoeren of niet. Ukraine heeft ook aangegeven dat hun aanval door het weigeren van Musk niet succesvol is geweest.
Omdat ze gebruik maakten van zijn technologie. Als ze van begin af aan geen gebruik hadden gemaakt van Starlink voor de aanval, was Starlink ook geen beperkende factor geweest. Het excuus van SpaceX' president Shotwell is dat "Starlink niet is bedoeld voor offensieve doeleinden" en dat het "geen onderdeel was van de overeenkomst". Terwijl Oekraine al Starlink voor voor aanvallen gebruikte en een aanval op de Krim geen offensief op Russisch grondgebied is. De Krim is nog altijd van Oekraine en wordt bezet door Rusland. Oekraine heeft onlangs alsnog een aanval uitgevoerd met kruisraketten uit het VK. Het uitvoeren van de aanval is daarmee dus prima mogelijk zonder Starlink.
Hij verkocht een deel van Starlink NA dit voorval.... Omdat hij NA dit voorval pas realiseerde dat hij het zich niet kon veroorloven zijn bedrijf SPaceX de speelbal te laten zijn van geopolitieke belangen.
DOOR het te verkopen, is het nu aan een orgaan dat wel in staat is alle fallout gevolgen te dragen en wel in staat is de beste keuze te kunnen maken, namelijk een overheid, geen commercieel bedrijf dat mooie dingen wil doen op wetenschappelijk gebied.
Starlink is niet (deels) verkocht. Starshield is een apart netwerk. Uit je eigen bron: "Starshield is a derivative of Starlink designed to be operated for and can host payloads for military or government purposes."
Het wordt beheerd voor militaire- en overheidsdoeleinden. Ze verkopen de dienst, geen product of bedrijf.
M.a.w., wanneer Oekraine Starlink gebruikt voor militaire doeleinden: ik wil de gevolgen niet dragen!
Wanneer de VS Starshield gaat gebruiken: hier zijn geen consequenties aan verbonden?

Geen peil op te trekken.
procyon @EliteGhost15 september 2023 10:20
Dat is geen macht. De gevolgen dragen van wat er met de technologie van zijn bedrijf gebeurd is verantwoordelijkheid. Als hij die niet wilt, dan had dhr. Musk Starlink niet beschikbaar moeten stellen.
Prima kerel. Dan gebruik jij jouw gewenste definitie van macht.
Omdat ze gebruik maakten van zijn technologie. Als ze van begin af aan geen gebruik hadden gemaakt van Starlink voor de aanval, was Starlink ook geen beperkende factor geweest. Het excuus van SpaceX' president Shotwell is dat "Starlink niet is bedoeld voor offensieve doeleinden" en dat het "geen onderdeel was van de overeenkomst". Terwijl Oekraine al Starlink voor voor aanvallen gebruikte en een aanval op de Krim geen offensief op Russisch grondgebied is. De Krim is nog altijd van Oekraine en wordt bezet door Rusland. Oekraine heeft onlangs alsnog een aanval uitgevoerd met kruisraketten uit het VK. Het uitvoeren van de aanval is daarmee dus prima mogelijk zonder Starlink.
Dit bedoel ik met zagen, gaan zitten fitten op de exacte definitie van specifieke termen, over wat wel en niet Russisch grondgebied is volgens jou, een Nederlandse jongen die reacties post op een computerwebsite.

Het is totaal irrelevant wat jij denkt of logisch vind. Als jouw product gebruikt wordt door partij X, zal partij Y dat opvatten als een agressieve daad. Welke definitie jij "EliteGhost" uit Nederland, daar technisch aan denkt te kunnen geven om een punt te maken, het te kunnen legitimeren of af te wijzen is ruis op de lijn.

Musk wil geen actor zijn in geopolitieke spanningsvelden. Dat is volstrekt logisch. Zelfs als jij (Een Nederlandse jongen op een computerforum) vind dat SpaceX Starink dan maar helemaal niet beschikbaar had moeten stellen doen Ukraine te maken had met grootschalige communicatie moeilijkheden. Want jij overziet overduidelijk alle variabelen en alle krachtenvelden, je bent praktisch een expert in deze zeer delicate en ingewikkelde geopolitieke zaken.

Daarom opereert SpaceX een deel van het Starink netwerk dat Starshield heet en technisch en functioneel anders wordt ingezet dan de rest van het netwerk dat voor civiele doeleinden bedoeld is.
Ja, het wordt "beheerd voor" militaire- en overheidsdoeleinden omdat SpaceX de interface is tussen de grondstations en de satellieten, zo zullen ze ook technisch onderhoud doen en waar nodig het netwerk bijsturen als deze wordt verstoord. Dat wil niet zeggen dat de inzet van dat deel van het netwerk bepaald wordt door de eigenaar van dat stuk netwerk en dat SpaceX daar dus geen fallout van kan krijgen.

Het is erg simpel en heel goed te begrijpen, als je het wil begrijpen.
EliteGhost @procyon15 september 2023 11:32
Prima kerel. Dan gebruik jij jouw gewenste definitie van macht.
Even de eerste beste definitie van macht: "Macht is volgens socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in. Macht onderscheidt zich van gezag doordat macht, in tegenstelling tot gezag, niet gelegitimeerd is."
Musk legt niet zijn wil op. De wil is nog altijd om Rusland op de Krim aan te vallen.
Waarom zit ik daar op te "zagen"? Omdat De term een beetje te pas en onpas wordt gebruikt en daardoor de betekenis verwatert en de communicatie daardoor niet altijd makkelijker wordt.
...gaan zitten fitten op de exacte definitie van specifieke termen, over wat wel en niet Russisch grondgebied is volgens jou, een Nederlandse jongen die reacties post op een computerwebsite.
Nou nou nou, lekker op de man spelen? De annexatie van de Krim wordt door het overgrote deel van de landen, waaronder de meeste Europese landen en de VS niet erkend. Dus wanneer een Amerikaans bedrijf zegt dat de Krim Russisch grondgebied is, terwijl de overheid zegt van niet, is dat niet vreemd?
Het is totaal irrelevant wat jij denkt of logisch vind. Als jouw product gebruikt wordt door partij X, zal partij Y dat opvatten als een agressieve daad. Welke definitie jij "EliteGhost" uit Nederland, daar technisch aan denkt te kunnen geven om een punt te maken, het te kunnen legitimeren of af te wijzen is ruis op de lijn.
Wederom op de man. Jammer. Wat ik denk of logisch vindt, mag ik hier plaatsen. Als jij het daar niet mee eens bent is dat helemaal prima, maar houdt het beleefd.
Musk wil geen actor zijn in geopolitieke spanningsvelden...
Maar dat is hij wel, bedoeld of onbedoeld. Zo zie ik het, als Nederlandse jongen op een computerforum.
Daarom opereert SpaceX een deel van het Starink netwerk dat Starshield heet en technisch en functioneel anders wordt ingezet dan de rest van het netwerk dat voor civiele doeleinden bedoeld is.
Uit je eigen bron: Starshield is geen deel van Starlink maar een eigen netwerk met andere satellieten. Ja, Starlink is voor civiele doeleinden maar Musk heeft Oekraine, ook het leger, toegang gegeven tot dat civiele netwerk. Of Oekraine momenteel toegang heeft tot Starshield weet ik niet. Is dat al (deels) operationeel?
Dat wil niet zeggen dat de inzet van dat deel van het netwerk bepaald wordt door de eigenaar van dat stuk netwerk en dat SpaceX daar dus geen fallout van kan krijgen.
Daar zijn ze inderdaad mee begonnen.
Het is erg simpel en heel goed te begrijpen, als je het wil begrijpen.
Het maakt het ook makkelijker als je je eigen bronnen goed kiest om je punt te maken. Dan is het ook makkelijk toe te geven wanneer ik fout zit. In plaats daarvan kies je ervoor om op de man te spelen en een denigrerende afsluiting toe te voegen. Dat is een teken dat je wel klaar bent. We hoeven het niet eens te zijn, dat betekent niet dat ik geen mening mag hebben of dat ik die hier niet mag plaatsen.

Een fijne dag nog.

[Reactie gewijzigd door EliteGhost op 23 juli 2024 05:23]

procyon @EliteGhost15 september 2023 11:51
Wanneer ik spreek over jou als een Nederlandse jongen op een computer forum, is dat niet op de man spelen.

Dat is aangeven dat je je bewust moet zijn dat je niet alle variabelen kan weten en dus voorzichtig moet zijn in iets te presenteren als een gegeven of erger nog, ergens een waardeoordeel aan te geven en daarin volharden, als dat slechts gebaseerd is op je eigen subset aan feiten en kennis.

Ditzelfde geld ook voor mij. Omdat ik me niet bewust ben van alle feiten, alle tegenwerpingen, alle achter de schermen deals, het mogelijke gebrek aan keuze van SpaceX om samen te werken met de Amerikaanse overheid etc etc maakt dat we geen waardeoordeel kunnen vormen over wat Musk gedaan heeft of van plan was. We zijn letterlijk niet geïnformeerd genoeg om Musk of SpaceX acties te veroordelen na het lezen van wat artikelen uit de online media.

Doen we dat toch aannemende dat we wel de kennis en wijsheid wel in pacht hebben overschatten we onszelf en staan we op 'mount stupid'. De berg waar ik zelf helaas ook geregeld op sta.

Mijn excuses, dat dit las als een persoonlijke aanval, dat is uiteraard niet mijn bedoeling geweest. ;(
analog_ @procyon14 september 2023 23:10
Waarom heeft ie dan Oekraine in the first place enabled als hij geen bebloede handjes wou? Waarom die arbitraire grens
procyon @analog_15 september 2023 00:09
Waarom heeft ie dan Oekraine in the first place enabled als hij geen bebloede handjes wou? Waarom die arbitraire grens
Waarom? Omdat het land geregeld geen werkende internet verbindingen had en dan het land stilstaat. Daarom. Hij heeft de terminals niet toegestuurd zodat ze er een paar slimme bommen mee konden gaan bouwen. Het was bedoeld voor civiel gebruik binnen een x aantal regio's die van tevoren bekend waren.
Jerie @hiostu14 september 2023 13:11
Ondertussen wordt vanaf Russische schepen moedwillig op Oekraïense burgers geschoten. Terwijl Starlink bedoeld is om de Oekraïense bevolking te laten overleven. De enige manier waarop Oekraïne haar bestaansrecht houdt, is door deze oorlog te winnen. Het enige dat opmerkelijk is, is wanneer iemand met oogkleppen op Starlink niet wenst in te zetten voor militaire doeleinden terwijl de burgers van Oekraïne lijden onder Russisch terrorisme. Terrorisme dat we hadden afgesproken niet meer te plegen na WOII.
Elon gaf aan dat hij bang was voor een 2e Pearl Harbor en wilde niet dat zijn bedrijf, dat hele andere waardes heeft als het gaat om de doelen die ze willen bereiken, mede verantwoordelijkheid heeft voor het doden van tienduizenden mensen.
Pearl Harbor, hoe zie je dit voor je? Denk je dat de Russische oorlogseconomie na zo'n aanval ineens op stoom komt en na 3 jaar overal overheen walst? Goeie grap.

Ik zie het als volgt: Musk heeft direct contact gehad met Poetin. Het is ligt voor de hand dat Musk aldaar is gemanipuleerd. Vanwege dit fiasco is het Pentagon nu eindverantwoordelijke voor Starlink aldaar, zonder dat Musk's egootje is gekrenkt (want zo handig heeft het Pentagon het wel gespeeld). Het Pentagon heeft er ook geen belang bij dat de VS mee wordt gesleept in een wereldoorlog maar heeft een rechtere rug. Ze hebben daarnaast een psychoanalyse van Poetin, waarschijnlijk is die momenteel het beste van alle psychoanalyses die ze hebben. Musk moet de schoenmaker zijn die bij z'n leest blijft.
hiostu @Jerie14 september 2023 13:39
Pearl Harbor, hoe zie je dit voor je? Denk je dat de Russische oorlogseconomie na zo'n aanval ineens op stoom komt en na 3 jaar overal overheen walst? Goeie grap.
Nee, in een klap heel veel dode mensen op de schepen.
Ik zie het als volgt: Musk heeft direct contact gehad met Poetin. Het is ligt voor de hand dat Musk aldaar is gemanipuleerd. Vanwege dit fiasco is het Pentagon nu eindverantwoordelijke voor Starlink aldaar, zonder dat Musk's egootje is gekrenkt (want zo handig heeft het Pentagon het wel gespeeld). Het Pentagon heeft er ook geen belang bij dat de VS mee wordt gesleept in een wereldoorlog maar heeft een rechtere rug. Ze hebben daarnaast een psychoanalyse van Poetin, waarschijnlijk is die momenteel het beste van alle psychoanalyses die ze hebben. Musk moet de schoenmaker zijn die bij z'n leest blijft.
Dit is gewoon compleet in het wilde weg iets roepen, zonder enige onderbouwing.
Jerie @hiostu14 september 2023 13:48
Nee, in een klap heel veel dode mensen op de schepen.
Een behoorlijk simplistische referentie naar Pearl Harbor.

Ten eerste was er heel wat meer schade dan enkel de schepen. De eilandjes in de Stille Oceaan fungeerden als haven en vliegveld, en die werd in het geval van Pearl Harbor ook flink aangepakt.

Ten tweede waren belangrijke vliegdekschepen niet aanwezig op Pearl Harbor. Maar ze waren wel in de buurt.

Ten derde is Pearl Harbor de instigator geweest om de Amerikaanse oorlogseconomie op gang te helpen.

Ten vierde heeft de aanvaller op Pearl Harbor de uiteindelijke oorlog verloren.

Een referentie naar Pearl Harbor impliceert dan ook dat je een of andere Russische beer wakker maakt die vervolgens een gigantische oorlogseconomie op gang helpt en over 3 jaar in Washington staat. Dat is te ridicuul voor woorden.
Dit is gewoon compleet in het wilde weg iets roepen, zonder enige onderbouwing.
De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 23 juli 2024 05:23]

Shamalamadindon @hiostu14 september 2023 13:56
Nee, in een klap heel veel dode mensen op de schepen.
Ik zie het issue niet helemaal. Als Rusland dat niet leuk vind kunnen ze gewoon stoppen met de oorlog.
WoutervOorschot @hiostu14 september 2023 20:36
Het wordt niet meer als wapen gebruikt dan een iphone of samsung waarmee mensen elkaar zouden bellen. Is het ook logisch dat Apple Oekraïense iPhones in de buurt van de Krim uitzet om te voorkomen dat ze worden gebruikt bij het verdedigen van land?

Ik dacht dat het specifiek uitgezet was boven de Krim op verzoek van Elon. Hoe dan ook, starlink doet gemiddeld heel veel goeds voor Oekraïne, maar Musk heeft veel te veel macht.

We zouden ook niet willen (denk ik) dat de CEO van bijv Boeing bepaald of een bepaalde slag succesvol moet zijn. Geleverde functionaliteit zou los(ser) moeten staan van de uitvoerende entiteit denk ik.

[Reactie gewijzigd door WoutervOorschot op 23 juli 2024 05:23]

jip_86 @LordSinclair14 september 2023 11:17
Het stond niet aan in dat gebied. Het is ook veel aannemelijker dat ze een belletje hebben gehad van hey wil je het daar ook aanzetten dan dat ze een belletje hebben gehad we gaan iets uitspoken op de Krim niet uitzetten hoor. Dat laatste wil je zo geheim mogelijk houden zodat de vijand niet in kan grijpen.

[Reactie gewijzigd door jip_86 op 23 juli 2024 05:23]

Keypunchie
@Harm_H14 september 2023 09:07
StarLink is niet de enige aanbieder van satelliet-internet. Daarnaast geld voor de commerciele luchtvaart, dat grondgebaseerd internet in veel situaties ook een prima alternatief is: line of sight van de grond naar de vliegtuigen is prima.
84hannes 14 september 2023 08:49
Ik zie de voordelen van satellietinternet voor anderen, maar zelf vind ik dit ook helemaal geen aantrekkelijk of zelfs interessant product. Helaas was het plan van Musk om met Starlink de kosten van hun hobby, een uiteindelijke missie naar Mars, de bekostigen. Hopelijk blijft hier nog wel geld voor beschikbaar.
DutchReaper @84hannes14 september 2023 08:57
Ik vind ook dat ze nog maar weinig reclame maken voor hun dienst. Het zijn vooral technische mensen die het in Nederland gebruiken.

En als ze ooit andere providers toelaten kunnen ze misschien nog meer winst maken. Je hebt dan het voordeel dat zo'n provider zich meer kan afstemmen op het betreffende land.
MMaster23 @DutchReaper14 september 2023 09:16
Wij zijn dan ook compleet niet de doelgroep. Gigantisch deel van Nederland heeft al breedband (vaak genoeg fiber of bijna gigabit koper). En daar waar glas of koper je niet kan raken, heb je vaak wel 4g of 5g oplossingen met goed genoeg dekking. Maar ons kikkerlandje is dan ook niet heel groot.

De doelgroep is meer de gigantische landschappen van bijvoorbeeld het midden van de VS of Canada. Ook veel mensen die altijd al offgrid hebben gewoond of neonomads die bewust niet stil zitten. Daar richt deze dienst zich vooral op. Dat, en campeerders of zeelui.
Fermion @MMaster2314 september 2023 09:20
Er zijn heel veel buiten gebieden vrijwel geen goed internet aanwezig is. Maar je moet wel met de locale bestuurders overeenkomen voor het recht van providen. Dat kan even duren. Maar Starlink is een blijvertje.
MSalters
@Fermion14 september 2023 14:23
Heb je het nu over Nederland? Want hier wonen niet veel mensen in de buitengebieden (niet genoeg om er een StarLink business case voor te maken), en je hebt de lokale bestuurders niet nodig.
InsanelyHack @DutchReaper14 september 2023 09:22
Ik zag gisteren een bericht dat Musk de controle over starlink in het gebied van Rusland en Oekraïne heeft overgedragen aan het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Ik denk dat ze zich even geen zorgen hoeven te maken over geld. Misschien is het hele businessmodel wel veranderd want dit is natuurlijk eigenlijk een soort wapen geworden. De drone boten zijn er van afhankelijk maar ook kan het systeem voor inlichtingen zorgen wanneer een regime het vaste of mobiele internet sterk reguleert of afsluit.
Onno ! @InsanelyHack14 september 2023 09:50
Volgens Musk zelf zit het anders. De Krim regio is uitgesloten van Starlink service gebied vanwege sancties tegen Rusland. De Amerikaanse overheid moet toestemming geven voordat de dienst daar geactiveerd mag worden. Starlink ging daarop niet in op een last minute verzoek midden in de nacht om de dienst even aan te zetten in die regio voor de Oekrainse drones. SpaceX laat zich logischerwijs niets dicteren door een buitenlandse partij, maar luistert wel naar de eigen Amerikaanse overheid.
Zie deze video op X: https://twitter.com/elonmusk/status/1701778596032049310
InsanelyHack @Onno !14 september 2023 12:09
Het klinkt plausibel op X als het wordt vertelt door Musk op zijn eigen platform en als hij word bevraagd door zijn eigen uitgekozen interviewers. Ik vind het toch apart en zeer onwaarschijnlijk. Als de buitenlandse partij geen invloed heeft op het aan en uitzetten (lees in dit geval Oekraïne) dan gaan zij niet 30 drone boten inzetten. Die droneboten waren onderweg en toen ineens werd het netwerk uitgezet. Iets wat wordt bevestigd door Oekraïne en wat beschreven staan in een autobiografie over Musk recentelijk.
De Krim regio is uitgesloten van Starlink service gebied vanwege sancties tegen Rusland.
Als je dan hier kijkt dan is er gewoon starlink connectie op de Krim alleen tijdens de nieuwe aanval wordt internet uitgezet. Kan natuurlijk betekenen dat dit door MoD wordt gedaan maar dat er op de Krim geen internet wordt aangeboden door sancties lijkt dan toch niet echt te kloppen.
Klaus_1250 @DutchReaper14 september 2023 09:14
Maar dat is misschien wel logisch - zou reclame een goede Return on Investment geven?

Op de meeste plaatsen in Nederland kan je gewoon snel vast internet voor de helft van de prijs krijgen. Alleen een paar buitengebieden vallen buiten de boot, maar daar heb je als optie 4G/5G .

Markt is hier gewoon te klein voor reclame. Kan je beter wat verkopers inhuren die langs de huizen gaan of adres gerichte reclame.
Zoop @Klaus_125014 september 2023 09:19
Toevallig zit ik te kijken naar een nieuw pand voor kantoor, 1 heel mooie gevonden, groot, goedkoop, recht in de binnenstad, maar internet, hooguit ADSL met weinig optie dat uit te breiden of vervangen.

Starlink is wel een serieuze optie, maar 4/5g wss beter
Frame164 @Klaus_125014 september 2023 09:43
Gezien de beschikbaarheid van goed vast en/of mobiel internet zijn proactieve verkoopcampagnes in Nederland voor starlink nooit rendabel. De addresseerbare markt.is veel te klein.
wiseger
@84hannes14 september 2023 09:19
De oorlog in de Oekraine levert Starlink nog altijd heel veel geld op.
Onno ! @wiseger14 september 2023 09:46
Waar baseer je dit op?
wiseger
@Onno !14 september 2023 10:33
Reuters: The Pentagon contract is a boon for SpaceX after Musk, the company's CEO, said in October it could not afford to indefinitely fund Starlink in Ukraine, an effort he said cost $20 million a month to maintain.
Onno ! @wiseger14 september 2023 14:57
Ja dat betekent dus dat Spacex kosten maakt ipv geld verdient!
wiseger
@Onno !14 september 2023 16:06
Her betekend dat het Amerikaanse leger een contract afgesloten heeft voor het gebruik van Starlink in de Oekraine.:

Satellite communications constitute a vital layer in Ukraine’s overall communications network and the department contracts with Starlink for services of this type,” the Pentagon said in a statement.
Deveon @wiseger14 september 2023 09:44
Dat is niet hoe Musk het laat doorschemeren, sterker nog Starlink krijgt het volledige Russisch Cyber leger op hun dak omdat het de enige vorm van betrouwbare communicatie is voor Oekraine.
mphilipp
@84hannes14 september 2023 09:57
Het is in Nederland ook van beperkt nut. Wij zijn het dichtst bekabelde land ter wereld en heel veel mensen hebben de beschikking over snel internet of kunnen dat krijgen als ze dat willen. Alleen in de buitengebieden is het lastiger, maar daar kun je nog wel uit de voeten met 4/5G. Het helpt dat we hier geen echte bergen hebben.
In andere landen is StarLink veel interessanter. Je gaat immers niet in de Taiga elke paar kilometer een paal neerzetten voor die enkele jager die daar rondhobbelt. Maar ook in de VS is het lastig om overal dekking te hebben. Daarom valt het mij eigenlijk nog tegen dat ze 'maar' 1,5 miljoen abonnees hebben. Want het zijn niet alleen de afgelegen gebieden die er baat bij hebben, maar ook lucht- en scheepvaart. Al weet ik even niet hoe de status is van het daadwerkelijk mobiel internet voor bewegende voertuigen. Want dat kan qua prijs echt wel een gamechanger zijn.
Duppie00 @mphilipp14 september 2023 13:48
Ons bedrijf heeft eigen survey schepen en zet op dit moment vol in op Starlink naast onze reguliere verbindingen. Het is zeer stabiel en onze crews verstoken rustig 5TB per maand op Starlink. Ze hebben dan ook een maritieme oplossing met 2 terminals zodat je een redundantie hebt, maar in de praktijk valt de verbinding zelden weg op de terminals. Soms wel nog wat rare quirks met DHCP adressering, en echt enterprise ondersteuning hebben ze (nog) niet. Zeker op het gebied van centrale monitoring en troubleshooting is er nog veel te behalen.
mphilipp
@Duppie0014 september 2023 14:57
Ik had uit een video van een gast die veel over luxe jachten praat dat internet op zee via de traditionele satellietverbindingen gruwelijk duur is, met vooroorlogse bandbreedte en datalimieten. StarLink zou wat kosten betreft alleen al heel erg aantrekkelijk zijn voor de scheepvaart. En de luchtvaart ook.
matroosoft @84hannes14 september 2023 09:22
Vergeet niet dat als ze met Starlink enkel kostendekkend zijn, dit betekent dat de lanceringskosten van de Falcon 9 hier al bij in zitten.

Daarmee hebben ze een gigantische markt voor zichzelf gecreëerd waarmee ze de R&D van Starship deels hebben kunnen bekostigen.
Dreamvoid @84hannes14 september 2023 10:44
Starlink is ideaal voor plekken zonder 5G, kabel of glasvezel, maar het lastige voor de groei van het bedrijf is dat je potentiele klantenpopulatie dan wel vrij klein is.
Game-Over @84hannes14 september 2023 12:18
Satellietinternet is duur en traag in vergelijking met internet via een kabel.
Dus alleen nuttig voor buitengebieden die we in Nederland nauwelijks hebben.
In de VS krijg ik wel reclame voor satellietinternet. Ook bij standaard zoekopdracht zie ik satellietinternet.
Geen starlink wel HughesNet. Dat is dan in semi-buitengebied.
Ground Station - Since Starlink satellites orbit so close to the earth, they need a lot of ground stations every few hundred miles to use as an uplink to the internet. In countries or areas without ground stations, Starlink satellites (currently) can not communicate.
smesjz 14 september 2023 08:57
Bij hoeveel bedrijven klopt een forecast na 8 jaar nog? 20M is natuurlijk erg ambitieus en misschien niet realistisch maar investeerders hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid om kritische vragen te stellen voordat er wordt geinvesteerd. Het is volgens mij interessanter om te kijken verwachtingen voor 2023/2024 ipv heel veel langer vooruit, zeker als zaken tegen kunnen zitten door bijv. vertragingen bij lanceringen, licenties vanuit overheid, leveringsproblemen etc.
Scriptkid @smesjz14 september 2023 09:07
Het grote geld zit hem niet in de consument maar in de lager dan land lijn latency belofte met v2 satelieten.

Dan gaan grote bedrijven overstappen die daar heel veel geld voor over hebben doordat 10ms latency minder zomaar een paar miljoen kan zijn.

Daarnaast zie je ny het eenmaal goed draait dat er gesprekken gaan starten voor backup lijnen. Zoals de laatste storm in NL waren er diverse fibers down door schade omgevallen bomen. Dus voor kritische infra is dit een enorm mooie backup oplossing.

En je ziet in oekraine dat het ook werkt ten tijden van digitale oorlogvoering. Zodat je als bedrijf opties hebt buiten je land lijnen.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 05:23]

k995 @Scriptkid14 september 2023 09:26
Is die latency dan lager dan rechtsreeks glasvezel kabels? Want daarmee moet je concureren op die markt.
EthirNandor3 @k99514 september 2023 09:32
In potentie kan de latency zelfs lager zijn omdat de nieuwste versie van de Starlink satellieten via lasers met elkaar communiceren. Lichtsnelheid in vacuum is aanzienlijk sneller dan via een glasvezel.

Het lijkt mij sterk dat dit nu al zo is, maar de potentie voor een betere latency dan glasvezel is er.
k995 @EthirNandor314 september 2023 13:04
Je moet echter meer afstand afleggen, en in glasvezel (lees ik) is het 99,7% van die van in vaccum.
Tel dan nog de meerere switches and relays en ik denk dat direct fiver sneller zal zijn. Dit is natuurlijk wel bakken goedkoper en sneller aan te passen.
Scriptkid @k99514 september 2023 16:19
dat is dus het ding, dat hoeft juist bijna niet,

zee kabels lopen niet recht en moeten ook allemaal bochten maken,

Starlink heeft geen beperkingen en is niet afhankelijk van een aplificatie systeem elke X kilometer zoals een zee kabel wel is. Dat samen maakt dat startlink beloofde sneller te kunnen zijn dan land kabels.

Daarnaast is licht in glas niet recht maar telkens tegen de zij kant aan het reflecteren waardoor het ook geen rechte lijnen zijn.

volgens de specs zou starlink met 10 ms, 7 ms sneller moeten zijn dan de 17 ms average van fiber over grote afstanden.
k995 @Scriptkid14 september 2023 17:02
Die lopen redelijk recht hoor, en je zal bij starlink ook moeten versterken en doorgeven, daarbij moet je altijd 1100 km erbij tellen omdat je eenmaal naar/van satelieten moet geraken.
Die specs zeggen weinig als je niet weet wat ze vergelijken.

Indien het zo is zullen bedrijven snel overschakelen (of waren ze dat al) maar daar zie ik toch echt niet een grote groep gebruikers.
Scriptkid @k99514 september 2023 22:32
nee als je even goed leest daarvoor is V2 nodig die alleen met starship gelaunched kan worden,

En kijk even op de kaart van de fibers dan zie je dat die vaak de kust volgen en niet een rechte lijn.

Als je van India naar frankrijk wilt moet je zoon beetje de hele kust langs en afhankelijk van de kabel zelfs om afrika heen. dat is iets heel anders dan rechtstreeks met een up en dan omweggetje.

kijk maar eens hoe je van madagascar bij liverpool komt bijvoorbeeld

https://www.visualcapital...-network-map-1000x600.png
k995 @Scriptkid14 september 2023 23:26
EN welke beurzen ben je tussen liverpool en madagascar aan het verbinden?
Scriptkid @k99515 september 2023 00:14
Je knip beurs.

Maar even seiues je ziet toch ook wel dat kabels niet recht lopen van punt a naar b
k995 @Scriptkid15 september 2023 09:34
Dat maakt toch niet uit? Waarom zou iemand extra betalen zodat hij een website in madagascar een paar ms sneller te zien krijgt?
Scriptkid @k99515 september 2023 14:07
Je blijft lekker zitten trollen of ben je nu echt seriues , kijk dsan op de map er is letterlijk geen 1 enkele rechte kabel
k995 @Scriptkid15 september 2023 14:26
Ipv de vraag te beantwoorden wat onzin.
Nogmaals het is een nichecase that die paar ms uitmaken. De kabels die gebruikt worden voor dat liggen redelijk rechtsreeks en dan is de vraag of via satellite (altijd minstens +1000km) wel minder afstand zal zijn.
Scriptkid @k99515 september 2023 15:15
Dat is geen vraag maar een onderdeel van de doelstelling en verdien model.

Deze niche markt is ee. Specifiek target omdat men 20000 km moet overbruggen en dat is geen rechte kabel ondanks dat jij dat vol wilt houden. Denk ook niet dat je over land een een rechte kabel hebt. 1100 km extra omgoog is een afwijking van 0.5 procent dat is veel minder dan de bochten in de weg en zee en de peer hand overs van de diverse partije

Dat jij dat in twijfel trek betekend alleen dat je geen goede investeerder zou zijn voor spacex.

Ze zullen hun onderzoek toch echt wel ergens op gebaseerd hebben.
Het is geen bedrijf wat zomaar lukraak wat roept en doet.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 05:23]

k995 @Scriptkid15 september 2023 16:06
Waar haal je 20 000km vandaan? New york- london (aka de grootste beurs steden ter wereld) is een 5500 km. 1100 km extra is dus 20% extra. London frankfurt is een andere: 500 km .
Btw 1100 km van 20 000 is 5% niet 0,5%

En neen de kabels/verbindingen tussen londen en new york maken echt geen meer dan 1100km omweg.

Starlink zet in op moeilijk te bereiken gebieden en mensen die privacy willen . De gamer/hft markt met lage latrency niet want momenteel is dat nog absoluut niet het geval en tegen dat alle huidige vervangen zijn door versie 2 zijn we al een 10 jaar verder vermoed ik.
Scriptkid @k99515 september 2023 17:22
ik stop met reageren want je bent toch alleen maar aan het trollen en kunt blijkbaar niet seriues reageren en leest totaal niet wat er gezegt wordt.

Kijk de starlink beloftes er op na het waren hun ideen en beloftes .

BTW op 1100 KM is ook incorrect als je dan wilt verbeteren, je gaat altijd schuin naar een satteliet dus dat is veel korter dan bijde zijkanten.
Frame164 @Scriptkid14 september 2023 09:46
Als latency zo belangrijk is voor je bedrijf huur je ruimte in een datacenter waar een lage latency kan worden gerealiseerd.
The Reeferman @Frame16414 september 2023 12:11
Het gaat om beurs handel. Als jij enkele 10 tallen milliseconden eerder dan de rest aan je computer in New York, Londen of Parijs door kan geven dat een aandeel zoveel in prijs is gestegen of gedaald kan je daar je voordeel mee doen en HEEL veel geld verdienen.
k995 @The Reeferman14 september 2023 13:05
Vandaar dat die bedrijven rechtsreeks glasvezel leggen, of gewoon direct bijnde beurs zitten.
Betwijfel of je sneller dat kan doen me starlink.
The Reeferman @k99514 september 2023 14:29
Het gaat er om hoe snel de verbinding is naar beurzen aan de andere kant van de wereld. Zo heb je bij beide beurzen je systemen staan met minimaal 300 meter glasvezel tussen jouw server en die van de beurs. Minder mag niet. Of een goedkopere server op enkele kilometers van de beurs. Als je de koerswijzigingen die je server bij de beurs waarneemt sneller bij een andere beurs kan krijgen dan via het reguliere internet dan kan je daar je voordeel mee doen. Nu gaat daar inderdaad via toegewijde glasvezels maar ook via directe straalverbindingen tussen bijvoorbeeld Amsterdam, Londen en Parijs. Glasvezels moeten toch bepaalde routes aanhouden, denk aan het oversteken van wateren (kanalen, rivieren) en wegen. Dan kan je met straalverbindingen op een hoge mast een kortere route nemen waardoor de latency lager is.
k995 @The Reeferman14 september 2023 15:24
Idd zo werkt dat,sommige beuzern beginnen daar wel al meetregelen tegen te nemen door een vertraging van enkele 100'en ms op alle trades te zetten. Niet dat dit alels oplost maar toch al een deeltje.

Dit is echter een niche markt dus veel klanten zal dat niet opleveren.
smesjz @Scriptkid14 september 2023 09:29
Als latency nu zo belangrijk is voor je bedrijfsvoering (bijv. stock trading) waar 10ms minder een paar miljoen is in jouw voorbeeld, ga je niet lopen k*tten met Starlink als backup want dan is een bekabelde oplossing nog steeds betrouwbaarder.

Volgens mij zorgde die storm voor fiber beschadiging bij Azure dus daar gaat Starlink ook niks oplossen.

Ik geloof niet dat het grote geld zit bij dit soort bedrijven die overstappen, dat is echt marginaal qua aantallen lijkt me. Maar je hebt vast de prospectus beter doorgelezen dan ik.
Scriptkid @smesjz14 september 2023 16:22
nee dan is fiber de backup van starlink en ben je bereid grote hoeveelheden geld neer te leggen voor die premium aansluiting.

starlink heeft de forcast afgegeven om dadelijk +- 7ms sneller te zijn dan fiber on average.
Keyb @smesjz14 september 2023 10:18
Investeerders met kritische vragen en Elon Musk is sowieso wel een dingetje.
n4m3l355 14 september 2023 08:58
Maak me sterk dat het al dan niet winstgevend verkopen van de schotels zelf van grote invloed is op de winstgevendheid van dit project. Met 1.2 miljoen gebruikers hebben ze hooguit 120 miljoen USD verloren (vergeleken met de nieuwe verkoop prijs). Dat staat in het niets met de kosten van de satelieten zelf die rond de 200.000 USD per stuk geschat worden, voor de huidige complete "vloot" is dat ruim 900 miljoen dat iedere 4 jaar afgeschreven wordt.

Ik denk dat het probleem echter groter is, een break down van die 1.2 miljoen gebruikers weergeeft waarschijnlijk dat ze aardig tapped-out zijn in de industrie, aviation/boten en dat het doel van de achtergelegen gebieden of ontwikkelings gebieden helemaal niet aanslaat. Die 20 miljoen abbo's had men verwacht in de rural gebieden met name in Amerika maar zelfs nu nog blijkt dat dus helemaal niet te gebeuren. Waarom zou dat in de komende jaren veranderen?
EthirNandor3 @n4m3l35514 september 2023 09:04
Er zijn een hoop streken waar Starlink goedkoper is dan alternatieven, of er geen alternatieven zijn. Ik denk dat het gewoon wat tijd nodig heeft.
Ze hebben een hoop investeerders en ze besparen veel geld omdat ze ze zelf kunnen lanceren. Als ze hun Starship straks werkend hebben gaan die lanceerkosten nog eens met minstens een factor 10 omlaag. Dus ik zie wel toekomst voor deze dienst.
Daarnaast lopen ze jaren voor op de concurrentie van Amazon en OneWeb
PjotrX @n4m3l35514 september 2023 10:54
De productie van de antennes heeft ook enorm achterstand opgelopen door de hele corona en chiptekort. Verder heeft de lancering van de satellieten ook achterstand omdat Starship nog niet klaar is, daardoor kunnen mensen in drukke gebieden niet meteen aangesloten worden. Vooral in 2021-2022 waren er grote wachttijden voor Starlink, soms zelfs een half jaar. Deze zijn nu al wat gezakt maar op sommige plekken moet je toch nog 2 maanden wachten. Je kan pas echt iets over de toekomst van deze dienst zeggen als alle knelpunten in de productie weg zijn en de wachttijden een tijdje op een normaal niveau zijn. Want dan heb je een beter inzicht in de vraag bij consumenten.
Amerika zelf had in 2018 al 8 miljoen mensen die internet via een satellietverbinding hadden, deze verbinding was meestal duurder en vaak ook langzamer dat wat Starlink kan, dus er zijn genoeg potentiële klanten. Vooral als Starlink straks ook beter wereldwijd beschikbaar komt.
LordSinclair 14 september 2023 08:52
Dat achterlopen op plannen is toch standaard voor Musk firma's?
Scriptkid @LordSinclair14 september 2023 09:03
Dat is native voor elke bedrijf. Iedereen kleurt de data veel meer aan als het gaat om investeerders binnen te halen.

Je moet het goede nieuws lezen ze zijn 200miljoen naar 1200 miljoen omzet gegaan in een jaar tijd. Dat is een heel goed vooruitzich voor het netwerk en de investeerders.

En de echte target group met veel bestedings geld moet nog aangesloten worden maar daar hebben ze v2 voor nodig met starship.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 23 juli 2024 05:23]

wiseger
@Scriptkid14 september 2023 09:24
@Scriptkid

De grote vraag is natuurlijk, hoeveel van die omzet is afkomstig van het Pentagon die het gebruik van Starlink door de Oekraïne bekostigd?

Want ooit is die oorlog afgelopen en dan valt die omzet weer weg.
GekkePrutser
@wiseger14 september 2023 14:46
En dan gaat Oekraine weer opbouwen en hebben die mensen internet nodig in een land dat verwoest is qua infrastructuur.
Blokmeister @LordSinclair14 september 2023 09:03
Dat klopt inderdaad wel. Elon Musk is altijd erg optimistisch over de planning. Aan de andere kant heb ik wel het idee dat ze het uiteindelijk wel halen. Elon heeft ook wel eens over SpaceX gezegd: "SpaceX is a company that turns the impossible into late". Aan de andere kant vraag ik me af of deze vergelijking hier op zijn plaats is. Een optimistische planning op Twitter zetten is natuurlijk wat anders dan communicatie naar investeerders.
Verwijderd @Blokmeister14 september 2023 10:47
SpaceX is een privaat bedrijf. Al doen ze er 100 jaar over..

En dan nog; beetje als side-huste ISP spelen en dan in een paar jaar 1,4 miljard omzetten.. mwah.. niet gek.
Blokmeister @Verwijderd14 september 2023 11:03
Zelf enorm fan van SpaceX, dus op het laatste ben ik het sowieso met je eens. Over het eerste valt nog wel wat op te merken. Het is inderdaad een privaat bedrijf, maar het heeft wel investeerders waar het tot zekere hoogte wel verantwoording aan moet afleggen. Aan de andere kant haal ik niet uit dit artikel dat zij niet op de hoogte zijn gehouden van het niet halen van doelen van bijna tien jaar geleden.
Verwijderd @Blokmeister15 september 2023 13:37
Ligt eraan wat de afspraken zijn he..
procyon 14 september 2023 09:14
Het medium, dat zich baseert op interne documenten, zegt dat Starlink vorig jaar een omzet had van 1,4 miljard dollar. Dit is bijna 1,2 miljard dollar meer dan een jaar eerder.
Nou daar zit het dus wel goed, we spreken over een jaar op jaar toename van 600%..
Ja er is vertraging in de uitrol maar we zien hier exponentiele groei.

Er zit natuurlijk veel omzet in bovenstaande getallen uit de verkopen van de dishes zelf, hier nu geen verlies meer op hoeven maken is dus ook een belangrijke mijlpaal.

Deze tak van sport is potentieel zeer lucratief, de operationele kosten worden maar zeer beperkt gedreven door het aantal klanten en zodra je het break-even punt hebt bereikt wordt je onderneming met elke klant winstgevender.

Er zijn eigenlijk verder geen echte concurrenten mogelijk omdat het aanmaken van een extra globaal netwerk als Starlink enorme startupkosten met zich meebrengt. Immers is bijna niemand dan SpaceX in staat kosteneffectief honderden satellieten in de ruimte te brengen. En er is nog geen sprake van regulering (waarmee SpaceX bijvoorbeeld gedwongen zou kunnen worden hun netwerk open te stellen voor concurrenten).

Ik voorzie dat toekomstige Tesla's uitgerust worden met een dergelijke verbinding, zodat Tesla een kostenpost krijgt bij SpaceX in plaats van honderden lokale telecomproviders over de wereld. Wat weer miljoenen extra omzet binnen de concerns zou houden.
lighting_ @procyon14 september 2023 11:53
Tesla met Starlink?
Ik betwijfel het. Je hebt een flinke schotel voor nodig
procyon @lighting_14 september 2023 12:33
Zit al in de pijplijn.

https://twitter.com/elonmusk/status/1562981667480150018?

[Reactie gewijzigd door procyon op 23 juli 2024 05:23]

lighting_ @procyon14 september 2023 14:01
Dus in theorie nooit meer een schotel?
procyon @lighting_14 september 2023 16:26
Ze zullen de benodigde antennes verwerken in de auto zelf.
rene_fb 14 september 2023 08:55
SpaceX' satellietinternetdivisie Starlink loopt flink achter op de doelen die in 2015 aan investeerders zijn gepresenteerd, meldt The Wall Street Journal. Zo had SpaceX verwacht eind 2022 twintig miljoen Starlink-abonnees te hebben; het werden er uiteindelijk ruim één miljoen.
Wie had dat nou verwacht? :+

Maar goed... het is wel een first of a kind project....

[Reactie gewijzigd door rene_fb op 23 juli 2024 05:23]

Relief2009 @rene_fb14 september 2023 09:02
Het is geen first of kind project. Zie het falen van Iridium.

De kosten van satellieten en de behoefte van mensen is dusdandig veranderd dat het nu wel een kans heeft.
lighting_ @Relief200914 september 2023 16:47
StarLink maakt gebruik van SpaceX herbruikbare raketten. Daardoor worden de kosten gedrukt. En zover ik weet is er geen concurrent die raketten heeft die netjes op platform landen.
PCG2020 14 september 2023 09:35
Met dank aan Elons rondvliegende internetmeuk is er voor astronomen binnenkort vanaf de aarde geen fatsoenlijke observatie meer te doen.

Ook voor de al dan niet bemande ruimtevaart vormen al die satellieten een groot gevaar en er zijn zorgen over de verbranding van het gebruikte materiaal wanneer ze terugkeren in de atmosfeer.
EthirNandor3 @PCG202014 september 2023 09:51
Ook met dank aan Elons raketten kunnen ze straks een 100 ton telescoop lanceren voor een paar miljoen.

Die atmosfeer is een drama voor goede observatie. Ruimte telescopen worden straks goedkoper dan de gigantische telescopen op aarde met alle trucs om atmosferische effecten te compenseren.

Ook Astronomen moeten met de tijd mee. Er zitten grenzen aan het observeren vanaf het aardoppervlak.

Wat betreft bemande ruimtevaart: het gevaar is ruimtepuin, niet starlink satellieten. Want de locatie van de satellieten is bekend en ze leveren geen afval op als ze end-of-live zijn (in tegenstelling tot geostationaire satellieten)

[Reactie gewijzigd door EthirNandor3 op 23 juli 2024 05:23]

Overseer10 @EthirNandor314 september 2023 11:03
Sky surveys vanaf de aarde zijn en blijven ontzettend belangrijk om onze omgeving in de gaten te houden. Daarnaast wordt er ook echt heel veel astrofysisch onderzoek gedaan vanaf de aarde. Het is goedkoper, praktischer en je kan veel grotere spiegels bouwen en dus veel meer licht verzamelen dan een ruimtetelescoop. Om alles over één kam te scheren en te zeggen dat astronomen maar met de tijd mee moeten gaan is erg kort door de bocht. Ruimtetelescopen zijn een aanvulling en geen vervanging.

Atmosferische dispersie kan trouwens goed gecorrigeerd worden.

Dat gezegd hebbende is er wel enige nuance op zijn plaats. Satellieten (niet alleen Starlink) zijn alleen tot last als ze licht weerkaatsen. Dat doen ze niet als ze door de schaduw van de aarde bewegen en heb je er een paar uur na zonsondergang ook geen (of minder) last meer van. Daarnaast heeft Starlink gelukkig oren naar de kritiek en proberen hun satellieten zo min mogelijk reflectief te maken. Wat ik verontrustender vind is dat blijkbaar iedereen met teveel geld maar van alles de ruimte in kan sturen. Aangezien dit iedereen op de wereld aangaat zou ook iedereen er wat van moeten vinden voordat er toestemming gegeven wordt. Een commissie oid waar alle landen deel van uitmaken zou geen overbodige luxe zijn. En hopelijk komt die voordat de eerste miljardair een ruimtereclamezuil lanceert...

[Reactie gewijzigd door Overseer10 op 23 juli 2024 05:23]

MSalters
@Overseer1014 september 2023 14:35
Een commissie waar alle landen deel van uitmaken? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. De VS gaat zich de les niet laten lezen door Noord Korea, of vice versa. En zelfs jouw ideeën zijn onacceptabel voor de VS - "het falen van ArianeSpace om de Ariane 6 op tijd af te hebben is geen excuus voor de EU om onze Amerikaanse bedrijven dwars te zitten".
Marc H @EthirNandor314 september 2023 11:26
Hoe is een ruimtetelescoop een optie voor al die hobby astronomen en mensen die aan astrofotografie doen?

Zelf met een telescoop op een donker plekje gaan staan met een leuke telescoop is een goede manier om interesse voor het vak te kweken, maar als je continue geplaagd wordt door die kloterige starlink, Amazon en die van de EU geplaagd wordt houdt die lol ook snel op.

Welja, allemaal aan de ruimte telescoop! Hoe krijg je als amateur ooit toegang tot de Hubble, om maar te zwijgen van de Webb? Heel simpel, niet.
moonlander @PCG202014 september 2023 10:29
Als musk het niet doet, dan een ander wel. Tijd voor nieuwe technieken, ik kijk nu naar sterren en satellieten.
EthirNandor3 14 september 2023 08:50
Ik ben wel geïnteresseerd in die 'Starlink Roam'. Onbeperkt breedband internet in heel Europa in mijn Camper voor 100 euro per maand, en onafhankelijk van 4G dekking.

Maar ik wacht op versie 2: de huidige versie zit nog een onnodige draaipoot aan en heeft 220v nodig.
Er zijn after-market sets te koop om hem volledig vlak op het dak te kunnen monteren, en om hem aan te passen naar 12v, maar ik hoop dat SpaceX die logische aanpassingen zelf ook gaat doen om het een aantrekkelijk product te maken voor campers en boten.

[Reactie gewijzigd door EthirNandor3 op 23 juli 2024 05:23]

JP1980 @EthirNandor314 september 2023 09:18
Volgens mij hadden ze destijds de units geleverd aan Oekraine aangepast voor 12v.

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