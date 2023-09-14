WSJ: Starlink loopt flink achter op in 2015 gestelde financiële doelen

Prima kerel. Dan gebruik jij jouw gewenste definitie van macht.
Even de eerste beste definitie van macht: "Macht is volgens socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in. Macht onderscheidt zich van gezag doordat macht, in tegenstelling tot gezag, niet gelegitimeerd is.
"
Musk legt niet zijn wil op. De wil is nog altijd om Rusland op de Krim aan te vallen.
Waarom zit ik daar op te "zagen"? Omdat De term een beetje te pas en onpas wordt gebruikt en daardoor de betekenis verwatert en de communicatie daardoor niet altijd makkelijker wordt.
...gaan zitten fitten op de exacte definitie van specifieke termen, over wat wel en niet Russisch grondgebied is volgens jou, een Nederlandse jongen die reacties post op een computerwebsite.
Nou nou nou, lekker op de man spelen? De annexatie van de Krim wordt door het overgrote deel van de landen, waaronder de meeste Europese landen en de VS niet erkend. Dus wanneer een Amerikaans bedrijf zegt dat de Krim Russisch grondgebied is, terwijl de overheid zegt van niet, is dat niet vreemd?
Het is totaal irrelevant wat jij denkt of logisch vind. Als jouw product gebruikt wordt door partij X, zal partij Y dat opvatten als een agressieve daad. Welke definitie jij "EliteGhost" uit Nederland, daar technisch aan denkt te kunnen geven om een punt te maken, het te kunnen legitimeren of af te wijzen is ruis op de lijn.
Wederom op de man. Jammer. Wat ik denk of logisch vindt, mag ik hier plaatsen. Als jij het daar niet mee eens bent is dat helemaal prima, maar houdt het beleefd.
Musk wil geen actor zijn in geopolitieke spanningsvelden...
Maar dat is hij wel, bedoeld of onbedoeld. Zo zie ik het, als Nederlandse jongen op een computerforum.
Daarom opereert SpaceX een deel van het Starink netwerk dat Starshield heet en technisch en functioneel anders wordt ingezet dan de rest van het netwerk dat voor civiele doeleinden bedoeld is.
Uit je eigen bron: Starshield is geen deel van Starlink maar een eigen netwerk met andere satellieten. Ja, Starlink is voor civiele doeleinden maar Musk heeft Oekraine, ook het leger, toegang gegeven tot dat civiele netwerk. Of Oekraine momenteel toegang heeft tot Starshield weet ik niet. Is dat al (deels) operationeel?
Dat wil niet zeggen dat de inzet van dat deel van het netwerk bepaald wordt door de eigenaar van dat stuk netwerk en dat SpaceX daar dus geen fallout van kan krijgen.
Daar zijn ze inderdaad mee begonnen.
Het is erg simpel en heel goed te begrijpen, als je het wil begrijpen.
Het maakt het ook makkelijker als je je eigen bronnen goed kiest om je punt te maken. Dan is het ook makkelijk toe te geven wanneer ik fout zit. In plaats daarvan kies je ervoor om op de man te spelen en een denigrerende afsluiting toe te voegen. Dat is een teken dat je wel klaar bent. We hoeven het niet eens te zijn, dat betekent niet dat ik geen mening mag hebben of dat ik die hier niet mag plaatsen.
Een fijne dag nog.
[Reactie gewijzigd door EliteGhost op 23 juli 2024 05:23]