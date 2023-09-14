WSJ: Starlink loopt flink achter op in 2015 gestelde financiële doelen

SpaceX' satellietinternetdivisie Starlink loopt flink achter op de doelen die in 2015 aan investeerders zijn gepresenteerd, meldt The Wall Street Journal. Zo had SpaceX verwacht eind 2022 twintig miljoen Starlink-abonnees te hebben; het werden er uiteindelijk ruim één miljoen.

Als doelen werden, naast het aantal abonnees van 20 miljoen, een omzet van 12 miljard dollar en een operationele winst van 7 miljard dollar genoemd. Dat schrijft The Wall Street Journal, die ook schrijft dat de doelen in 2015 werden gebruikt om geld op te halen bij investeerders. Het medium, dat zich baseert op interne documenten, zegt dat Starlink vorig jaar een omzet had van 1,4 miljard dollar. Dit is bijna 1,2 miljard dollar meer dan een jaar eerder. Het is niet duidelijk of Starlink winstgevend is.

Starlink maakte woensdag wel bekend dat het bedrijf de antenneschotels niet langer onder de kostprijs verkoopt, meldt CNBC. Dit wordt gezien als een belangrijke stap naar winstgevendheid of om die te vergroten. Het bedrijf zegt de productie van de schotels zodanig te hebben verbeterd dat het niet langer geld verliest op iedere schotel die wordt verkocht. Het zegt ook inmiddels ruim 1,5 miljoen abonnees te hebben.

De satellietinternetdienst is beschikbaar in Nederland en België, en kost 65 euro per maand. Daarnaast is een schotel nodig die eenmalig 450 euro kost. Er zijn duurdere abonnementen en schotels beschikbaar voor gebruikers die onderweg ook toegang tot de dienst willen.