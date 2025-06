Starlink gaat datagebruik boven 1TB beperken in VS en Canada

Starlink gaat met ingang van december het satellietinternet van thuisgebruikers beperken wanneer klanten meer dan 1TB aan data per maand gebruiken tijdens piekuren. Na overschrijding van 1TB worden gebruikers teruggezet naar lagere snelheden.

De verandering is onderdeel van een nieuwe fair use policy en geldt vooralsnog enkel voor gebruikers in de Verenigde Staten en Canada. Tussen 7:00 en 23:00 uur wordt bijgehouden hoeveel een klant gebruikt. Bij overschrijding van de limiet van 1TB wordt de Priority Access voor de rest van de factuurtermijn veranderd in Basic Access.

Basic Access houdt in dat gebruikers nog steeds gebruik kunnen maken van internet, maar tegen lagere snelheden. Het verbruik tussen de daluren, van 23:00 tot 7:00 uur, wordt niet meegeteld voor de limiet. Volgens Starlink gebruikt minder dan tien procent van de gebruikers meer dan 1TB aan data.

Om meer Priority Access-data te krijgen, moeten gebruikers 25 dollarcent per GB betalen. Het datagebruik van gebruikers kan worden ingezien via de Starlink-app of de website. Ook kan daar bij overschrijding van de limiet extra Priority Access-data worden gekocht.

De SpaceX-satellietinternetdienst Starlink is ook beschikbaar in Nederland en België. In augustus werd de prijs van een abonnement verlaagd van 99 euro naar respectievelijk 85 en 80 euro.