SpaceX blijft Starlink financieren in Oekraïne

SpaceX gaat door met het financieren van Starlink in Oekraïne. Eerder zei het ruimtevaartbedrijf dat de kosten te hoog waren en vroeg de Amerikaanse overheid om financiële steun voor het beschikbaar houden van Starlink in het Oost-Europese land.

In een tweet schrijft SpaceX-ceo Elon Musk dat 'ondanks dat Starlink nog steeds geld verliest en andere bedrijven miljarden aan dollars krijgen van de belastingbetaler, SpaceX de Oekraïense regering wel gratis blijft financieren'. Eerder schreef Musk nog dat het blijven financieren van Starlink in Oekraïne niet haalbaar was. Waarom hij van gedachten is veranderd, is niet duidelijk.

Volgens documenten die SpaceX naar het Pentagon had gestuurd, heeft de ruimtevaartorganisatie aan de Amerikaanse overheid gevraagd om de kosten voor het Oekraïense militaire gebruik van Starlink over te nemen. Dit jaar nog zouden die kosten op 120 miljoen dollar liggen, voor de komende twaalf maanden zou dit bijna 400 miljoen dollar kunnen zijn. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft vrijdag tegen Reuters gezegd dat het in gesprek is met SpaceX, maar ook met andere bedrijven die Oekraïne van satellietinternetverbindingen kunnen voorzien. Het ministerie heeft nog niet gereageerd op het bericht van Musk.

SpaceX levert sinds begin dit jaar ook actief schotels aan het Oekraïense leger en diens overheid. Het leek erop dat SpaceX dit grotendeels financierde, maar uit de SpaceX-documenten blijkt dat zo'n 85 procent van de schotels gedeeltelijk of geheel zijn betaald door landen als de VS en Polen en 'andere entiteiten'. Deze partners hebben ook 30 procent van de abonnementskosten betaald, die op kunnen lopen tot maandelijks 4500 dollar. In Oekraïne zijn nu 25.000 Starlink-terminals.