SpaceX: door maatregelen kan leger Oekraïne Starlink niet inzetten voor drones

SpaceX zegt dat het maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de Oekraïense strijdkrachten het Starlink-satellietnetwerk kunnen gebruiken voor de inzet van drones. Volgens het bedrijf was het nooit de bedoeling de satellieten voor offensieve doeleinden in te zetten.

Tijdens een persconferentie van de Federal Aviation Administration heeft Gwynne Shotwell, de chief operating officer van SpaceX, gezegd dat het bedrijf tevreden is met de hulp voor het gevecht van Oekraïne voor vrijheid, maar dat de inzet van de Starlink 'nooit bedoeld was om te worden bewapend'. Volgens haar hebben de Oekraïeners het netwerk ingezet op manieren die niet de bedoeling waren en geen onderdeel van de overeenkomst zijn, schrijft Reuters.

Daarbij refereerde Shotwell aan berichten dat de strijdkrachten de dienst hebben gebruikt voor het controleren van drones. Ze stelt dat er 'dingen zijn die we kunnen uitvoeren om deze capaciteit te beperken' en dat dat ook is gebeurd. Ze weigerde echter om vragen te beantwoorden over wat voor precieze maatregelen SpaceX heeft genomen.

SpaceX wil dat Starlink alleen wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden. Daartoe heeft het bedrijf de nodige Starlink-terminals aan Oekraïne geleverd, waarbij een deel door SpaceX is bekostigd en een deel door de VS en Frankrijk. Volgens de Oekraïense strijdkrachten is de aanwezigheid van de Starlink-dienst essentieel voor de militaire communicatie.

In mei vorig jaar zei SpaceX-baas Elon Musk dat zijn bedrijf Russische pogingen om de satellietverbindingen te verstoren en te hacken tegen heeft weten te houden, maar dat pogingen daartoe vanuit Rusland worden opgevoerd. Het Starlink-netwerk heeft eind vorig jaar met meerdere storingen te maken gehad, al heeft SpaceX daar geen details over gegeven. Er werd een vraag gesteld of deze verstoringen te maken hadden met de pogingen van SpaceX om het offensieve gebruik van Starlink tegen te gaan, maar daar wilde Shotwell niet op ingaan.