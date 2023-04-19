Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland

Het Starlink-satellietinternetabonnement kost in Nederland nog maar 65 euro per maand. Dat blijkt uit de site van de SpaceX-dienst. Een klant zegt op GoT ook op de factuur de nieuwe prijs te zien. Voorheen kostte de dienst 85 euro per maand. De Belgische maandprijs blijft 80 euro.

Wie via de Starlink-website een nieuw Residentieel-abonnement wil afsluiten, betaalt nu nog maar 65 euro per maand. Bij dit abonnement krijgen gebruikers internetsnelheden van rond de 100Mbit/s, stelt SpaceX. Starlink verlaagde de prijzen in augustus vorig jaar ook, toen van 99 euro naar 85 euro. Op GoT zegt tweaker franssie de verlaagde prijs al te betalen.

Voor de dienst is wel een schotel nodig. Deze kost volgens SpaceX 450 euro, al noemt het bedrijf bij het bestellen een bedrag van 300 euro. De schotel kan ook voor 15 euro per maand worden gehuurd.

Update, 28-4: Ook in België kost Starlink nu 65 euro per maand. Op de hoofdpagina staat nog de oude prijs van 80 euro, maar bij het nemen van een abonnement wordt de lagere prijs vermeld.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 15:53
194 • submitter: Joelsuperstar

19-04-2023 • 15:53

194

Submitter: Joelsuperstar

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Reacties (194)

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Rouwette 19 april 2023 15:57
Als de prijs nog verder omlaag gaat wordt het nog interessant voor de vervanging van Ziggo/KPN thuis.
TechSupreme @Rouwette19 april 2023 16:27
Als je in een gebied woont waar veel hoogbouw is of dichte bevolking dan is dit absoluut niet interessant. De bekabelde concurrenten zullen het altijd winnen.

* Latency is altijd hoger, dit zal je merken in hoe snel websites of diensten reageren. Uiteindelijk zal het je het gevoel geven dat sites traag zijn omdat ze niet snel genoeg beginnen met laden.

* Binnenlandse routing is nooit optimaal (eigenlijk onmogelijk) omdat Starlink geen grondstations heeft in Nederland. Dat wil zeggen dat verkeer wat eigenlijk binnen Nederland zou kunnen blijven terecht komt bij een grondstation in Frankrijk, Duitsland of Engeland (laatste is meest waarschijnlijk en er zijn meerdere redenen waarom je niet zomaar je internetverkeer via Engeland wil laten lopen, maar dat is een heel ander onderwerp), gaat via kabels terug naar Nederland en zo dat rondje weer terug. Dit heeft zware gevolgen voor latency en privacy.

* Fair use policy betekent bij Starlink dat je na 1TB een lagere snelheid krijgt. Als je veel met media doet en/of kinderen in huis hebt die de hele dag door filmpjes bekijken dan haal je dat makkelijk.

* Zeer hoge initiële aanschaf. Je moet betalen voor de schotel en de router.

* Op drukke momenten keldert de snelheid, dit kan natuurlijk bij elke provider gebeuren, maar bij Starlink kunnen ze niet zomaar 1, 2, 3 extra lijntjes bij zetten omdat de bandbreedte door de lucht zeer beperkt is. In een buitengebied zal dit niet zo snel gebeuren. Heb het zelf niet meegemaakt, maar in de VS (waar ze veel meer gebruikers hebben) klagen mensen er wel over.

* 100% Eigen modem is niet mogelijk. Voeding en router zijn een apparaat waardoor je verplicht vastzit aan de router van Starlink. De nieuwste routers hebben niet eens een ethernetpoort, je moet een aparte ethernet adapter kopen als je een eigen router achter de router van Starlink wil hebben.

* Verbruik is zeer hoog. De schotel verbruikt 180 watt aan vermogen, bij max vermogen zou dat uitkomen op 4,32 kWh per dag en met de huidige energieprijzen zou je op jaarbasis toch tegen de 900 euro zitten. In de praktijk is het natuurlijk niet zo hoog, zoals in het filmpje wordt gezegd komt Tweakers op 1,17 kWh per dag. Bij 1,17 kWh is dat dan toch weer 200 euro op jaarbasis.

* Het is zeer moeilijk om de kabel van de schotel netjes weg te werken en je kan hem ook niet vervangen met een andere kabel. Er zitten dikke connectoren op waardoor je hem niet door kan voeren zonder grote gaten te maken en hij past ook niet in een 5/8 of 3/4 elektrabuis. Een vervangende kabel is duur omdat hij moet voldoen aan hoge eisen, dat komt dan weer boven op de aanschafkosten. Maar dan nog zit je vast aan een maximale afstand tussen schotel en router.

Starlink is eigenlijk alleen interessant als het gaat om een buitengebied of industrieterrein waar geen andere opties zijn. Als je alleen al kijkt naar de energieprijzen dan winnen bekabelde concurrenten het al.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]

themadone @TechSupreme19 april 2023 17:35
Dat starlink nooit een volwaardige vervanging is voor een kabel internet aansluiting ga ik niet betwisten.

Echter zitten er een paar aannames in je betoog die niet helemaal kloppen.

Je kunt wel degelijk je eigen spullen gebruiken qua router etc, internet staat inmiddels voor tutorials, als ik het me goed herinner kun je met een kleine 48v voeding aan de gang en dus ook gewoon netwerkkabel gebruiken voor de aansluiting. De "slimheid" zit in het schoteltje, niet in de router. De kabel is gewoon CAT6 alleen geen standaard POE en connectors.

Het energie verbruik wat je schetst klopt alleen als je de verwarming aan hebt staan als het sneeuwt.

Net even het netwerkverbruik hier in huis bekeken, streamen ons de hele dag/avond scheel, games worden geupdate etc etc. 720GB over 1 maand. Dus die 1TB zal de gemiddelde netflixxer niet raken.

Het drukke momenten issue heb ik ook mega last van bij Ziggo in oud UPC gebied, latencies sowieso om te huilen altijd. Dus die 30ms extra kan dan voor de meeste dingen ook nog wel prima. En ja, ziggo staat al in bridge modus etc etc.

Zelf getest met schoteltje in de achtertuin, 70ms en 200mbit down en iets van 40 up ofzo. Was goed te doen en ook zaken als een teams meeting etc gaan prima.

Voor mij is de use case vooral voor vakantie en rond touren, altijd lekker om echt remote te kunnen werken ergens in the middle of nowhere. Thuis blijft het voor nu Ziggo, maar zodra er glas is vliegt die direct de deur uit.

Dus zoals ik aan het begin al zei, nee geen vervanging voor een knappe kabel internet verbinding, voor de mensen die nog vast zitten aan een 4mbit ADSL met een latency van 3 dagen omdat ze ergens in het buitengebied wonen, een absolute uitkomst.
TechSupreme @themadone19 april 2023 17:50
De kabel is gewoon CAT6 alleen geen standaard POE en connectors.
Zoals ik al zei:
Een vervangende kabel is duur omdat hij moet voldoen aan hoge eisen, dat komt dan weer boven op de aanschafkosten. Maar dan nog zit je vast aan een maximale afstand tussen schotel en router.
Het is geen gewone CAT6a kabel, zeker niet. De aders zijn dikker als gespecificeerd en er zitten meer aders in. Dat heeft ermee te maken dat er meer stroom overheen gaat als mogelijk is met de standaard specificatie. Als je CAT6a kabels gebruikt dan heb je kans dat de aders na een tijdje (jaren van gebruik) beschadigd raken en het dus spontaan niet meer werkt. Initieel zal het wel werken.

Daarnaast is de kabel ook niet 4 twisted paren (dus 8 aders) maar beschikt de kabel over 20 aders (waarvan 4 niet gebruikt) plus een shield. De connector die erop zit is ook geen RJ45, maar een connector welke lijkt op HDMI van Starlink zelf.

https://api.starlink.com/...ecifications_Standard.pdf

Leuk voor als je zelf iets wil hobbyen, maar ik zie Jan met de Pet dit niet zomaar doen en daarnaast komen de kosten voor de aanpassingen nog eens boven op de aanschafprijs. Een fatsoenlijk 48v SMPS-voeding betaal je ook alweer 80 à 100 euro voor. Kom aub niet met linkjes naar gare voedingen op Ali ofzo, dat zijn eerder functiegeneratoren als dat het stabiele voedingen zijn.

Dan kan je beter die Ethernetadapter kopen, maar ook daar moet je weer kosten maken en zit je nog steeds vast aan die ongemakkelijke kabel met die grote haakse connectoren die je niet zomaar van buiten naar binnen krijgt.
Zelf getest met schoteltje in de achtertuin, 70ms en 200mbit down en iets van 40 up ofzo.
Ik heb nu (eindelijk na jaren, daarvoor had ik ook starlink hoor dus jou aannamen over mijn aannamen klopt niet) KPN EEN Zakelijk Glasvezel met een 4G backup. Zit tegen de 1Gb aan up en down, met alle overhead mag ik zeggen dat ik beloofde 1Gb up/down wel haal. En de latency naar een server in de buurt is 4ms. Dat is 17,5x lager. En dan moet je bedenken dat die factor 17,5 bij elke aanvraag die jij doet bij de overkant in werking treedt en dus duizenden keer per seconden zo is.

/Edit:

Doorverkopen van Starlink hardware zit ook een procedure aan vast trouwens en bij mij liep dat niet helemaal soepel. Dat is dan weer een minpuntje tov traditionele hardware waar je gewoon alles op alles kan aansluiten en bij Starlink ben je afhankelijk van Starlink als tussenpartij.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]

padoempats @TechSupreme19 april 2023 23:57
17,5x extra latency die DUIZENDEN keer per seconde optreedt??

Zo werkt het effect van latency niet. Tcp window bijv vangt veel op. Door een factor te noemen klinkt het ook ineens heel wat. 66ms meer is niet fijn, maar voor talloze zaken bijna niet merkbaar. Niet dat je duizend keer per seconde merkt dat je netflix stream hapert om maar wat te noemen.

Ook geef je latency 2x aan als nadeel. Extra latency van parijs naar nl is maar 4ms (round trip, dus 2ms) Je zou heel west europa prima als 1 routing zone kunnen tellen, latency beperkt en veel services staan verspreid in de regio

[Reactie gewijzigd door padoempats op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @padoempats20 april 2023 01:10
Als je het origineel leest dan heb ik het over de ervaring die de gebruiker heeft en dat de gebruiker het zal ervaren de sites/dienst niet snel genoeg zal beginnen met laden. Duidelijk dat ik het heb over het opzetten van een verbinding, in die fase werkt het inderdaad wel zo. Als de stream eenmaal op gang komt dan niet meer.
djwice @TechSupreme19 april 2023 23:11
48V is dat niet toevallig ook de spanning die een condensatiemicrofoon nodig heeft, de fantoomspanning (phantom power)?
Zou je die wellicht kunnen gebruiken?

Klinkt bijna als hetzelfde doel: een antenne/lnb (microfoon) spanning geven om de signaal-ruisafstand te vergroten.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @djwice20 april 2023 01:03
Phantom power en Power over Ethernet zijn twee totaal verschillende dingen, en werken ook totaal anders.

Phantom power zet een DC (gelijkspanning) op de lijn en de microfoon knalt er een AC (wisselspanning of sinus als je het echt goed wil definiëren) overheen. Als je aan de versterker kant de DC er weer van af haalt dan hou je het signaal over. De eisen van die voedingen ligt nog veel hoger want anders beïnvloed je de geluidskwaliteit. Daar worden nog steeds van die lineaire (transformator) bakbeesten gebruikt met immense filter caps om het allemaal zo stabiel mogelijk te houden.

PoE gebruikt de ongebruikte 4 aders in een UTP-kabel om een apparaat van spanning te voorzien. Een kleine voeding met een klein beetje ripple mag wel, dat kan het apparaat wel hebben.
djwice @TechSupreme20 april 2023 07:45
Wat bedoel je met lineaire bakbeest en?
Hier een tierdown van een Scarlet Audio interface:
https://www.audiosciencer...focusrite-solo-gen3.9101/

Daar wordt het regelen van de 48v geregeld door een MKPC 3425 894 chip.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @djwice20 april 2023 10:38
Waar haalt Focusrite zijn voeding vandaan? Als je daar naar kijkt heb je antwoord.
djwice @TechSupreme20 april 2023 10:40
USB-C input 5V.
TechSupreme @djwice20 april 2023 10:44
Inderdaad... en dat wil zeggen?
djwice @TechSupreme20 april 2023 14:01
Sorry, het is niet mijn kennisgebied. Dus ik heb nog steeds geen beeld bij het 'bakbeest'. Dan denk ik altijd aan iets groots en lompe, zoals een grote spoel ofzo iets.
TechSupreme @djwice20 april 2023 16:18
Een DC/DC boost converter is iets heel anders als een lineaire transformator. Bij grote evenementen maken ze nog gebruik van zeer stabiele lineaire voedingen (de naam zegt het al lineair) die AC omzet naar DC met zo min mogelijk ripple of spanningsval op de uitgang.
twiet @TechSupreme20 april 2023 14:29
Phantom power en Power over Ethernet zijn twee totaal verschillende dingen, en werken ook totaal anders.
Niet helemaal, want 802.3at, ook een Power over Ethernetstandaard, combineert wel voedingsspanning en datasignalen over 4 aders. Dat is dus fantoomvoeding. Zie hiervoor ook https://nl.wikipedia.org/...Ethernet#Opvolger_802.3at. Het zal wel moeten, want gigabit ethernet gebruikt alle 8 aders in een UTP kabel.
Star-jeroen @TechSupreme20 april 2023 18:04
Het is onjuist dat de Starlink kabel 20 adres bevat , een starlink kabel in gewoon een standaard twisted pair ethernet kabel , met wel aan de beide zijden een aparte connector .

Als je kijkt in je lijstje wat je opgaf zie je dat ook. er is wel een 20 polige connector maar daar zitten maar 8 draadjes aan excl shield.

Ik weet dit ook zeker omdat ik voor toepasing op een boot de kabel doormidden heb gehakt door een mast heb getrokken en weer netjes 2x een RJ45 connector aan heb gezet . De adres zijn ook van dezelfde dikte als normale twisted pair ethernet kabels , nogmaals niets bijzonders op de connectoren aan beide zijde.

Waar het om gaat bron je eigen opgave bij starlink bron vermelding : tel de draadjes en de kleuren komen ook overeen met standaard ethernet.
Wire Color:

Orange
White Orange
Green
White Green
N/ C
N/ C
Brown
White Brown
Blue
White Blue
N/ C
N/ C Drain Wire

en vervolgens ;
Ethernet Pin
B+
B-
A+
A-
--
--
D+
D-
C-
C+
--
--

[Reactie gewijzigd door Star-jeroen op 22 juli 2024 14:16]

gawnieskens @themadone19 april 2023 19:49
Betere optie: goedkoop mobieltje met 4 of 5 g sim only onbeperkt en dan hotspot aan 😎
supersnathan94
@gawnieskens19 april 2023 20:45
Absoluut niet. Die dingen zijn allemaal begrensd (10gig/dag) met apps of sms. Die sms is nog wel te automatiseren, maar de app tot op heden nog niet. Ik tik het mobiel soms al aan , laat staan met desktop erbij.
djwice @supersnathan9419 april 2023 23:29
Er zijn prima tools om applicaties op mobile telefoons automatisch te testen, die kunnen klikken, slepen, typen etc. :-)
supersnathan94
@djwice20 april 2023 00:02
hmmm.. Zou je dan misschien nog via "shortcuts" kunnen triggeren enzo.
sebastienbo @themadone20 april 2023 10:02
Dat starlink nooit een volwaardige vervanging is voor een kabel internet aansluiting ga ik niet betwisten.
Ik heb ontdekt dat bij mij 4G heel goed concurreeerd met mijn kabel upload snelheid)
Met 4g heb ik 100/50 internet aan 15ms latency (zolder installatie voor max ontvangst - 4G sim zit in huawei router)

Kwa download merkte ik al lang op dat snelheden boven de 100mbit toch niet echt nodig zijn, zo veel verschil maakt het niet tenzij je echt heel veel download en niet veel tijd hebt.
Voor surfen en chatten merk je echt geen verschil en is dus 100mbit download meer dan voldoende.
MAAR upload dat is waar de meeste providers in Belgie te traag zijn met ongeveer 30mbit gemiddeld.
Dat voel ik wel als ik bestanden probeer te syncen of voice calls doe.

En net daar ben ik dan ook verschoten dat ik via 4G zonder probleem 50mbit upload haal, terwijl dat bij de kabel ook maar 50mbit is, maar wel aan een veel hoger tarief.
Ik heb dus mijn telenet internet opgezegd aangezien die hoge download snelheden eigenlijk zinloos zijn voor gewone gezinnen. En nu zit ik op 4G zonder problemen aan een fractie van de kost (60 euro per maand met tv zonder data limiet)

Ik was wel even starlink aan het overwegen, maar wist niet dat het apparatuur zoveel stroom verbruikt, over een verdoken kost gesproken...
Hopelijk kan dat ooit eens naar beneden gehaald worden.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:16]

slijkie @TechSupreme19 april 2023 17:44
Meeste klopt, maar de FUP klopt niet, althans, niet voor Nederland momenteel.

Paraaf 4.2 ToS:
Residential Serviceplannen. Het Fair Use-beleid is op dit moment niet van toepassing op residentiële serviceplannen in uw land.
TechSupreme @slijkie19 april 2023 19:05
Inderdaad, had dat beter aan moeten geven. De situatie is nu alleen van toepassing in de VS. Maar wil niet zeggen dat ze dat ook niet hier invoeren als het populairder wordt.
Vic-Green @TechSupreme19 april 2023 17:36
en je kan hem ook niet vervangen met een andere kabel
Een beetje tweaker kan echt wel de kabel vervangen hoor
TechSupreme @Vic-Green19 april 2023 18:36
Onderaan zie je tekeningen en specificaties van de kabel. Is geen standaard UTP en ook geen RJ45 connector. Vanwege het hoge vermogen zit je ook vast aan een max lengte.

https://api.starlink.com/...ecifications_Standard.pdf
dirk161 @TechSupreme19 april 2023 21:14
Er staat letterlijk bij: “cat5e”
TechSupreme @dirk16120 april 2023 00:48
Volgens mij zeg ik ook dat het geen UTP is... CAT5e zegt iets over de karakteristiek van de kabel, niet over de bouw.

Als je naar beneden scrolt (zoals ik zei) dan zie je dat er 10 ader paren in zitten tegenover de 4 van een UTP kabel.
dirk161 @TechSupreme20 april 2023 07:11
Misschien moet je zelf eens naar beneden scrollen en nog eens een keertje goed kijken.
Het zijn 4 aderparen en een “drain wire”

http://www.clubsearay.com...10502/page-6#post-1351617

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 22 juli 2024 14:16]

sprankel @TechSupreme19 april 2023 22:25
De connector is propertiery en de PoE is tevens propertiery.

De kabel daarintegen is gewone cat5e 24AWG schielded welke vrij gemakkelijk te vervangen moet zijn al dan niet door cat6e. Dat wilt zeggen dat je eventueel ook een kabel kunt nemen die onder de grond mag of een die bestand is tegen knaagdieren.

https://www.patchkast.be/...p-rol-stug-zwart-cca.html

Of je die connector zelf kunt overzetten vrees ik wel voor maar dan knip je de kabel 10 cm verder, junction box ertussen, klaar.
TechSupreme @sprankel20 april 2023 01:24
Wat bereft type kabel, wordt een beetje moe van mensen die niet kunnen kijken/lezen. Lees hierboven maar. Als je helemaal naar beneden had gescrolled op de datasheet had je het ook kunnen zien.
Of je die connector zelf kunt overzetten vrees ik wel voor maar dan knip je de kabel 10 cm verder, junction box ertussen, klaar.
Heb jij enige idee waarom we tegenwoordig niet meer doggen, maar splicen? Heb je enig idee waarom installateurs investeren in speciale tangen en meetapparatuur zodat ze hun kabels exact volgens specs kunnen afleveren? Signaalverlies!

Als je dan toch gaat werken met lasdozen en koppelstukjes waarom nog investeren in een duren CAT5e kabel? Pak gewoon een willekeurig stukje koper.

En dan durf je ook nog eens te linken naar CCA kabel, *knip* Ik betwijfel het echt dat jij die 180 watt aan vermogen door die kabel gepompt krijgt, maar je mag het van me proberen. Kan in de winter wel makkelijk zijn, zo'n verwarmde kabel. Als je de kabel over het hele dak legt heb je geen last meer van sneeuw, als je het water opvangt kan je er meteen ook mee douchen. Lekker makkelijk allemaal.
Admin-edit:Onvriendelijk taalgebruik verwijderd.

[Reactie gewijzigd door AlphaRomeo op 22 juli 2024 14:16]

Sailor69 @Vic-Green19 april 2023 17:53
Tja en ook waarom zou je gewoon je modem niet ergens anders plaatsen. Bij mij is zat plek in de aansluitkast van mijn zonnepanelen, kan zelfs de lan kabel gebruiken van de zonnepanelen... Echt zat mogelijkheden.
KMK @Sailor6919 april 2023 19:43
https://youtu.be/RlENmAikSQQ
Deze gast doet van alles met die schotel en het verwijderen van modem. Hij legt uit hoe je dat ding aan je eigen spullen kan maken. Hij heeft meerdere video's er over.
Sailor69 @KMK20 april 2023 13:51
Top
dirk161 @Sailor6919 april 2023 21:11
Ik zou de modem lekker laten zitten waar hij zit: Op de printplaat in de dishy.
lighting_ @TechSupreme19 april 2023 17:45
StarLink is niet ontwikkeld voor gebieden waar bekabelde internetverbinding is.
Denk aan schepen/vliegtuigen/Noordpool etc
35% van de wereldburgers heeft geen internet toegang. En een gedeelte slecht verbinding.
De wereld is meer dan de randstad in NL.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @lighting_19 april 2023 19:01
Met een LEOS over de noordpool vliegen gaat je echt niet lukken hoor. Misschien nabij de noordpool wel, maar op de noordpool niet.
lighting_ @TechSupreme19 april 2023 19:18
https://expeditiecruisere...el-internet-met-starlink/
TechSupreme @lighting_19 april 2023 19:53
Kijk eens even waar die expeditie naartoe gaat en vergelijk dat eens met wat ik zei.
lighting_ @TechSupreme19 april 2023 20:00
Dat is uiteindelijk wel de bedoeling.
https://satellitemap.space/
As of February 2023, Starlink consists of over 3,580 mass-produced small satellites in low Earth orbit (LEO), which communicate with designated ground transceivers. In total, nearly 12,000 satellites are planned to be deployed, with a possible later extension to 42,000.
Mathijs Kok @lighting_19 april 2023 19:41
StarLink is niet ontwikkeld voor gebieden waar bekabelde internetverbinding is.
Mmmmm.... Dat is werkelijk niet wat Musk daar zelf over heeft gezegt.

Hij wil over 5 jaar echt met concureren met vrijwel alle bekabelde connecties (behalve die in high density grote steden). Hij denk dat in prijs en snelheid die 95% van de mensen nodig heeft, Starlink een goede optie kan zijn. Als Starlink inderdaad 42.000 sats kan gaan gebruiken is er geen probleem meer met bandbreedte. Als de sats een backbone van laser sat<>sat hebben zal Starlink minder latency hebben dan kabel voor alle verbindingen naar servers verder dan 1000 km. Ik denk werkelijk dat Musk internet wil aanbieden aan een 250 miljoen connecties binnen tien jaar. En ik denk dat dat ook werkelijk mogelijk is. Ik denk ook dat ie dat kan doen voor $25 per maand.

Musk heeft Starlink opgezet om zijn Marsplannen te kunnen betalen. Met Tesla en SpaceX zal dat nooit kunnen. Hij heeft een massa product nodig, iets dat maandelijks erorm veel geld kan generen. Zijn berekening is simpel. 25% (de winst) van 250.000.000 x $25. Dat is voldoende om twee Starships per dag te lanceren. Nog niet de tien per dag die hij wil maar al een eind op weg.

En ja.... kom maar op met alle 'Musk is gek' comments. Maar hij was de CEO van X.com en werd de grooste aandeelhouder van PayPal. Zijn invloed op PayPal is alleen omstreden door mensen die hem niet erg aardig vinden. Hij is de CEO van SpaceX, de onomstreden winnaar in de ruimtevaart. Hij de CEO van Tesla, een 20 jaar oude firma die $571,100,000,000 waard is en de autoindustrie volslagen veranderd heeft (uitspraken van de CEO's van Ford, VW en Toyota). Hij is een van de rijkste mensen op deze aardkloot, en heeft dat niet bereikt door te investeren in andere bedrijven maar voor het grootste deel in zijn eigen bedrijven.

Wat je denkt over Musk, hij heeft niet veel meer te bewijzen. Iedereen zei dat je niet kon concureren met de banken maar X.com deed het en won, iedereen zei dat ruimtevaart iets voor NASA en EASA etc was. Nu kloppen die allemaal aan bij Space X en heeft Space X simpelweg de markt in handen. Iedereen zei dat Tesla falliet zou gaan en nu is Tesla een van de meest winstgevende bedrijven die er zijn.

Het zou mij niets verbazen als over 5 jaar Starlink met afstand de grootste provider is en over 10 jaar Starlink de markt in handen heeft. Met Musk als strijder voor het vrije woord waar de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor zijn acties en veiligheid, iets wat veel tweakers als positief zullen ervaren.

Ben ik een fan van Musk? Nee. Ik heb twee Tesla's en Starlink in mijn huis en mijn kantoor (gewoon de snelste verbinding die ik kan krijgen). Maar de persoon staat me ernorm tegen. Maakt dat wat uit? Denk het niet. Twitter kon me 5 jaar geleden al gestolen worden, dus wat maakt het mij uit dat Trump daar weer mag roeptoeteren?
dwwolf @Mathijs Kok19 april 2023 20:43
Dat is ook het plan.

Denk dan aan geld verdienen met flits transacties op de beurs, trans oceanisch.
Daar tellen milliseconden......
lighting_ @Mathijs Kok19 april 2023 19:50
Musk is een geniale gek. Met hele scherpe kanten.
Critici erkennen dat niet. Bagatelliseren zijn genialiteit. EV bestond toch al lang? Tesla overleeft alleen door subsidies. Zelf landende raketten bestonden toch al? Beta FSD is een joke. Hij had al geld. Smijt met 100en miljoenen in R&D projecten . Trek de deur dicht, wacht een jaar en incasseer al het succes.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:16]

JosPoolvos @Mathijs Kok20 april 2023 11:42
Dit is toch een schoolvoorbeeld van het meest interessante aspect aan Musk. De schare van volgelingen die hem (ongeremd door enige objectiviteit) bij hoog en bij laag blijven verdedigen en zelfs nog een stap verder gaan. Waar komt die drang vandaan? Hoe wint een bedrijf überhaupt van de banken? Beide retorische vragen overigens.

Dat is het daadwerkelijke talent van Musk, grote groepen mensen meekrijgen in zijn (ietwat polariserende) retoriek, los van elke inhoud. Waarbij hardcore fans -er is simpelweg geen passendere definitie- nog durven vol te houden dat ze geen fan zijn. Ik hoop dat de beste man zichzelf een leven lang kan vermaken zonder zich met de politiek te bemoeien. Al vrees ik het ergste.
Fermion @TechSupreme19 april 2023 16:55
Als je Ziggo hebt of KPN, dan is het niet echt interessant.
Zezura @Fermion19 april 2023 17:01
Tenzij je in een buitengebied woont waar Ziggo helemaal geen *%#^ geeft om de kwaliteit van je verbinding. En je regelmatig packetloss hebt.
TechSupreme @Zezura19 april 2023 17:24
Dat heeft niks te maken met Ziggo die schijt aan jou heeft, dat is gewoon wat technisch mogelijk is met de investeringen die gedaan zijn. Dat is niet alleen bij Ziggo zo, bij KPN heb je nog genoeg gebieden waar ze een 20mbps abo aanbieden met de vermelding dat je zelfs dat niet gaat halen.

De enige manier om daar wat aan te doen is alles opgraven en vernieuwen, maar voor dat handjevol klanten is dat niet lonend. Dan kan je Starlink pakken omdat het in die situatie technisch en financieel gezien een veel betere optie is.
Zezura @TechSupreme19 april 2023 18:20
Dan moet je ze ook niet een volledig abonnement aanbieden die niet naar waarheid wordt vervuld. Krijg ik dan korting omdat mijn bestanden uploaden continue afbreken omdat ik packetloss heb?
En nee, kpn kan wel glasvezel leggen, want dat is gebeurd maar ziggo niet?

Toevoeging: technisch is heel veel mogelijk: maar het gaat zelfs niet eens om “return of investment” maar winst maximalisatie.

[Reactie gewijzigd door Zezura op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @Zezura19 april 2023 18:27
Dat aanleggen van glasvezel gebeurt niet door KPN. Jij woont waarschijnlijk in een Glaspoort gebied, die krijgen daar subsidie voor van de gemeente/provincie. Ziggo kan door ook op inspringen, maar doen dat niet, waarom moet je bij hun navragen. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat ze moeten afstappen van coax om FttH aan te bieden. Bijna 15 jaar geleden is men begonnen met de "verglazing" van Nederland en nu pas zijn buitengebieden en industrieterreinen aan de buurt, kan je nagaan hoe hard jij achterloopt.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]

sus @TechSupreme19 april 2023 19:37
Sinds wanneer legt KPN geen glasvezel aan? Zijn ze hier toch echt aan het doen hoor. “KPN Netwerk” is de partij waar alle contact mee verloopt
TechSupreme @sus19 april 2023 19:56
Ik heb nergens gezegd dat KPN NetwerkNL geen projecten meer heeft lopen volgens mij? Ik heb alleen gezegd dat in dit geval de aanleg wordt gedaan door Glaspoort welke zich specifiek richt op buitengebieden en industrieterreinen.
MrMonkE @Zezura20 april 2023 08:59
KPN deed dit ook vroeger. Gingen we van 4 naar 8Mbit. (Is al tijdje terug :) )
En presto.. 4MB. <te ver van de centrale> dus maar weer terug naar 4MB abbo.
Als je het als consument niet ziet ben je gewoon meer kwijt voor vrijwel dezelfde bandbreedte..
hgb380 @Fermion19 april 2023 18:21
kpn is ook lang niet altijd een feest.

"De maximaal haalbare snelheid op je adres is 200 Mbit/s 62 Mbit/s "

mag blij zijn als ik de helft haal. en dat is in Amsterdam.
rondom nieuwbouw, waar ze glas naar getrokken hebben.
maar de bestaande woningen niet even meegenomen.

als ik straks op mijn berg in italie zit gaan we starlink wel eens uitproberen.
daar doen we het voorlopig wel met een 200gb bundel op 5g voor een tientje.
Rio @TechSupreme19 april 2023 17:27
Ik kan je, uit eigen ervaring na ruim een jaar tevreden gebruiker te zijn van Starlink, zeggen dat dit voor het buitengebied de absolute heilige graal is.
Elk 'alternatief' dat hier beschikbaar is (en dat zijner welgeteld 3; adsl 10mbit, kpn 4g voor thuis en TMobile 4g voor thuis), zuigt apenballen.
Dreamvoid @Rio19 april 2023 20:55
Dat hangt een beetje af van waar je zit - ik heb het vorig jaar in Frankrijk getest, en de 250 GB/maand die je daar krijgt van Starlink is veel te krap (vier dagen Netflix en je bent er al doorheen), en de snelheid is een stuk trager dan (onbeperkt!) 5G.

Als je in het buitengebied zit zonder mobiel bereik (op een plezierboot of een vakantiehuisje in de bergen) is het waarschijnlijk wel te doen, maar voor mij was het iig niet zo zinnig.

Zijn er eigenlijk in Nederland al onbeperkte 5G abonnementen voor thuis?
Rio @Dreamvoid22 april 2023 20:58
250 gb/maand is k#t met peren idd. Ik heb het over NL, geen gedoe met fup hier tot nog toe.

[Reactie gewijzigd door Rio op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @Rio19 april 2023 17:31
Hier had ik al wat daarover gezegd:

TechSupreme in 'Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland'
Scriptkid @TechSupreme19 april 2023 20:16
Hoe kom jij aan hoge aansluit kosten.

Starlink kost me 300 euro.
Delta glas kost me 2600 euro. 700 aansluit 1900 kabel in stand houding. 500 meter buiten bebouwdekom.

Ziggo kost niks.
TechSupreme @Scriptkid20 april 2023 00:41
Dat is jouw specifieke situatie. Als er een glasproject is om een massa aan huizen aan te sluiten dan hoeft de bewoner niks te betalen omdat het allemaal op de massa gaat. Ergens moeten er een lijn worden getrokken en dat jij net aan de andere kant van die lijn woont is pech.
Scriptkid @TechSupreme20 april 2023 09:48
Nee want ik kon ook Gratis mee doen met de aansluiting dan betaalde je die 700 aansluit kosten niet , maar om de een of andere reden mag men blijkbaar achter het bordje bebouwde kom 2K extra bvragen boven op de aansluit kosten ??

Daarnaast zijn die kosten van 700 euro glas ook gewoon voor jouw verrekend in je maand bedrag alleen als hidden kost die jij niet ziet of dacht je dat KPN een filantropische instelling is. ?
TechSupreme @Scriptkid20 april 2023 10:43
Nee want ik kon ook Gratis mee doen met de aansluiting dan betaalde je die 700 aansluit kosten niet
Ja dat dus... had je het destijds maar moeten doen. Dat ze er nu meer voor vragen is jammer voor jou. Maar, als ik zo zie hoe jij schrijft dan is het niet jij maar je vader die het niet heeft gedaan.
Daarnaast zijn die kosten van 700 euro glas ook gewoon voor jouw verrekend in je maand bedrag alleen als hidden kost die jij niet ziet of dacht je dat KPN een filantropische instelling is. ?
Zal ik jou eens wat vertellen. Die aansluitkosten zijn alleen maar een lokkertje om initieel zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Tijdens de initiële aanleg maakt het helemaal niks uit want de mensen zijn er toch mee bezig dus is het het beste dat ze zoveel mogelijk mensen mee krijgen. Die 700 is fictief een niet bestaand bedrag, hier vroegen ze 500.

Achteraf moeten ze speciaal mensen van infra en netwerk naar jou huis sturen, vergunningen aanvragen bij de gemeente om alles op te graven, etc. Dat zijn minimaal 3 mensen die een volle dag bezig zijn, dat haal je echt niet met die 700 euro. Dat kost inderdaad ergens rond de 2000 euro.
Scriptkid @TechSupreme20 april 2023 14:17
Even GOED lezen,

die 2K is KABEL INSTANDHOUDING , heeft NIKS met aansluitkosten te maken. Ook al deed je in het begin mee wat ik ook wou en ook voor op heb gegeven tot dat men ineens 2K extra in de kleine lettertjes zetten.

Neem aan dat jiji ook wel snapt dat ten tijden van aanleggen die 500 die jij wilt rekeken gewoon in je maand abonnenment verrekend zit en als marketing gebruikt word dus betaal JIJ hem net zo goed.
dirk161 @TechSupreme19 april 2023 20:59
100% Eigen modem is niet mogelijk. Voeding en router zijn een apparaat waardoor je verplicht vastzit aan de router van Starlink. De nieuwste routers hebben niet eens een ethernetpoort, je moet een aparte ethernet adapter kopen als je een eigen router achter de router van Starlink wil hebben.
De modem zit ergens vastgebakken op een printplaat in de antenne, dus het is sowieso vrij dapper om daar aan te rotzooien.
De voeding schijnt in principe gewoon PoE op steroïden te zijn, dus zo spannend is dat op zich ook niet.
Je moet alleen nog even uitleggen waarom je een router achter een router wil hangen, tenzij je echt wilde plannen met vlans hebt ofzo.
stimpak @TechSupreme20 april 2023 03:10
Grappige reactie van de reclame-afdeling van KPN/Ziggo/T-Mobile?

De pings zijn zeer goed, natuurlijk nooit in de buurt van vezel, maar ja als de keuze tegenwoordig is 2MB/s bij KPN in Amsterdam of 100-200MB/s++ bij Starlink dan neem ik graag ~ +20ms ping als nadeel voor lief. Verder kan je natuurlijk altijd ook voor UPC-Ziggo kiezen en accepteren dat je maanden zonder internet zit bij storing en e-mailtjes van Brein ontvangt als je een oude Star Trek seizoen download, of T-Mobile als je een Duitse ISP die mogelijk onder invloed staat van het Kremlin en een samenwerkingsverbond met Huawei heeft lopen om "Huawei te helpen het effect van Amerikaanse sancties te ontlopen" (sic, is letterlijk Deutsche Telekom's omschrijving van de JV) acceptabel vind kan je natuurlijk overal terecht..

Maar als je goed, degelijk en stabiel internet nodig hebt kan je feitelijk beter verhuizen naar een ander (huis of) land of Starlink nemen. Hier sparen wij (ik en huisgenoot) voor een Starlink terminal en hopelijk binnenkort weer terug naar normale internetsnelheden, 2MB/s van KPN (wordt geadverteerd als 40MB/s DSL) is echt niet meer van deze tijd en feitelijk kan je 50% van dingen gewoon niet doen, punt.

KPN heeft enorm veel steken laten vallen en gewoon fucked up, ze hadden de afgelopen 10 jaar heel NL kunnen volleggen met glasvezel en dat hele plan is ergens onder de 5% blijven haken, dus Starlink gaat exploderen in NL volgens mij, zeker nu het 20 euro goedkoper is dan KPN en 100x sneller. :9
TechSupreme @stimpak20 april 2023 03:29
Je had natuurlijk niet gezien dat je voor 52,50 in de maand 1Gbit up down DSL of Glas kan krijgen bij KPN toch? Bij Ziggo betaal je 62 euro, beide nog steeds onder de prijs van Starlink en zonder dat je ervoor hoeft te sparen en beide hogere snelheden. Waar jij het vandaan haalt dat Starlink 20 euro goedkoper is, is een heel groot vraagteken.

20ms ping? Volgens Starlink zelf is het 45ms bij optimale omstandigheden mogelijk en in de praktijk zal je eerder rond de 70 a 100 zitten. Als dat werkt voor jou ok, ik hoop het dat je niet een gamer bent.
stimpak @TechSupreme20 april 2023 03:51
KPN biedt geen glasvezel aan, dat is puur marketing, in de praktijk kan je praktisch nergens in NL glasvezel aansluiting krijgen, niet in de bebouwde kom. Ze bieden hier in Amsterdam wel VDSL2 aan voor ~90€** (uiterard all-in internet/tv/vast nummer abo) geadverteerd als 100Mbit/s down 10Mbit/s up maar in wezen slechts 16Mbit/s down&up. Een paar jaar geleden beloofden ze dat ze met een dubbele lijn de snelheid konden verdubbelen maar de beloofde monteur is nooit langsgekomen en nooit iets meer van gehoord. Ook hoor ik al 10 jaar dat glasvezel/ftth komt maar dat het lijkt mij eerder waarschijnlijker dat KPN failliet gaat lang voordat er geïnvesteerd wordt in vezel.

** Okay niet fair om een all-in abo te vergelijken, "KPN Smart" kost 55€ en dat is dus 16Mbit (100Mbit advertentie maar dus 6.25x langzamer dan geadverteerd, KPN service zegt dat op adres maximaal 200Mbit te halen zou zijn maar dat is natuurlijk een slecht grapje, het maximale wat ik hier ooit haalde onder XS4ALL was ~47Mbit of bijna 6MB/s maar dat was uiteraard voor KPN XS4ALL de nek omdraaide. Dus 55€ voor maximaal 16Mbit/s of 2MB/s in praktijk (een daling van 4-6MB/s onder XS4ALL) tegenover 65€ voor maximaal 200Mbit/s (waarschijnlijk eerder tussen de 80-100 Mbit/s) maar in tegenstelling tot KPN zit Starlink iedere maand nieuwe satellieten toe te voegen aan hun netwerk en werken ze aan 300Mbps op schaal.

Edit: Voor gaming kan je toch alsnog een el cheapo vast internet als secondair nemen ALS de pings echt tegenvallen? Ik denk dat 30ms (tegenover 3-5ms met vast) best behoorlijk te doen is trouwens, ik weet niet waar je 70-100ms vandaan haalt, Starlink gebruikers zeggen eerder 30-40ms en Starlink werkt om alle pings onder de 31ms te krijgen (Starlink satellieten zitten op 550Km hoogte, niet 30,000Km+ zoals conventioneel satelliet internet).

[Reactie gewijzigd door stimpak op 22 juli 2024 14:16]

Fido @stimpak20 april 2023 07:23
KPN biedt geen glasvezel aan, dat is puur marketing, in de praktijk kan je praktisch nergens in NL glasvezel aansluiting krijgen, niet in de bebouwde kom. Ze bieden hier in Amsterdam wel VDSL2 aan voor ~90€** (uiterard all-in internet/tv/vast nummer abo) geadverteerd als 100Mbit/s down 10Mbit/s up maar in wezen slechts 16Mbit/s down&up.
Amsterdam is niet heel NL. KPN is druk bezig met de aanleg van glasvezel in nederland. O.a. via joint-venture Glaspoort. Hier ook sinds een half jaar naar volle tevredenheid gebruikmakend van een vezel via Glaspoort.
metam @stimpak20 april 2023 09:00
KPN sluit in rap tempo bestaande wijken aan op glasvezel.
nieuws: KPN sloot vorig jaar 544.000 huishoudens aan op glasvezel
Sinds afgelopen maandag zitten wij op glasvezel van KPN. September 2022 straat open en sprietje naar de voordeur, maart aansluiting in meterkast, en nu aangesloten en gaan.
De ervaring of je wel of geen glasvezel hebt of krijgt is heel erg persoonlijk, in het ene gebied wordt er hard aan gewerkt, in een ander gebied zijn er nog geen plannen.
Inmiddels is 47% van de huishoudens door KPN aangesloten.

[Reactie gewijzigd door metam op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @stimpak20 april 2023 10:50
Hier heb je er eentje die 70ms zegt.

themadone in 'Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland'

Met mijn schotel zat ik altijd tussen de 60 en 100ms.

Starlink zelf zegt 45.

Al die rooskleurige cijfers en onzin van Elon aanbidders heb ik niks aan.
KMK @stimpak2 mei 2023 12:13
https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkkaart/ daar kun je precies zien hoe het zit aan aansluitingen.
En ja 020 is problematies met het oude stadscentrum.
jaapzb @TechSupreme20 april 2023 10:44
Als je in drukbevolkte omgeving woont heb je toch altijd toegang tot een goede bekabelde verbinding. Starlink kan heel interessant zijn voor het buitengebied waar je echt zeer regelmatig nog ADSL van 0.5kbps tegenkomt... Al word dat tegenwoordig wel steeds beter met glas partijen die ook het buitengebied aansluiten.
TechSupreme @jaapzb20 april 2023 10:48
Ok dankjewel dat je herhaalt wat ik zei.
Cergorach @Rouwette19 april 2023 16:29
Niet echt, in de VS heeft men in 2022 de snelheden al flink omlaag zien gaan ivm. veel gebruikers.
Starlink's median download speeds in the US dropped from 90.6Mbps to 62.5Mbps between the first and second quarters of 2022, according to Ookla speed tests. Starlink's median upload speeds in the US dropped from 9.3Mbps to 7.2Mbps in the same timeframe.
Bron:
https://arstechnica.com/t...nearly-30mbps-in-q2-2022/
Rietveldusa @Rouwette19 april 2023 15:59
Zit je niet met een hogere latency via starlink?
Menesis @Rietveldusa19 april 2023 16:11
Waarschijnlijk meer latency dan Ziggo/KPN, maar lagere latency dan je van satelliet-internet in het vliegtuig kent.
Most satellite internet services come from single geostationary satellites that orbit the planet at 35,786 km. As a result, the round trip data time between the user and satellite—also known as latency—is high, making it nearly impossible to support streaming, online gaming, video calls or other high data rate activities.

Starlink is a constellation of thousands of satellites that orbit the planet much closer to Earth, at about 550km, and cover the entire globe. Because Starlink satellites are in a low orbit, latency is significantly lower—around 25 ms vs 600+ ms.
https://www.starlink.com/technology

[Reactie gewijzigd door Menesis op 22 juli 2024 14:16]

Yorick1234 @Menesis19 april 2023 17:36
Het ziet er naar uit dat Starlink het verschil niet weet tussen bandbreedte en ping, 'high data rate activities' resp. 'latency'.
Menesis @Yorick123419 april 2023 19:31
Ja ik ben met je eens dat die uitleg in de eerste alinea erg slecht is!

Maar ik ga er maar van uit dat de 25 ms wel klopt, en dat ze niet 25 kbps bedoelen :+

[Reactie gewijzigd door Menesis op 22 juli 2024 14:16]

Ché Mig @Menesis19 april 2023 16:20
Ja maar dan noem je ook meteen de meest belangrijke reden om niet in een vliegtuig te willen zitten natuurlijk.
Al dat vlieg-tuig tegenwoordig. Het zou verboden moeten worden :9
Fido @Rietveldusa19 april 2023 16:18
Ja, een hogere latency, d.w.z. iets boven de 40ms. Voor een satellietverbinding is dit alsnog behoorlijk snel. Maar dat komt doordat de Starlink satellieten LEO satellieten zijn die zich op een hoogte van ongeveer 550KM bevinden in tegenstelling tot de GSO satellieten die zich op een afstand van ongeveer 36000KM bevinden. Daarbij zijn de responsetijden van rond de 600ms normaal. Je moet je voorstellen dat de round-trip-time voor het grootste deel bepaald wordt doordat 4x de afstand vanaf aarde naar de satelliet is overbrugd voordat je een response binnen hebt op je echo request.

[Reactie gewijzigd door Fido op 22 juli 2024 14:16]

Vic-Green @Rietveldusa19 april 2023 17:36
ja enorm
uiltje @Vic-Green19 april 2023 22:24
Enorm is een stationaire satelliet voor downloaden met ISDN modem om te kunnen uploaden :) Dit lijkt me op zich nog goed te doen voor de meeste taken (webbrowsen, streamen, casual gaming enzo).
Vic-Green @uiltje20 april 2023 04:44
Heb je het wel eens geprobeerd, het gaat echt irriteren
uiltje @Vic-Green20 april 2023 17:33
Helaas niet, ik vind de startup kosten wel wat te hoog voor een tijdelijke installatie en ken hier in de randstad ook niet veel mensen die zo'n ding hebben. Vroegah natuurlijk wel met e.g. modems en 2G gewerkt, maar goed dat waren andere tijden.
YStec @Rouwette19 april 2023 16:11
Is dat echt zo?

Ik betaal nu 35 euro voor glasvezel (1 Gbps down/up). En dat is voor internet en tv, en natuurlijk zo laag omdat er een actie was.

Bij andere providers zou ik tot wel 45-50 euro betalen, voor sneller internet, inclusief tv (vergeleken met Starlink).

Je kunt elk jaar switchen en dus elk jaar weer een actie meepakken.

Ik zie echt niet in hoe Starlink een alternatief moet zijn voor glasvezel. Ziggo is een ander verhaal, da's gewoon duur.

Ikzelf zou overigens nooit Starlink nemen, puur omdat het een product is van Musk. Ik betaal liever meer dan dat ik zo'n persoon ga steunen.

[Reactie gewijzigd door YStec op 22 juli 2024 14:16]

EnigmaNL @YStec19 april 2023 16:17
Starlink is volgens mij alleen interessant voor mensen die geen mogelijkheid hebben om aan te sluiten op snel vast internet. Als je ergens in een buitengebied woont en nu afhankelijk bent van 4G zou Starlink misschien aantrekkelijk zijn, voor de rest zie ik het gewoon niet.
Infinito @YStec19 april 2023 16:22
Is dat echt zo?

Ik betaal nu 35 euro voor glasvezel (1 Gbps down/up). En dat is voor internet en tv, en natuurlijk zo laag omdat er een actie was.
Dat is dus als je glasvezel hebt. Dan is dit product totaal niet bedoeld voor jou.

Bij andere providers zou ik tot wel 45-50 euro betalen, voor sneller internet, inclusief tv (vergeleken met Starlink).
Ziggo is de enige alternatief voor veel huishoudens met een trage koperen verbinding zonder glasvezel. Dan zit je al snel op minimaal 45 euro p/m zonder tv.

[Reactie gewijzigd door Infinito op 22 juli 2024 14:16]

BruT@LysT @YStec19 april 2023 17:01
Voor mijn vader op Camiguin in de Philipijnen is het de enige fatsoenlijk oplossing. Geweldig dat deze mogelijkheid bestaat.
lighting_ @YStec19 april 2023 17:47
Jij neemt heus wel Starlink als je in een gebied woont zonder internet bekabeling.
Dan zou je de lijn moeten doortrekken. Want commerciële vliegtuigen en schepen schaffen Starlink aan.
Nemesis66 @YStec19 april 2023 16:38
Ziggo is niet duur, kpn heeft nog eens 1/2 wat ziggo heeft kwa televisie kijken. En kpn heeft vaak storingen tussen de voetbal door. Vergeet niet bij kpn moet je voor elk kastje in je huis betalen tell maar op en dat heeft ziggo weer niet.
wiseger @Nemesis6619 april 2023 16:45
Geen idee wat je bedoelt met kastjes. Bieden bieden een apparaat voor je huiskamer om TV mee te kijken. Beide hebben een TV app voor de rest van het huis.
Streaming gaat gewoon via Wifi of bekabeld bij beiden.
Televisie is nog nauwelijks relevant, tegenwoordig is het streaming.
Yorick1234 @Nemesis6619 april 2023 17:51
'en dat heeft ziggo weer niet.'
Ahja ...

https://www.ziggo.nl/internet/smartwifi/pods
https://www.ziggo.nl/televisie/mediaboxen/extra
https://www.ziggo.nl/televisie/mediaboxen/ci-plus

Dikke pijzen voor 'niet' bijbetalen voor extra kastjes, Nemesis.
Arhan @YStec19 april 2023 17:09
:)
Ik betaal nu 35 euro voor glasvezel (1 Gbps down/up). En dat is voor internet en tv, en natuurlijk zo laag omdat er een actie was.
Bij welke provider? Ik betaal 30 tientjes bij Budget Internet voor VVDSL2 110/30 wat al belachelijk goedkoop is. Er ligt glas naar mijn huis dus ik ben erg benieuwd welke provider jij hebt..
SirQuack @Arhan19 april 2023 17:21
Ik zit zelf bij KPN en betaal ook maar € 35,- per maand voor het eerste jaar (incl gratis TV, wat ik amper gebruik).

En na dit eerste jaar ga ik over naar T-Mobile, dan krijg ik combikorting met m'n Tele2 abonnement dus ben ik voor € 50,- voorzien van 1000/1000 glas en onbeperkt alles mobiel (2x € 25).
jongetje @SirQuack19 april 2023 18:09
Via welke manier sluit jij die 2 X 25euro deal af?
storchaveli @Arhan19 april 2023 17:25
Deze actie is nu bij KPN
Andros
@Arhan20 april 2023 01:12
30 tientjes is bij mij toch 300 euro, klinkt heel erg duur voor een club die zich "budget" noemt :+ .
vanaalten @Rouwette19 april 2023 16:00
Dan moet Starlink nog wel flink omlaag. Bij Ziggo/KPN krijg je er een modem in bruikleen bij dus het meest eerlijke is het abonnement van Starlink plus huur van de schotel te vergelijken, dus €80/maand. Dat is nog wel ongeveer het dubbele van een KPN 100Mb up/down internet only abonnement.
Scriptkid @vanaalten19 april 2023 20:17
Alleen die kpn glas kost ook 700 aansluit kosten in buitengebied
HakanX @Scriptkid19 april 2023 21:06
Inderdaad, die sattelietkosten moet je dan ook tegenover de aansluitkosten zetten. Je neemt geen satteliet internet als je al goede breedband internet tot je beschikking hebt. Dan is €300 opeens niet meer zoveel, maar hoop natuurlijk wel op dat het nog minder wordt.
Mirano @vanaalten19 april 2023 16:23
Nu praat je over plekken waar het halen van de genoemde snelheid mogelijk is.

Bij veel buitengebieden is dit niet mogelijk en dan is dit een buitenkans!
CustomEnchants @vanaalten19 april 2023 16:37
Je zal maar in een gebied wonen waar vdsl instabieler is dan starlink
Bij mij is dat nogal het geval
litebyte @Rouwette19 april 2023 16:01
Dat ligt toch aan je gebruik? Lijkt me alleen in die gebieden waar nog geen glasvezel ligt interessant, het is ook nog eens een 'kaal abobnement' Eventuele mail/televisie/teelfoondiensten komen daar nog bij.
jdh009 @litebyte19 april 2023 17:31
Dat ligt het zeker, maar als ik de nieuwsberichten op Tweakers zo lees die gaan over de statistieken gepubliceerd door providers zie ik de afgelopen tientallen jaren twee duidelijke bewegingen. De eerste is de stapelkorting waardoor klanten meer diensten bij hetzelfde bedrijf afnemen (gemak, alles bij een bedrijf of prijs omdat het samen goedkoper kan zijn door de (stapel)kortingsacties) en de trend waarbij alleen internet afgenomen wordt en daarna eventuele losse abonnementen op streamingdiensten.

Mensen in die laatste categorie kunnen in veel gevallen prima bediend worden door Starlink, gezien de satellieten in een lage baan om de aarde bewegen en dekking boven Europa goed is valt de latency heel erg mee (+\- 25ms gemiddeld). Voor gamen is dat prima, er zijn zat mensen met hogere ms via kabel of ASDL en daar geen last van hebben.

Zelf jarenlang alles via de ‘echt’(geen limiet of sms’jes na x GB) onbeperkt 3G abonnement van T-mobile verbinding gedaan en daar lag de latency altijd tussen de 100ms en 150ms. Zolang het stabiel is, en er daardoor rekening mee kunt houden, werkt dat prima en is bij LAN’s nu nog mijn togo optie als het lokale netwerk slecht is. Dit is qua gebruik dan wel statisch, dynamische verbinding vanuit bv een trein was onspeelbaar en zorgde regelmatig voor connection losts. Games zoals Diablo, Warcraft, StarCraft, Guildwars, OGame, Star Trek Online, Star Citizen, World of Thanks en zelfs een fast paced game zoals Unreal Tournament zijn prima speelbaar met zo’n Ping en mijn speelstijl. Bij bepaalde situationele momenten moest ik er wel rekening mee houden, zoals het vanuit stilstand om een hoekje van een gebouw heen ‘peaken’ zodat ik een schot kon lossen op een tegenstander direct om de hoek van dat huis en daarna weer te schuilen (world of tanks). Via glasvezel raakte ik bijna altijd als eerste maar bij 3G lag dit percentage aanzienlijk lager waardoor je voorzichtiger moest zijn wanneer je tank maar weinig hitpoints had (meestal als je rond de one shot limiet).

Al met al zou het een prima optie zijn om mee te nemen in je prijs-/vergelijkingsoverzicht wanneer je overweegt om alleen (snel) internet af te nemen. Een groep die volgens mijn gevoel steeds groter word. Gezien ik mensen ken die reeds goede ervaring hebben met starlink, helaas geen gamers of stedelingen. Waardoor ik zelf wel eerst zou willen weten of ,en zo ja, hoeveel invloed de roaming hop van satelliet naar satelliet heeft op je verbinding. Ook hebben deze satellieten maar een beperkte doorvoercapaciteit waarbij ik dan graag zou willen hoeveel gebruikers ze aankunnen zonder hinder te ervaren of afgeknepen te worden.
gawnieskens @jdh00919 april 2023 20:00
Zucht.....dat gamen. We hebben het hopenlijk toch over het dagelijks gebruik van internet voor de gemiddelde Nederlander toch? De agrariër die in het buitengebied woont heeft geen belang bij gamen, die melkt de koeien en moet data versturen voor zijn bedrijf waar hij een fatsoenlijke verbinding voor nodig heeft😎
litebyte @gawnieskens19 april 2023 23:13
Voor mobiel gebruik in buitengebieden is het een prima optie, zoals boeren, onderzoekers, reizigers in onbewoonbare gebieden etc....en voor noodsituaties of militaire inzet. Kijkend naar Ukraine heeft het zijn nut al ruim bewezen, maar voor huis-tuin-keuken gebruik in West-EU steden, dan zou denk ik echt de prijs veel lager moeten om dit aan te bieden (50,- of lager) om het als concurrent te kunnen zien.
Menkoro @Rouwette19 april 2023 16:02
Als jij niks geeft om latency kan Starlink een vervanging zijn. Voor iedereen die een latency wil van onder de 40ms zou ik Starlink nooit aanraden.
ucsdcom @Rouwette19 april 2023 16:36
Als de prijs nog verder omlaag gaat wordt het nog interessant voor de vervanging van Ziggo/KPN thuis.
In ieder geval voor het buitengebied is dit voor deze prijs haast een no-brainer om aan te gaan sluiten. Zeer concurrerend en dan vooral omdat de vaste concurrentie al zo duur is geworden. Als je daar dan toch al geen goede prestaties uit haalt voor datzelfde hoge bedrag, dan is Starlink zeker een heel goed alternatief.
Sissors @Rouwette19 april 2023 16:37
Dat zal nooit gebeuren, simpelweg omdat Starlink gedeelde capaciteit is. En ik geloof niet dat het uit zou kunnen om nog gigantisch veel meer satellieten te lanceren om genoeg capaciteit te krijgen.

Ik vermoed zelf dat ze meer simpelweg capaciteit over hebben hier. Door satellieten die ze toch nodig hebben om op andere plaatsen capaciteit toe te voegen, maar die ook hierover vliegen. En dat is ook zonde van het geld, dus als ze het 25% goedkoper maken, en 50% meer gebruikers krijgen, en toch die capaciteit hebben, tja gratis geld voor ze.
k995 @Rouwette19 april 2023 16:50
Nee zelfs al is prijs gelijk dan nog veel nadelen.
Blijft enkel voor diegene die ergens wonen waar ze amper verbinding hebben.
BabyRattle @Rouwette19 april 2023 19:27
Ook dat zal nog wel ff duren qua prijs denk ik.

Op dit moment betaal ik 23 euro per maand voor 50mb up en down dmv cashback website. Daarbij is het via een provider altijd handig om een simonly te hebben... Kunnen erg interessante acties zijn namelijk.

Bij mijn sim only voor de mobiel, betaal ik 11 euro p/m. Nu met 23gb internet en onbeperkt bellen op het kpn netwerk via die dochteronderneming dankzij die deal.
majetta @Rouwette19 april 2023 16:08
Daar is Starlink niet voor bedoeld en op een grauwe regenachtig dag heb je slecht bereik.
Cerberus_tm @majetta19 april 2023 16:12
Hmm waar moet ik aan denken bij slecht? Wat voor latency / wat voor snelheid op een heel slecht moment?
Fido @Cerberus_tm20 april 2023 07:53
Ik heb geen ervaring met Starlink, maar de opmerking van @majetta lijkt me een beetje overdreven. Ik heb wel ervaring met internet via de geostationaire satellieten. Vanuit die ervaring kan ik je vertellen dat een grauwe grijze dag wel van invloed is op het signaal dat je ontvangt/verstuurt, maar dat dit binnen de marges valt waardoor je er qua TCP/IP performance niets van merkt (mits je schotel goed is uitgericht). Een flinke rode pluk op de buienradar kan wel roet in het eten gooien. Op dat moment komen TCP paketten niet meer aan en zullen er retransmits gedaan moeten worden. En dat resulteert vervolgens in een 2 of 3 voudige responsetijd. Met een normale responsetijd van 600ms via GSO satellieten zal dit bij slecht weer dus naar 1200 of 1800ms oplopen. Via een aardse verbinding met een round-trip-time van 2-4ms zul je af en toe ook wel retransmits hebben, maar dat merk je niet omdat 4-8ms nog steeds snel is. Retransmits via Starlink zullen dus theoretisch een round-trip-time van 80-120ms tot gevolg hebben bij slecht weer. Maar dat een grauwe regenachtige dag voor problemen zorgt bij Starlink kan ik me niet voorstellen. Dat zou het product onbruikbaar maken.
Cerberus_tm @Fido21 april 2023 16:07
Hmm okee. Het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat de schotel van Starlink zwakker is, omdat hij signalen uit verschillende richtingen tegelijk moet kunnen opvangen?
Fido @Cerberus_tm24 april 2023 07:29
De starlink schotel is een phased array antenne, het signaal zal theoretisch inderdaad iets zwakker zijn t.o.v. een parabool antenne, of er wordt een iets hoger zendvermogen gebruikt waardoor dit het nadeel van phased array opheft. In hoeverre de afstand van de satellieten van invloed is (550KM vs 36000KM) durf ik niet te zeggen.
Nimac91 @Rouwette20 april 2023 02:31
Starlink is helaas totaal niet stabiel voor bijvoorbeeld gamen. Het vervangt helaas niet mijn Ziggo abonnement. Had heel graag op glasvezel willen maar hier nog geen bouw bij mij.
CRpt3r55 @Rouwette20 april 2023 09:30
Als de snelheid dan ook nog iets opgekrikt kan worden... :)
we_are_borg @Rouwette20 april 2023 11:19
Ik zou eerst even kijken bij https://www.youtube.com/@JeffGeerling/search?query=starlink hij heeft al een tijdje een Starlink en het is niet allemaal rozen geur en manen schijn.
Nijl 19 april 2023 16:05
Is dit systeem ook te gebruiken op een mobile home?
Cyw00d @Nijl19 april 2023 16:09
Daar heeft Starlink een ander product voor.
https://www.starlink.com/roam

Als je met mobile home een "stacaravan" (die niet van plek verandert) bedoeld dan ja, dan is het product uit het bericht ook te gebruiken.
Andros
@Cyw00d20 april 2023 01:16
Mobilhome in Vlaanderen is een camper in Nederland ;) .
Capa @Nijl19 april 2023 16:10
Starlink wel, het abonnement van € 65,- niet, daar is het Roam abonnement voor: https://www.starlink.com/roam.
majetta @Nijl19 april 2023 16:10
The Starlink service for RVs gives you a way to stay connected online even while you're off the grid, but it comes with one big limitation: It can't be used while in motion. Now, SpaceX has launched a new variant of Starlink for RVs called "Flat High Performance" that you can use on moving vehicles.
Die kost weer $105 ipv de nieuwe lage prijs van $65
Erik van Putten @majetta19 april 2023 16:35
Is net aangepast naar 100 Euro (was inderaad 105 Euro, niet dollar).
Het staat alleen nog niet op alle webpagina's aangepast.
yvo_duh @Nijl19 april 2023 16:09
Dat vroeg ik mij ook af, het lijkt me dat als je stationair staat dat de satelliet zich prima kan stellen naar de dichtstbijzijnde satelliet. Als je mobiel bent, bv aan het rijden of varen, ben ik erg benieuwd of dat stellen ook goed werkt.

Wellicht dat je dan een impact hebt op de snelheid / response, iemand een idee?
edterbak 19 april 2023 16:24
Kijk... Mr Ziggo. Zo kan het ook! Prijsverlaging ipv jaar op jaar op jaar op jaar op jaar prijsverhogingen....

Wat ik mij nu weer afvraag. ..
Hebben ze dit wel in de voorwaarden opgenomen dat een prijsverlaging geen reden is voor opzegging??
latka @edterbak19 april 2023 18:02
Ja maar investeringen! Het is inderdaad wel grappig dat Ziggo roept dat ze moeten investeren in het netwerk en de prijs daarom omhoog moet, terwijl Starlink vollop investeert en de prijs omlaag gooit ;-) Beetje zuur.
KMK @latka19 april 2023 19:50
Ja dat van Ziggo is onzin. Investeren is nieuwe hardware die minder stroom gebruikt en dus dik bespaart ten opzichte van het huidige. Ik ga weg naar fiber als ze klaar zijn met graven hier in de buurt.
gawnieskens @latka19 april 2023 20:11
_/-\o_
Nollekeuh @edterbak19 april 2023 17:03
Dat heeft meer te maken met het vinden van het optimum qua prijs. Kennelijk hebben ze er van te voren niet goed over nagedacht wat de doelgroep is, de verwachte afnemers, potentie etcetera. Het businessmodel was dus niet waterdicht en dat zie je aan de prijs verlagingen, er zijn gewoon te weinig afnemers. En degene die in potentie willen afnemen zijn niet bereid zoveel te betalen. Dus moet de prijs omlaag.
technopeuter 19 april 2023 16:07
Starlink heeft in NL heel beperkt nut. We zijn gezegend met een hele goede glasvezel en 4g dekking. Fijn dat nu ook de laatste hoekjes relatief goedkoop een inet verbinding krijgen. Kijk maar over de grens dan is starlink direct veel relevanter
Sissors @technopeuter19 april 2023 16:39
Maar ook bijvoorbeeld op Franse platteland wordt op grote schaal glasvezel uitgerold. Duitsland weet ik niet, wat betreft mobiel internet lopen die achter, misschien ook wel qua vast internet. Algemeen blijft het probleem wel voor Starlink dat de uitrol van glasvezel niet gaat stoppen. Dus zelfs als het nu voor mensen daar interessant is, zal dat in de toekomst minder interessant gaan worden. Oké je blijft altijd degene hebben die geen glasvezel zullen krijgen, om het nog niet te hebben voor mobiele toepassingen. Maar dat blijft een kleinere groep potentiele klanten.
Jron667 @technopeuter19 april 2023 17:40
Klopt, op het Portugese platteland komt ook glasvezel maar niet bij de boerderijen buiten de dorpen. Ik heb de apparatuur voor Starlink van de week binnengekregen, van het weekend installeren.
Gallo_Claudio @technopeuter20 april 2023 09:51
Toen ik hier in Spanje op huizenjacht was had ik 3 mobieltjes bij me, elk met een andere provider. Gelukkig een huis kunnen kopen met de optie om glasvezel te laten aanleggen maar het mobiele bereik hier is dramatisch slecht. Zelfs bellen is regelmatig een drama waarbij ik op het dakterras ga zitten om de tegenpartij te kunnen blijven verstaan.

Als hier geen glasvezel zou zijn dan had ik zeker Starlink aangeschaft, zelfs voor de oude prijs zou het beter zijn dan ADSL of mobiel data. Ja, het is ruraal gebied maar ga er maar vanuit dat dit niet het enige gebied in Europa is waar mobiel en vast internet niet volop beschikbaar is.

En als de prijs nog iets verder zakt zou het zelfs een goed alternatief zijn voor mijn relatief dure glasvezel.
godfella 19 april 2023 15:59
Voor België lijkt de prijs ook aangepast.
als ik nu bestel staat er 65 Euro per maand.
Matomatisch @godfella19 april 2023 16:04
Klopt inderdaad! Op de homepagina van de Belgische Starlink site staat nog € 80, maar als je besteld wijzigt dit naar € 65.
Oeroeg @godfella19 april 2023 16:08
Proximus kost 55 euro voor 100/30 via VDSL.
Het verschil wordt wel klein zo.
Matomatisch @Oeroeg19 april 2023 16:11
EDPnet is nog steeds € 36 voor max 100/40 VDSL. Dan vind ik het verschil nog niet klein genoeg, maar wie weet wat het na de overname van Proximus zal worden...
87Dave @Oeroeg19 april 2023 16:31
Alle nieuwe spelers om onze duopolisten Proximus/Telenet in concurrentie te dwingen, is welkom. En ja, er zijn wel wat kleine zoals EDPnet en Mobile Vikings, maar die zijn al overgenomen.

Vaak is de beste verbinding buiten de steden nog ver beneden 100Mbit/s over een heel oude telefoonkabel, dus het kan een nuttig aanbod zijn. Mijn vader woont in zo een dorp waar niemand boven de 10Mbit/s geraakt, maar Telenet en Proximus factureren wel alsof het normale lijnen zijn.
bugcyber @godfella19 april 2023 23:51
Klopt inderdaad, bij deze een screenshot als bewijs
https://images.cyberbug.eu/ub/starlink_res_be.png

Zoals al eerder aangehaald is, wordt dit voor mensen met een tragere verbinding best wel interessant.
Maarten69 19 april 2023 16:04
Als de upload ook vergelijkbaar met adsl is wordt dit bij 50 euro reuze interessant (onafhankelijk).
Teken dat we teveel betalen voor oude koperlijntjes (45 euro/maand)
Marve79 @Maarten6919 april 2023 16:21
Dit is absoluut niet interessant voor thuis. Het blijft een onstabielere satellietverbinding waarbij je ontvanger helder zicht naar de hemel moet hebben. Er gaat niets boven een landlijn, je ziet hoe brak wifi af en toe al is. Dit wil je niet gebruiken voor thuiswerken bijv.

Maar bijv in je tweede verblijf in de Spaanse bergen bijv kan dit zeker interessant zijn.
GeroldM @Marve7919 april 2023 17:51
Ik werk veel van thuis en heb meerdere laptops (Lenovo IdeaPad 5 uit 2021, Dell Vostro 3400 uit 2020 en een Lenovo Yoga 500 uit 2015) Alle drie hebben WiFi en staan binnen 1 meter van de ISP modem/router (glasvezel, Huawei ding met 4 antennes). Er is geen fysiek object of muur welke het WiFi signaal blokkeert.

Nu maak ik gebruik van Apache Guacamole. Deze geeft aan wanneer de verbinding tussen thuis en werk een probleem heeft. Gebruik ik de WiFi optie, dan komt die melding zo'n beetje elke 5 minuten. Gebruik ik de (ingebouwde) RJ45 connector in de laptops, dan werken de Windows laptopsde hele dag zonder blikken of blozen. Maar veel langer dan een dag houden deze laptops het niet vol om de verbinding in stand te houden.

Mijn Linux laptop doet al het bovenstaande en houdt het bijna een week vol zonder verbinding te verliezen.

Ik snap dus niet waarom er zoveel mensen zijn die denken dat WiFi, of andere vormen van draadloze verbindingen beter zijn dan kabels. Conceptueel lijkt draadloos inderdaad beter. Maar in de praktijk hebben kabels zeer duidelijk de overhand.

In een land als Nederland heeft StarLink niet zo heel veel nut, op een paar uitzonderingen daargelaten. Dus kan het tarief wel omlaag. Waar ik leef in Zuid-Amerika, daar is internet helemaal niet zo vanzelfsprekend, en heeft StarLink dus wel een heleboel nut. Hier gaan echter de tarieven voor StarLink niet naar beneden en zijn hetzelfde als de tarieven in de VS. En als je bedenkt dat het minimum loon hier bijna 4 keer zo laag is dan in Nederland, dan is het hopelijk niet zo moeilijk voor te stellen dat mensen StarLink niet kunnen bekostigen.

In de hoofdstad zijn er een heleboel opties met Coax, glasvezel en VDSL voor zowel elk huis en er zijn zo vaak acties dat het je geen drol kost. Maar zet 1 stap over de stadsgrens en het is gelijk armoe troef.

Nou snap ik ook wel dat StarLink geld moet verdienen en de operationele kosten zullen er niet om liegen. Dus een reductie in maand-abonnement zal ik hier niet gauw verwachten. Daarnaast heb ik mezelf al voor de pandemie ingeschreven voor StarLink (als een backup verbinding). Tot op heden nog niks gehoord van StarLink over daadwerkelijke beschikbaarheid in dit deel van Zuid-Amerika.

Vooralsnog klinkt het mij dus allemaal als theoretisch interessant, en ben maar wat blij dat bekabelde verbindingen (met betrouwbaarheid, snelheid en lage latency) de realiteit zijn.
Het.Draakje @GeroldM19 april 2023 18:37
Zelf denk dat het grootste voordeel van starlink juist is dat het niet bekabeld is. Zit nu zelf in Azië en iedere typhoon kost wel een aantal palen (of palmbomen) waar die kabels aan hangen. Ligt het internet er weer uit. Bij de laatste typhoon duurde het zes weken voordat het weer beschikbaar was.

Schotel tijdens de storm naar binnen lijkt me niet zo moeilijk, vrij zicht naar boven ook niet. En de prijs ligt hier een stuk lager dan in Nederland (P 2,700, zo'n 43 euro per maand). Vreemd dat zoiets in Zuid Amerika niet ook het geval is.

Enige probleem is dat bij glasvezel ik dezelfde snelheid voor een lager bedrag kan krijgen. Dus mijn vrouw is nog niet om.
theduke1989 19 april 2023 16:28
Erg jammer dat Starlink niet in onze omgeving (Duitsland Trier) zit. Want de miezerige 20mbs van Telekom vdsl is om te janken.
ucsdcom @theduke198919 april 2023 16:42
Erg jammer dat Starlink niet in onze omgeving (Duitsland Trier) zit. Want de miezerige 20mbs van Telekom vdsl is om te janken.
Starlink is satelliet, en in Duitsland beschikbaar. Dus dat het bij jou niet beschikbaar is lijkt mij sterk.
Of zijn er bij jou bijzondere omstandigheden, waardoor jouw plaats buiten het ontvangstgebied ligt?

Je hebt vast al op de dekkingskaart gekeken (Waar Trier en omgeving binnen de dekking lijken te liggen). Best benieuwd waarom je dan buiten de boot zou vallen.

https://www.starlink.com/map
Erik van Putten @theduke198919 april 2023 16:37
Starlink zit over de hele wereld. (Sateliet internet hè)
Zeker in Trier voor dit bedrag.
GertMenkel @Erik van Putten19 april 2023 17:18
Starlink heeft nog steeds grondstations nodig, dus ze kunnen niet zomaar elk gebied bedienen. Satellietinternet dat geen of weinig contact met grondstations heeft, is vrijwel nutteloos.

Zoals hier te zien is, zijn er een paar dark spots in Europa, waaronder eentje in Duitsland.
Steenvoorde 19 april 2023 16:00
Ik vraag me af of ze nog een beetje markt hebben in Nederland, gezien de groeiende dekking van Glasvezel. Mijn vader woont op het platteland en hij moest het tot voor kort met een brak xDSL lijntje doen, maar zelfs hij heeft glasvezel nu.
EnigmaNL @Steenvoorde19 april 2023 16:18
Precies dat. Mijn oom en tante wonen op een boerderij en hadden tot voor kort alleen 4G internet. Zelf zij hebben nu glasvezel...
AtariXLfanboy 19 april 2023 16:14
Het is in de lijn de verwachting dat Starlink dus niet populair is in dichtbevolkte gebieden met goede internetinfrastructuur. En vergeet niet : Starlink moet elke 5 jaar al hun satellieten vervangen en dat zelfs het prototype van het lanceersysteem dat dit kostendekkend moet maken nog niet succesvol gelanceerd is.
Wouterie 19 april 2023 16:18
Dit zijn prijzen die er op beginnen te lijken. Ze zijn nog steeds niet de goedkoopste en dat zullen ze wellicht nooit worden, maar op deze manier valt het niet heel erg uit de toom.

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