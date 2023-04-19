Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland

Als je in een gebied woont waar veel hoogbouw is of dichte bevolking dan is dit absoluut niet interessant. De bekabelde concurrenten zullen het altijd winnen.
* Latency is altijd hoger, dit zal je merken in hoe snel websites of diensten reageren. Uiteindelijk zal het je het gevoel geven dat sites traag zijn omdat ze niet snel genoeg beginnen met laden.
* Binnenlandse routing is nooit optimaal (eigenlijk onmogelijk) omdat Starlink geen grondstations heeft in Nederland. Dat wil zeggen dat verkeer wat eigenlijk binnen Nederland zou kunnen blijven terecht komt bij een grondstation in Frankrijk, Duitsland of Engeland (laatste is meest waarschijnlijk en er zijn meerdere redenen waarom je niet zomaar je internetverkeer via Engeland wil laten lopen, maar dat is een heel ander onderwerp), gaat via kabels terug naar Nederland en zo dat rondje weer terug. Dit heeft zware gevolgen voor latency en privacy.
* Fair use policy betekent bij Starlink dat je na 1TB een lagere snelheid krijgt. Als je veel met media doet en/of kinderen in huis hebt die de hele dag door filmpjes bekijken dan haal je dat makkelijk.
* Zeer hoge initiële aanschaf. Je moet betalen voor de schotel en de router.
* Op drukke momenten keldert de snelheid, dit kan natuurlijk bij elke provider gebeuren, maar bij Starlink kunnen ze niet zomaar 1, 2, 3 extra lijntjes bij zetten omdat de bandbreedte door de lucht zeer beperkt is. In een buitengebied zal dit niet zo snel gebeuren. Heb het zelf niet meegemaakt, maar in de VS (waar ze veel meer gebruikers hebben) klagen mensen er wel over.
* 100% Eigen modem is niet mogelijk. Voeding en router zijn een apparaat waardoor je verplicht vastzit aan de router van Starlink. De nieuwste routers hebben niet eens een ethernetpoort, je moet een aparte ethernet adapter kopen als je een eigen router achter de router van Starlink wil hebben.
* Verbruik is zeer hoog. De schotel verbruikt 180 watt aan vermogen, bij max vermogen zou dat uitkomen op 4,32 kWh per dag en met de huidige energieprijzen zou je op jaarbasis toch tegen de 900 euro zitten. In de praktijk is het natuurlijk niet zo hoog, zoals in het filmpje wordt gezegd komt Tweakers op 1,17 kWh per dag. Bij 1,17 kWh is dat dan toch weer 200 euro op jaarbasis.
* Het is zeer moeilijk om de kabel van de schotel netjes weg te werken en je kan hem ook niet vervangen met een andere kabel. Er zitten dikke connectoren op waardoor je hem niet door kan voeren zonder grote gaten te maken en hij past ook niet in een 5/8 of 3/4 elektrabuis. Een vervangende kabel is duur omdat hij moet voldoen aan hoge eisen, dat komt dan weer boven op de aanschafkosten. Maar dan nog zit je vast aan een maximale afstand tussen schotel en router.
Starlink is eigenlijk alleen interessant als het gaat om een buitengebied of industrieterrein waar geen andere opties zijn. Als je alleen al kijkt naar de energieprijzen dan winnen bekabelde concurrenten het al.
[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]