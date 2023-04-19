Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland

Het Starlink-satellietinternetabonnement kost in Nederland nog maar 65 euro per maand. Dat blijkt uit de site van de SpaceX-dienst. Een klant zegt op GoT ook op de factuur de nieuwe prijs te zien. Voorheen kostte de dienst 85 euro per maand. De Belgische maandprijs blijft 80 euro.

Wie via de Starlink-website een nieuw Residentieel-abonnement wil afsluiten, betaalt nu nog maar 65 euro per maand. Bij dit abonnement krijgen gebruikers internetsnelheden van rond de 100Mbit/s, stelt SpaceX. Starlink verlaagde de prijzen in augustus vorig jaar ook, toen van 99 euro naar 85 euro. Op GoT zegt tweaker franssie de verlaagde prijs al te betalen.

Voor de dienst is wel een schotel nodig. Deze kost volgens SpaceX 450 euro, al noemt het bedrijf bij het bestellen een bedrag van 300 euro. De schotel kan ook voor 15 euro per maand worden gehuurd.

Update, 28-4: Ook in België kost Starlink nu 65 euro per maand. Op de hoofdpagina staat nog de oude prijs van 80 euro, maar bij het nemen van een abonnement wordt de lagere prijs vermeld.