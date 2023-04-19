Instagram biedt mogelijkheid om tot vijf links aan biografie toe te voegen

Instagram biedt gebruikers voortaan de mogelijkheid om tot vijf links aan de biografie toe te voegen. Dat laat Mark Zuckerberg weten via zijn broadcastkanaal op Instagram.
Door deze functie hoeven gebruikers geen third-party-tool zoals Linktree en Beacons meer te gebruiken. Zuckerberg noemde de functie op zijn Instagram-kanaal, schrijft onder andere Techcrunch. De functie wordt vanaf vandaag uitgerold voor zowel persoonlijke als zakelijke accounts.
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