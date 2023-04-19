Instagram biedt mogelijkheid om tot vijf links aan biografie toe te voegen

Instagram biedt gebruikers voortaan de mogelijkheid om tot vijf links aan de biografie toe te voegen. Dat laat Mark Zuckerberg weten via zijn broadcastkanaal op Instagram.

Insta TweakersDoor deze functie hoeven gebruikers geen third-party-tool zoals Linktree en Beacons meer te gebruiken. Zuckerberg noemde de functie op zijn Instagram-kanaal, schrijft onder andere Techcrunch. De functie wordt vanaf vandaag uitgerold voor zowel persoonlijke als zakelijke accounts.

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Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 19-04-2023 16:47 14

19-04-2023 • 16:47

14

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Reacties (13)

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Bobsen 19 april 2023 16:53
Dit kan al een tijdje via linktree of andere aanbieders. Wel slim van instagram dat ze dit nu implementeren zodat ze meer controle kunnen hebben op links die een foute bestemming hebben.
Wraldpyk @Bobsen19 april 2023 17:04
Linktree is inderdaad een goede speler, maar het is een klik op een unknown, en dan daarna moet je in het lijstje zoeken. Een overzicht bij de aanbieder zelf is in alle gevallen altijd duidelijker.
Dyon_R 19 april 2023 16:58
An sich wel een goede toevoeging, maar het hele voordeel van een dienst zoals Linktree is dat je 1 link hebt die je op al je socials kan plaatsen en van 1 centraal punt beheert.
Stel een Twitch streamer wil een nieuwe website toevoegen aan zijn/haar 'linkjes', dan zal dat alsnog los geüpdatet moeten worden bij de lijst op Instagram. Als je gewoon je Linktree laat staan hoef je niets bij te werken.
WillySis @Dyon_R19 april 2023 20:13
Je kunt Linktree gewoon blijven gebruiken.
omixium654 19 april 2023 16:50
nu nog direct linken vanuit een bericht en dan is die bio ook niet meer nodig
KL643 19 april 2023 17:20
Na ja, nu kan je èn èn doen :) Eigen links en ook nog een linktree
NosferatuX 20 april 2023 10:42
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Fancentro
Fansly
Manyvids
Loyalfans

Dat waren er 5 dan ;)

Maar ik denk dat ze die allmylink sites buiten werking willen zetten. Ik durf te wedden dat het merendeel van de bio's met bovenstaande links worden volgezet alhoewel ik denk dat die gebruikers er niet blij mee zullen zijn want oogt beetje chaotisch.
1 link naar een overzicht is veel cleaner. Benieuwd of ze dat gaan blokkeren

[Reactie gewijzigd door NosferatuX op 23 juli 2024 12:02]

K0L3N @NosferatuX20 april 2023 15:18
Het lijkt er op dat het algoritme dat soort dingen ook een penalty geeft, dus het is vaak veiliger om daar dan een linktree tussen te zetten voordat je je bereik kwijt raakt.
571Pro 19 april 2023 17:38
Beetje aparte toevoeging, is gewoon een uitbreiding op de links. De meeste zouden dit willen bij de posts/reels vermoed ik dan. Voor iets eerder aan te prijzen.

Jammer dat er nergens iets gezegd wordt over de verwijdering van de Tumblr share optie een paar updates terug. Dat alles netjes geshared wordt wanneer Tumblr geselecteerd wordt. Nu moet je de link van de IG post delen in Tumblr wat de layout verandert.
rvt1 19 april 2023 20:52
Hey moet niet gekker worden! Vijf links, dat is nu zeker de moeite waard van het nieuws! Ik zou eerder hebben verwacht dat ze in 2023 wellicht 3 links hebben, in 2025 Vijf links, en voor een dollar per maant en gouden sterretje! Ik ga het gelijk door twitteren!! /sarcasm
djvdorp 20 april 2023 09:46
Fijn dat dit eigenlijk mogelijk is, naast bestaande "workarounds" zoals linkinbio/linktree en dergelijke!
Gustav808 20 april 2023 20:25
kiek hun wie gebruikt die troep nog.
Dan91 21 april 2023 09:34
Je kunt nu al vaak accounts tussen verschillende diensten connecten. Een voorbeeld is Twitch, waar je battle.net en steam etc aan kunt linken.

Dat moeten ze eigenlijk doen met de socials. Link al je socials aan elkaar (als je dat wilt), krijg je automatisch op alle socials een link-tree. Maarja, er zal wel een reden zijn waarom ze dat niet doen.

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