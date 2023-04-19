Eerste MSI Afterburner-update in twee jaar verschijnt, ondersteunt nieuwe gpu's

MSI Afterburner heeft een update gekregen om RTX 4000- en Radeon RX 7900-gpu's te ondersteunen. Het is de eerste update van de populaire overkloktool in ruim twee jaar tijd, vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De ontwikkelaar van de tool is Russisch.

Naast ondersteuning van de nieuwe gpu's, brengt de 4.6.5-update ook ondersteuning van het monitoren Intel Arc-gpu's. Deze Intel-gpu's zijn echter nog niet overklokbaar via Afterburner. Daarnaast is er experimentele ondersteuning voor dertiende generatie Intel- en AMD Ryzen 7000-cpu's. De hardwaremonitoringsmodule gebruikt verder meer databronnen om het cpu-verbruik te weergeven. Met de update zijn er ook andere kleinere functies toegevoegd en bugs gefixt.

De update is opvallend, omdat de ontwikkeling van de tool eerder op een laag pitje leek te zijn gezet. De ontwikkelaar Alexey Nicolaychuk zei begin dit jaar dat hij elf maanden zonder betaling aan de software had gewerkt en dat het niet leek alsof hij snel geld zou krijgen. MSI zei aan de andere kant weer de ontwikkelaar moeilijk te kunnen betalen, vanwege de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege diens invasie van Oekraïne.

Nicolaychuk blijft de ontwikkelaar van Afterburner en heeft ook deze versie van de tool uitgebracht, blijkt uit een bericht op het Guru3D-forum. Het is niet duidelijk of de betalingsproblemen zijn opgelost. De laatste Afterburner-update stamt uit december 2021.