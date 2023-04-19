Eerste MSI Afterburner-update in twee jaar verschijnt, ondersteunt nieuwe gpu's

MSI Afterburner heeft een update gekregen om RTX 4000- en Radeon RX 7900-gpu's te ondersteunen. Het is de eerste update van de populaire overkloktool in ruim twee jaar tijd, vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De ontwikkelaar van de tool is Russisch.

Naast ondersteuning van de nieuwe gpu's, brengt de 4.6.5-update ook ondersteuning van het monitoren Intel Arc-gpu's. Deze Intel-gpu's zijn echter nog niet overklokbaar via Afterburner. Daarnaast is er experimentele ondersteuning voor dertiende generatie Intel- en AMD Ryzen 7000-cpu's. De hardwaremonitoringsmodule gebruikt verder meer databronnen om het cpu-verbruik te weergeven. Met de update zijn er ook andere kleinere functies toegevoegd en bugs gefixt.

De update is opvallend, omdat de ontwikkeling van de tool eerder op een laag pitje leek te zijn gezet. De ontwikkelaar Alexey Nicolaychuk zei begin dit jaar dat hij elf maanden zonder betaling aan de software had gewerkt en dat het niet leek alsof hij snel geld zou krijgen. MSI zei aan de andere kant weer de ontwikkelaar moeilijk te kunnen betalen, vanwege de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege diens invasie van Oekraïne.

Nicolaychuk blijft de ontwikkelaar van Afterburner en heeft ook deze versie van de tool uitgebracht, blijkt uit een bericht op het Guru3D-forum. Het is niet duidelijk of de betalingsproblemen zijn opgelost. De laatste Afterburner-update stamt uit december 2021.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 17:00 38

19-04-2023 • 17:00

38

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Reacties (38)

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SiGNe 20 april 2023 02:58
MSI zei aan de andere kant weer de ontwikkelaar moeilijk te kunnen betalen, vanwege de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege diens invasie van Oekraïne.
Voor dat soort gevallen kan je prima bitcoin of andere digitale munt gebruiken.
MSI opent een wallet en stort er geld op en geeft de wallet vervolgens door aan de ontwikkelaar, geen haan die ernaar kraait.
MiBe Communitymanager @SiGNe20 april 2023 10:21
Dat er manieren zijn om sancties te omzeilen staat absoluut niet ter discussie, maar of je dit moet willen is natuurlijk een tweede. Ga je als groot internationaal bedrijf echt zulke risico's nemen voor één developer? (hoe goed hij zijn werk ook doet) Indien een dergelijke transactie om wat voor reden dan ook aan het licht komt kun je dan zelf de nodige sancties verwachten, daarnaast is het natuurlijk een gigantisch PR-schandaal. Dit ligt veel gecompliceerder dan je in jouw reactie doet voorkomen.
SiGNe @MiBe20 april 2023 14:02
Het gaat hier om een individuele ontwikkelaar die verder geen banden heeft met het regime van Poetin, niet om een Russische multinational die met hulp van Poetin rijk is geworden.

Dat er sancties tegen Rusland zijn is verder logisch maar zou men echt zo ver gaan om MSI sancties op te leggen omdat ze 1 Russiche werkmener/ZZP'er z'n gage betalen?
pepsiblik @SiGNe21 april 2023 08:35
Sancties zijn tegen Rusland en sancties omzeilen is strafbaar. Dus ja, MSI gaat op de fles wanneer ze die sancties zouden breken.
SiGNe @pepsiblik22 april 2023 01:32
Ik denk dat er genoeg verzachtende omstandigheiden zijn.
The Reeferman 19 april 2023 18:52
Ik zag em toevallig staan op Guru3D en dacht ik blijf even rondhangen in de reacties om te zien hoe Alexey Nicolaychuk AKA Unwinder op zijn eigen karakteristieke manier omgaat met ''bug'' reports. Mensen die hem kennen van de Guru3D reacties weten wat ik bedoel.
90% van de meldingen zijn altijd valse reports die ontstaan door problemen buiten het programma om en worden verhopen door het opnieuw installeren, soms met noodzakelijk wissen van instellingen,van Afterburner of een hele reinstall van Windows als het echt niet meer werkend is te krijgen.
Laat ik het zo zeggen, Unwinder verspilt geen tijd en moeite om zo vriendelijk mogelijk over te komen. Dus ik dacht dat word weer een schouwspel.
En had ook zoiets dergelijks gepost als reactie.
Het eerst 'bug' report was al binnen, iemand die niet door had dat de download link per ongeluk naar versie 4.6.4 beta 4 verwees en klaagde dat de monitoring voor de Radeon 7800 XT(nieuw ondersteund in ver 4.6.5) niet werkte. Toen de goede versie werd neergezet werden gelijk alle reacties gewist aangezien die toch alleen maar zeiden dat het de beta was of dat iets niet werkte (omdat het de beta was wat ze niet door hadden, ondanks dat er al reacties boven stonden dat dit niet de goede versie was).
Maar helaas. Unwinder heeft besloten niet meer te reageren op reacties onder de frontpage berichten. De kwaliteit van de reports was te laag, het was gewoon geen doen. Hij behandeld nu alleen reports op het Afterburner development thread op het Guru3D forum of van mensen met een MSI kaart via de support kanalen van MSI.
rachez @The Reeferman19 april 2023 19:23
Hmm, mijn ervaringen met afterburner was altijd prima, tot ik een 3080ti installeerde en nog maar 20fps kreeg in dayz. Na uninstall van Afterburner gewoon 90fps. Voorlopig even klaar met Afterburner tot er weer regelmatig updates komen.

Ben nog steeds een fan van Afterburner, maar wel wat voorzichtiger.
do365nic @rachez19 april 2023 21:36
Gek, met mijn 3080 heb ik er nooit problemen met gehad
stijnvdlippe @do365nic19 april 2023 22:03
Voor mij idem. Ik heb mijn 3080 Founders Edition ge-undervolt met Afterburner, en dit werkt nog altijd prima.

[Reactie gewijzigd door stijnvdlippe op 23 juli 2024 00:24]

TheDeeGee @The Reeferman19 april 2023 21:26
Yep hij komt bot over, maar levert puik werk.
Help!!!! 19 april 2023 17:45
"Ruim twee jaar" is natuurlijk wat overdreven als de laatste update dec 2021 was. Dat is nog niet eens 1.5jaar....
killergrave @Help!!!!19 april 2023 18:49
Wel knap, dat deze toch nog werkt op hardware die in de tussentijd is uitgekomen! Fijne applicatie!
cnieuweboer @killergrave19 april 2023 19:21
Er zijn in de tussentijd heel veel beta versies uitgebracht voor nieuwe hardware. Zelfs nog een paar dagen na de ophef over de betaal problemen.
killergrave @cnieuweboer20 april 2023 19:16
Hmmm, vreemd dat de bèta’s wel uit bleven komen ondanks betaling ontbrak. Het kan haast niet anders dan dat er via een achterdeurtjes wat is overeengekomen. Gezien hij de software nog steeds beheerd voor MSI. Daar ben ik achteraf gezien wel erg blij mee.
MrRobot 19 april 2023 17:15
Lijkt schoon te zijn, ik dacht, laten we het even testen voordat de 1e vragen hierover komen.
https://www.virustotal.co...3fde8e268076f12?nocache=1
batjes @MrRobot19 april 2023 17:33
Schoon. Net zo schoon als de MSI Command Center update? Ik gebruik Afterburner niet, maar die MSI Command Center update is zo afschuwelijk dat ik heel MSI een beetje als ruk bedrijf ben gaan zien.
Richardus27 @batjes19 april 2023 18:27
To be fair; bijna elk programma/software dat door ASUS/MSI/Gigabyte wordt geleverd is nogal prut. Problemen met de beveiliging, stabiliteit, reclames, onnodige belasting op de processor/videokaart, etc.

Afterburner is een van de weinige applicaties die gewoon doet wat het moet doen. Monitoring van componenten, tunen van fancurves en overclocken van de GPU. Als ik kijk wat voor een gedrochten je tegenwoordig binnen moet halen om alleen wat LEDjes van kleur te veranderen dan kan ik op AB echt weinig aanmerken.
CriticalHit_NL @Richardus2719 april 2023 19:04
Als ik kijk wat voor een gedrochten je tegenwoordig binnen moet halen om alleen wat LEDjes van kleur te veranderen dan kan ik op AB echt weinig aanmerken.
Eens, hier een tip: https://signalrgb.com/
Ludewig @batjes19 april 2023 17:47
Afterburner staat eigenlijk volledig los van de andere MSI software. Ze betalen een externe ontwikkelaar zodat de tool vernoemd wordt naar MSI.
batjes @Ludewig19 april 2023 17:57
Cool, maar wees niet verbaast als je straks ineens reclame popups krijgt op je desktop (echt een wtf moment) en account registratie in je neus gedrukt wordt.
MN-Power @batjes19 april 2023 18:15
Straks.... Dan stel je toch een oude versie veilig? Ik kijk overigens ook even de kat uit de boom bij de versies die vanaf nu gereleased worden(vanwege serieuzere bedenkingen dan first world problems als reclame), maar ben dik tevreden over de versie die ik nu draai. Toevallig een week geleden ook nog op een oudere pc van mij gezet.

Ook qua monitoring, undervolting en controle over mijn fans een perfecte tool die ik niet zou willen missen. Deze mijden is jezelf pesten wat mij betreft.

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 23 juli 2024 00:24]

watercoolertje @batjes19 april 2023 18:50
Dan gebruik ik het tot die tijd met plezier :+
Marctraider @MrRobot19 april 2023 19:02
Nja, mensen moeten hun beveiliging gewoon beter op orde hebben.

Als hier al malicious code in zit, heeft de maker denk ik vooral baat bij communicatie met jouw systeem en zijn server.

Laat dat nu net de meest onveilige standaard configuratie zijn van Windows (Alle uitgaande connecties zomaar toelaten).
TheDeeGee @MrRobot19 april 2023 21:26
Je moet Afterburner ook niet van de MSI website downloaded, maar niemand snapt dat.
Richardus27 19 april 2023 17:29
Moet zeggen dat de nieuwe default skin voor mij niet echt een verbetering is. Waarschijnlijk is het gewenning, maar na 5 minuten ben ik toch weer terug gegaan naar het OG venster.
MSI zei aan de andere kant weer de ontwikkelaar moeilijk te kunnen betalen, vanwege de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege diens invasie van Oekraïne.
Helaas bekend verhaal. Ik lees genoeg verhalen van bedrijven/individuën die goed werk leveren of bijzondere producten maken maar sinds de sancties eigenlijk niks meer kunnen. Aan de ene kant wil je de oorlog niet steunen, maar aan de andere kant worden ze eigenlijk geïsoleerd vanwege omstandigheden waar ze zelf geen macht over hebben. Helaas ziet het er naar uit dat degenen die het kunnen stoppen van plan zijn om dit te doen...

[Reactie gewijzigd door Richardus27 op 23 juli 2024 00:24]

MN-Power @Richardus2719 april 2023 18:33
Ook al vind ik dat hij gewoon betaald zou moeten kunnen worden en geloof ik in zijn kennis, kunde en beste bedoelingen, wie zegt mij dat hij niet onder dwang code moet toevoegen die hij niet wil toevoegen? Hij is wat dat betreft veel interessanter dan veel andere ingezetenen daar. Ik zou me er prettiger bij voelen als hij zou emigreren en zelfs dan loop je via familiebanden nog risico's qua dwang.

Ik ben érg voorzichtig met alle releases van AB vanaf deze.
kikkervis @MN-Power19 april 2023 21:00
Kleine ondersteunende reactie op MN-Power. ik onderschrijf je gevoel volledig. Gebruik de software al jaren met plezier om mn fan curve in te stellen. Ander spint eens een de zoveel tijd alles even op met een boel herrie. Nu zoemt alles continue onhoorbaar.

Dus mijn eerste gedacht was update. Maar toen de tekst van een Russische ontwikkelaar. Kan goed zijn dat deze beste man het met de beste intenties doet, maar de belangen daar zijn nu zo groot dat het volstrekt redelijk is om aan te nemen dat er iets in de code verstopt is.

En natuurlijk ben ik geen hi-profile target, maar dit risico ga ik even uit de weg. De oude versie doet het nog uitstekend.

Aanvullend, snap niet waarom dit omlaag gemod is. Dit is toch de eerste reactie die iedereen had, maar niemand opschreef?
user549890 19 april 2023 20:18
Kaspersky durft men niet meer te installeren vanwege Russische achtergrond ondanks dat het een goede antivirus is.

Zal men nu ook over deze tool de zelfde gedachtengang hebben?
ManIkWeet @user54989019 april 2023 20:48
Er zal vast een team onderzoekers op zitten die kijken of er nu geen verhogen ellende in zit, ja...
DigitalExorcist @user54989019 april 2023 21:09
Lijkt me verstandig om diezelfde gedachteng te hebben ja….
DigitalExorcist 19 april 2023 21:06
Russiache ontwikkelaar. Even goed in de gaten houden wat die tool zoal uitspookt dan…..

(Voordat iedereen hierover in de war raakt: zekerheden heb je uiteraard nooit maar het is m’n werk om paranoïde te zijn op dit gebied en wie weet welke ‘kant’ die ontwikkelaar sinds begin vorig jaar moet steunen.. )

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 23 juli 2024 00:24]

TheDeeGee 19 april 2023 21:24
In de tussentijd zijn er al meerdere Beta releases geweest, je moet alleen op de juiste plek zoeken waar Unwinder (de developer) huist.
janloef 19 april 2023 21:27
MSIAfterburnerSetup465.zip is exact gelijk aan MSIAfterburnerSetup465Beta4.zip, MSI bood deze al een tijd aan.
Ondertussen heb ik [Guru3D.com]-MSIAfterburnerSetup465.zip gedownload en die wijkt wel af.

[Reactie gewijzigd door janloef op 23 juli 2024 00:24]

TheDeeGee @janloef19 april 2023 23:36
Guru3D is ook de enige website waar je dit wilt downloaden.
DonJunior 20 april 2023 07:39
Noem me sceptisch maar toch bijzonder dat anderhalf jaar na dato er ineens een update is terwijl MSI, aldus de sancties, nog steeds niet zou mogen betalen.
Blijft de vraag wie de ontwikkelaar dan wél betaald heeft en waarvoor?

Ongefundeerde aanname: Het zou zo kunnen zijn dat vanuit Russische kant is bedacht dat het opzetten van, bijvoorbeeld, een DDOS netwerk wel heel gemakkelijk zou zijn via het werk van deze ontwikkelaar. Wellicht niet voor directe actie maar mocht het nodig zijn kunnen ze over een aantal maanden hier ineens gebruik van gaan maken.

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