Intel introduceert PresentMon-applicatie met grafische interface en gpu-overlay

Intel brengt een nieuwe PresentMon-applicatie uit. Deze opensourcesoftware werkt met videokaarten van alle fabrikanten en toont data als framerates, frametimes en gpu-telemetrie in een nieuwe overlay. PresentMon was al beschikbaar als sdk, maar had nog geen losse app.

De bètaversie van Intels PresentMon-app is vanaf vrijdag beschikbaar. De applicatie bestaat onder meer uit een aanpasbare overlay, die in een van de schermhoeken wordt weergegeven tijdens het spelen van een game. De overlay toont onder meer de framerates en frametimes, naast cpu- en gpu-telemetrie als de temperatuur, kloksnelheid en het vram-verbruik. De overlay is via een grafische interface aan te passen.

De software krijgt verder een windowed-modus, waarmee de overlay in een apart venster wordt getoond, bijvoorbeeld op een tweede monitor. PresentMon werkt met cpu's en gpu's van Intel, maar ondersteunt ook producten van andere fabrikanten. De app werkt met games op basis van api's als DirectX, OpenGL en Vulkan. De app krijgt ook ondersteuning voor commandlines, bijvoorbeeld voor het automatiseren van benchmark, en kan prestatiegegevens noteren en opslaan in een csv-bestand.

Daarnaast introduceert Intel een nieuwe performance metric voor het meten van gpu-prestaties, genaamd GPU Busy. Deze wordt samen met de frametimes weergegeven en weergeeft hoeveel tijd de gpu besteedt aan het renderen van een frame in milliseconden. Frametimes tonen de totale tijd aan die nodig is om een frame weer te geven, inclusief cpu-rekenwerk. Met GPU Busy kunnen gebruikers volgens Intel inzien of een systeem een cpu- of een gpu-bottleneck heeft. GPU Busy is te zien in de nieuwe PresentMon-overlay.

PresentMon bestaat al langer als een software development kit. Verschillende apps die gpu-prestaties meten, zoals CapFrameX, zijn gebaseerd op de PresentMon-sdk. De losse applicatie die Intel vrijdag uitbracht, is echter nieuw.