Reddit-thirdpartyapp Relay gaat abonnementen aanbieden op basis van api-calls

Relay, een Reddit-thirdpartyapp voor Android, gaat abonnementen aanbieden op basis van de hoeveelheid api-calls die gebruikers doen. Gebruikers krijgen inzicht in hun gemiddelde aantal api-calls per dag en kunnen op basis daarvan een abonnement uitkiezen.

De ontwikkelaar achter de Relay-app, DBrady, meldt op Reddit dat er momenteel verschillende abonnementsopties worden overwogen. De ontwikkelaar 'overweegt' momenteel vier mogelijke abonnementen, die tussen de een en vijf dollar per maand kosten, plus eventuele btw. De vier opties worden gebaseerd op de hoeveelheid api-calls die gebruikers maken. Gebruikers die de app veel gebruiken, moeten daarmee een duurder abonnement nemen.

De goedkoopste optie biedt 'gemiddeld' 45 api-calls per dag. Die van twee dollar biedt 100 calls, een abonnement van drie dollar biedt 300 calls en een optie van vijf dollar biedt onbeperkte api-calls. Op die laatste optie zou de ontwikkelaar in bepaalde gevallen geld moeten toeleggen, maar dat moet geen groot probleem zijn als voldoende gebruikers een abonnement nemen.

Relay-gebruikers kunnen in de recentste versie van de app inzien hoeveel calls ze gemiddeld verbruiken per dag en kunnen op basis daarvan een keuze maken wanneer de abonnementen worden geïntroduceerd. Het is niet bekend wanneer DBrady van plan is dat te doen. Relay blijft 'de komende weken' echter gratis te gebruiken.

De stap van DBrady volgt op api-wijzigingen van Reddit. Voorheen was toegang tot de Reddit-api gratis, maar sinds juni vraagt Reddit daar geld voor. Appontwikkelaars moeten nu 0,24 dollar betalen per 1000 api-calls. Veel ontwikkelaars en gebruikers gingen tegen die wijziging in protest, onder meer door duizenden subreddits op zwart te zetten, maar Reddit heeft het beleid niet aangepast. Tweakers schreef eerder een artikel over de Reddit-protesten.