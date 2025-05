Reddit-app Narwhal komt met abonnement van 4 dollar per maand na api-wijzigingen

Narwhal, een Reddit-thirdpartyapp, komt met een abonnement van 4 dollar per maand om de app te kunnen gebruiken. De ontwikkelaar introduceert dat vanwege de api-wijzigingen die Reddit eerder dit jaar doorvoerde. Het abonnement komt over een tot twee weken uit.

Narwhal-maker det0ur deelt details over het komende abonnement in een bericht op Reddit. De ontwikkelaar meldt dat de Reddit-client, die alleen beschikbaar is voor iOS, binnenkort uitsluitend met het betaalde abonnement te gebruiken is. Gebruikers met een dergelijk abonnement krijgen geen advertenties in de app te zien. Het abonnement komt 'over een tot twee weken' beschikbaar, bevestigt de ontwikkelaar tegenover een gebruiker. Er is nog geen concretere beschikbaarheidsdatum bekend.

Ontwikkelaars achter thirdpartyapps voor Reddit zijn genoodzaakt om betaalde abonnementen te introduceren door wijzigingen in de Reddit-api. Het platform vraagt ontwikkelaars van dergelijke apps nu geld voor het gebruik van die api. "Reddit vraagt nu een aanzienlijke vergoeding voor het gebruik van de api om Narwhal te kunnen runnen", schrijft det0ur. "Deze vergoeding bedraagt tienduizenden, zo niet honderdduizenden per maand, afhankelijk van hoeveel mensen zich abonneren. Het enige doel van dit abonnement is om de kosten van het gebruik van de api te dekken."

Det0ur maakte eerder al bekend dat het een abonnement voor Narwhal zou introduceren vanwege de api-wijzigingen. De ontwikkelaar wilde eerder verschillende abonnementsvormen introduceren, die varieerden van 3 tot 12 dollar per maand en gebruikers een bepaald aantal api-calls gaven. Als ze die calls met hun gebruik zouden overschreiden, dan konden ze extra calls bijkopen. Uiteindelijk koos de developer echter voor een simpeler abonnement, tegen een vast tarief van 4 dollar per maand.

Verschillende Reddit-applicaties zijn in de afgelopen maanden gestopt vanwege de wijzigingen die Reddit doorvoerde in zijn api. Daaronder vallen bijvoorbeeld Apollo, Sync en BaconReader. Enkele andere apps, zoals Relay en Now, hebben inmiddels ook abonnementen om hun clients te blijven gebruiken.