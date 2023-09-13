Reddit is gestopt met Coins en Awards

Reddit is gestopt met Coins en Awards. Vanaf woensdag is het niet meer mogelijk nieuwe beloningen aan te schaffen en de bestaande Awards verliezen hun functionaliteit.

Reddit kondigde al eerder aan te stoppen met de beloningen. Dat zou in september gebeuren. Sinds dinsdagavond is het niet meer mogelijk om Reddit Coins te verdienen of om daarmee Reddit Awards te kopen om posts of comments te belonen. Op dinsdag werden daarom nog duizenden beloningen uitgedeeld op allerlei posts die vaak weinig meerwaarde hadden.

Vanaf dinsdag is het ook niet meer mogelijk om de Awards in te zetten. Awards lieten gebruikers advertentievrij browsen en gaven toegang tot de afgesloten /r/Lounge-subreddit.

Reddit Coins

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-09-2023 07:48 138

13-09-2023 • 07:48

138

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Reacties (138)

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StackMySwitchUp 13 september 2023 07:51
Ik vind het een vreemde keuze van Reddit, want het "gamifyen" van hun platform heeft duidelijk voor inkomsten gezorgd. Maar ze willen natuurlijk maximaal geld harken met advertenties in hun app.

De tijd zal leren of de veranderingen ervoor zorgen dat er minder gebruikers op het platform verschijnen.
Ik heb mijn accounts verwijderd, maar ik vind nog regelmatig waardevolle posts op Reddit die mij helpen met bijvoorbeeld mijn werk.
geert1 @StackMySwitchUp13 september 2023 12:39
Deze awards, emotes, kraaltjes en spiegeltjes leverden Reddit juist niet heel veel op. De gamification werd gebruikt door een heel klein percentage van de gebruikers. Zelfs in de VS zijn ze niet massaal zo gek om hiervoor te gaan (wel iets meer dan hier misschien). Reddit zou er nooit mee stoppen als het echt goed draaide. Dus óf er komt een vervangende set kraaltjes en spiegeltjes, of dit is een stap terug voor Reddit.

Ze zijn daar al 10+ jaar bezig om het platform tot geld te maken, en dat lukt maar heel moeilijk. Er is veel minder interesse van adverteerders versus Facebook, Google en andere grote advertentienetwerken. Zeker buiten de VS, waar Reddit wel flink gegroeid is qua bezoekers maar niet zozeer dat het echt interessant wordt om daar vaak en veel te adverteren. En dit alles is nog zonder de mods te betalen; die zijn allemaal vrijwillig. Zou het platform echt fatsoenlijk opereren dan was winst al helemaal onmogelijk geweest.

De site heeft ook niet de meest schone en positieve reputatie, wat vooral grote adverteerders het liefst zien; het is geen 4chan maar zit er ook niet altijd ver vanaf. Gebruikers klagen al lang over de commercialisering van Reddit, de omgang met mods, het beheersen van wat er geplaatst/verwijderd wordt, het grote aandeel aan bots en reposting, het te lang in stand houden van problematische subreddits, of juist het te snel sluiten van subreddits. De app biedt geen geweldige ervaring, de API werd ineens extreem duur om te gebruiken en de nieuwe desktopinterface is trager dan de oude. Sommige van deze problemen leidden tot de recente staking door mods en subreddits (die niet veel uithaalde want Reddit gooide die mods eruit die in de weg zaten).

Net als bijvoorbeeld bij X/Twitter en ook Twitch is dit een vrij bizarre zoektocht naar inkomsten, waar alles tegen de muur wordt gegooid om te zien wat er blijft plakken. Bijna alles dat inkomsten oplevert, verslechtert ook de ervaring, of wordt gewoon niet zo populair (betaald abonnement bijvoorbeeld). Of er wordt meer ruimte gemaakt voor advertenties maar die worden niet gekocht door genoeg adverteerders. Op Twitch zit de reclame zelfs over de live-beelden heen, waardoor je stukken mist. Monetization blijkt een stuk lastiger dan was gehoopt door investeerders.

Dit zijn min of meer wanhoopspogingen van platformen die al 10+ jaar verlies draaien of amper winst maken. Ze wilden allemaal eerst groei qua gebruikers, en dan zou het geld daarna vrij makkelijk volgen. Dat blijkt maar voor enkele platforms te lukken.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 25 juli 2024 01:40]

MrMonkE @StackMySwitchUp13 september 2023 07:56
AI gaat het helemaal slopen. Daarom zijn ze zo hurry-up bezig met monitization.
Over 3 jaar komen alle antwoorden foutloos uit AI en je kunt live vervolg vraag stellen of je vraag aanpassen. Daar kan Reddit niet tegen op.
Croga @MrMonkE13 september 2023 08:07
Realiseer je goed dat AI (GPT / LLM) geen antwoorden heeft.
ChatGPT genereerd antwoorden uit teksten die gevonden zijn in zijn brond data. Die bron data komt ergens vandaan. In dit geval waarschijnlijk heel veel van Reddit.
Als Reddit (en soortgelijke diensten) niet bestaan dan heeft ChatGPT ook geen bron om zijn teksten uit te halen.

AI kán Reddit niet overbodig maken omdat er dan geen bronnen meer zijn om die AI te voeden en de AI dus geen antwoorden meer zal kunnen geven. Althans.... Geen zinvoll! LLMs zijn niet in staat om géén antwoord te geven maar als de brondata niets zinnigs bevat zal er alleen nog maar onzin uit AI komen.....

Over 3 jaar is iedereen zo verslaafd aan AI dat ze de onzin die er uit komt voor waarheid aanzien. En bij software development is dat geen groot probleem. De uitkomst wordt in een compiler gegooid en faalt simpelweg. Bij andere vragen is dat helaas anders en is de kans groot dat we in één grote AI-halucinatie terecht komen.......
Cergorach @Croga13 september 2023 08:52
In dit geval waarschijnlijk heel veel van Reddit.
Are you sure? Er zijn zoveel grote BS 'kanalen' op Reddit en zelfs in de niet BS kanalen komt zoveel onzin voorbij, dat Reddit gewoon niet mijn allereerste bron zou zijn. Blogs van anderen, documentatie, wiki, etc. Is vanuit een IT perspectief vaak veel nuttiger. Je moet alleen wel weten hoe dat te vinden. Ook hier zit natuurlijk een hoop BS tussen, maar je zal dat ook op 'waarde' moeten kunnen beoordelen.

Ik heb zo sterk mijn twijfels of het verdwijnen van Rediit een grote impact zou hebben op AI. Ik verwacht zelfs dat communities weer terug gaan naar hun niche sites...
EldraziKlap @Cergorach13 september 2023 14:05
Reddit is wat dat betreft net Google. Je moet weten waar je zoekt en zelf weten hoe met informatie om te gaan.
Caelestis @Croga13 september 2023 08:28
ChatGPT genereerd antwoorden uit teksten die gevonden zijn in zijn brond data. Die bron data komt ergens vandaan.
Net zoals een kind dat naar school gaat bedoel je? Het punt van een AI is dat het maar 1 keer iets hoeft te leren en daarna blijft het voor altijd beschikbaar.
Als het maar 1 keer nodig heeft om een hele pagina te schrapen wat voor zin heeft de pagina daarna nog?

Reddit is alleen maar groot geworden vanwege de mensen maar de organisatie erachter is iedereen aan het irriteren. Als een AI dan alle data van reddit al kent waarom zouden die geïrriteerde mensen nog terug gaan naar reddit en niet gewoon de vragen stellen aan de AI?
De bron in dit geval is de mens en niet reddit. Zonder mensen krijgt reddit ook geen nieuwe data.
Wraldpyk @Caelestis13 september 2023 09:26
Een LLM, tenminste zoals we die nu kennen, snapt het principe vraag + antwoordt niet. Het enige wat een LLM goed kan, is woorden achter elkaar plakken die logisch klinken. Het kan wel goede antwoorden geven, want dat is de "meest correcte" manier van iets verwoorden in de meeste gevallen, maar een LLM kan ook heel gemakkelijk dingen bedenken, en foutieve antwoorden geven, en dan zelfs dat met "bewijs" hard proberen te maken.
Caelestis @Wraldpyk13 september 2023 12:18
Een LLM, tenminste zoals we die nu kennen, snapt het principe vraag + antwoordt niet. Het enige wat een LLM goed kan, is woorden achter elkaar plakken die logisch klinken.
Als het geen vraag en antwoord snapt hoe weet het dan wat "logisch" klinkt? Om iets logisch te noemen moet je eerst de vraag en antwoord begrijpen.
Dan kom je op het punt dat als een AI een vraag + antwoord niet begrijpt, is het dan wel een AI? Of gewoon de zoveelste marketing BS.
maar een LLM kan ook heel gemakkelijk dingen bedenken, en foutieve antwoorden geven, en dan zelfs dat met "bewijs" hard proberen te maken.
Hoe kan het dingen bedenken als je het functionaliteit gaat wegstrepen alsof het een excel concat functie is?
Eigenlijk kan je zeggen dat de AI geen fouten maakt, maar dat het fouten heeft geleerd van mensen. Hoe betrouwbaar is de bron dan? En moeten we er wel alles aan doen om dat "bron" tegen AI te beschermen?
avlt @Caelestis13 september 2023 12:38
Als het geen vraag en antwoord snapt hoe weet het dan wat "logisch" klinkt? Om iets logisch te noemen moet je eerst de vraag en antwoord begrijpen.
Een LLM "begrijpt" de tekst niet. Hij heeft alleen een idioot grote verzameling teksten tot zich genomen en daar allerlei logische paden in ontdekt cq gemaakt, i.e. welke woorden er vaker achter elkaar komen en in welk verband ze staan. Begrijpen doet hij(het?) echter niets.

Een leuk voorbeeld is het volgende:
Input in chatgpt: Als iemand met een half-kale kop 500 haren heeft. Hoeveel staan er dan op een hele kale kop?
Antwoord van ChatGPT
Het aantal haren op het hoofd varieert van persoon tot persoon, maar gemiddeld heeft een persoon ongeveer 100.000 tot 150.000 haarzakjes op de hoofdhuid. Als iemand met een half-kale kop 500 haren heeft, betekent dit dat de andere helft van het hoofd (de kale helft) geen haren heeft.

Om het aantal haren op een hele kale kop te berekenen, kunnen we het aantal haren op de half-kale kop verdubbelen. Dus als er 500 haren op de half-kale kop zijn, zou een hele kale kop 2 x 500 = 1.000 haren hebben. Houd er rekening mee dat dit een vereenvoudigde benadering is en dat het werkelijke aantal haren van persoon tot persoon kan variëren.
Caelestis @avlt13 september 2023 15:51
Als iemand met een half-kale kop 500 haren heeft. Hoeveel staan er dan op een hele kale kop?
Dit kan al door een mens op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
Is het een hele kop dat half kaal is of is het een halve kop met 500 haren?
Je vraag bevat delen van beide constructies.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat als een mens tussen 100k en 150k haarzakjes heeft en je aankomt met 500, dan is de stelling "half-kaal" onjuist.
Wat verwacht je zelf als antwoord?
Opzich is het antwoord van ChatGPT niet eens zo heel gek.

Als je domme vragen stelt krijg je domme antwoorden. Het lijkt wel een mens of niet?
avlt @Caelestis13 september 2023 18:25
Ja, de vraag is met opzet wat vreemd geformuleerd. Het gaat me echter vooral om de redenatie die duidelijk aangeeft dat ChatGPT er niets van "begrijpt."

En ja, een mens zou navragen als hij de vraag niet begrijpt, terwijl chatGPT maar een eind in het wilde weg kletst.
Caelestis @avlt13 september 2023 18:29
Het is meer dat de AI geduld heeft voor onzin wat de gemiddelde mens niet heeft. En de grap is je hebt hoogst waarschijnlijk ook nog eens wat geleerd van ChatGPT niet wetend dat een mens tussen 100k en 150k haarzakjes op hun hoofd hebben.

Of bedoel je dat het had moeten begrijpen dat je het in de zeik neemt en jou op voorhand had moeten blokkeren?
Franz24 @avlt13 september 2023 16:09
Interessant voorbeeld, maar ik kreeg dit als antwoord:

GPT-4:
Als iemand met een half-kale kop 500 haren heeft, betekent dit dat er op een half-kale kop 500 haren staan. Als we deze logica volgen, zou je kunnen zeggen dat er op een hele kale kop 1000 haren staan (2 keer 500).

Echter, de term "kale kop" impliceert dat er geen haren zijn, dus het juiste antwoord zou zijn dat er op een kale kop 0 haren staan.

Het lijkt een woordspelletje te zijn, waarbij het belangrijk is om de terminologie goed te begrijpen!
Of het nu een illusie is of niet - hij lijkt het hier wel te 'begrijpen'.
avlt @Franz2413 september 2023 18:19
Ik heb het gratis GPT-3.5 gebruikt, het lijkt of hij bijgeleerd heeft.
Waar het me om ging was de redenatie die gebruikt wordt om tot het antwoord te komen, die geeft duidelijk aan dat de AI niet begrijpt waar hij het over heeft.
Sebben @avlt13 september 2023 20:30
GPT-4 is een enorme stap vooruit tov 3.5 en waarschijnlijk niets vergeleken met wat we over een halfjaar gaan zien.

Je haren op het hoofd voorbeeld is voor mij voor mij overigens helemaal niet duidelijk. Die reactie van gpt4 is toch helemaal raak?
Een LLM "begrijpt" de tekst niet. Hij heeft alleen een idioot grote verzameling teksten tot zich genomen en daar allerlei logische paden in ontdekt cq gemaakt, i.e. welke woorden er vaker achter elkaar komen en in welk verband ze staan. Begrijpen doet hij(het?) echter niets.
Als je het zo zegt, klinkt het als weinig meer dan een soort creatieve zoekmachine. Het is allang aangetoond dat AI onderzoek kan doen, en op basis daarvan keuzes kan maken in verschillende scenario's. Onderzoekers hebben AI meerdere unieke vragen voorgelegd waarvan het antwoord niet bestond, op basis van de kennis die het model had, heeft het geëxtrapoleerd en de vragen prima kunnen beantwoorden.

Als je denkt dat AI weinig voorstelt of als je denkt te weten hoe het werkt, raad ik aan onderstaande afleveringen van Unexplainable te beluisteren. De mensen achter de AI modellen weten zelf niet eens hoe het werkt. Daarnaast wordt het tijd om te gaan nadenken hoe de nabije toekomst er uit gaat zien.

Unexplainable - The Black Box: In AI we trust?
Unexplainable - The Black Box: Even AI creators don't understand it
Coolstart @avlt14 september 2023 10:07
Als ik dat doe op GPT 4: krijg ik dit als antwoord:
GPT4: Op een hele kale kop staan geen haren.
laurxp @Caelestis13 september 2023 08:57
Het verschil is dat een kind het daadwerkelijk kan begrijpen.

Een kind dat 2-cijferige getallen kan optellen, kan ook 100-cijferige getallen optellen. Probeer dat bij ChatGPT en je krijgt op een gegeven moment vol vertrouwen ineens de verkeerde antwoorden. De trainingsset bevat voldoende voorbeelden dat een handjevol cijfers nog wel lukt, maar het is simpelweg niet in staat om dat om te zetten in een generiek intern optel-algoritme.
Skyndel @laurxp13 september 2023 09:36
Met ChatGPT Plus heb je nu een code interpreter die een code schrijft om bijvoorbeeld calculaties te doen, hiermee zijn complexe berekeningen wel een stuk betrouwbaarder. Ook kun je de code bekijken en dus fouten opsporen en die doorgeven zodat je na een aantal iteraties op een goedwerkende efficiënte code uitkomt. Heel handig voor mensen die niet super veel affiniteit met coderen hebben.
Wolfos @Caelestis13 september 2023 13:26
En waar gaat AI dat vandaan halen als bronnen zoals Reddit niet meer beschikbaar zijn?
Caelestis @Wolfos13 september 2023 15:56
Wat het al weet hoeft niet nog een keer geleerd te worden.
Als een platform als Reddit dan de gebruikers gaan behandelen als reclame kijkers dan gaan de gebruikers ergens anders heen.
Waar de mens gaat is waar de AI het vandaan haalt.
Technische gezien is een Reddit/Facebook/X/wiki niks anders als een opmaak en stijl weergave van menselijke informatie.
Croga @Caelestis13 september 2023 10:07
Net zoals een kind dat naar school gaat bedoel je? Het punt van een AI is dat het maar 1 keer iets hoeft te leren en daarna blijft het voor altijd beschikbaar.
Als het maar 1 keer nodig heeft om een hele pagina te schrapen wat voor zin heeft de pagina daarna nog?
Yup. Net zoals een kind dat naar school gaat. Echter dat kind kan vervolgens ook zelf die kennis nog door ontwikkelen. Een AI niet. Daarnaast komt dat kind na school in aanraking met nieuwe inzichten. De AI niet.

De pagina heeft zin omdat de pagina aangepast kan worden aan de nieuwe kennis die opgedaan is. De AI kan dat niet tenzij hij opnieuw die pagina scraped. En dat kan niet meer wanneer de pagina niet meer bestaat........
Sorcerer8472 @Croga13 september 2023 10:12
Uiteindelijk zal AI beter begrijpen wat het niet begrijpt en die vragen stellen aan mensen, net zoals een klein kind ze stelt aan z'n ouders. Dat wordt vervolgens waardevolle trainingdata die antwoorden met hoge zekerheid mogelijk maakt.
Croga @Sorcerer847213 september 2023 10:42
Daarvoor zal eerst het hele concept van de huidige LLMs op de schop moeten. AI zoals we het nu gebruiken is helemaal niet in staat vragen te stellen aangezien het helemaal niet in staat is om context of überhaupt het concept vraag te begrijpen....

Wat je nu stelt zal zeker gaan gebeuren maar ik verwacht dat dit onderdeel is van het volgende 5-jaren plan (zo niet 10 of zelfs 25).

[Reactie gewijzigd door Croga op 25 juli 2024 01:40]

Sorcerer8472 @Croga13 september 2023 14:07
Yes, interessante tijden op komst. Ook data storage en retrieval die meer gescheiden is van het model zelf zal erg interessant zijn.
PhWolf @Croga13 september 2023 10:42
Over 3 jaar is iedereen zo verslaafd aan AI dat ze de onzin die er uit komt voor waarheid aanzien. En bij software development is dat geen groot probleem. De uitkomst wordt in een compiler gegooid en faalt simpelweg. Bij andere vragen is dat helaas anders en is de kans groot dat we in één grote AI-halucinatie terecht komen.......
Ik denk niet dat het zo snel gaat. Mensen die zijn opgegroeid zonder AI herkennen (soms met enige inspanning) heus wel wanneer een AI onzin uitkraamt. Je zou een complete generatie van mensen moeten hebben die vanaf hun jeugd met AI opgroeien en alles wat deze uitkraamt als waarheid zien. En dan nog moet je er dan vanuit gaan dat ze geen enkel kritisch vermogen hebben en de onvermijdelijke tegenstrijdigheden die AI genereert compleet negeren. Aan ons de nobele taak om deze generatie te leren dat je niet zomaar kunt vertrouwen op de waarheid van een AI.
Croga @PhWolf13 september 2023 10:45
Je bedoelt zoiets als de belastingdienst die de AI voor fraudebestrijding als de waarheid zag?
Of bedoel je het UWV wat hetzelfde deed?
Of wellicht DUO?

Volgens mij overschat jij de mens. Het probleem wat ik beschrijf bestaat nu al en dan voor zaken waar de mensen die de AI geloven in hun eigen vakgebied aan het werk zijn.....

[Reactie gewijzigd door Croga op 25 juli 2024 01:40]

PhWolf @Croga13 september 2023 10:59
Waar jij het over hebt is een algoritme. In je 1e post had je het over generatieve AI a la ChatGPT. Dat zijn 2 compleet verschillende dingen.
Croga @PhWolf13 september 2023 11:31
Voor de case waar we het hier over hebben (mensen die wat de computer zegt blind vertrouwen) is er geen verschil. De gebruiker heeft geen weet van algoritme of AI en de uitkomst is ook niet anders: Een antwoord wat vol vertrouwen gegeven wordt wat pertinent fout kan zijn.
PhWolf @Croga13 september 2023 12:13
Er is een enorm verschil. Complete volksstammen leren momenteel zonder enige vorm van toezicht of inzicht werken met generatieve AI, ze komen direct in aanraking met het 'product' van die techniek, veelal zonder zich van tevoren in te lezen in de beperkingen ervan. De algoritmes bij de overheid worden ontworpen door een relatief kleine groep ontwikkelaars en beleidsmakers, en een ietwat grotere groep moet beoordelen of die correcte beslissingen maakt. Ik zeg niet dat deze mensen alwetend zijn betreffende de impact ervan - het tegendeel is eerder bewezen in de afgelopen jaren - maar ze hebben allicht een beter idee van de werking van deze vorm van AI dan de gemiddelde gebruiker van een generatieve AI zoals die momenteel beschikbaar is voor het grote publiek. Bovendien is het duidelijk dat de overheid door schade en schande bewuster wil omgaan met algoritmes en er beter toezicht op wil houden, zie https://www.digitaleoverh...e-onderwerpen/algoritmes/
Croga @PhWolf13 september 2023 12:51
Wat je nu stelt is dat het juist veel waarschijnlijker is dat de leek een door AI gegenereerde tekst als waarheid zal aannemen...... En dat terwijl we weten dat een specialist de algoritmes al op hun blauwe ogen geloofd......

Het feit dat de overheid daarvan geleerd heeft zegt niets over het psychologische feit dat De Mens simpelweg De Computer vertrouwd als die laatste iets zegt.
Coolstart @Croga13 september 2023 11:52
Sorry dit klopt ehct niet. Het klopt idd dat een taalmodel getraind moet worden met echte data en menselijke feedback maar het klopt niet dat het zelf geen antwoorden kan genereren op basis van een eigen interpretatie na de training. GPT kan wel degelijk redeneren op een AI-manier. Ook mathematisch.

Zodra AI's transformer modellen alle concepten van onze wereld snappen kan het veel meer dan je denkt. Het model kan rekening houden met dingen die zelfs niet in u opkomen of voor het menselijke brain zelfs niet kan omdat je voor finale conclusie met teveel zaken tegelijk moet rekeninhouden. Complex redeneren zonder dat de uitkomst ooit ergens terug te vinden was in een bron kan dus wel degelijk.

Dat komt omdat AI onze natuurwetten kent en begrijpt zoals zwaartekracht. Zodra AI beseft dat die natuurwet gekoppeld is aan de massa van de aarde kan het dit concept verder meenemen naar een andere redenering zonder dat de 'uitkomst' ergens in een bron beschreven stond.
Bij andere vragen is dat helaas anders en is de kans groot dat we in één grote AI-halucinatie terecht komen
AI's kunnen idd hallucineren en fouten maken maar we zitten met de eerste release in het prille begin van AI. Op basis van de huidige foutjes een donkere toekomst voorspellen alsof die fouten enkel maar gaan toenemen is gewoon zelf hallucineren. Alles wijst er op dat AI beter zal worden, niet slechter.

Ik ben er 100% zeker van dat socialmedia zoals Reddit beter gaan worden dankzij AI. Mensen zullen nog steeds een plaats hebben. Dus daarin volg ik @StackMySwitchUp helemaal niet maar AI zal mensen wel bijstaan. Bijvoorbeeld om te scannen op fake news. Nuances en context aan te brengen bij berichtgeving, scams spotten enz.

Als je mensen vrijheid van mening wil geven moet je ook een goed moderatiesysteem hebben. Mensen hallucineren immers ook en gaan op 123 mee in de meest absurde complot theorieën. Van chips in vaccin's, ontkennen van de klimaatproblematiek tot geloven in de platte aarde enz. AI kan helpen te modereren om zo een functionelere en stabielere democratie te installeren die niet zomaar door lokale dictators of wel bespraakte oproerkraaiers kan gemanipuleerd worden voor hun eigen politieke of economische belangen.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 18:46]

Croga @Coolstart13 september 2023 12:49
Sorry dit klopt ehct niet. Het klopt idd dat een taalmodel getraind moet worden met echte data en menselijke feedback maar het klopt niet dat het zelf geen antwoorden kan genereren op basis van een eigen interpretatie na de training. GPT kan wel degelijk redeneren op een AI-manier. Ook mathematisch.
Laat ik een voorbeeld geven.....
Microsoft brengt Office 2023 uit. Iedereen praat over zijn of haar problemen ermee op een forum. ChatGPT bron gebruikt die discussies en je kunt vragen stellen aan ChatGPT die dan nauwkeurig beantwoord worden. So far, so good.
Nu zijn we 10 jaar verder en iedereen gebruikt alleen nog ChatGPT om zijn vragen over Office te laten beantwoorden. Microsoft brengt Office 2033 uit en alles werkt nu anders.
Hoe denk jij dat ChatGPT nu vragen over Office 2033 gaat beantwoorden? Denk je dat:
A. ChatGPT snapt Office 2033 en beantwoord alle vragen juist
B. ChatGPT beantwoord alle vragen alsof je Office 2023 gebruikt in de volste overtuiging dat dit het juiste antwoord is
C. ChatGPT snapt er geen snars van en zegt dat ook

ChatGPT kan helemaal niets redeneren. Het is een taal model. Het weet welke woord het meest waarschijnlijk als volgende in de zin thuis hoort. Niet meer en niet minder. En als het geen bron heeft met de juiste antwoorden dan is het niet in staat ook maar één zinnig antwoord te geven. Maar wees gerust; het zal in volle overtuiging totale nonsense als antwoord geven.

Op dezelfde manier zal het ook volledig onmogelijk zijn voor AI om fake news te detecteren. Er is veel te veel nonsense in de bronnen die men gebruikt. AI zal wél zéér geschikt zijn om overtuigend fake news te maken..... Ook in ChatGPT4 komen nogsteeds gewoon verhalen tevoorschijn die helemaal nergens op slaan waarbij ChatGPT bij navraag bronnen citeert die hij zelf verzonnen heeft.

LLMs zullen niet op korte termijn in staat zijn om dit soort dingen te doen *zonder dat er een menselijke hand controlleert wat er uit komt*. Daar is ChatGPT ook helemaal niet voor bedoelt; het is geen feiten machine, het is een tekst generator. Niet meer en niet minder. Heel erg goed geschikt om een stuk tekst te genereren maar absoluut ongeschikt om *zelfstandig* iets foutloos en feitelijks te genereren.
teun95 @Croga13 september 2023 13:08
De trainingsdata die gebruikt is om het model te trainen zorgt er voor dat ChatGPT met de door Microsoft geschreven handleiding. De AI tool die je gebruikt om uitleg te vragen over Office 2033 pakt een uitgebreide handleiding er bij en gebruikt deze om antwoord te geven op jouw vraag. Bing Chat is een vroege versie van deze AI tool.

De manier hoe LLMs op het moment worden gebruikt (kennis halen uit eigen trainingsdata) is geen betrouwbare or praktische toepassing. De trainingsdata is er voor om het model te leren omgaan met natuurlijke taal en menselijke concepten, niet om alwetend te zijn.
Croga @teun9513 september 2023 13:51
De trainingsdata die gebruikt is om het model te trainen zorgt er voor dat ChatGPT met de door Microsoft geschreven handleiding. De AI tool die je gebruikt om uitleg te vragen over Office 2033 pakt een uitgebreide handleiding er bij en gebruikt deze om antwoord te geven op jouw vraag. Bing Chat is een vroege versie van deze AI tool.
Voor het interpreteren en quoten van een handleiding heb je geen LLM nodig. Dat doen we met de "chatbots" die je op dit moment overal op bedrijfs websites ziet. Die dingen zijn compleet nutteloos om een reden..... Met alleen een handleiding ga je er echt niet komen. Een LLM kan op basis van een handleiding geen antwoord geven op ingewikkelde vragen. Daarvoor is context kennis nodig en dat heeft een LLM niet. Dat gaat die LLM ook niet krijgen op basis van een eerder geleerd stuk tekst van een compleet ander product. AI is namelijk wel heel erg A maar op geen enkele manier I.
teun95 @Croga13 september 2023 22:20
Ik moet zeggen dat ik prima resultaten heb geboekt door bijvoorbeeld ChatGPT de docs van een library te laten lezen en vervolgens gebruiken. ChatGPT heeft dan nog geen kennis van deze library, maar wel van andere libraries dit voldoende context bieden om de docs te interpreteren.
Coolstart @Croga13 september 2023 14:35
ChatGPT kan helemaal niets redeneren. Het is een taal model. Het weet welke woord het meest waarschijnlijk als volgende in de zin thuis hoort. Niet meer en niet minder.
Dat klopt maar gedeeltelijk omdat het wel degelijk logische verbanden kan leggen die niet rechtstreeks in de trainingsdata zit. Logisch redeneren is ook redeneren. Daar zit de nuance.

Een voorbeeld: Een kat past net in doos en de doos past net in een auto. Past de auto in de doos en de kat in de auto? Een GPT model zal u een degelijk antwoord kunnen geven door logische verbanden te leggen zonder dat het antwoord rechtstreeks gegeven was in de training data.

Het taalmodel kan dus redeneren met met wat wij kennen als redelijk simpele vaststaande principes.

i.v.m. uw voorbeeld van Office 2023. Dan hangt er erg af hoe het model getrained is natuurlijk. Het kan getrained zijn om de 2023 te herkennen als een nieuwe versie en elke keer je een vraagt stelt u te waarschuwen dat het in 2023 anders kan zijn omdat het daar geen kennis van heeft.
Op dezelfde manier zal het ook volledig onmogelijk zijn voor AI om fake news te detecteren. Er is veel te veel nonsense in de bronnen die men gebruikt.
Alles hangt van zijn startdata af:
Stel ik claim dat Elon Musk heeft op het nieuws heeft verkondigd dat het toch onmogelijk blijkt om een raket in een baan rond de aarde te krijgen.
GPT4 repsons: "Dat klinkt als onwaarschijnlijk nieuws, gezien SpaceX's eerdere successen met raketlanceringen. Kun je de bron verifiëren? Het kan een misverstand of desinformatie zijn."
Er is veel te veel nonsense in de bronnen die men gebruikt.
De startdata mag dus niet gevoed zijn met de database van een fake news site. Dan spuwt hij idd fake news uit alsof het waar is. De start data moet dus goed zijn en daar zijn veel methoden voor om ervoor te zorgen dat de startdate geen fouten bevat.

Je kan bijvoorbeeld een AI model trainen om de kwaliteit van een studie te beoordelen (aantal peer-reviews, discussies van collega's, plaats van publicatie) en op basis daarvan er veel of weinig gewicht aan de informatie toe te kennen.

Waar jij op hamert maar in mijn ogen verkeerd interpreteert is de diepgang van de logica. Als wij mensen 10 lagen diep kunnen redeneren en 20 lagen breed dan kan GPT3, 2 lagen diep redeneren, GPT4, 3 lagen diep en 2000 lagen breed. GPT is in staat meer data te verwerken dan de mens en er l2 lagen diep logische verbanden uit te halen maar de diepte ontbreekt waardoor het bij bijvoorbeeld het genereren geen besef heeft als er toch wartaal uitkomt. Dus de mens kan nog altijd beter redeneren.
*zonder dat er een menselijke hand controlleert wat er uit komt*
Mensen maken ook fouten. Zo delen journalisten ook perongeluk valse claims op twitter of in de krant omdat ze overtuigd waren dat de bron ok was. Zo zijn er piloten die hun vliegtuig in volle overtuiging tegen de grond vliegen omdat ze zich niet bewust waren van een fout in de sensordata.

Die AI modellen worden echter beter en beter omdat ze fail safes gaan inbouwen. Dat kan door menselijke feedback maar dan kan ook door accuratere trainingsdata en feedback loops om bullshit door dezelfde AI op te sporen met wat truukjes.

Je komt natuurlijk altijd in de paradox terecht van wie controleert de controleur? Zo zou AI zijn eigen antwoord kunnen controleren, Ai de mens, de mens ai en wie heeft er gelijk bij tegenstrijdige conclusie etc.
Sebben @Coolstart14 september 2023 09:27
Ik snap niet waarom je -1 krijgt. Als een van de weinigen geef je fatsoenlijke onderbouwing en heb je gewoon gelijk.
hoeksmarp @Croga13 september 2023 08:33
Bij software development is dat zeker wel een probleem als het gaat zoals je zegt. Software moet doen waar het voor geschreven is en niet alleen correct compilen. Als iedere software developer simpelweg op compile ramt en als het correct compiled tevreden is, komt er een hoop onzin in programma's terecht.
Blitzdoctor @hoeksmarp13 september 2023 09:12
Dit heb je nu toch ook al met mensen die blind van stackoverflow kopiëren :P
hoeksmarp @Blitzdoctor13 september 2023 10:02
Klopt. Ik verbaas me er altijd weer over dat software werkt als ik zie hoe informaticastudenten (in het algemeen) controleren of hun code werkt. Het lijkt soms wel alsof ze tevreden zijn met een statistisch goed resultaat, i.e., Het werkt vaker wel dan niet? Dan is het goed genoeg.
rvt1 @hoeksmarp13 september 2023 09:41
TDD zal dan zeker een opmars maken. Eerst de AI vragen om een test te maken, daarna AI vragen om de code te maken :)
hoeksmarp @rvt113 september 2023 09:59
TDD?
Xerxes249 @hoeksmarp13 september 2023 10:30
Test Driven Development
ChefA @hoeksmarp13 september 2023 10:31
Test-driven development
DD-IRM @hoeksmarp13 september 2023 10:18
In dat geval kan het programma technisch gezien correct zijn, maar functioneel hele andere dingen doen dan bedoeld...

Edit: reactie was voor @Croga bedoeld...

[Reactie gewijzigd door DD-IRM op 25 juli 2024 01:40]

batjes
@Croga13 september 2023 08:32
Als je naar r/popular gaat zal je zien dat het huidige doel van Reddit, AI trainen is. Al die AITAH, relatie en andere vage vragen/discussies.

Een deel van de posts en reacties zijn al AI.

AI zal Reddit niet overbodig maken, AI is Reddit aan het slopen.
bzzzt @Croga13 september 2023 09:09
Over 3 jaar is iedereen zo verslaafd aan AI dat ze de onzin die er uit komt voor waarheid aanzien. En bij software development is dat geen groot probleem. De uitkomst wordt in een compiler gegooid en faalt simpelweg.
Code kan op allerlei manieren bugs bevatten en prima compileren. Ik ben er niet van overtuigd dat het efficiënter is om een triviaal stuk code door AI te laten genereren en daarna de subtiele bugs te moeten fixen dan het zelf te schrijven waardoor je precies weet wat er in zit en waarom en eventuele bugs dan ook makkelijker te vinden zijn.
Tintel
@Croga13 september 2023 09:22
De uitkomst wordt in een compiler gegooid en faalt simpelweg.
Was dat maar zo. Gezien de aanpassingen die ze hebben gedaan bij de 'rekenkunsten' van AI, zouden ze dus een soort compile-before-answering kunnen invoeren en dan de fout herstellen.
Maar buiten dat - code is vaak niet alleen maar syntactisch fout maar juist eerder logisch fout. Zelfs zonder AI zitten vraag en antwoord fora vol met (onbewust) foute antwoorden of passen slechts in een bepaalde situatie (die niet te herleiden is uit de vraag of het antwoord).

Maar het idee dat AI opeens wat gaat vervangen moeten we oppassen. Het zo het zoeken naar antwoorden makkelijk kunnen maken maar dan moeten die antwoorden inderdaad wel bestaan.
n4m3l355 @Croga13 september 2023 10:52
Echter is dat anders dan nu? Het mooie van het internet is dat je voor alles wel een bron weet te vinden, soms zelfs van mensen die dokter zijn (vaak in een heel ander gebied), of heel officieel uitziende websites die gemaakt zijn door twijfelachtige partijen.

En dat is ook het grote probleem. Vroeger als je iets wilde weten ging je naar de bieb, vaak zat hadden ze het boek niet dus kon je 2-3 weken wachten en dan vond je een antwoord. Nu als ik wil weten hoe een DNA sequence van een galapagos aap eruit ziet, kan ik dat gewoon vragen. Echter zoals je al aangeeft (met of zonder LLM) het is maar de vraag of wat je vindt daadwerkelijk juist is.

Ik denk in 3 jaar tijd dat dit niet anders is, men is in staat heel veel te vinden, over alles een mening te hebben ondanks dat menig een ternauwernood het MBO houtbewerken wist af te ronden en kan dit weer verspreiden online. Waar ik meer bang voor ben is dat we nog veel en veel meer onzin online komt. Het is zo makkelijk om goedkope content te creeeren zelfs met plaatjes dat ik bang ben dat we helemaal worden ondergesneeuwd in rotzooi. Zelfs binnen mijn vakgebied wordt het steeds moeilijker om juiste informatie te vinden tenzij ik enkel zoek bij gerenomeerde bronnen.
MrMonkE @Croga13 september 2023 08:09
Ik weet hoe het werkt.
Het is bijna menselijk soms, de fouten die AI nu nog maakt.
Deux @MrMonkE13 september 2023 09:40
Wat ik tot nu toe van AI zie zijn vooral fouten. Fouten in scripties die ineens moeilijke woorden bevatten die nergens worden uitgelegd of verduidelijkt. Ik ben wel benieuwd hoe dit gaat evolueren. AI leert (leent) van anderen maar dat doen we allemaal, dat is onderwijs.
MrMonkE @Deux13 september 2023 10:36
Ik had een argument -wel half jaartje terug- met gpt4 die weigerde een walvis als zoogdier te zien.
jevin20 @Croga13 september 2023 12:56
Dus volgens jou is Reddit dé bron voor ChatGPT? Jij denkt dat ChatGPT al haar informatie van Reddit haalt, en dat zonder Reddit ChatGPT geen bronnen meer heeft en dus geen antwoorden meer kan geven?

Dit schrijf je letterlijk...
Sebben @Croga13 september 2023 20:36
Realiseer je goed dat AI (GPT / LLM) geen antwoorden heeft.
Dit is niet waar. AI kan op basis van wat het weet, extrapoleren om unieke vragen te beantwoorden. Je zou bijna kunnen zeggen: net zoals mensen doen.
le1337 @MrMonkE13 september 2023 08:16
Hoe ik nu als developer zie hoeveel fouten ChatGPT echt maakt en vaak zomaar wat gokt. Zou ik zeggen dat we hier nog minimaal 10 jaar van weg zijn.

ChatGPT is natuurlijk gebaseerd op "data van mensen" en mensen maken nu eenmaal fouten.
Verwijderd @le133713 september 2023 08:24
"wat gokt" dat zal ook aan de vraagstelling liggen?
En tien jaar? Als je ziet hoe snel ze nu al steeds beter worden, dan is tien jaar een eeuwigheid.
bwerg @Verwijderd13 september 2023 08:31
Er zijn voorbeelden te vinden waarin iemand chatGPT vraagt om gewoon wat getallen op te tellen en dat doet 'ie dan fout. Als je chatGPT daarop wijst begint hij een of ander lulverhaal als excuus te geven.

Nee, dat ligt helemaal niet aan de vraagstelling. ChatGPT is een taalmodel, geen encyclopedie of bewijssysteem.
Cergorach @bwerg13 september 2023 09:05
Nee, dat ligt helemaal niet aan de vraagstelling.
Ik weet precies wat je bedoeld, maar de kwaliteit van de antwoorden ligt ook heel erg aan de 'vraagstelling' (aka. prompt) en de geleverde informatie. Kijk bv. eens naar https://www.reddit.com/r/..._how_i_taught_chatgpt_to/

Dat is natuurlijk een enorme prompt voor iets simpels wat je met een calculator of Excel sheet waarschijnlijk veel sneller zou kunnen doen. De meeste van ons spelen ook geen Doom op een smart-ijskast, ook al heeft iemand daar Doom op draaiende gekregen. Wat ik daarmee wil zeggen, right tool for the job.

Als je reken/wiskunde wil doen dan gebruik je imho niet de 9 maanden oude ChatGPT, maar de 14 jaar oude Wolfram Alpha...
bwerg @Cergorach13 september 2023 09:08
Klopt helemaal, maar een feit blijft dat chatGPT wel gewoon antwoorden blijft geven alsof hij het heel goed weet, ook al heeft hij ergens niet genoeg zekerheid over. Dus de stelling dat hij ook vaak "wat gokt" klopt wat dat betreft wel.
jzn21 @bwerg13 september 2023 08:48
Je stelling is niet helemaal volledig, want over welke ‘ChatGPT’ hebben we het? Er is een wereld van verschil tussen versie 3 en 4. Hallucinaties komen bij versie 4 bijzonder weinig voor.
Honytawk @bwerg13 september 2023 09:49
Er zijn voorbeelden te vinden waarin iemand chatGPT vraagt om gewoon wat getallen op te tellen en dat doet 'ie dan fout.
Da's de oude GPT 3 taalmodel. Wat inderdaad niet erg goed in rekenen was.

GPT 4 aan de andere kant is daarop getrained en doet het velen malen beter.
En dat is de power van AI, als het ergens niet goed in is kan je er op laten trainen.
In de toekomst zie ik velen gespecializeerde AI werken op de projecten waar ze nodig zijn.
Guus... @Verwijderd13 september 2023 10:21
Dus je moet als gebruiker getraind zijn om de juiste vraag te stellen anders geeft AI je met volle overtuiging het verkeerde antwoord? Dan lijkt me de AI net zo waardevol als een horoscoop.
Verwijderd @Guus...13 september 2023 23:13
In bepaalde mate wel, maar dat is eigenlijk niet anders dan iets vragen tegen een mens, leraar of bijv een zoekmachine.
Guus... @Verwijderd14 september 2023 19:57
Het verschil is dat je bij personen kan inschatten waar ze wel veel van weten en waar ze niet veel van weten en daarbovenop zullen leraren het ook laten weten als ze het antwoord niet weten. De kennis heeft bij mensen ook een bepaalde structuur die we gewend zijn. Iemand die complexe wiskunde kan uitleggen kan ook simpele sommen uitrekenen.

Bij een zoekmachine is het al lastiger maar krijg je vaak als je het antwoord vindt een redelijk goed antwoord en anders vind je het antwoord gewoon niet. In sommige gevallen is het antwoord fout en die herkenning hebben veel mensen redelijk geleerd. Bij AI is dat ook mogelijk maar op dit moment nog een stuk lastiger vooral omdat de AI gewoon altijd een antwoord geeft dat lijkt op het antwoord wat je zoekt omdat dat precies is wat het doet.
Tintel
@Verwijderd13 september 2023 09:25
m.b.t. 10 jaar heb je gelijk - dat is idd lang. Wat je zult zien dat vakgebieden waar veel geschreven(!) ervaring voor beschikbaar is, dat de AI beter wordt. Want beter van gebruik wordt de AI pas als deze goed bruikbaar is - dus eerst voldoende bron-data dan toenemend gebruik dan weer een kwaliteitsverbetering.

Maar voorlopig is het feitelijk gokken wat de AI doet. Op basis van statistiek worden de eerste antwoorden geformuleerd en als de AI voldoende feedback krijgt zal deze 'bijleren'.
rvt1 @Verwijderd13 september 2023 09:43
Hangt er vanaf hoe snel het gaat. De LLM heb eens begrepen bestaat al veel langer. Alleen nu is het eens in het groot uitgerold. Het wachten is om veel meer efficiënt te worden met deze systemen, want dat is nu nog wel een puntje van aandacht.
StackMySwitchUp @MrMonkE13 september 2023 08:00
Ik weet het niet, ja AI gaat wel veel slopen.. Maar het menselijke component is dan weg. De meerwaarde van fora is niet de rauwe info die er uit komt, maar ervaringen van mensen, gevoelens, herinneringen. Dat kan AI niet.

Hetzelfde kan gezegd worden voor AI art.. Het sloopt een hoop, maar originele ideeën die met gevoel op papier worden gezet zullen nooit vervangen worden.
GeeBee @StackMySwitchUp13 september 2023 19:45
Ik zie anders hele interessante ideeën voorbij komen in FB-groepen zoals Cursed AI :D
swoutr @MrMonkE13 september 2023 08:03
Voor mij zit de meerwaarde van reddit niet in de juiste antwoorden vinden maar de community. Een beetje het tweakers forum maar dan voor elk onderwerp en nog veel actiever.

Ze zijn het echter wel volledig kapot aan het maken.
Tintel
@swoutr13 september 2023 09:29
Je hebt wel een punt. Mensen helpen elkaar ook zonder een 'vraag => goed antwoord' systeem. Een opmerking leidt tot een andere opmerking. Dat is geen vraag-antwoord. Inzicht ontstaat ook gewoon door het lezen van ervaringen (dat laatste doet de AI ook wel maar of het dan vervolgens inzicht mogen noemen - ik denk van niet).
HerasHackwerk @MrMonkE13 september 2023 07:59
Toch ergens bizar hoe snel zo'n 'Black Mirror' wereld dichterbij komt.
Tweakwondo @MrMonkE13 september 2023 08:34
reddit of gelijkwaardige platformen is meer dan een vraag stellen en een antwoord krijgen. Het is een community met ideeën, tips, creativiteiten, discussies etc

dat is iets waar AI naar mijn idee nooit van kan "winnen" want mensen zijn eenmaal sociale wezens
pHennyWise @MrMonkE13 september 2023 08:56
Persoonlijk zie ik Reddit niet als een platform om vragen te stellen maar de discussie aan te gaan met (echte) mensen van over de hele wereld en perspectieven te delen. Reddit heeft (mijn inziens) ook het gat gevuld van de vroegere nieuwsgroepen (NNTP) voordat deze verziekt werden door binary downloads.
Innuendum @MrMonkE13 september 2023 08:17
"ChatGPT, amuse me"
Triblade_8472 @MrMonkE13 september 2023 10:15
Natuurlijk niet!

Hoe denk je dat een chatbot zoals Gpt aan z'n info komt? Die crawled oa reddit.

Zonder reddit, geen AI met kennis en dus geen antwoord.

Wellicht werkt het een tijd. Maar naarmate er meer nieuwe dingen gebeuren, zoals nieuwe films, games, wetenschappelijke ontdekkingen, zal de AI deze niet kennen als er niks meer over online wordt geplaatst.

(en ja, reddit is natuurlijk niet de enige bron van info, maar wel een grote en bekende)
MrMonkE @Triblade_847213 september 2023 10:45
Eerlijk gezegd kijk ik meer naar AI als tooling voor mijn dev en IT werk.
Als er dan fouten in zitten -regelmatig- dan zie je dat omdat je snapt waar je mee aan het werkt bent..
Ik heb hier wel eens een voorbeeld gedeeld van een docker command. Daar vroeg ik alle INACTIEVE dockers te deleten. AI gegenereerde script had als eerste commando alle actieve dockers te stoppen en op de regel daarna het delete command. Het zou dus ALLE dockers wisssen. Gelukkig snap ik genoeg van docker om te zien dat dat het geval was maar een noob had keihard nat gegaan met die 'code'.
Dat is wel tricky soms. En met 'trivia' is dat natuurlijk hetzelfde. Vind het in zijn algemeenheid een winst in mijn werk
Triblade_8472 @MrMonkE13 september 2023 13:37
Klopt zeker! Ik ben ook van mening dat het voor beginners vooral als vraagbaak gebruikt kan worden voor specifieke vragen, zoals een comando of parameters. Zeg maar een interactieve help file.

Experts kunnen er prima scripts uit halen omdat zij deze goed kunnen lezen en doorgronden om zo de fouten eruit te halen.

Maar wel verwacht ik in de toekomst dat er nog amper van dat soort destructieve fouten in komen.
field33P @MrMonkE13 september 2023 10:42
Ja, de tech support subreddits gaan het moeilijk krijgen. Maar denk je nu werkelijk dat de memes door de AI gemaakt gaan worden?
MrMonkE @field33P13 september 2023 10:48
Dat zal heel erg hit en mis zijn met veel mis.
Technisch zijn er al modellen die zowel afbeeldingen als tekst kunnen dus het kan technisch al.
Zal wel iemand al gemaakt hebben: https://github.com/ThioJoe/Full-Stack-AI-Meme-Generator
(ff gegoogled)
Accretion @StackMySwitchUp13 september 2023 08:14
Maar AI haalt zijn data bijvoorbeeld toch ook weer van Reddit?

Als we enkel vertrouwen op AI voor nieuwe informatie, komt er geen nieuwe informatie.
MrMonkE @Accretion14 september 2023 10:38
Dit is ook geen AI al die modellen, volgens mij.
Er is niet echt sprake van intelligentie.
Maar misschien komt dat nog en dan gaat AI ent al wetenschappers dingen beredeneren.
Oon @StackMySwitchUp13 september 2023 09:04
Ze zullen vast wel weer met wat anders komen, anders hadden ze deze inkomstenbron niet gecancelled :)
Ruw ER 13 september 2023 08:03
Ik vind het echt bizar dat mensen geld betalen voor wat emoticons en manieren om anderen wat emoticons te geven. Ik begrijp echt niet hoe mensen tot die keuzes in staat zijn.
I mean, geef het dan aan een vluchteling of aan een goed doel.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 25 juli 2024 01:40]

WhiteDog @Ruw ER13 september 2023 08:09
Hier kies je nog zelf wat je ermee doet. Stap een casino binnen (of koop een loot box).

Uiteindelijk worden we al van kleinsaf zo geïndoctrineerd. Een zakje Panini stickers of Pokémon kaarten is ook gokken.
Ruw ER @WhiteDog13 september 2023 08:11
Mwoa, pokemon kaarten zijn in ieder geval nog fysieke objecten waar je een spel mee kan spelen. Zijn ook kind of lootboxes, dat is waar, maar heeft geen end of life oid, want een fysiek object. In tegenstelling tot Messi in Fifa 2017.
watercoolertje @Ruw ER13 september 2023 09:17
Wat maakt fysiek nou uit? Ja ik heb de pokemonkaarten nog (en alle flippo's), liggen in een map in de kast al 20 jaar niets mee gedaan. Is dat nuttiger dan een digitale skin die ik nu wel gebruik en kan zien en plezier aan heb?

Voor mij hebben beide hun waarde ik zou niet weten waarom er verschil is tussen een digitale en fysieke asset.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 01:40]

Ruw ER @watercoolertje13 september 2023 09:30
Omdat je die kaarten ooit nog kan verkopen. Wie gaat er een skin van je kopen als de game EOL is.
watercoolertje @Ruw ER13 september 2023 09:38
Jij hebt het over restwaarde maar is dat een nut of doel op zich dan? Niet bij mij iig, hooguit een leuke bijkomstigheid van een aankoop in het verleden. Ik koop dingen gewoon omdat ik ze wil hebben/gebruiken niet omdat ik er ooit nog wat centjes voor krijg.

Als ik lekker uit eten ga heb ik daar ook niks meer aan nadat ik uitgegeten ben, zo heb ik ook niks meer aan een skin als ik dat spel zat ben. Maar dat maakt beide niet minder leuk!

Daarnaast kan je je LOL account met skins wel degelijk verkopen en sowieso op steam is veel tradable en sellable. Dus het is sowieso geen waterdicht argument dat het niet verkoopbaar zou zijn.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 01:40]

Ruw ER @watercoolertje13 september 2023 09:55
Maar het is wel een wezenlijk verschil. Over 100 jaar kan er nog intresse zijn in jou kaarten, niet meer in jou skins. Wat sowieso niets anders is dan barbie dress-up spelletjes maar dat is enkel mijn mening.
watercoolertje @Ruw ER13 september 2023 10:05
Over 100 jaar kan er nog intresse zijn in jou kaarten, niet meer in jou skins.
Je blijft dus hangen in het kopen voor restwaarde riedeltje. Leg dan eens uit hoe een etentje restwaarde heeft? Of is dat ook nutteloze geldverspilling? De herinnering en/of plezier is jou niks waard? Klinkt mij als een super saai leven, alles voor de restwaarde, haha :Y)
Wat sowieso niets anders is dan barbie dress-up spelletjes maar dat is enkel mijn mening
Nogal kortzichtig maar dat is enkel mijn mening O+

PS over 100 jaar ben ik dood, dus lekker boeiend wat de restwaarde is van de spullen die ik nu heb.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 01:40]

Ruw ER @watercoolertje13 september 2023 10:10
Of je restwaarde wel of niet belangrijk vindt is aan jou, maar het is een wezenlijk verschil. Daar kan je niet om heen.
watercoolertje @Ruw ER13 september 2023 10:15
Of je restwaarde wel of niet belangrijk vindt is aan jou, maar het is een wezenlijk verschil.
Nee het is geen verschil in 99/100 aankopen. Wat is de restwaarde van je pakje boter?

Ja bij dure zaken gaat restwaarde een rol spelen, absoluut, niemand gaat dat ontkennen. Maar daar ging het niet om, het gaat er om dat jij blijkbaar op ALLES restwaarde nodig hebt om je aankoop te kunnen rechtvaardigen. Want dat bepaald voor jou blijkbaar de waarde van je aankoop.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 01:40]

Ruw ER @watercoolertje13 september 2023 10:17
Nee dat heb ik niet, ik zeg enkel dat het een wezenlijk verschil is, en dat het irrelevant is of dat belangrijk is of niet, het is een wezenlijk verschil.
Dragony @Ruw ER13 september 2023 10:34
Tuurlijk is er een wezenlijk verschil, maar dat maakt in die zin niks meer uit als je als persoon iets wel of niet interesssant en leuk vindt. Ik kan de meest vreemde hobby of de meest vreemde lievelingskleur ooit hebben en er heel blij mee zijn, maar anderen zullen de hobby of kleur niks vinden - dus?

Ik zit al jaren op Reddit. De coins en awards waren voor mij leuk. Ik spaar al jaren Pokémonkaarten. Ik vind ze ook echt tof. Ene is digitaal en het andere is fysiek, maar ik heb voor beide mijn eigen use cases en waarden. Dat jij minder waarde legt op digitale items snap ik volkomen, maar snap jij het andere verhaal wel? Je kunt iets begrijpen en tolereren (en zelfs respecteren) en je kunt iets niet begrijpen en tolereren. Kijk maar wat je doet haha.
Ruw ER @Dragony13 september 2023 10:51
Ik snap wel dat je waarde kan hechten aan digitale goederen, maar er zit gewoon een wezenlijk verschil in digitaal en fysiek goed. Je kan nu nog genieten van je pokemonkaarten. Je kan niet meer genieten van je messi in fifa 2017 want de servers zijn offline.
Dragony @Ruw ER13 september 2023 11:24
En wat nou als iemand ervoor kiest om nu meer te genieten van het digitale dan de kaarten 50 jaar later terugvinden en ze niet meer leuk vinden? Het zijn allemaal keuzes.
Tintel
@watercoolertje13 september 2023 09:34
Idd. Fysiek of digitaal is inmiddels geen verschil meer. Zelfs een ijssculptuur die vermoedelijk vrij snel vanzelf verdwijnt, heeft waarde.
Ook tijdelijk nut heeft waarde. We betalen juist redelijk vaak geld voor iets waar we maar tijdelijk plezier van hebben. Al hopen we dan wel ook op leuke herinneringen (ook niet tastbaar)... :Y)
StackMySwitchUp @Ruw ER13 september 2023 08:11
Het is in principe gewoon een manier om Reddit te steunen.. voordat Reddit een "evil corporation" was, was dit een normale gang van zaken. In Amerika is het sowieso veel gangbaarder om geld te geven aan anderen omdat je ze steunt of wilt helpen. Gofundme voor medische rekeningen zijn daar heel normaal (ik ben het er niet mee eens, maar het is een observatie)

Ik mag graag kijken naar iemand die veel een bepaalde game streamt, niet eens super populair ofzo. en die heeft in het afgelopen jaar een behoorlijke prestatie neergezet. Als je dan ziet hoeveel sommige mensen aan hem doneren, er gaan bedragen met 3 nullen voorbij. Het is bizar als ik kijk vanuit mijn eigen context, maar als je bedenkt dat er in bijvoorbeeld Amerika plekken zijn waar het normaal is dat mensen 10x zoveel verdienen als jij en ik, en dat hun huur ook 7x is dan wat wij hier betalen, dan kun je begrijpen dat er meer ruimte is voor "disposable income"
Ruw ER @StackMySwitchUp13 september 2023 08:39
Zo de donaties die twitch streamers soms krijgen eh. Ik ben subbed op 1 kanaal, kijk die gast heel graag, maar hij heeft een stuk of 400 subs en dit is zijn full time job. Ik gun hem dit, en hij heeft het nodig. Maar dan zie je streamers van 40k viewers, multimiljonair zijn ze, en die krijgen dan nog steeds donations. Dan denk ik heh, hoezo zou je een multimiljonair geld gaan geven?
StackMySwitchUp @Ruw ER13 september 2023 08:46
Ja dat is zeker waar.. maar de cultuur is daar heel anders wat dat betreft. Hier zijn we nog nuchter over dat soort dingen

Ik heb een Amerikaanse schoonvader, en i shit you not, hele discussies gehad waarom een CEO wel of niet het recht heeft om 500x het inkomen te hebben van zijn laagste in rang medewerker. Het komt gewoon niet aan, late stage hypercapitalism is daar normaal.
Tintel
@StackMySwitchUp13 september 2023 10:41
10x zoveel verdienen als jij en ik, en dat hun huur ook 7x is dan wat wij hier betalen
Pure scheefgroei dus aangezien de prijs van veel produkten niet afhankelijk is van locatie/land (zoals kleding, voedsel, woning inrichting, persoonlijke verzorging, enz.). Wel als je alles laat doen...
De huur / koopprijs van woningen wordt wel sterk beinvloed door vraag en aanbod en zijn heel verschillend per locatie. Maar op een gegeven moment zijn bepaalde beroepen/bedrijven zoveel gaan verdienen dat ze dus enorme huren/prijzen voor woningen kunnen betalen en op die manier zijn de 'normale' inkomen daar 'weggedreven'. Dus ook weer scheefgroei.

Medische zorg is echter ook 'scheefgegroeid' - deels door de commercialisatie daarvan maar ook vanwege de macht van 'big-pharma'.

En daarom zie je dat inderdaad - iets wat ik me ook nauwelijks kan voorstellen; een vreemde zomaar >1.000 euro/dollar geven omdat je vindt dat hij/zij goed bezig is....
Een bedrag wat in Nederland meer dan een derde van een (netto) modaal inkomen is.
Op die manier wordt het geld als een ruilmiddel voor inspanning/produkt steeds vreemder.

Want veel mensen hebben een schuld gedurende hun hele (volwassen) leven en hebben net genoeg maandelijks inkomen om eten te kopen en hebben een dak boven hun hoofd. Dus leven niet in armoede zeggen we dan - maar het verschil met mensen die meerdere huizen, meerdere vakanties per jaar, meerdere supersport-auto's hebben is enorm groot. En die kloof wordt steeds groter lijkt het.
StackMySwitchUp @Tintel13 september 2023 12:40
Ik ben het met je eens. Het statement dat iemand zoveel geld 'verdient' impliceert dat dezelfde prestatie meer waard is dan wanneer iemand in een gebied woont waar de lonen lager zijn. Ik kan dat niet rechtvaardigen, maar er zijn mensen die dat wel doen met als argument "dat is hoe kapitalisme werkt" :+
Hetzelfde geldt voor leidinggevende posities vs uitvoer, tot in den extreme (bankdirecteurs bijvoorbeeld)
Tintel
@StackMySwitchUp13 september 2023 14:37
Kapitalisme zorgt dat je geld met geld kan maken en dat het hebben van meer geld, leidt tot meer mogelijkheden. Inmiddels zorgt het inderdaad voor die extreme verschillen.
De schaarste onder banddirecteuren is helemaal niet groot en ook het werk zelf heeft niet tientallen jaren opleiding nodig. Wat wel gebeurt is dat ze de 'club' bewust klein houden en hun eigen salaris bepalen.
Maar ze krijgen absoluut niet 'loon naar werk' betaald.

Maar dat hetzelfde werk met dezelfde vaardigheden (en dezelfde gewerkte tijd) zoveel meer oplevert is een probleem.

Het andere probleem komt van: woningen zijn duurder => meer salaris => woningen nog duurder => alleen nog maar mensen die in een positie zitten om nog meer geld te krijgen blijven over en dat extra geld komt natuurlijk ergens vandaan...
Het spiraalt allemaal naar een onhoudbare situatie. Maar ondertussen heb je wel degelijk mensen nodig die niet zoveel betaald krijgen => die leven dan in de direct(!) aangrenzende sloppenwijken / slechte buurten / matige woningen.
Juist in gebieden waar dit effect niet aanwezig is, zie je dan ook geen sloppenwijken maar ook daar wonen natuurlijk mensen die een niet zo hoog betaalde baan hebben. Op een gegeven moment lijkt het volledig los te slaan.

Het verschil wat er is wordt in sommige gebieden alleen maar versterkt en heeft ook allerlei negatieve neveneffecten. Zoals daklozen en meer criminaliteit.
Verwijderd @Ruw ER13 september 2023 08:25
ik zou dat ook niet doen, net als shark cards in gta voor een bepaalde auto of outfit. Of vrouwen die een tas kopen van 5.000 euro. Maar sommigen vinden dat nou wel leuk. Ik heb een oldtimer waar veel te veel geld in gaat zitten, snapt mijn vrouw ook niet.
StackMySwitchUp @Verwijderd13 september 2023 08:48
Maar ik kan het nog aan mezelf uitleggen wat de "meerwaarde" is van geld uitgeven aan een oldtimer.
Ik geef veels te veel uit aan hardware, om het vervolgens te slopen en er iets van te maken waar arguably niemand wat aan heeft. Da's een hobby, wellicht zonde van het geld, maar aan het einde heb je iets in je handen en een goed verhaal.
JayPe @StackMySwitchUp13 september 2023 09:12
Ik heb aan het einde van het verhaal meestal niet meer iets van waarde in handen, maar hooguit een hoopje plastic & pcb's :-)
StackMySwitchUp @JayPe13 september 2023 09:15
Het is discutabel of het eindresultaat van mijn werk hetzelfde is. Ik heb onlangs nog een moederbord van 600 euro om zeep geholpen :+
Oon @Ruw ER13 september 2023 09:06
Grappig, ik geef die paar euro liever uit aan Reddit om daar zelf iemand blij mee te maken dan dat ik het weggooi aan een goed doel waar maar 5% van de donaties gebruikt wordt voor het doel zelf, of aan vluchtelingen die we hier ten overvloede hebben.
Wil niet zeggen dat ik niks doe om de minderbeelden te helpen, maar daar verdwijnt je geld toch snel in een zwart gat, hier zie je meteen dat je iemand blij hebt gemaakt met een extra dosis dopamine.
Microwilly @Ruw ER13 september 2023 08:13
I mean, geef het dan aan een vluchteling of aan een goed doel.
Daar is in Nederland de belasting toch voor?
DropjesLover @Microwilly13 september 2023 09:07
Dat en een livable minimum loon is waarom we hier ook niet zo'n tipping en doneer-cultuur hebben als daar.
Tintel
@DropjesLover13 september 2023 10:44
tipping en doneer-cultuur
Tipping is een schandalige manier van werkgevers om slecht betaalde beroepsgroepen nog minder te betalen. Was bedoeld als extra en compliment voor uitzonderlijke tevredenheid...
Doneren is een reactie van mensen die het moeilijk kunnen verkroppen dat sommigen(velen?) zo weinig hebben en anderen zo veel.
alex3305 @Ruw ER13 september 2023 10:03
Als blijk van waardering voor gebruikers. Het is jammer dat het geld uiteindelijk bij een grote maatschappij, in dit geval Reddit, terecht komt. Maar ik heb best een aantal awards gehad en dat motiveerde mij dan toch. Ik vind het ook ontzettend jammer dat ze er plots mee gestopt zijn.

Ik wilde gisteren mijn laatste coins aan awards uitgeven, maar dit was inmiddels al onzichtbaar en onmogelijk gemaakt op Old Reddit. Erg jammer dat Reddit de community zo behandeld.
Martinspire
@Ruw ER13 september 2023 11:09
Voor de duidelijkheid, je geeft niet alleen een emoticon, je kunt een bericht bij je award doen voor degene die iets plaatst wat dan dus niet zichtbaar is voor de rest. Bovendien zit er nog Reddit Gold bij de meeste awards waardoor je die persoon een maand advertentievrij Reddit geeft (per award).

Het is een beloning voor een reactie. Ofwel om de persoon in het zonnetje te zetten en aan te moedigen meer van dit soort dingen te plaatsen, ofwel om de reactie beter zichtbaar te maken voor anderen zodat ze bijvoorbeeld cruciale info niet missen of om een reactie of post in de algoritmes omhoog te krijgen (want die houden er ook vast wel rekening mee).

Voor een discussieplatform is zichtbaarheid wel een dingetje. Zo kun je op tweakers ook makkelijker de +3 reacties vinden, maar dan zonder te betalen (met als nadeel dat anderen hem weer omlaag kunnen voten)

Verder kreeg je bij Reddit Gold elke maand 700 coins om awards mee te kopen, in het begin was het volgens mij een vast aantal gold, toen kwam silver erbij en later de hele mikmak. Maar het was een tool om meer Reddit Gold abonnementen te verkopen zodat mensen het konden proberen.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 25 juli 2024 01:40]

Pablo @Ruw ER13 september 2023 17:00
Ik heb jou niet nodig om te bepalen wat ik met mijn geld doe....
Mag aannemen dat jij er ook niet op zit te wachten dat andere gaan vertellen wat je met jouw geld doet ?
Ruw ER @Pablo13 september 2023 17:51
Je hebt mij niet nodig nee. Maar ik mag wel een mening hebben. En ik vind het volkomen idioot. Wat jij met mijn mening doet is aan jou. Als jij glittertjes op je scherm wilt kopen ondanks mijn mening, moet je dat lekker doen! 👌
MiesvanderLippe 13 september 2023 08:42
En ze hebben de sorteer knop uit de app gehaald of verstopt.

What’s next? Ik denk vote count verbergen. Alles voor de algoritmische tijdlijn.
com2,1ghz @MiesvanderLippe13 september 2023 08:50
Zou me niets verbazen. Comments worden nu al random ingeklapt terwijl ze een positieve score hebben.
MiesvanderLippe @com2,1ghz13 september 2023 09:25
Dat is een feature die heet crowd control en gaat vooral over hoezeer nieuwe accounts zichtbaar zijn in je community. Een beetje zoals de Zwitsal indicator op Dumpert :P. Een moderator kan die uit of aan zetten, en instellen hoe strict deze is.
Dragony @MiesvanderLippe13 september 2023 10:37
De app is sowieso een drama. Ik gebruik nog steeds Boost. Moderator zijn van een subreddit zorgt ervoor dat ik de app nog steeds kan gebruiken. Tuurlijk, je mist wat (bijvoorbeeld: geen GIFs kunnen zien in reacties, niet dat dat veel boeit, maar goed), maar de Reddit app is gewoon niet fijn voor mij.
GekkePrutser 13 september 2023 09:41
Nice, ik vond dat sowieso allemaal onzin.

Vroeger met gold kon je er tenminste nog wat mee, als je iemand gold gaf dan kregen ze een tijdje gratis premium.

Maar die badges en coins heb ik altijd genegeerd, ik hou niet van die gamification. Wat me ook irriteerde was dat toen ze met gold stopten en met de nieuwe premium begonnen, het gelijk meer dan 2x zo duur werd.
Martinspire
@GekkePrutser13 september 2023 11:12
Coins zijn gemaakt omdat je met reddit gold kon kiezen of je silver of gold wilde geven en coins ruimte boden om zelf te kiezen hoeveel je wilde van welke variant. Later hebben ze andere items toegevoegd, maar de waarde bepaalde of iemand alsnog een maandje reddit gold kreeg bij zijn award. Ze hebben waarschijnlijk die items toegevoegd zodat ze minder vaak die maand extra hoefden te geven.
GekkePrutser @Martinspire13 september 2023 12:42
Ja alleen gebruikte ik gold altijd alleen maar voor mezelf. Ik wilde het helemaal niet om weg te geven.

Toen ze met de reddit Premium kwamen in plaats van gold werd het gelijk meer dan twee keer zo duur, met als verantwoording: "Nu heb je meer om weg te geven". Maar dat wou ik niet, ik wou gewoon premium om een ad-vrije ervaring te hebben.

Dus door de hogere prijs ben ik toen gestopt. Ook ben ik begonnen mijn account elke 2-3 maanden te vernietigen en een nieuwe te starten :P Zodat ze minder kunnen dataminen. Met Shreddit verwijder ik dan al mijn gemaakte posts en comments.

Ik vind het erg jammer dat je niet meer gewoon een advrije ervaring kan betalen voor een redelijke prijs. Maargoed het management van reddit is al jaren van de pot gerukt. Dat is bekend.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 01:40]

Jerie @GekkePrutser13 september 2023 14:49
Ik vind dat ook allemaal onzin die gamification maar dit is om er voor te zorgen dat ze op de korte termijn iets meer inkomsten hebben omdat mensen nu meer Premium gaan afnemen. Het is allemaal korte termijn effect voor de IPO. Later komen de skeletten uit de kast, en die stinken. Zo ook met die belachelijke API prijzen van ze.
GekkePrutser @Jerie13 september 2023 14:53
Ik vraag me af of dit wel het gewenste resultaat behaalt. Toen ze Reddit Gold stopten en Premium 2,5x zo duur maakten als Gold was, heb ik het meteen stopgezet. Op dezelfde manier denk ik niet dat de mensen die nu gratis premium kregen via awards er opeens voor willen gaan betalen.

Maar inderdaad, die IPO is een slechte zaak.
Jerie @GekkePrutser13 september 2023 14:58
Mogelijk enkel op korte termijn. Op lange termijn gaan ze eraan. Misschien gaan ze daar ook van uit?

Tweakers kost me momenteel 1,50 EUR per maand.

De Volkskrant kost ons (mijn vrouw gebruikt het met name) 8 EUR per maand.

De laatste heeft 2 ipv 1 gebruiker. Zo'n Reddit Premium is ook voor 1 gebruiker. En het is met name voor het afnemen van UGC.

Tweakers is deels ook UGC (community), maar ook zeer zeker diepgang en artikelen.

Bij De Volkskrant heb ik officieel geen toegang zonder account (volgens mij werkt reader mode bijvoorbeeld wel, zoals wel vaker). Bij Tweakers werkt alles prima zonder adblocker. Bij Reddit idem.

Er is dus m.i. geen noodzaak voor een Premium op Reddit. Op Tweakers ook niet maar omdat het zo weinig kost (1,50 EUR in verleden 2 EUR meen ik) gun ik het ze.

Zelfde mbt Bitwarden. Ik doe self hosting maar ik betaal ze gewoon 12 USD per jaar. Dat is een schappelijke prijs tov Lastpass of 1Password of Proton Pass.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 25 juli 2024 01:40]

GekkePrutser @Jerie13 september 2023 15:04
Ja ik was altijd Tweakers abonnee om ze te steunen maar ik ben pas afgehaakt omdat ze geen jaarlijkse voorafbetaling meer doen. Ik was al sinds 2007 abonnee. Altijd puur vrijwillig om te steunen maar met de laatste iteratie vond ik me teveel een melkkoe worden en de manier van betalen (automatisch maandelijks) irriteert me. Vroeger kon ik gewoon een jaar dokken en dan liep het vanzelf af tot ik weer bijstortte. Ik hou niet van dat gegraai in mijn rekening. Met mobiel doe ik bijv. ook alleen prepay.

Voor mij zou het idd ook maar 1,50 per maand zijn want ik krijg geloof ik ook korting. Maar het gaat me niet om de hoeveelheid geld, het is meer een principekwestie, het irriteert me dat ze steeds minder naar onze wensen luisteren en steeds meer naar de DPG. Ik betaal zelf ook voor bijv. KDE (best veel zelfs) en FreeBSD omdat ik die dagelijks gebruik.

Ik block ook ads, die paar artikelen die ik niet kan lezen werken wel met javascript uit :)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 01:40]

dragonlords1 13 september 2023 09:24
Ik vond reddit gold nog begrijpbaar. Dan kwamen ineens heel die hoop andere awards. Ik heb nooit begrepen hoe je die kon uitdelen, wat de ontvanger er met was en waar ze voor stonden. Het enige wat ik wel wist, is dat het voor clutter op mijn scherm zorgde.
Dragony @dragonlords113 september 2023 10:43
Ik vond silver en gold leuk. Daarna kwamen er inderdaad veel andere awards erbij.

Het is ook wel een beetje wennen geweest, net zoals met old.reddit en naar de nieuwe versie. Ik vond old.reddit ook fijner, maar uiteindelijk wende ik aan wat we nu hebben.
Stpan 13 september 2023 09:11
Ik vraag me af waarom Reddit precies stop. In het eerdere artikel werd gereferreerd dat het huidige Awards system te rommelig was.

Om heel eerlijk te zijn is het voor iedere punten-system lastig om perverse prikkels om 'zoveel mogelijk punten' te voorkomen.

Bankiers die rommelhypotheek gaan verkopen.
Bankiers die met de rente tarieven sjoemelen.
En in mijn woonplaats Singapore is iemand verantwoord die zonder toestemming naaktfotos van zijn vriendin postte op een forum (niet Reddit) met als verklaring dat hij dan meer punten en aanzien zou krijgen. En daarmee weer (in ruil voor punten) foto's van andere gebruikers kon verkrijgen.

Dus ik vraag me af of er niet ook gewoon morele gronden zijn. Rechtzaken waarin iemand iets illegaals deed en Reddit Awards als drijfveer noemde. Of dat Reddit wil verkomen ooit in zo'n situatie te komen.
Tintel
@Stpan13 september 2023 10:52
Rechtzaken waarin iemand iets illegaals deed en Reddit Awards als drijfveer noemde.
Drijfveer en illegaliteit zal er altijd zijn (helaas) maar de drijfveer is heel erg zelden aansprakelijk. Tenzij die drijfveer actief heeft aangestuurd op die illegaliteit.

Nee, Reddit wil gewoon net als de rest van de graaiers mee doen met reclame-ruimte verkopen...logisch ook als je ziet wat daarmee wordt binnengeharkt. Dan wil je geen verstoring op basis van verhandelbare credits. De reclame aanbieder wil z'n target-publiek, meer niet.
Rex @Stpan13 september 2023 17:48
u/spez, de eigenaar van Reddit, herkent de huidige Reddit niet meer en wilt terug naar wat hij vroeger had. Dit houd dus in dat hij wilt "versimpelen". Geen events, awards, of country advocates meer, en een updated design wat eraan staat te komen.

Ik geloof helemaal niet dat het door rechtzaken kwam. (Heb tot voor kort bij Reddit gewerkt.)
brammerd21 13 september 2023 08:55
Ik hoop dat wetgeving oid platformen gaat verplichten inzet van AI altijd kenbaar te maken. Hopelijk loopt het iets anders dan de fouten die zijn gemaakt rondom 'fake news' en social media platformen.
MrMonkE @brammerd2113 september 2023 09:02
Als je vraagt 'ben je een AI' zou een AI altijd 'Ja' moeten antwoorden.
Martinspire
13 september 2023 11:14
Ze stoppen er waarschijnlijk mee omdat ze geen Reddit Gold abonnementen gratis meer willen weggeven. Als ze awards stoppen is er minder gedoe dan dat ze die functie weghalen uit de awards, waarschijnlijk.

Ze komen wel terug, maar er gaat aardig wat op de schop zo. Ik snap niet helemaal waarom dit moet veranderen, anders dan dat het ze puur om winst gaat en niet om gebruikerservaring. Maar goed, daar valt tegenwoordig 90% van de debiele ideeën onder van bedrijven om aandeelhouders te pleasen.
ZpAz 13 september 2023 11:19
Ik zie het nog wel terugkomen, eerst er voor zorgen dat de huidige coins niets waard zijn, en dan opnieuw introduceren met nieuwe coins. :X
P-Rock 13 september 2023 11:40
Nu nog stoppen met dat domme karma systeem, dan wordt t misschien nog wat.
GekkePrutser @P-Rock13 september 2023 14:55
Ik vind het ook geen fijn systeem maar het zit me ook niet in de weg. Ik kijk er gewoon nooit naar.

Op reddit vernietig ik ook mijn hele account elke paar maanden (ik verwijder alle gemaakte posts via shreddit) en genereer een nieuwe random username. Daardoor bouw ik ook helemaal geen karma op.

Op Tweakers interesseert het karmaverhaal me trouwens ook helemaal niet. Ondanks dat ik er veel van heb. Ik ben er wel eens van beschuldigd dat ik karma probeer te harken maar ik ben gewoon erg actief en het interesseert me echt totaal niet. Ik heb gewoon geen competitiedrang, om de beste te moeten zijn dus gamification werkt niet op mij.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 01:40]


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