Reddit is gestopt met Coins en Awards. Vanaf woensdag is het niet meer mogelijk nieuwe beloningen aan te schaffen en de bestaande Awards verliezen hun functionaliteit.

Reddit kondigde al eerder aan te stoppen met de beloningen. Dat zou in september gebeuren. Sinds dinsdagavond is het niet meer mogelijk om Reddit Coins te verdienen of om daarmee Reddit Awards te kopen om posts of comments te belonen. Op dinsdag werden daarom nog duizenden beloningen uitgedeeld op allerlei posts die vaak weinig meerwaarde hadden.

Vanaf dinsdag is het ook niet meer mogelijk om de Awards in te zetten. Awards lieten gebruikers advertentievrij browsen en gaven toegang tot de afgesloten /r/Lounge-subreddit.