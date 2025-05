Reddit verwijdert chatberichten van voor 1 januari 2023 bij migratie

Reddit is bezig met het verwijderen van chatberichten die gebruikers hebben gestuurd voor 1 januari van dit jaar. Het platform stapt over op een nieuw chatplatform en wil niet alle berichten mee migreren naar het nieuwe platform.

Alle chats van voor 1 januari zijn niet beschikbaar in de chats-interface van Reddit, zo merkt Mashable op. Reddit had de stap aangekondigd tijdens een update in juni, maar zei daarbij niet expliciet dat chats zouden verdwijnen. "Om de overgang naar deze nieuwe infrastructuur soepel en snel te laten verlopen, migreren we chatberichten die vanaf 1 januari 2023 werden verzonden."

Vooralsnog zijn er een paar manieren om oude chatberichten te raadplegen. Het lijkt te werken door de berichten te bekijken op Old.reddit.com. Ook kunnen gebruikers hun data opvragen om de oude berichten te bekijken. De chatberichten blijven dan onbeschikbaar op de reguliere webversie van Reddit en in de app.