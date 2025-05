Reddit start op donderdag voor derde keer met kunstproject Place

Reddit start op donderdag 20 juli weer met Place. Dit is een project waarbij er één canvas is en gebruikers elke paar minuten een pixel kunnen inkleuren. Zo moet gezamenlijke kunst ontstaan. Gebruikers hebben al aangegeven Place voor protestacties te gebruiken.

Place is een tijdelijk project dat normaliter enkele dagen duurt. De 2023-editie van Place start op 20 juli, al is het niet bekend hoe laat en hoe lang het deze keer zal duren. Het project werd vorig jaar op 1 april gehouden, de eerste keer was in 2017. Reddit kondigt twee nieuwe functies aan voor Place, namelijk de mogelijkheid voor subreddits om pixels te pinnen en een chatfunctie binnen de subreddit. Zo moeten subreddits beter kunnen coördineren om zo samen kunstprojecten binnen Place te kunnen maken.

Het platform wilde Place aanvankelijk op 1 april nogmaals doen, meldt een admin. Daarna worden vier andere data genoemd die ook niet zijn gehaald, zonder uitleg. Vermoedelijk is Place uitgesteld vanwege de protestacties van de afgelopen maanden. Die begonnen vanwege de aangekondigde api-acties waardoor apps van derden niet meer werken. Veel subreddits gingen toen op zwart; enkele zijn tot op de dag van vandaag niet te gebruiken.

Daarnaast is er onvrede vanwege het stoppen met de Awards en het verwijderen van oudere chatberichten. Gebruikers reageren dan ook niet positief onder de aankondiging, waarover Reddit ook 'beter laat dan nooit' en 'juiste plek, verkeerde tijd' zegt. Bij de reacties geven gebruikers ook aan Place te gebruiken voor protestacties, zoals grote vlakken met alleen de tekst 'api'.