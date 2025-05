Reddit stopt met Awards en Coins, werkt aan andere vormen van beloningen...

Reddit stopt met de verschillende vormen van Coins en Awards. Volgens het platform hadden deze beloningen niet genoeg waarde, waren er te veel verschillende vormen en was het beloningsproces niet eenvoudig genoeg. Reddit krijgt andere vormen van 'beloningen'.

Het platform kreeg naar eigen zeggen regelmatig de feedback dat er te veel verschillende Awards waren waardoor het systeem 'rommelig' werd en dat het proces om een Award toe te kennen, te veel stappen bevatte. Daarnaast zou een Award niet waardevol genoeg zijn voor de ontvanger. Reddit stelt dat het 'duidelijk' is dat het huidige systeem niet werkt en kwam tot de conclusie dat het beter is om met het hele systeem te stoppen.

Daarom is het per direct niet langer mogelijk om Reddit Coins te kopen. Deze Coins zijn Reddits betaalmunten waarmee gebruikers Awards kunnen kopen. Gebruikers konden Coins krijgen door deze met geld te kopen, of door het ontvangen van Awards. Reddit-gebruikers kunnen hun bestaande Coins nog tot 12 september gebruiken om Awards te kopen. Na 12 september zijn Awards ook niet meer toe te kennen. Reddit Awards zijn ruim vijftig verschillende beloningen die gebruikers kunnen toekennen aan specifieke posts of reacties. De beloning verschijnt dan bij de post of reactie. Voorbeelden van Awards zijn de Gold en Silver Medals en de Community en Premium Awards.

Het platform wil in 'de komende maanden' meer bekendmaken over de nieuwe beloningen. Deze zouden meer waarde moeten bevatten om kwalitatieve posts te kunnen belonen. Het platform geeft hier alsnog geen details over. Reddit benadrukt ook dat het Premium-abonnement niet komt te verdwijnen, maar dat gebruikers hier geen gratis Coins of Premium Awards meer mee zullen krijgen. Het is niet duidelijk of al toegekende Awards ook na 12 september zullen verdwijnen.

De stap om te stoppen met Awards en Coins is opvallend, aangezien dit een directe inkomstenbron was voor Reddit. Het bedrijf is sinds de afgelopen maanden juist gefocust op de winstgevendheid van het platform en besloot daarom bijvoorbeeld geld te vragen voor het gebruik van zijn api. Thirdpartyapps en -diensten besloten daarop te stoppen met het gebruiken van die api en dus te stoppen met het aanbieden van de app of dienst. Dit leidde tot protesten en het op zwart gaan van veel subreddits. Op het moment van schrijven zijn er nog steeds subreddits uit protest gesloten, al is de omstreden wijziging inmiddels doorgevoerd. Tweakers schreef eind juni een achtergrondartikel over de strijd tussen het platform en de gebruikers.